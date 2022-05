Rozglądasz się za nowym komputerem, ale nie odpowiadają ci małe laptopy, ani ogromne PC? Dzieciak potrzebuje nowego sprzętu do nauki, a nie chcesz wydawać fortuny? Lenovo IdeaCentre AiO 3-27 6. generacji może okazać się idealnym rozwiązaniem dla Ciebie – oto jego wideorecenzja.

4,5/5

Komputer to obecnie nieodzowny towarzysz codziennego funkcjonowania – tak w pracy, jak i w domu. Coraz częściej jednak, szukając minimalizmu oraz ceniąc sobie walory estetyczne, odchodzimy od klasycznych komputerów na rzecz laptopów, zapominając, że istnieją jeszcze zestawy AiO. Te niepozorne, wszystko-mające komputery sprawiają, że nie trzeba godzić się na kompromis w postaci małego ekranu, kiepskich głośników oraz głośnej pracy, jednocześnie nie dopłacając do baterii, z której zwykle i tak w domu nie korzystamy.

Aby sprawdzić, jak nowe zestawy AiO radzą sobie w takiej roli domowego lub firmowego komputera, wybraliśmy do testów jeden z ciekawszych modeli z oferty Lenovo – IdeaCentra AiO 3-27ALC 6. generacji. Jest to bardzo zgrabny komputer, ukryty w obudowie 27-calowego monitora IPS, z wbudowanymi wysokiej klasy głośnikami Harman. Jeżeli ciekawi Was, jak się prezentuje i na co go stać w kwestii wydajności, to zapraszamy do wideorecenzji.

Wideorecenzja Lenovo IdeaCentre AiO 3-27ALC 6. generacji – obejrzyj, aby dowiedzieć się więcej

Specyfikacja testowanego modelu Lenovo IdeaCentre AiO 3-27ALC 6. generacji

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U - 2,1 GHz;

(4.0 GHz w trybie Boost);

8 MB cache;

6 rdzeni/12 wątków Pamięć: 8 GB (1x8 GB 3200 MHz CL22);

łącznie 2 sloty DIMM;

max 32 GB; Karta graficzna: Radeon Vega 7;

pamięć współdzielona z RAM Dysk: 128 GB SSD M.2 NVMe;

1 TB HDD System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: membranowa, niskoprofilowa, z blokiem numerycznym;

przewodowa USB Myszka: optyczna, 3 przyciski + scroll;

przewodowa USB Monitor: 27" FHD IPS 60 Hz Kamera internetowa: 1 MPx (720p @ 30 FPS) Zasilacz: 90 W, zewnętrzny Napęd optyczny: opcjonalnie DVD+/-RW Wolne złącza wewnętrzne: SATA III - 1 szt. (2,5") Wymiary: 434 (W) x 185 (G) x 541 (Sz) mm Waga: 6,8 kg Materiały obudowy: biała w czarne cętki;

stal + plastik Komunikacja: 1 GbE Ethernet

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Złącza od spodu: 1x czytnik kart SD UHS-II;

1x wyjście słuchawkowe combo Złącza z tyłu: 2x USB 3.1 gen. 1 typu A;

2x USB 2.0 typu A;

1x RJ45;

1x HDMI 2.0 Cena w dniu testu: 2949 zł Gwarancja: 2 lata

Galeria zdjęć Lenovo IdeaCentre AiO 3-27ALC 6. generacji



Głośniki grają w dół, a mimo to dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha.



Logo producenta wykonano z atrakcyjnie wyglądającego aluminium - umieszczono je z tyłu obudowy.



Złącza USB wyprowadzono tylko z tyłu i żadne z nich nie oferuje prędkości 10 Gbps.



Wysokiej jakości peryferia dołączone w zestawie są oczywiście dopasowane kolorystycznie.

Wyniki testów z filmu oraz te w nim nieuwzględnione:

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

TGP 160 W 6722 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Lenovo V55t

AMD Ryzen 5 4600G, AMD Vega 7 5421 Lenovo IdeaCentre AiO 3-27 (6. gen)

AMD Ryzen 5 5500U, AMD Vega 7 5236 Microsoft Surface Laptop 14

AMD Ryzen 7 4980U, AMD Vega 8 5003 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 MSI PRO DP21-11M

Intel Core i5-11400, Intel UHD 730 4451 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3 3324 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD 3141 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics 3018 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 1461

CrossMark

[punkty] wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

MSI Creator P50

Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

>Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 Lenovo IdeaCentre AiO 3-27 (6. gen)

Ryzen 5 5500U, Vega 7

8 GB RAM 950

971 / 1007 / 744 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Celeron N4020 320

414 / 241 / 347



Testy syntetyczne ukazują wysoką wydajność procesora, oraz (w przypadku PassMark) niski wynik pamięci ze względu na konfigurację z jedną kością 8 GB w naszym zestawie.



Mały dysk 128 GB można łatwo zapełnić, a wtedy potrafi jeszcze nieco zwolnić.

Testy wydajności procesora:

Laptop: Lenovo IdeaCentre

AIO 3-27 6. gen.

Ryzen 5 5500U

Vega 7, 8 GB SC

2549 zł Lenovo V55t

(desktop)

Ryzen 5 4600G

Vega 7, 8 GB SC

2549 zł MSI Prestige 14 Evo

(laptop)

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 5499 zł Cinebench R20

Single Core: 461 490 589 Cinebench R20

Multi Core: 3097 3480 2243 Cinebench R23

Single Core: 1178 1254 1393 Cinebench R23

Multi Core: 7989 8992 1519 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 4:56.60 4:31.04 7:32.28

Testy matrycy FHD IPS w Lenovo IdeaCentre AIO 3-27



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutu kolorów sRGB oraz DCI-P3.



Od lewej weryfikacja odwzorowania kolorów w gamutach sRGB oraz DCI-P3.



Panel jest dosyć równomiernie podświetlony, choć nasz model wykazywał lekkie wyciekanie podświetlenia z prawego dolnego narożnika.

Wydajność Lenovo IdeaCentre AIO 3-27 w grach



Nawet w relatywnie świeże gry można pograć, jeżeli odpowiednio obniżymy ustawienia obrazu. Obniżając rozdzielczość do 720 uzyskamy blisko 60 FPS w takim Shadow of the Tomb Raider.

3DMark Night Raid i Wild Life

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Yoga 9i 15 145

12 228 ASUS ZenBook Flip S 13 13 920

12 112 HP Spectre X360 14 13 711

12 511 LG Gram 17 13 308

11 560 Microsoft Surface Laptop 14 13 182

6016 Lenovo IdeaCentre AiO 3-27

(6. gen) 12 472

6541 HP ENVY 13 12 012

7569 MSI PRO DP21-11M 6338

3270 Lenovo V14-ADA 5308

2940 HP G8 255 4366

2210 ASUS Vivobook Go 15 1450

952 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Wild Life

Czy warto kupić Lenovo IdeaCentre AiO 3-27ALC 6. generacji?

Na to pytanie dosyć dokładnie odpowiedzieliśmy w samym filmie – jeżeli potrzebujecie zestawu do domu, który sprawdzi się w codziennych zadaniach i multimediach, a przy tym nie będzie straszyć gości swoim wyglądem, to Lenovo IdeaCentre AiO 3-27 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Wyśmienicie również spisze się w roli wydajnego komputera do pracy biurowej, zwłaszcza jeżeli zależy Wam na bezgłośnej pracy. W tym drugim przypadku zdecydowanie jednak polecamy wybrać nieco wyższy wariant, niż testowana przez nas konfiguracja – optymalnym wyborem będzie 16 GB RAM i dysk SSD 256-512 GB, z którymi cena nadal nie przekracza 3500 zł.



Chowana kamerka to bardzo stylowe rozwiązanie, pozwalające cieszyć się na co dzień cienką ramką monitora.

W cenie niespełna 3000 zł za podstawową konfigurację z Windows 11 jest to bardzo atrakcyjna propozycja do domu, ale również droższe konfiguracje wypadają opłacalnie w kontekście stanowiska do pracy. Ogólnie ilość dostępnych konfiguracji, włączając w to wariant w czarnym kolorze, również jest sporą zaletą tego modelu. Dajcie znać, co sądzicie o takim komputerze do zastosowań multimedialnych. Ciekawi nas również, czy podoba Wam się stylistyka opisywanego Lenovo IdeaCentre AiO 3-27ALC, czy może wybralibyście model z czarną obudową?.

Nasza ocena zestawu Lenovo IdeaCentre AiO 3-27 6. generacji w kategorii domowych zestawów komputerowych: 90% 4.5/5

Opinia o Lenovo IdeaCentre AIO 3-27ALC Plusy Estetyczny wygląd i wzorowa kultura pracy,

wysoka wydajność procesora,

duży wybór dostępnych konfiguracji,

porządna matryca IPS,

przyjemnie brzmiące głośniki Harman,

możliwość rozbudowy o napęd, dysk i pamięć we własnym zakresie,

wygodna klawiatura i myszka w zestawie,

wysuwana kamera, odpowiednia do wideokonferencji,

przystępna cena. Minusy możliwość regulacji tylko pochylenia matrycy,

brak USB-C lub USB 3.2 gen. 2,

wszystkie porty USB z tyłu obudowy,

brak opcji regulacji monitora (poza jasnością).

Sprzęt do testów dostarczył producent - Lenovo.