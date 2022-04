Przygotowaliśmy dla Was zestawianie najlepszych naszym zdaniem komputerów do pracy biurowej. W tym rankingu znajdziecie propozycje różnego rodzaju komputerów do biura - są laptopy, urządzenia typu mini-PC, komputery all-in-one oraz komputery stacjonarne.

Dobry komputer biurowy powinien oferować odpowiednią wydajność i funkcjonalność, ale nie musi kosztować krocie. Tym razem w cyklu najlepsze z najlepszych polecamy komputery, które dobrze sprawdzą się w pracy biurowej. Komputer do pracy biurowej powinien bez problemu radzić sobie z programem pocztowym, kalendarzem oraz pakietem biurowym. Komputer do biura to także maszyna, która umożliwia prowadzenie telekonferencji oraz realizowanie bardziej wymagających zadań, na przykład nieskomplikowana edycja grafiki czy wideo. Do komputera w pracy można podłączyć między innymi drukarkę biurową ze skanerem. Zapraszamy również do naszego zestawienia najlepszych laptopów biznesowych.

Najlepszy komputer do biura 2022:

Nie mówimy w tym przypadku o komputerze do zadań specjalnych. W innej sytuacji, gdy kupujesz komputer dla siebie, lub sprzęt na przykład dla grafika, to warto postawić na wydajną maszynę. Komputer do księgowości, czy na przykład dla sekretarki nie musi być wyposażony w dedykowaną kartę graficzną, co znacznie obniża jego cenę.

Jeśli jednak pracownik ma prowadzić wideokonferencje, to warto by komputer był wyposażony w kamerkę, ale można też kupić dedykowane kamery do streamowania. Ciekawym przykładem, jest testowana na naszych łamach Jabra Panacast, która oferuje znacznie więcej niż klasyczne webkamerki.

Komputer stacjonarny do biura, a może laptop?

Komputer do biura można zamówić i złożyć z wybranych komponentów, lub wybrać gotowy markowy zestaw komputerowy. Pierwsza metoda jest wskazana przy droższych, zaawansowanych zestawach. Druga, gdy potrzebujemy mały i estetycznie wyglądający komputer.

W większości przypadków komputer stanowi tylko jednostkę centralną i obliczeniową, a do pełnego zestawu potrzebny jest jeszcze monitor, wygodna klawiatura i myszka. Czasami to dobry monitor - albo nawet dwa monitory - o dużej przekątnej i wysokiej rozdzielczości, mogą decydować o efektywnej i ergonomicznej pracy. Im mniej wydamy na "skrzynkę" z komputerem, tym więcej zostanie nam na lepsze peryferia.

Jeśli w firmie mamy mało wolnej przestrzeni, być może warto kupić laptop i myszkę. Laptop do pracy nie zajmuje dużo miejsca. Jednak, jeśli przy komputerze spędza się dużo czasu, pracownikowi będzie wygodniej pracować przy osobnym monitorze niż przed ekranem laptopa.

Ciekawym rozwiązaniem jako komputer do biura jest zestaw all-in-one - czyli komputer wbudowany w monitor, do którego podłączmy jedynie klawiaturę i myszkę. Wyglądają estetycznie i nie potrzebujemy miejsca na "skrzynkę".

Jaki komputer do biura?

HP Pavilion 15-eg1152nw - klasyczny laptop do biura Ocena benchmark.pl









4/5 Laptopy marki HP w biurze to klasyka gatunku. Proponowany model z ekranem o przekątnej 15,6 cala sprawdza się przede wszystkim w pracy stacjonarnej, ale ze względu na niewielką wagę nie będzie żadnych problemów z jego ewentualnym transportem. Laptop wyposażono w wydajne podzespoły – procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Warto zwrócić uwagę na wbudowany czytnik linii papilarnych, który chroni zapisane na dysku dane oraz znacznie ułatwia proces logowania do systemu. Ci, którzy pracują do późna z pewnością docenią podświetlaną klawiaturę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1155G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1740 g

Złącza 2x USB, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Dell Inspiron 5402-6378 - mały laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4/5 Rozważania na temat wyboru marki laptopa do biura między HP, a Dell to jak dyskusja na temat wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Proponowany laptop wyposażony został w 14-calowy ekran, dlatego lepiej sprawdzi się u osób, które częściej podróżują służbowo, ponieważ jego rozmiary są mniejsze niż opisywanego wyżej modelu marki Dell. Laptop posiada dobry, 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD. Dzięki takim podzespołom komputer da sobie radę z pracami biurowymi, ale nie straszne będą mu także bardziej wymagające zadania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1400 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Apple Mac mini - tani Mac do biura Ocena benchmark.pl









4,3/5 Mac mini to obecnie najtańszy komputer marki Apple. To niewielki komputer stacjonarny, który zupełnie nie przypomina tradycyjnych stacjonarek, które stały w biurach jeszcze kilka lat temu. Jego obudowa wykonana jest z aluminium, a jej wymiary to zaledwie 19,7 x 19,7 x 3,6 cm. Mac mini wyposażony jest w układ Apple M1 – wydajny procesor, który bez trudu poradzi sobie z pracami biurowymi. Mocy wystarczy nawet do realizacji zdecydowanie bardziej skomplikowanych zadań. Warto wybrać model z 16 GB pamięci RAM, ponieważ układ, w którym wyposażono ten komputer nie najlepiej radzi sobie z zarządzaniem tą pamięcią, więc im jej więcej, tym lepiej. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Komputronik Nano X310 - mały komputer do biura Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejny w naszym zestawieniu komputer typu mini-PC. Jego obudowa jest jeszcze mniejsza niż w przypadku Maca mini. Jej wymiary wynoszą 11,7 x 11,2 x 3,8 cm więc, mimo że to komputer stacjonarny, to jego transport nie będzie problemem. Zmieści się nawet w większej kieszeni. Warto jednak wziąć pod uwagę, że do jego działania niezbędny jest monitor, mysz oraz klawiatura. X310 wyposażono między innymi w procesor Intel Core i3 10. generacji oraz 16 GB pamięci RAM. W biurze przydatne mogą okazać się dwa porty USB zlokalizowane na przednim panelu, do których podłączyć można na przykład dysk zewnętrzny. Komputer dostarczany jest z systemem Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 500 GB

iMac 24” - ładny komputer do biura Ocena benchmark.pl









4,5/5 Specyfikacja techniczna oraz wydajność tego komputera zbliżone są do tego, co oferuje Mac mini. iMac to jednak zupełnie inny komputer, ponieważ jest to tak zwane urządzenie all-in-one, czyli w uproszczeniu monitor i komputer w jednym. Na szczególną uwagę zasługuje 24-calowy wyświetlacz o bardzo dużej rozdzielczości. Warto zwrócić uwagę na jego niebanalny design oraz dostępne warianty kolorystyczne obudowy. Są między innymi niebieski, zielony, różowy oraz srebrny. Ze względu na wygląd, komputer ten stanąć może na przykład na recepcji lub w innym reprezentacyjnym miejscu. Z pewnością przyciągnie uwagę klientów. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Klawiatura i mysz w zestawie tak

Lenovo IdeaCentre AIO 3-24ITL - komputer do pracy Ocena benchmark.pl









4/5 Ten komputer to swego rodzaju odpowiednik iMaca, ale zainstalowano na nim system operacyjny Windows 11 Home Edition. Posiada 24-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, wydajny procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Taka specyfikacja zapewni płynne działanie w przypadku realizacji nawet bardziej wymagających prac biurowych. Komputer został wyposażony w dobrej jakości głośniki z certyfikatem Harman Kardon, więc można na nim słuchać muzyki, gdy szefa nie ma w pobliżu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Komputronik Pro X511 - komputer stacjonarny do pracy Ocena benchmark.pl









4/5 Klasyczny komputer stacjonarny z obudową typu mini tower o wymiarach 42,5 x 18 x 35,2 cm. Wyposażony jest w wydajne podzespoły, które bez trudu poradzą sobie w biurze. Szczególną uwagę warto zwrócić na 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5, który zapewni płynne działanie w trakcie wykonywania wielu zadań jednocześnie. Przewaga komputera stacjonarnego nad laptopami, urządzeniami typu mini-PC czy all-in-one to także duża liczba portów, dzięki którym podłączyć można wiele urządzeń peryferyjnych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-11400

Karta graficzna Intel UHD Graphics 730

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 500 GB

Dell Vostro 3681 SFF - stacjonarny komputer do biura Ocena benchmark.pl









4/5 Stawkę zamyka drugi komputer stacjonarny. Modele Dell Vostro to popularne urządzenia, które bez trudu odnajdziemy w wielu biurach na całym świecie. To alternatywa dla opisanego wyżej modelu Pro 511. Jest tańszy niż model Komputronika, ale jego wydajność jest nieco niższa. Wyposażono go w procesor Intel Core i5 10. generacji oraz 8 GB pamięci RAM. Nie oznacza to jednak, że nie działa płynnie. Przy bardziej skomplikowanych zadaniach lepiej poradzi sobie X510, ale mniej wymagający użytkownicy nawet nie zauważyliby różnicy. Wymiary jego obudowy to 29 x 29,3 x 9,26 cm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10400

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Klawiatura i mysz w zestawie tak

Jaki jest najlepszy komputer biurowy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ komputer należy dopasować do rodzaju zadań, jakie będą za jego pomocą realizowane. Uniwersalnym wyborem będzie jeden z proponowanych przez nas laptopów. Taki komputer łatwo przetransportować, a przy biurku można podłączyć do niego monitor oraz klawiaturę i mysz co sprawi, że praca będzie bardzo komfortowa. Ciekawą propozycją jest też iMac, który poza dobrą wydajnością, charakteryzuje się także niebanalnym wyglądem. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się estetyka, na przykład na recepcji.