Przygotuj się na powrót do szkoły, a przy okazji niech pieniądze wrócą do Ciebie… a przynajmniej ich część. Robiąc zakupy w sklepie Komputronik możesz otrzymać kod, dzięki któremu odzyskasz nawet 700 złotych – na dalsze zakupy!

Powrót do nauki może nie kojarzyć się szczególnie przyjemnie, ale to też okazja, by kupić nowy sprzęt i świetne gadżety. Niezależnie od tego, czy lekcje będą odbywać się w szkole, czy jednak zwycięży nauczanie zdalne, warto skorzystać z akcji cashback pod tytułem Złap Plusa w sklepie Komputronik. Na czym polega ta promocja?

Co warto kupić? Przyglądamy się ofercie Złap Plusa w Komputronik

Laptopy dla każdego - najbardziej wymagających i tych, co nie chcą wydać za dużo

Gdy pomyślisz o sprzęcie do nauki, jako jedna z pierwszych odpowiedzi na pewno pojawi się w Twojej głowie: „komputer”. A dziś najlepiej postawić na taki, z którego można korzystać nie tylko przy biurku, czyli – krótko mówiąc – na laptopa. W ramach nowej akcji typu cashback w Komputronik znajdziemy wiele różnych modeli, a najbardziej na ich tle wyróżnia się ASUS ROG Strix SCAR G532LWS-HF060. To naprawdę potężna maszyna, którą producent zaprojektował z myślą o miłośnikach elektronicznej rozrywki, a skoro świetnie radzi sobie z grami, to i w każdym innym zastosowaniu sprawdzi się bez zarzutu.

Specyfikacja tego laptopa rozpoczyna się od procesora Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM, grafiki GeForce RTX 2070 i dysku SSD o pojemności 1000 GB. Nie ma mowy, żeby coś się tu zacinało. Do tego masz szybką i niezawodną łączność Wi-Fi 6, podświetlaną klawiaturę, ekran z odświeżaniem 300 Hz i potężne jak na laptopa głośniki. Zapłacisz 8899 złotych i otrzymasz kod promocyjny o wartości 700 zł.

Nie ma co udawać, to mnóstwo kasy, ale na szczęście znajdzie się też coś dla przeciętnego „Kowalskiego”. Niedrogą, a przy tym bardzo atrakcyjną propozycją może być Lenovo Ideapad 3-17ADA (81W20019PB). We wnętrzu tego laptopa znajdziemy procesor AMD Ryzen 3 taktowany zegarem 2,6 GHz, 8 GB pamięci RAM typu DDR4 oraz SSD o pojemności 256 GB. Mówimy więc o konfiguracji, która bez trudu sprosta takim zadaniom jak odrabianie zadań domowych, tworzenie prezentacji, opracowywanie notatek czy przeglądanie Internetu – w poszukiwaniu wartościowych informacji, rzecz jasna.

Sporym atutem jest duży, 17,3-calowy wyświetlacz, na który patrzy się wygodniej i zdrowiej. W połączeniu z głośnikami stereo zapewnia też dobre warunki do oglądania filmów i seriali, gdy wszystko, co zostało zadane, zostanie już zrealizowane. Myślisz, że to może być coś dla Ciebie? W sklepie Komputronik zapłacisz 2449 złotych i otrzymasz kod promocyjny o wartości 200 zł.

Spraw dziecku smartfona i odbierz kilka stówek na akcesoria

Coraz częściej jednak rolę komputera przejmuje smartfon. Da się na nim przeglądać strony, da się pisać notatki, da się korzystać z komunikatorów i najróżniejsze inne zadania również wykonać się da. Szczególnie, gdy jest to taki supergadżet jak Samsung Galaxy Note 10+ 256GB. Ekran Super AMOLED o przekątnej 6,8 cala zapewnia olbrzymią wręcz przestrzeń roboczą, a rysik dołączony do zestawu pozwala wygodnie pisać odręczne notatki.

Gdy uczy się lub odrabia się zadania, często korzysta się z kilku programów naraz i ma się pootwieranych wiele stron. Note 10+ jest na tyle dobrze wyposażony, by nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Dość powiedzieć, że ma w środku 12 GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor z najwyższej półki. Dodaj do tego poczwórny aparat, 256 GB pamięci, obsługę Wi-Fi 6 oraz pojemny akumulator z funkcją szybkiego ładowania, a szybko zrozumiesz, skąd ta cena. Konkretnie zapłacisz 4499 złotych i otrzymasz kod promocyjny o wartości 500 zł.

Jeśli szukasz czegoś nieco tańszego, to być może zainteresuje Cię Huawei P40 128GB z niemal bezramkowym wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości FullHD+. Nie jest on w żadnym razie jego jedynym atutem. Potrójny aparat LEICA, 8 GB RAM-u i łączność 5G to kolejne plusy na liście, której punkty moglibyśmy jeszcze długo, długo wymieniać.

Przede wszystkim jednak jest to smartfon zarazem oferujący sporo oraz poręczny i lekki. Ma też przyzwoity akumulator. A jeżeli martwi Cię brak oficjalnych aplikacji Google i sklepu Google Play, to wiedz, że zupełnie nie ma się czym martwić. Sprawdziliśmy i nie powinien to być żaden problem. Dodajmy więc tylko, że za ten telefon w Komputronik zapłacisz 2999 złotych i otrzymasz kod promocyjny o wartości 300 zł.

Jest też tablet i inne akcesoria – Złap Plusa

Mniejszy niż laptop, a większy niż smartfon. Sprzęt, o którym mówimy, to tablet. To naprawdę ciekawe rozwiązanie – szczególnie dla uczniów: mobilne i wygodne, a przy tym wydajne i funkcjonalne. Wśród modeli, które zostały uwzględnione w akcji Złap Plusa, znajduje się na przykład Huawei MatePad 10.4 64GB 4G LTE, którego wydajne podzespoły są zamknięte w solidnej, aluminiowej konstrukcji. To nie bez znaczenia przy młodszych użytkownikach.

Największą zaletą tabletów jest to, że są poręczne, a oddają do naszej dyspozycji znacznie większe ekrany niż smartfony. W tym konkretnym przypadku mówimy o 10,4-calowym panelu IPS o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Z jednej strony czyni on z niego dobre narzędzie do efektywnej nauki, z drugiej – świetny gadżet do oddawania się rozrywce. Dodatkowym plusem jest fakt, że MatePad pozwala skorzystać zarówno z łączności Wi-Fi, jak i LTE. Sprawa ma się następująco: zapłacisz 1599 złotych i otrzymasz kod promocyjny o wartości 150 zł.

Dobrze zrobisz, zerkając też do pozostałych kategorii produktowych. Możesz tam znaleźć takie perełki, jak 24-calowy monitor Samsung C24T550FDUX za 749 złotych (plus: kod promocyjny o wartości 150 zł) czy funkcjonalny smartwatch Huawei Watch GT 2e za 599 złotych (plus: kod promocyjny o wartości 50 zł). A jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie produkty objęte akcją Złap Plusa, kliknij tutaj.

