Oto kody do GTA. Nieważne w którą wersję gracie, przedstawione poniżej kody mogą sprawić Wam dodatkową frajdę czy to ułatwiając czy urozmaicając zabawę.

Fenomen Grand Theft Auto

Możemy narzekać na Rockstar Games, że to w jaki sposób studio to tworzy i komunikuje kolejne gry doprowadza nas, graczy, do szewskiej pasji. Możemy biadolić, że wszystko to trwa za długo, że jest za mało zwiastunów i zapowiedzi nowych projektów, że zamiast skupiać się nowościach ludzie z Rockstara od dobrych 10 lat odgrzewają kotleta w postaci GTA V i wciąż nakręcają spiralę popularności GTA Online. Wszystko możemy tylko po co? Potem przecież i tak, gdy na rynku zagości już ich kolejna produkcja, wszystko zostanie im odpuszczone. Tak było z Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, tak będzie i z GTA 6… być może już za kilka lat.

Nim jednak to nastąpi być może warto choć na chwilę powrócić do wcześniejszych odsłon tej niesamowitej gangsterskiej serii. Okazji ku temu nie brakuje, bo i Rockstar kolejny raz uraczył nas odświeżeniami kilku swoich flagowych tytułów. I tak Grand Theft Auto V w końcu trafiło na PlayStation 5 i Xbox Series X, a GTA III, Grand Theft Auto: Vice City i kultowe San Andreas wylądowały w zbiorczym wydaniu nazwanym Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, które pojawiło się na sporej liczbie nadal wspieranych platform.

Dla wszystkich tych, którzy zamierzają przypomnieć sobie dawne emocje i ponownie sięgnąć po którąś z części kultowej sagi bądź też, o ile są jeszcze takie osoby, po raz pierwszy sprawdzić o co było tyle krzyku, mamy coś specjalnego. Oto kody do GTA – wszystkie w jednym miejscu, do wszystkich części, w które obecnie da się grać na PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One i PC. Po co Wam one? A choćby do urozmaicenia rozgrywki – nie ma to jak stawianie sobie nowych wyzwań np. natychmiastowo podnosząc poziom alertu policji, uruchamiając swobodne spadania z dużej wysokości czy aktywując kod na nieśmiertelność by potem w świecie gry siać pożogę i zniszczenie.

Oczywiście z pomocą podanych przez nas kodów będziesz też w stanie ułatwić sobie nieco całą zabawę. Po części taki był przecież jeden z głównych celów ich wprowadzenia przez twórców z Rockstar Games. Nie musisz więc obawiać się, że „zepsujesz” sobie grę bądź zostaniesz „zbanowany”. Kody są w pełni legalne, a jedyne czym ryzykujesz to osiągnięcia, których zdobywanie, po aktywacji kodów, zostaje tymczasowo zawieszone. „Tymczasowo”, bo po ponownym uruchomieniu gry (po jej wcześniejszym całkowitym wyłączeniu) wszystko powinno wrócić do normy. Pamiętaj tylko by przed dalszą rozgrywką upewnić się, że faktycznie wszystkie działające wcześniej kody do GTA pozostały zdezaktywowane.

Kody do GTA 5 – jak wpisać na PlayStation, Xboxach i PC?

Grad Theft Auto V to bezapelacyjny unikat w całej burzliwej historii elektronicznej rozrywki. Minęło już niemal 10 lat od pierwotnej premiery tejże gry, a ona wciąż cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Mało tego, to chyba jedyny tytuł, który przeszedł jak burza przez trzy generacje konsol – od PS3 i Xboxa 360 po obecnie nam panujące PS5 i Xbox Series X|S – niemal zupełnie nie tracąc zainteresowania graczy. Wystarczy wskazać, że przez ten czas GTA V drobił się tytułu drugiej najlepiej sprzedającej się gry wszechczasów ustępując jedynie Minecraftowi.

By skorzystać ze wskazanych poniżej kodów do GTA 5 wystarczy, że zastosujesz się do prostych instrukcji. Aktywacja kodów na każdej platformie wygląda bowiem nieco inaczej. Na konsolach „wpisuje się” je bezpośrednio na kontrolerze szybko naciskając określoną kombinacje przycisków. Na pececie zaś wpierw należy wywołać konsolę (naciskając na klawiaturze klawisz tyldy, czyli „~”), w której później wpisujemy kod literowy i zatwierdzamy go Enterem.

Jedna ważna uwaga, w przypadku wszystkich wspieranych platform działa również patent z telefonem komórkowym będącym częścią gry. Bohaterowie Grand Theft Auto V korzystają z niego podczas wielu aktywności. Daje on również dostęp do normalnej klawiatury z poziomu, której możemy wpisać jeden z wielu kodów do GTA, tych w wersji telefonicznej, podanych poniżej. Aby ją aktywować potrzebujecie jedynie przywołać telefon na ekran (na PC - klawisz „strzałka w górę” bądź środkowy przycisk myszki, na konsolach – „góra” na padzie kierunkowym), wejść w Kontakty i tu nacisnąć jeden przycisk.

W zależności od platformy będzie to „Spacja” na pecetach, „kółko” na konsolach PlayStation i „X” na Xboxach. Teraz wystarczy już tylko wpisać jeden z podanych poniżej numerów telefonów i „zatwierdzić” go ponownym naciśnięciem tego samego przycisku, którym aktywowaliście klawiaturę telefoniczną. Jeśli wszystko zrobiliście poprawnie o aktywacji kodu dowiecie się z wyświetlonego nad minimapą komunikatu.

Jakie są kody do GTA 5?

Dzięki oferowanym przez kody ułatwieniom nie trzeba martwić się, że utkniemy gdzieś w grze. Nieśmiertelność czy choćby maksymalne zdrowie mogą wydatnie pomóc w przejściu co trudniejszych fragmentów. Kody są też doskonałym sposobem na zabawę w otwartym świecie Grand Theft Auto V.

Dzięki nim można wyposażyć się w spadochron, przenieść się wysoko w niebo i spróbować wylądować na jakimś wysokim budynku czy poruszającej się łodzi. Można też zmienić grawitację, spowolnić czas gry, a nawet bawić się pogodą. Co istotne, niektóre kody można wpisywać kilkukrotnie, bo ich efekt się kumuluje np. zwiększanie poziomu policyjnego alertu (Wanted). Jedyne czego na naszej liście nie znajdziecie to kodów do GTA 5 na kasę. Niestety, w przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii tym razem takowych ułatwień twórcy nie uwzględnili.

Te kody do GTA 5 na PC wpiszesz z poziomu konsoli: Nieśmiertelność - PAINKILLER

Wszystkie bronie - TOOLUP

Maksymalne zdrowie i pancerz - TURTLE

Spowolnione celowanie - DEADEYE

Wybuchowe ataki wręcz - HOTHANDS

- HOTHANDS Wybuchowe pociski - HIGHEX

Pociski zapalające - INCENDIARY

Odnawianie zdolności specjalnej - POWERUP

- POWERUP Super skok - HOPTOIT

Szybsze pływanie - GOTGILLS

Szybkie bieganie - CATCHME

Obniżona grawitacja - FLOATER

Spadochron - SKYDIVE

Spadanie z nieba - SKYFALL

Zwiększanie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - FUGITIVE

Zmniejszenie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - LAWYERUP

Spowolnienie czasu gry - SLOWMO

Tryb pijaka - LIQUOR

Zmiana pogody - MAKEITRAIN

Ślizgające się pojazdy - SNOWDAY

Stworzenie helikoptera Buzzard - BUZZOFF

Stworzenie samolotu Duster - FLYSPRAY

Stworzenie samolotu wyczynowego Stunt Plane - BARNSTORM

Stworzenie samochodu Comet - COMET

Stworzenie motocykla Sanchez Dirt Bike - OFFROAD

Stworzenie śmieciarki Trashmaster - TRASHED

Stworzenie limuzyny Limo - VINEWOOD

Stworzenie wózka golfowego Caddy - HOLEIN1

Stworzenie samochodu Rapid GT - RAPIDGT

Stworzenie motocykla PCJ-600 - ROCKET

Stworzenie roweru BMX - BANDIT

Stworzenie łodzi podwodnej Kraken - BUBBLES (dopiero po jej odblokowaniu w grze)

Stworzenie samolotu Dodo - EXTINCT (dopiero po jego odblokowaniu w grze)

Stworzenie samochodu Duke O’Death - DEATHCAR (dopiero po jego odblokowaniu w grze)

Kody do Grand Theft Auto V na PlayStation (PS5/PS4/PS3)

Uwaga, niektórych pojazdów nie da się aktywować w ten sposób (dotyczy to w/w Krakena, Dodo i Duke O’Death). Można jednak przywołać je poprzez specjalne numery telefoniczne, które znajdziecie nieco niżej.

Nieśmiertelność - Prawo, X, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, X, Trójkąt

- Prawo, X, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, X, Trójkąt Wszystkie bronie - Trójkąt, R2, Lewo, L1, X, Prawo, Trójkąt, Dół, Kwadrat, L1, L1, L1

Maksymalne zdrowie i pancerz - Kółko, L1, Trójkąt, R2, X, Kwadrat, Kółko, Prawo, Kwadrat, L1, L1, L1

Spowolnione celowanie - Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, Lewo, Kwadrat, L2, Prawo, X

Wybuchowe ataki wręcz - Prawo, Lewo, X, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2

Wybuchowe pociski - Prawo, Kwadrat, X, Lewo, R1, R2, Lewo, Prawo, Prawo, L1, L1, L1

Pociski zapalające - L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Prawo, L1, L1

Odnawianie zdolności specjalnej - X, X, Kwadrat, R1, L1, X, Prawo, Lewo, X

Super skok - L2, L2, Kwadrat, Kółko, Kółko, L2, Kwadrat, Kwadrat, Lewo, Prawo, X

Szybsze pływanie - Lewo, Lewo, L1, Prawo, Prawo, R2, Lewo, L2, Prawo

Szybkie bieganie - Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, L2, L1, Kwadrat

Obniżona grawitacja - Lewo, Lewo, L1, R1, L1, Prawo, Lewo, L1, Lewo

Spadochron - Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, R2, Lewo, Lewo, Prawo, L1

Spadanie z nieba - L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

Zwiększanie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - R1, R1, Kółko, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

Zmniejszenie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - R1, R1, Kółko, R2, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo

Spowolnienie czasu gry - Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, Kwadrat, R2, R1

Tryb pijaka - Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo

Zmiana pogody - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kwadrat

Ślizgające się pojazdy - Trójkąt, R1, R1, Lewo, R1, L1, R2, L1

Stworzenie helikoptera Buzzard - Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt

Stworzenie samolotu Duster - Prawo, Lewo, R1, R1, R1, Lewo, Trójkąt, Trójkąt, X, Kółko, L1, L1

Stworzenie samolotu wyczynowego Stunt Plane - Kółko, Prawo, L1, L2, Lewo, R1, L1, L1, Lewo, Lewo, X, Trójkąt

Stworzenie samochodu Comet - R1, Kółko, R2, Prawo, L1, L2, X, X, Kwadrat, R1

Stworzenie motocykla Sanchez Dirt Bike - Lewo, Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2

Stworzenie śmieciarki Trashmaster - Kółko, R1, Kółko, R1, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo

Stworzenie limuzyny Limo - R2, Prawo, L2, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo

Stworzenie wózka golfowego Caddy - L1, Lewo, R1, L2, X, R1, L1, Kółko, X

Stworzenie samochodu Rapid GT - R2, L1, Kółko, Prawo, L1, R1, Prawo, Lewo, Kółko, R2

Stworzenie motocykla PCJ-600 - R1, Prawo, Lewo, Prawo, R2, Lewo, Prawo, Kwadrat, Prawo, L2, L1, L1

Stworzenie roweru BMX - Lewo, Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2

Kody do GTA 5 na Xboxa (Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox 360)

W tym przypadku bezpośredniego wpisywania kodów na padzie Xboxa, podobnie jak to ma miejsce na PlayStation, niektórych pojazdów nie da się w ten sposób aktywować. Chętnych wypróbowania łodzi podwodnej Kraken, samolotu Dodo czy samochodu Duke O’Death odsyłamy do sekcji traktującej o kodach do GTA 5 aktywowanych przez telefon. Dodatkowo słowem objaśnienia skrótów literowych – LB/RB to górne przyciski na gamepadzie, LT/RT to triggery.

Nieśmiertelność - Prawo, A, Prawo, Lewo, Prawo, RB, Prawo, Lewo, A, Y

Wszystkie bronie - Y, RT, Lewo, LB, A, Prawo, Y, Dół, X, LB, LB, LB

Maksymalne zdrowie i pancerz - B, LB, Y, RT, A, X, B, Prawo, X, LB, LB, LB

Spowolnione celowanie - X, LT, RB, Y, Lewo, X, LT, Prawo, A

Wybuchowe ataki wręcz - Prawo, Lewo, A, Y, RB, B, B, B, LT

Wybuchowe pociski - Prawo, X, A, Lewo, RB, RT, Lewo, Prawo, Prawo, LB, LB, LB

Pociski zapalające - LB, RB, X, RB, Lewo, RT, RB, Lewo, X, Prawo, LB, LB

Odnawianie zdolności specjalnej - A, A, X, RB, LB, A, Prawo, Lewo, A

Super skok - Lewo, Lewo, Y, Y, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, X, RB, RT

Szybsze pływanie - Lewo, Lewo, LB, Prawo, Prawo, RT, Lewo, LT, Prawo

Szybkie bieganie - Y, Lewo, Prawo, Prawo, LT, LB, X

Obniżona grawitacja - Lewo, Lewo, LB, RB, LB, Prawo, Lewo, LB, Lewo

Spadochron - Lewo, Prawo, LB, LT, RB, RT, RT, Lewo, Lewo, Prawo, LB

Spadanie z nieba - LB, LT, RB, RT, Lewo, Prawo, Lwo, Prawo, LB, LT, RB, RT, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

Zwiększanie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - RB, RB, B, RT, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

Zmniejszenie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - RB, RB, B, RT, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo

Spowolnienie czasu gry - Y, Lewo, Prawo, Prawo, X, RT, RB

Tryb pijaka - Y, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, X, B, Lewo

Zmiana pogody - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Ślizgające się pojazdy - Y, RB, RB, Lewo, RB, LB, RT, LB

Stworzenie helikoptera Buzzard - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Stworzenie samolotu Duster - Prawo, Lewo, RB, RB, RB, Lewo, Y, Y, A, B, LB, LB

Stworzenie samolotu wyczynowego Stunt Plane - B, Prawo, LB, LT, Lewo, RB, LB, LB, Lewo, Lewo, A, Y

Stworzenie samochodu Comet - RB, B, RT, Prawo, LB, LT, A, A, X, RB

Stworzenie motocykla Sanchez Dirt Bike - B, A, LB, B, B, LB, B, RT, LT, LB, LB

Stworzenie śmieciarki Trashmaster - B, RB, B, RB, Lewo, Lewo, RB, LB, B, Prawo

Stworzenie limuzyny Limo - RT, Prawo, LT, Lewo, Lewo, RB, LB, B, Prawo

Stworzenie wózka golfowego Caddy - B, LB, Lewo, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Stworzenie samochodu Rapid GT - RT, LB, B, Prawo, LB, RB, Prawo, Lewo, B, RT

Stworzenie motocykla PCJ-600 - RB, Prawo, Lewo, Prawo, RT, Lewo, Prawo, X, Prawo, LT, LB, LB

Stworzenie roweru BMX - Lewo, Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, X, B, Y, RB, RT

Grand Theft Auto V - kody telefoniczne działające na wszystkich platformach

Instrukcje jak wpisać te kody do GTA na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox znajdziecie powyżej.

Nieśmiertelność - 1-999-724-6545537

Wszystkie bronie - 1-999-866-587

Maksymalne zdrowie i pancerz - 1-999-887-853

Spowolnione celowanie - 1-999-332-3393

Wybuchowe ataki wręcz - 1-999-468-42637

Wybuchowe pociski - 1-999-444-439

Pociski zapalające - 1-999-4623-634279

Odnawianie zdolności specjalnej - 1-999-769-3787

Super skok - 1-999-467-8648

Szybsze pływanie - 1-999-468-44557

Szybkie bieganie - 1-999-228-2463

Obniżona grawitacja - 1-999-356-2837

Spadochron - 1-999-759-3483

Spadanie z nieba - 1-999-759-3255

Zwiększanie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - 1-999-384-48483

Zmniejszenie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - 1-999-529-93787

Spowolnienie czasu gry - 1-999-756-966

Tryb pijaka - 1-999-547-867

Zmiana pogody - 1-999-625-348-7246

Ślizgające się pojazdy - 1-999-766-9329

Stworzenie helikoptera Buzzard - 1-999-289-9633

Stworzenie samolotu Duster - 1-999-359-77729

Stworzenie samolotu wyczynowego Stunt Plane - 1-999-227-678-676

Stworzenie samochodu Comet - 1-999-266-38

Stworzenie motocykla Sanchez Dirt Bike - 1-999-633-7623

Stworzenie śmieciarki Trashmaster - 1-999-872-7433

Stworzenie limuzyny Limo - 1-999-846-39663

Stworzenie wózka golfowego Caddy - 1-999-4653-461

Stworzenie samochodu Rapid GT - 1-999-727-4348

Stworzenie motocykla PCJ-600 - 1-999-762-538

Stworzenie roweru BMX - 1-999-226-348

Stworzenie łodzi podwodnej Kraken - 1-999-282-2537 (dopiero po jej odblokowaniu w grze)

Stworzenie samolotu Dodo - 1-999-398-4628 (dopiero po jego odblokowaniu w grze)

Stworzenie samochodu Duke O’Death - 1-999-332-84227 (dopiero po jego odblokowaniu w grze)

GTA 4 – kody do gry

Z uwagi na fakt, iż Grand Theft Auto IV dostępne jest aktualnie tylko na jednej platformie (PC) postanowiliśmy ograniczyć się w tym przypadku tylko do niej. Musicie jednak wiedzieć, że podane poniżej kody do GTA 4 będą działać na takich samych zasadach zarówno na pecetach, w Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, jak i w starszych wersjach gry na PS3 czy Xbox 360 (bądź na nowych konsolach w trybie wstecznej kompatybilności).

Warto też dodać, że podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego Grand Theft Auto V także i w GTA 4 aktywowanie kodów wyłącza zdobywanie osiągnięć. Nie znajdziecie tu także niestety kodu na pieniądze czy nieśmiertelność.

Kody do GTA IV – jak wpisać?

Aktywowanie kodów w czwartej części Grand Theft Auto wygląda podobnie jak w „piątce” i opiera się w wbudowany w grę telefon. Wystarczy go przywołać na ekran („strzałka w górę”), przenieść się do sekcji klawiatury (ponownie „strzałka w górę”), a później już tylko wpisać konkretny numer z naszej listy i nacisnąć Enter. Co istotne, w przeciwieństwie do opisywanej wyżej „piątki” raz użyte kody do GTA 4 zapisują się w telefonie pod zakładką Cheats, dzięki czemu w kolejnych sesjach gry możemy dużo łatwiej z nich skorzystać.

Najbardziej pomocne numery telefonów w GTA 4 Maksymalne zdrowie i pancerz - 362-555-0100

Maksymalne zdrowie, pancerz i amunicja - 482-555-0100

Podstawowy zestaw broni - 486-555-0150

Dodatkowy zestaw broni - 486-555-0100

Podniesienie poziomu Wanted o jedną gwiazdkę - 267-555-0150

Wyzerowanie poziomu Wanted - 267-555-0100

Zmiana pogody - 468-555-0100

Przywołanie helikoptera Anihilator - 359-555-0100

Przywołanie samochodu Banshee - 265-555-2423

Przywołanie limuzyny Cognoscenti - 227-555-0142

Przywołanie samochodu Comet - 227-555-0175

Przywołanie samochodu Buffalo - 227-555-0100

Przywołanie samochodu sportowego Turismo - 227-555-0147

Przywołanie samochodu SuperGT - 227-555-0168

Przywołanie łodzi Jetmax - 938-555-0100

Przywołanie motocykla NRG-900 - 625-555-0100

Przywołanie motocykla Sanchez - 625-555-0150

Kody działające w dodatku GTA 4: The Lost & Damned Przywołanie vana Burrito - 826-555-0150

Przywołanie motocykla sportowego Double T - 245-555-0125

Przywołanie motocykla Hakuchou - 245-555-0199

Przywołanie chopera Hexer - 245-555-0150

Przywołanie motocykla typu cruiser Innovation - 245-555-0100

Przywołanie samochodu Slamvan - 826-555-0100

Kody do GTA 4: The Ballad of Gay Tony Wybuchowe pociski snajperskie - 486-555-2526

Super uderzenia - 276-555-2666

Spadochron - 359-555-7272

Przywołanie motocykla Akuma - 625-555-0200

Przywołanie motocykla Vader - 625-555-3273

Przywołanie pojazdu bojowego APC Tank - 272-555-8265

Przywołanie samochodu sportowego Bullet GT - 227-555-9666

Przywołanie helikoptera Buzzard - 359-555-2899

Przywołanie luksusowej łodzi Floater - 938-555-0150

Kody do Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

To wydane pod koniec 2021 roku zbiorcze wydanie trzech kultowych części serii zawiera w sobie odświeżone GTA III, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas. Pomijając jakość tego wydania, które niestety początkowo zawiodło na całej linii, wraz z powrotem do Liberty City, Vice City i Los Santos, San Fierro i Las Venturas powróciła kwestia kodów do tych trzech gier. By ułatwić Wam zabawę zebraliśmy najlepsze kody do GTA Trilogy – Definitive Edition w jednym miejscu, do wszystkich części po kolei

Kody do GTA 3

Trzecia część serii nie posiadała niestety dedykowanego sposobu aktywacji „cheatów”. Dlatego w tym przypadku wpisuje się je bezpośrednio na klawiaturze podczas samej gry w wersji na PC bądź też naciskając konkretną kombinację przycisków na padzie, w odsłonach konsolowych. Pamiętajcie tylko, że w tej odsłonie serii aktywacja kodów może całkowicie wyłączyć zdobywanie osiągnięć w przypadku zapisania takiej gry! Miejcie to na uwagę doładowując swój portfel kolejnymi tysiącami dolarów (tak, w GTA 3 znalazł się osobny kod na kasę!).

Wszystkie bronie PC - GUNSGUNSGUNS

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R2, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Pieniądze (250.000$) PC - IFIWEREARICHMAN

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, LB, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R2, R2, L1, L1, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Pełny Pancerz PC - TORTOISE

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, LT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R2, R2, L1, L2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Pełne zdrowie PC - GESUNDHEIT

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, RB, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R2, R2, L1, R1, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Podniesienie poziomu Wanted PC - MOREPOLICEPLEASE

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, RT, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo

PS5/PS4 - R2, R2, L1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo Obniżenie poziomu Wanted PC - NOPOLICEPLEASE

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, LB, RT, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

PS5/PS4 - R2, R2, L1, R2, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

Uzbrojeni przechodnie PC - WEAPONSFORALL

Xbox Series X/Xbox One - RT, RB, Y, A, LT, LB, Góra, Dół

PS5/PS4 - R2, R1, Trójkąt, X, L2, L1, Góra, Dół Przechodnie ze sobą walczą PC - ITSALLGOINGMAAAD

Xbox Series X/Xbox One - Dół, Góra, Lewo, Góra, A, RB, RT, LT, LB

PS5/PS4 - Dół, Góra, Lewo, Góra, X, L2, L1, UP, Dół Przywołanie czołgu Rhino PC - GIVEUSATANK

Xbox Series X/Xbox One - B (x6), RB, LT, LB, Y, B, Y

PS5/PS4 - Kółko (x6), R1, L2, L1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt Latający pojazd PC - CHITTYCHITTYBB

Xbox Series X/Xbox One - Prawo, RT, B, RB, LT, Dół, LB, RB

PS5/PS4 - Prawo, R2, Kółko, R1, L2, Dół, L1, R1. Lepsze prowadzenie pojazdu PC - CORNERSLIKEMAD

Xbox Series X/Xbox One - Prawo, RT, B, RB, LT, Dół, LB, RB

PS5/PS4 - R1, L1, R2, L1, Lewo, R1, R1, Trójkąt Lepsze prowadzenie pojazdu PC - CORNERSLIKEMAD

Xbox Series X/Xbox One - Prawo, RT, B, RB, LT, Dół, LB, RB

PS5/PS4 - R1, L1, R2, L1, Lewo, R1, R1, Trójkąt

Kody do Grand Theft Auto: Vice City

Podobnie jak poprzednio, aby skorzystać z podanych niżej kodów wystarczy wpisać je na klawiaturze podczas gry na PC bądź też skorzystać z gamepada, jeśli gramy na którejś z konsol. Po poprawnym wprowadzeniu kodu do GTA: Vice City na górze ekranu powinien pojawić się stosowny komunikat. W przypadku jego braku wprowadź kod ponownie. I uwaga! Także i tutaj skorzystanie z kodów wyłącza zdobywanie osiągnieć.

Pełen pancerz PC - PRECIOUSPROTECTION

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, A, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R1, R2, L1, X, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Pełne zdrowie PC - ASPIRINE

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LT, B, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R1, R2, L1, Kółko, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Zestaw broni nr 1 PC - THUGSTOOLS

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dów, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Zestaw broni nr 2 PC - PROFESSIONALTOOLS

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Lewo

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Lewo Zestaw broni nr 3 PC - NUTTERTOOLS

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Dół

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Dół Podniesienie poziomu Wanted PC - YOUWONTTAKEMEALIVE

Xbox Series X/Xbox One - RB, RB, B, RT, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

PS5/PS4 - R1, R1, Kółko, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo Obniżenie poziomu Wanted PC - LEAVEMEALONE

Xbox Series X/Xbox One - RB, RB, B, RT, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

PS5/PS4 - R1, R1, Kółko, R2, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

Zmiana wszystkich świateł na zielone PC - GREENLIGHT

Xbox Series X/Xbox One - Prawo, RB, Góra, LT, LT, Lewo, RB, LB, RB, RB

PS5/PS4 - Prawo, R1, Góra, L2, L2, Lewo, R1, L1, R1, R1 Przechodnie noszą broń PC - OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Xbox Series X/Xbox One - RT, RB, A, Y, A, Y, Góra, Dół

PS5/PS4 - R1, X, Trójkąt, Prawo, R2, Kwadrat, Góra, Dół, Kwadrat Przechodnie biją się pomiędzy sobą PC - FIGHTFIGHTFIGHT

Xbox Series X/Xbox One - Dół, Lewo, Góra, Lewo, A, RT, RB, LT, LB

PS5/PS4 - Dół, Lewo, Góra, Lewo, X, R2, R1, L2, L1 Bohater przyciąga kobiety PC - FANNYMAGNET

Xbox Series X/Xbox One - B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

PS5/PS4 - Kółko, X, L1, L1, R2, X, X, Kółko, Trójkąt Lepsze prowadzenie PC - GRIPISEVERYTHING

Xbox Series X/Xbox One - Y, RB, RB, Lewo, RB, LB, RT, LB

PS5/PS4 - Trójkąt, R1, R1, Lewo, R1, L1, R2, L1 Samochody potrafią jeździć po wodzie PC - SEAWAYS

Xbox Series X/Xbox One - Prawo, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

PS5/PS4 - Prawo, R2, Kółko, R1, L2, Kwadrat, R1, R2 Przywołanie czołgu Rhino PC - PANZER

Xbox Series X/Xbox One - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PS5/PS4 - Kółko, Kółko, L1, Kółko (x3), L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt Samochody mają duże koła PC - LOADSOFLITTLETHINGS

Xbox Series X/Xbox One - RB, A, Y, Prawo, RT, X, Góra, Dół, X

PS5/PS4 - R1, X, Trójkąt, Prawo, R2, Kwadrat, Góra, Dół, Kwadrat

Kody do Grand Theft Auto: San Andreas

Wpisywanie kodów wygląda tu dokładnie tak samo jak w przypadku pozostałych części wchodzących w skład pakietu Grand Theft Auto: The Trilogy -The Definitive Edition. Podobnie też sytuacja wygląda z osiągnieciami. Czujcie się więc ostrzeżeni. Oto lista najlepszych kodów do GTA: San Andreas.

Pełne zdrowie, pancerz, naprawa pojazdu i 250k $ w bonusie PC – INEEDSOMEHELP/HESOYAM

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, A, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R1, R2, L1, X, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Zwiększona odporność na obrażenia PC - BAGUVIX

Xbox Series X/Xbox One - Dół, A, Prawo, Lewo, Prawo, RT, Prawo, Dół, Góra, Y

PS5/PS4 - Dół, X, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Dół, Góra, Trójkąt Zestaw broni nr 1 PC - LXGIWYL

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Prawo, Góra Zestaw broni nr 2 PC - PROFESSIONALSKIT

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Lewo

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Lewo Zestaw broni nr 3 PC - UZUMYMW

Xbox Series X/Xbox One - RB, RT, LB, RT, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Dół

PS5/PS4 - R1, R2, L1, R2, Lewo, Dół, Prawo, Góra, Lewo, Dół, Dół, Dół Nieskończona amunicja PC - FULLCLIP

Xbox Series X/Xbox One - LB, RB, X, RB, Lewo, RT, RB, Lewo, X, Dół, LB, LB

PS5/PS4 - L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Dół, L1, L1 Plecak odrzutowy PC - ROCKETMAN

Xbox Series X/Xbox One - LB, LT, RB, RT, Góra, Dół, Lewo, Prawo, LB, LT, RB, RT, Góra, Dół, Lewo, Prawo

PS5/PS4 - L1, L2, R1, R2, Góra, Dół, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Góra, Dół, Lewo, Prawo Podniesienie poziomu Wanted (o dwie gwiazdki) PC - TURNUPTHEHEAT

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, B, RB, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo

PS5/PS4 - R1, R1, Kółko, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo Wyzerowane poziomu Wanted PC - TURNDOWNTHEHEAT

Xbox Series X/Xbox One - RT, RT, B, RB, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

PS5/PS4 - R1, R1, Kółko, R2, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół

Lepsze prowadzenie PC - STICKLIKEGLUE

Xbox Series X/Xbox One - Y, RT, RT, Lewo, RT, LT, RB, LT

PS5/PS4 - Trójkąt, R1, R1, Lewo, R1, L1, R2, L1 Księżycowa grawitacja PC - BUBBLECARS

Xbox Series X/Xbox One - X, RB, Dół, Dół, Lewo, Dół, Lewo, Lewo, LB, A

PS5/PS4 - Kwadrat, R2, Dół, Dół, Lewo, Dół, Lewo, Lewo, L2, X Przywołanie czołgu Rhino PC - WPRTON

Xbox Series X/Xbox One - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PS5/PS4 – Kółko, Kółko, L1, Kółko (x3), L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt Przywołanie karawanu pogrzebowego Romero PC - WHERESTHEFUNERAL

Xbox Series X/Xbox One - Dół, RB, Dół, RT, LB, Lewo, RT, LT, Lewo, Prawo

PS5/PS4 - Dół, R2, Dół, R1, L2, Lewo, R1, L1, Lewo, Prawo Muskularny CJ PC - BUFFMEUP

Xbox Series X/Xbox One - Y, Góra, Góra, Lewo, Prawo, X, B, Lewo

PS5/PS4 - Trójkąt, Góra, Góra, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo Szczuplutki CJ PC - LEANANDMEAN

Xbox Series X/Xbox One - Y, Góra, Góra, Lewo, Prawo, X, B, Prawo

PS5/PS4 - Trójkąt, Góra, Góra, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Prawo CJ w rozmiarze Plus Size PC - WHOATEALLTHEPIES

Xbox Series X/Xbox One - Y, Góra, Góra, Lewo, Prawo, X, B, Dół

PS5/PS4 - Trójkat, Góra, Góra, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Dół

Chcecie więcej kodów do GTA? Podsyłajcie

Od razu uprzedzając ewentualne zarzuty – tak, wiemy dobrze, że kodów do GTA, i to do każdej z wymienionych tu części jest dużo, dużo więcej. Nie chcieliśmy jednak, żeby ta ściągawka nagle stała się tak rozległa, że szukanie w niej czegokolwiek będzie drogą przez mękę. Dlatego zamiast wymieniać wszystkie kody jakie istnieją skupiliśmy się na tych najciekawszych resztę pozostawiając Wam. Dajcie znać w komentarzach z jakich innych dodatkowych „ułatwień” zdarzyło się Wam korzystać podczas zabawy ostatnie odsłony Grand Theft Auto i które z nich naprawdę warto znać, bo potrafią mocno urozmaicić rozgrywkę. Czekamy na Wasze propozycje.