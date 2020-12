Przyglądamy się budowie i możliwościom trzech komputerów gamingowych Actina z różnych segmentów cenowych. Sensownie zbudowane i rozsądnie wycenione, przyciągają również wzrok podświetleniem RGB.

Świat #PCMASTERRACE żyje premierami niesamowitych kart graficznych, których to... niestety często nie sposób kupić. Jak na razie NVIDIA i AMD zaprezentowały karty graficzne z wysokiej, bądź bardzo wysokiej półki, a na tańsze modele przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Tymczasem co z graczami, którzy chcą kupić niedrogi komputer do gier e-sportowych już teraz? Mogą sięgnąć po gotowe zestawy firmy Actina. Niedrogie, ale optymalnie zbudowane. Przypomnijmy, że na naszych łamach mieliśmy okazję testować komputer Actina wyposażony w procesor Ryzen 3 3100 oraz kartę GeForce GTX 1660 Super, jak i recenzować mocniejszy model wyposażony w Ryzen 5 3600 oraz Radeona RX 5700 XT.

Jasne, że jako sprzętowcy z dziada pradziada, jesteśmy zwolennikami samodzielnego składania sprzętu, ale też nie każdy chce się w to bawić - wielu graczy chce po prostu kupić gotowy do rozgrywki sprzęt. Warto podkreślić, że w przypadku maszyn Actina zawsze byliśmy pod wrażeniem optymalnego doboru podzespołów, ich montażu oraz dodatkowego podkręcenia, tak by zapewnić jak najszybsze działanie. Komputery Actina zawsze wyglądały - i działały - jak złożone przez prawdziwych profesjonalistów.

Trzy gamingowe komputery Actina dla e-sportowców - który wybrać?

Wiadomo, że gry e-sportowe nie są jakoś szczególnie wymagającymi tytułami. Oczywiście - jeśli zechce nam się grać w Fortnite w rozdzielczości 4K UHD, przy najwyższych ustawieniach i z włączonym ray-tracingiem to potrzebna nam będzie solidna karta. E-sportowcy od graficznych wodotrysków cenią sobie jednak bardziej szybkie działanie, więc w przypadku takiego zastosowania mamy do czynienia raczej z obniżaniem detali, by zapewnić sobie jak najwyższy fps.

Dziś mamy na tapecie trzy niedrogie komputery, które dobrze sprawdzą się właśnie w przypadku gier e-sportowych. Ceny? Od 3675 do 4752 złotych. Który z nich będzie dla ciebie najlepszy? Zapraszamy do przeglądu!

Actina PBA 10400F - komputer za 3575 złotych

Model Actina PBA 10400F / 16GB / 512GB / 1660S / 500W Cena 3575 złotych (sprawdź cenę w sklepie) Procesor Intel Core i5-10400F (Comet Lake) Karta graficzna ASUS Dual GTX 1660 Super OC 6GB EVO Płyta główna ASUS TUF GAMING B460-PLUS SSD 512 GB (ADATA Ultimate SU800) Pamięć RAM 2 x 8 GB 3200 MHz (Patriot Viper 4 Blackout) Wi-Fi brak Cooler CPU SilentiumPC FERA 3 HE1224 Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500 W Obudowa ASUS TUF GAMING GT301 Gwarancja 36 miesięcy

Zestaw dla tradycjonalistów, czyli procesor Intela plus karta NVIDIA GeForce. Konkretnie mówiąc, jest to dobrze dobrany tandem, czyli Core i5 10400F oraz GeForce GTX 1660 Super (w wersji fabrycznie podkręconej). Karty z serii GTX nie oferują obsługi ray-tracingu (jak i DLSS - są one zarezerwowane dla kart serii RTX), ale jak się domyślamy, dla e-sportowców nie jest to imperatywem. Karta graficzna GeForce daje nam za to dostęp do technologii supersynchronizacji G-Sync. Jeśli więc posiadamy już monitor z taką technologią (bądź też chcemy taki zakupić), po prostu trzeba sięgnąć po karty NVIDIA.

Testy modelu Intel Core i5 10400F możecie oczywiście na naszym portalu, podobnie zresztą jak testy karty GeForce GTX 1660 Super. Ta karta świetnie sprawdzi się w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), ale i da radę nieco mniej wymagającym grom w rozdzielczości QHD (2560 x 1440). Procesor jest chłodzony coolerem SilentiumPC FERA, mamy tu jeszcze 16 GB szybkiej pamięci RAM (3200 MHz), a gry zainstalujemy na SSD SATA III o pojemności 512 B. Całość umieszczono w bardzo ciekawej obudowie ASUS TUF Gaming GT301.

Actina SPC 3100 - komputer za 3690 złotych

Model Actina SPC 3100 / 16GB / 512GB / 5600XT / 500W Cena 3690 złotych (sprawdź cenę w sklepie) Procesor AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) Karta graficzna Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC Płyta główna Gigabyte B450 AORUS ELITE SSD 512 GB (ADATA XPG SX6000 Lite) Pamięć RAM 2 x 8 GB 3200 MHz (ADATA XPG SPECTRIX D60) Wi-Fi brak Cooler CPU SilentiumPC Fera 3 Evo ARGB Zasilacz SilentiumPC Vero L3 Bronze 500W Obudowa SilentiumPC Signum SG1X EVO ARGB Gwarancja 36 miesięcy

Wydając nieco ponad 100 złotych więcej możemy stać się posiadaczami tego modelu. Tym razem zastosowano tu podzespoły AMD - procesor z bardzo udanej serii Matisse, czyli AMD Ryzen 3 3100 oraz również udaną kartę Radeon RX 5600 XT (także w wersji fabrycznie podkręconej). Również procesor został potraktowany OC przez producenta komputera, a w połączeniu z szybką pamięcią 3600 MHz możemy się cieszyć dobrą wydajnością bez żadnych dodatkowych kombinacji. Jeśli zerkniecie na nasze testy Radeona RX 5600 XT to zauważycie, że jest to karta szybsza od GeForce GTX 1660 Super.

Również tutaj dochodzi kwestia monitora - w przypadku kart Radeon najlepiej będzie zaopatrzyć się w monitor z technologią supersynchronizacji FreeSync. Co istotne dla graczy e-sportowych możemy tu wykorzystać technologię Radeon Anti-Lag, która zmniejsza opóźnienia w czasie rozgrywki. Konkurencyjna technologia NVIDIA Reflex działa bowiem jedynie z kartami GeForce serii 3xxx (Ampere).

W odróżnieniu od poprzedniego zestawu zastosowano tu również szybszy SSD (NVMe). O chłodzenia procesa dba cooler SilentiumPC FETA, a całość umieszczono w obudowie SilentiumPC Signum SG1X EVO ARGB.

Actina SPC 3600 - komputer za 4752 złotych

Model Actina SPC 3600 / 16GB / 512GB / 5700XT / 600W Cena 4752 złotych (sprawdź cenę w sklepie) Procesor AMD Ryzen 5 3600 (Matisse) Karta graficzna ASUS ROG Strix RX 5700 XT OC Płyta główna MSI B550M MORTAR SSD 512 GB (ADATA XPG SX6000 Lite) Pamięć RAM 2 x 8 GB 3200 MHz (ADATA XPG SPECTRIX D60) Wi-Fi brak Cooler CPU SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB HE1425 Zasilacz SilentiumPC Vero L3 Bronze 600W Obudowa SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB Gwarancja 36 miesięcy

Za tę maszynę trzeba wydać prawie 1000 złotych więcej w porównaniu do najtańszego modelu. W zamian dostajemy jednak już naprawdę niezły gamingowy komputer, który powinien umożliwić nam komfortową rozgrywkę w rozdzielczości QHD (2560 x 1440). To wszystko zasługa procesora AMD Ryzen 5 3600 oraz karty graficznej Radeon RX 5700 XT (zgadnijcie co - tak, jest w wersji fabrycznie podkręconej).

Pozwolimy sobie powtórzyć, że obecność Radeona oznacza dwie rzeczy - dostęp do szerokiej gamy niedrogich monitorów wyposażonych z technologią supersynchronizacji FreeSync, jak i dostep do technologii zmniejszającej opóźnienia w grach online - czyli Radeon Anti-Lag.

W odróżnieniu do poprzedniej maszyny złożonej również na podzespołach AMD, tak oparta jest na płycie głównej z chipsetem B550 - oznacza to między innymi obsługę PCI Express 4.0 (zarówno kart graficznych, jak i najszybszych SSD M.2). Podobnie jak wszystkie komputery w tym zestawieniu, także ten został wyposażony w 16 GB szybkiej pamięci RAM (3200 MHz), ale również SSD PCIe o pojemności 512 GB. O chłodzenie procesora dba cooler SilentiumPC Fortis, a całość umieszczono w obudowie SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB.

Który komputer wybrać?

Wszystkie maszyny objęte są 36 miesięczną gwarancją, wszystkie charakteryzują się doskonale dobranymi podzespołami oraz... podświetleniem RGB. Dwie pierwsze maszyny są bardzo zbliżone cenowo i wybór pierwszej z nich, czyli Actina PBA 10400F (Intel + NVIDIA) może być podytkowany posiadaniem monitora z G-Sync. Drugi z komputerów, czyli Actina SPC 3100, ma jednak na pokładzie Radeona RX 5600 XT, który jest zdecydowanie wydajniejszy od GeForce GTX 1660 Super. Najdroższy model Actina SPC 3600 może się pochwalić kartą Radeon RX 5700 XT, dzięki czemu można liczyć na zupełnie inną wydajność w grach.

Oczywiście podstawowym kryterium wyboru jest... nasz budżet. Niezależnie jednak którą z maszyn wybierzecie, z pewnością nie będziecie rozczarowani. Śmiało mogę napisać, że Actina to ścisła czołówka gotowych, naprawdę sensownie zbudowanych komputerów dla graczy (zwłaszcza e-sportowych) i nie będzie w tym ani grama przesady.

