Laptop to w obecnych czasach nie lada wydatek. Warto więc wybrać model, który spełni nasze oczekiwania, a przy okazji zaoferuje nieco więcej na wypadek, gdy w niedalekiej przyszłości nasze wymagania wzrosną. Proponujemy rozważyć zakup laptopa z jednej z trzech linii marki ASUS.

Laptop do wszystkiego

Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, ale taki laptop chyba nie istnieje. Jednak dostępna w obecnych czasach technologia pozwala na konstruowanie coraz bardziej uniwersalnych komputerów przenośnych, które charakteryzują się wysoką wydajnością, niewielką wagą i gabarytami, a także wysoką jakością wykorzystanych do ich produkcji podzespołów.

Wydajność jest ważna, ale w dzisiejszych czasach nie musi to być jedyny wyznacznik wyboru laptopa. Równie istotna jest jakość wyświetlanego obrazu, klawiatura, touchpad czy system audio.



Vivobook 15 OLED K513

Nikt nie chciałby, aby po dłuższej chwili patrzenia w ekran laptopa rozbolały go oczy. Warto wybrać komputer z wyświetlaczem typu OLED, który emituje mniej niebieskiego światła niż ekrany wykonane w innej technologii. Jest on więc mniej szkodliwy dla oczu. To niezwykle ważne na przykład w przypadku osób, które przed komputerem spędzają wiele czasu lub jeśli wybieramy komputer dla dzieci. Warto bowiem pamiętać, że oczy dziecka są o wiele bardziej narażone na opisane wyżej negatywne działania niż oczy osoby dorosłej. Długi kontakt ze światłem niebieskim, szczególnie w wieczornych porach, może także powodować zaburzenia snu.

Przewaga wyświetlaczy typu OLED nad innymi typami matryc to także nieskończony kontrast, nasycone kolory oraz idealna czerń. Warto dodać, że w przypadku OLEDów wyświetlanie koloru czarnego oznacza po prostu wyłączenie poszczególnych pikseli, więc nie da się uzyskać bardziej czarnej czerni.

Klawiatura, która zapewnia wysoki komfort pisania oraz dobry touchpad przyda się każdemu, bo przecież laptop to komputer przenośny, którego używać można w miejscach, gdzie korzystanie z myszki czy zewnętrznej klawiatury nie jest wygodne.

Na koniec głośniki. Zdecydowanej większości z nas zdarza się obejrzeć film, serial lub posłuchać muzyki. Dobra jakość dźwięku sprawi, że stanie się to przyjemnością. Każdy, kto to słyszał źle grające głośniki wie, że jest to bardzo niemiłe doświadczenie.

Wróćmy teraz do wydajności. Tutaj najważniejsze są procesor, pamięć RAM oraz karta graficzna. Wysoką moc obliczeniową z pewnością zapewnią procesory Intel Core serii i5 oraz i7, 11 oraz 12 generacji. Wiedząc, że komputer wyposażony jest właśnie w taki procesor można mieć pewność, że jego wydajność nas nie zawiedzie. W przypadku pamięci RAM, 8 GB to obecnie minimalna ilość, która zapewni sprawne działanie komputera. W miarę możliwość sięgnąć można po 16 GB.



Zenbook 14 OLED

Równie ważna jest karta graficzna, warto bowiem pamiętać, że to nie tylko gratka dla fanów gier komputerowych. Wysoka wydajność graficzna przyda się osobom, które wykonują kreatywne prace, a także inżynierom i studentom kierunków ścisłych. W takiej pracy i podczas tego typu studiów wykorzystywane są różnego rodzaju aplikacje, które wymagają właśnie dobrej karty graficznej.

Laptopy ze wspomnianymi wyżej procesorami marki Intel posiadają dobre, zintegrowane karty graficzne, ale wymienione wyżej osoby powinny sięgnąć po dedykowane karty marki NVIDIA. Najbardziej wymagający użytkownicy wybiorą karty serii RTX, które zapewniają wysoką wydajność w pracy z zaawansowanymi aplikacjami do tworzenia kreatywnych treści.

Laptopy ASUS

Opisane niżej laptopy marki ASUS spełniają wszystkie wspomniane wymagania. Wyposażone są w podzespoły, które gwarantują dużą moc obliczeniową oraz dobrej jakości elementy, dzięki którym komfort użytkowania laptopa będzie stoi na wysokim poziomie.

To co najważniejsze to wyświetlacze OLED. Poza wspomnianymi już korzyściami płynącymi z zastosowania tej technologii, montowane w proponowanych laptopach marki ASUS ekrany charakteryzują się czasem reakcji wynoszącym 0,2 ms, dzięki czemu obraz nie rozmywa się przy najbardziej dynamicznych scenach. Ten parametr szczególnie lubiany jest przez graczy.



Vivobook Pro 14X OLED

Firma ASUS deklaruje, że objętość kolorów w przypadku DCI-P3 wynosi 100%, co w uproszczeniu oznacza, że zakres wyświetlanych kolorów jest bardzo duży i są one bardziej żywe. Co ważne, wyświetlacze OLED oferują wysoką jakość obrazu oraz jego detali nawet przy niskiej jasności, dzięki czemu z dobrodziejstwa tej technologii cieszyć się można nawet wieczorem, gdy jasność ekranu jest ustawiona na niską wartość.

Jeszcze klika słów o wydajności. Technologia ASUS Intelligent Performance zapewnia między innymi efektywne chłodzenie podzespołów, a co za tym idzie oszczędność energii, dzięki czemu wydłuża się czas pracy komputera na baterii. Innymi słowy, AIPT to oprogramowanie, które optymalizuje wydajność procesora i innych podzespołów oraz systemu chłodzenia. Do wyboru są: tryb wysoka moc, zrównoważony oraz cicha praca – każdy znajdzie coś dla siebie. Producent chwali się, że w trybie Performance, wydajność komputera jest do 40% wyższa niż w przypadku innych laptopów z tym samym procesorem Intel Core 11. generacji.

Przejdźmy teraz do konkretnych propozycji. Pierwsza to wysokiej jakości laptopy do codziennego użytku. Druga to już bardziej zaawansowane urządzenia, dla nieco bardziej wymagających. Ostatnia sugestia to laptopy dla najbardziej wymagających osób, które nie mogą pozwolić sobie na żadne kompromisy. Oto serie polecanych laptopów marki ASUS:

Vivobook 15 OLED K513

Laptopy Vivobook 15 OLED świetnie sprawdzą się jako komputer domowy, laptop do szkoły, dla studenta oraz do biura. W najwyższej konfiguracji wyposażone są w procesor Intel Core i7 11. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX350, 16 GB pamięci RAM oraz dwa dyski – HDD oraz SSD, każdy o pojemności 1 TB.

Warto chwilę zatrzymać się przy rozwiązaniu, które wykorzystuje dwa dyski twarde. Dzięki niskiej cenie, montowane w tych laptopach dyski HDD charakteryzują się dużą pojemnością, dlatego posłużą jako magazyn danych. Można na nich przechowywać zdjęcia, filmy czy inne pliki, które potrzebują dużo przestrzeni dyskowej. Dyski SSD to przede wszystkim duża szybkość zapisu i odczytu danych, co pozytywnie wpływa na ogólną wydajność komputera.

Wspomniana wyżej specyfikacja spełni oczekiwania bardziej wymagających użytkowników, ale nawet najtańsze modele posiadają podzespoły, które poradzą sobie z absolutnie każdym zadaniem przeciętnego użytkownika.

To co sprawia, że ten komputer wyróżnia się wśród konkurencji to 15-calowy ekran wykonany w technologii OLED o rozdzielczości Full HD. Jeszcze niedawno takie matryce znaleźć można było tylko w laptopach z najwyższej półki, a jak już wspomniano, korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania są bardzo duże. Docenią to głównie osoby, które pracują z grafiką, edytują zdjęcia oraz filmy, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cieszyć się dobrym ekranem podczas oglądania ulubionego serialu czy filmu. Ekrany OLED świetnie sprawdzą się w ciemnych scenach.

Warto także zwrócić uwagę na czytnik linii papilarnych, dzięki któremu szybko zalogujemy się do systemu, a nasze dane będą bezpieczne. W szkole, na uczelni oraz w biurze przyda się także pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura, która zapewnia wysoki komfort pisania.

Zaletą są również głośniki sygnowane logo marki Harman Kardon, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom dobrego brzmienia.

Laptopy Vivobook 15 OLED K513 dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych - Indie Black, Transparent Silver oraz Hearty Gold, czyli czarnym, srebrnym oraz złotym. Warto zwrócić uwagę na ich nowoczesny design, którego nadają mu wąskie ramki wokół ekranu oraz smukła obudowa o grubości niecałych 18 milimetrów. Mimo dużej mocy, komputery te ważą zaledwie 1,7 kilograma, dzięki czemu nie sprawią problemu w trakcie drogi do szkoły czy na uczelnię.

Zenbook 14 OLED UX3402

Laptopy serii Zenbook to nieco bardziej zaawansowane komputery niż opisane wyżej Vivbooki. Wyposażone mogą być maksymalnie w procesor Intel Core i7 12. generacji, zintegrowaną kartę graficzną Intel Iris Xe Graphics, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB.

Na szczególną uwagę zasługuje 14-calowy, dotykowy ekran OLED o rozdzielczości 2,8K, czyli 2880 na 1800, dzięki której wyświetlany obraz jest niezwykle szczegółowy. Tak jak w przypadku poprzedniego komputera, ten wyświetlacz także oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Warto też zwrócić uwagę na odświeżanie o maksymalnej częstotliwości 90 Hz oraz czas reakcji 0,2 ms.

Jest także technologia DisplayHDR True Black 500, dzięki której wyświetlane odcienie czerni są bardzo głębokie. Warto dodać, że wyświetlacz chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glass, które chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W tych modelach zastosowano łączność w standardzie WiFi 6E. Technologia ta zapewnia szybkie i stabilne połączenie z internetowymi sieciami bezprzewodowymi, co przyda się szczególnie w miejscach publicznych, takich jak szkoła czy uczelnia, gdzie ruch w sieci jest bardzo duży, a połączenie niestabilne.

Duża zaletą jest również wydajna bateria o pojemności 75 Wh, która zapewnia do 18 godzin pracy, a dzięki systemowi szybkiego ładowania ponad połowę energii uzupełnimy w mniej niż 1 godzinę.

Laptop wyposażony został także w system audio marki Harman Kardon ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz inteligentny wzmacniacz, który sprawia, że emitowany dźwięk jest zarówno głośny jak i czysty. Warto też wspomnieć o technologii redukcji szumów wykorzystującej sztuczną inteligencję, dzięki której bez problemu uczestniczyć można w telekonferencji nawet w najbardziej gwarnym miejscu, a dźwięki otoczenia będą skutecznie wycięte.

Tym, którzy często biorą udział w zdalnych lekcjach czy telekonferencjach przyda się także kamera internetowa 3NDR, która zapewnia, że rejestrowany przez nią obraz jest ostry i wyraźny. Jest też technologia umożliwiająca rozmycie tła oraz śledzenie ruchu, dzięki której użytkownik zawsze znajduje się w kadrze.

Wisienką na torcie są takie funkcje jak: logowanie za pośrednictwem czytnika linii papilarnych, klawiatura ASUS ErgoSense, która zapewnia wysoki komfort pisania dzięki odpowiednim odstępom między klawiszami i zakrzywionym kształtem nasadek oraz niezwykle responsywny touchpad z klawiaturą numeryczną.

Grubość aluminiowej obudowy to niecałe 17 milimetrów, a waga komputera wynosi zaledwie 1,39 kilograma. Tego laptopa traktować można zatem jako przenośne urządzenie. Bez problemu zmieści się do torby czy plecaka, a jego waga będzie praktycznie nieodczuwalna. W tak niewielkiej obudowie zmieszczono jednak pełen zestaw portów: 2 gniazda Thunderbolt 4, 2 gniazda USB 3.2, wejście słuchawkowe, HDMI oraz czytnik kart pamięci.

Co więcej, obudowa spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H co oznacza, że komputer zaliczył szereg testów wytrzymałościowych, na przykład upadek z dużej wysokości, poddanie wibracjom oraz praca w skrajnie niskich i wysokich temperaturach.

Komputer dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Ponder Blue oraz Aqua Celadon, czyli bladozielonym oraz granatowym.

Vivobook Pro 14X OLED N7400

Laptopy Vivobook Pro 14X OLED to najbardziej wydajne i najlepiej wyposażone komputery ze wszystkich wyżej opisanych propozycji. W najwyższej konfiguracji posiada wysokonapięciowy procesor Intel Core i7 11. generacji, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050.

Producent podkreśla, że karta obsługuje sterowniki NVIDIA Studio, które dedykowane są do obsługi programów związanych z edycją grafiki i wideo i zapewniają wysoką efektywność ich działania. Przy tej okazji warto wspomnieć także o technologii ASUS DialPad, czyli wirtualnem interfejsie zintegrowanym z touchpadem, który ułatwia obsługę aplikacji z pakietu Adobe Creative Cloud.

Zastosowanie tak wydajnych podzespołów w smukłej obudowie nie byłoby możliwe gdyby nie efektywny system chłodzenia składający się z dwóch wentylatorów i dwóch rurek cieplnych. Opracowanie systemu, który w tak niewielkiej przestrzeni utrzyma podzespoły w odpowiedniej temperaturze to nie lada wyzwanie.

Jedną z mocnych stron tego laptopa jest 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2,8K. Wszystkie jego zalety wspomniane zostały przy okazji opisu modelu ASUS Zenbook 14 OLED. Warto pamiętać o niskim poziomie negatywnego wpływu tego typu wyświetlaczy na wzrok, co jest szczególnie ważne w przypadku najmłodszych użytkowników.

Jest także WiFi 6, bateria o pojemności aż 63 Wh, redukcja szumów oraz możliwość logowania za pomocą czytnika linii papilarnych

Laptopy Vivobook Pro 14X OLED dostępne są w kolorach Cool Sliver oraz Comet Grey. Obudowa pierwszego wykonana jest z anodowanego aluminium, a w przypadku drugiego wykorzystano metalową obudowę, która według producenta z wyglądu przypomina zamsz i jest odporna na tworzenie się odcisków palców i smug.

Komputer wyróżnia smukła obudowa, wąskie ramki wokół ekranu, a całość waży niecałe 1,5 kilograma. Dzięki tak niewielkim gabarytom i niskiej wadze, pod ręką zawsze można mieć laptopa, który wydajnością dorównuje niejednemu komputerowi stacjonarnemu ze średniej i wyższej półki cenowej.

Jaki laptop kupić?

Jak widać opisane wyżej laptopy to sprzęt, który sprosta wyzwaniom zdecydowanej większości użytkowników. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są komputery przeznaczone dla uczniów i do użytku domowego, a także niezwykle wydajne maszyny dla najbardziej wymagających.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS.