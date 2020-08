Testujemy Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - co nowa generacja ma do zaoferowania? Znalazło się tu miejsce dla ekranu 4K UHD, Core 10-tej generacji, całej masy zabezpieczeń i modemu LTE.

Laptopy Lenovo serii Thinkpad X1 Carbon zawsze stanowiły wzór do naśladowania. To świetne laptopy - lekkie, wytrzymałe, zbudowane z doskonałej jakości materiałów, z mocną baterią i dobrymi podzespołami. Nie omieszkajcie zapoznać się z naszą recenzją modelu Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7, a to dlatego, że dziś gościmy model Carbon 8.

Przypomnijmy może jeszcze, że swego czasu miałem okazję używać Carbon 7 do pracy i generalnie rzecz biorąc - byłem zachwycony. Wszystkim, oprócz ceny, bo ta niestety do niskich nie należy. Czy Carbon 8 podniesie jeszcze wyżej tę poprzeczkę (i nie mówię o cenie)? Przekonamy się już za chwilę!

Lenovo Thinkpad X1 Carbon 8 - recenzja

Byłem pewien, że Lenovo w kolejnej generacji Carbon użyje procesora Ice Lake (10-nm). Jakież było moje zdziwienie, gdy odkryłem, że w Carbon 8 znalazła się owszem 10-generacja Core, ale w wersji Comet Lake (14-nm). Oczywiście w energooszczędnej wersji, ale... mimo wszystko widziałbym w lekkim 14-calowym ultrabooku nowsze i bardziej energoszczędne rozwiązanie (z wydajniejszą zintegrowaną grafiką Intel Iris Plus).

Lenovo Thinkpad X1 Carbon 8 - z jakim ekranem?

Szukasz ultrabooka ze świetnym ekranem? Doskonale trafiłeś, Carbon 8 może występować w kilku wersjach - i każda z nich jest interesująca.

14” 4K (3840 x 2160) IPS z Dolby Vision HDR400, 500 nitów, 10 bitów

14” FHD (1920 x 1080) IPS z PrivacyGuard, 500 nitów

14” FHD (1920 x 1080) IPS, o niskim poborze mocy, 400 nitów

14” WQHD (2560 x 1440) IPS, 300 nitów

14” FHD (1920 x 1080) IPS dotykowy, 300 nitów

Na potrzeby testów dostaliśmy wersję z ekranem 4K, czyli najbardziej "wypasioną". 4K UHD na 14-calowym ekranie może wydawać się przesadą, ale w połączeniu z Dolby Vision... hmmm... na pewno znajdą się amatorzy takiego rozwiązania.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

lekki, smukły, wytrzymały i wyposażony w imponującą liczbę zabezpieczeń - idealny laptop biznesowy

ekran 4K UHD z HDR Dolby Vision (w zależności od wersji - patrz wyżej)

procesor Core 10-tej generacji, 16 GB RAM i szybki SSD PCIe

modem LTE, Thunderbolt 3 i Wi-Fi 6

technologia RapidCharge (w ciągu godziny ładuje baterię do 80%)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - specyfikacja

Model Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 Procesor Intel Core i7 10510U (4C/8T) 1,8-4,9 GHz, 15W TDP (konfigurowalne do 25) Pamięć RAM 16 GB LPDDR3 2133 MHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD 620 Ekran 14 cali, 4K UHD 60 Hz z Dolby Vision (HDR400), błyszczący Łączność (sieci) Wi-Fi 6 (ax) / BT 5.0 / 4G LTE (opcjonalnie NFC) / LAN (przejściówka dołączona do laptopa) Dysk SSD PCIe (NVMe) Samsung PM981a (MZVLB512HBJQ-000L7) o pojemności 512 GB Wymiary / materiały 323 mm x 218 mm x 14,9 mm / włókno węglowe Waga od 1,09 kg (w zależności od wersji) Bateria 51 Wh Porty / kamera 2 x USB C/Thunderbolt 3, 2 x USB 3.1 (Gen1), gniazdko stacji dokującej, HDMI 1.4

mini-jack (słuchawki/mikrofon) / kamerka 720p (opcjonalnie hybrydowa na podczerwień) System operacyjny Windows 10 Pro Zabezpieczenia klawiatura odporna na zalanie, funkcje uwierzytelniania FIDO, czytnik linii papilarnych

Match-on-Chip, dTPM 2.0, osłona kamery ThinkShutter, blokada Kensington

(opcjonalnie: ThinkPad PrivacyGuard i ThinkPad PrivacyAlert)

Procesor ten może obsługiwać pamieci DDR4, LPDDR3 lub LPDDR4. W tym przypadku zdecydowano się na... LPDDR3. Oczywiście uzyskano bardzo niskie czasy dostępu (CL10), jednak kosztem taktowania i przepustowości. Pragnę wszystkich uspokoić, że przepustowość przy zastosowaniu LPDDR3 wciąż wynosi 34 GB/s więc tragedii nie ma, ALE... przy pomocy LPDDR4 można wycisnąć z takiej konfiguracji znacznie więcej.

Wrażenie (oprócz ekranu) robi przede wszystkim masa zabezpieczeń.

Warto wyjaśnić co dają opcjonalne technologie PrivacyGuard i PrivacyAlert. Technologia PrivacyGuard zmniejsza kąt widzenia wyświetlacza tak, że osoby patrzące z boku widzą jedynie czarny ekran. Z kolei PrivacyAlert informuje cię o osobach zaglądających ci przez ramię (warunek jej działania to obecność kamery na podczerwień, która jest opcjonalna).

Z miłych dodatków jest tu dźwięk Dolby Atmos oraz cztery mikrofony.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - budowa i porty

Po prawej stronie laptopa znajdziemy włącznik, portu USB 3.1 Gen1, wylot wentylacji oraz gniazdko blokady Kensington.

Po prawej stronie znajdziemy gniazdko USB C / Thunderbolt 3, w niewielkiej wnęce drugie takie gniazdko oraz stacji dokującej (razem z laptopem dostajemy przejściówkę z gniazdkiem LAN do sieci sieci Ethernet), USB 3.1 Gen1, HDMI 1.4 oraz gniazdko mini-jack (do podłączenia słuchawek i mikrofonu).

Klawiatura oczywiście jest podświetlana i wyposażona w TrackPoint. No i touchpad - absolutne mistrzostwo świata i niewiarygodnie wygodny w użytkowaniu.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - testy wydajnościowe

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 4700U 2338 Intel Core i7-1065G7 1753 Intel Core i7-10510U (Carbon 8) 1533 AMD Ryzen 5 3500U 1424 Intel Core i7-10510U 1361

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7-1065G7 449 Intel Core i7-10510U 449 AMD Ryzen 7 4700U 440 Intel Core i7-10510U (Carbon 8) 420 AMD Ryzen 5 3500U 364

Jeśli chodzi o wydajność ogólną, Carbon 8 nie ma się czego wstydzić, prześcigając nawet lepiej wyposażone modele. Wiadomo, że ten sam procesor w różnych laptopach identycznie działać nie będzie, ale widać, że inżynierowie Lenovo pchnęli wielordzeniową wydajność Intel Core i7-10510U znacznie wyżej poziomu typowego wyniku tego procesora - prawdopodobnie jest to spowodowane zwiększeniem TDP (które w tym procesorze jest w pewnym zakresie konfigurowalne). W przypadu testu jednordzeniowego wyniki są już poniżej średniej, ale wciąż w normie.

Samsung PM981a (MZVLB512HBJQ-000L7) jak to się mówi "robi robotę". To solidny SSD wykorzystujący interfejs PCI Express 3.0 i do jego osiągów naprawdę nie ma się co czepiać.

Wedle specyfikacji maksymalne osiągi tego SSD PCIe to własnie 3500/2900 MB/s - a Crystal Disk Mark pokazuje nawet minimalnie wyższe wartości.

Na koniec czas pracy na baterii, gdzie wykorzystaliśmy jak zwykle test PC Mark (Battery - Modern Office, z włączonym oszczędzaniem energii i zmniejszoną jasnością ekranu). Uzyskany wynik to niecałe 6 godzin pracy na baterii - jeśli zależy ci na jego wydłużeniu, powinieneś wybrać model bez ekranu 4K UHD z HDR, który z pewnością pobiera swoją daninę energetyczną.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - czy warto kupić (i w jakiej konfiguracji)?

To zapewne powtarza się w wielu recenzjach Carbona i nie będę specjalnie odkrywczy pisząc, że budowa tego laptopa to światowa ekstraklasa. Rozwój serii ThinkPad X1 Carbon od zawsze był zrównoważony - firma wolała rozsądny rozwój, od natychmiastowego wykorzystywania najnowszych rozwiązań. Wydaje się jednak, że w tym przypadku przesadzono z asekuracją w wyborze procesora.

Stały "minus" serii Carbon to oczywiście cena - świetnej jakości materiały, mnóstwo technologii zabezpieczających i doskonałe podzespoły oznaczają wysoką cenę. Dość powiedzieć, że ceny za model z matrycą 4K zaczynają się od 13500 złotych.

W przypadku tego modelu muszę jeszcze dorzucić... Intel Comet Lake. Muszę przyznać, że rezygnacja z Ice Lake (10-nm) na rzecz Comet Lake (14-nm) jest dla mnie niezrozumiała. W trybie wysokiej wydajności laptop po prostu się grzeje, pomimo tego, że w jego wnętrzu kryje się 15-watowy procesor. Tego problemu nie ma podczas pracy na baterii, ale jak chcesz popracować na nim przy maksymalnej wydajności, gdy jest podłączony do sieci to... lepiej zdejmij go z kolan i postaw na biurku.

Dodajmy, że Ice Lake to nie tylko niższa litografia (więc przynajmniej w teorii powinny się mniej grzać), ale i znacznie wydajniejsza grafika Iris Plus. Na pokładzie Comet Lake wciąż znajduje się Intel UHD (chociaż można ją znaleźć również w słabszych modelach Ice Lake z oznaczeniemi G1).

Carbon 8 to wciąż doskonały przedstawiciel tej słynnej serii ThinkPad. Ta niesamowicie przemyślana konstrukcja udostępnia nam takie udogodnienia jak klawiaturę odporną na zalanie, dTPM 2.0, funkcje uwierzytelniania FIDO, funkcje PrivacyGuard (zmniejszenie kątów widzenia wyświetlacza - nikt nie widzi ekranu poza tobą) czy PrivacyAlert (ostrzeżenie o osobach zaglądających nam zza pleców), o takich rzeczach jak czytnik linii papilarnych, osłonie kamery ThinkShutter czy blokada Kenstington nie wspominając.

Jednych przyciągnie perfekcyjna budowa i zabezpieczenia, innych skusić może ekran 4K UHD z Dolby Vision (laptop jest dostępny również z innymi wyświetlaczami).

Z pewnością będę czekał na Carbona (9?) wyposażonego w procesor Tiger Lake, o którym już dziś mogę wam powiedzieć... Chwilka. Niestety, jeszcze nic nie mogę powiedzieć ;-). Laptopy z Intel Tiger Lake zbliżają się jednak wielkimi krokami i... ale o tym, to opowiem wam innym razem. Już niedługo, obiecuję.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 - ocena

wytrzymała i lekka konstrukcja z wysokiej jakości materiałów (włókno węglowe)

cała gama zabezpieczeń

bajeczny 14-calowy ekran 4K z Dolby Vision (HDR400)

bardzo wydajny SSD PCIe o pojemności 512 GB

16 GB pamięci RAM

bateria 51 Wh i szybkie ładowanie (Rapid Charge)

Wi-Fi 6, BT 5 i LTE

niesamowicie wygodny touchpad

procesor Intel Core 10-tej generacji, ale...

...Comet Lake (14-nm z UHD), który rozgrzewa laptopa w trybie wysokiej wydajności

pamięć LPDDR3

HDMI w wersji 1.4

wysoka cena

96% 4,8/5

