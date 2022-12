Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Poza zwykłymi rozmowami, pozwala też prowadzić wideokonferencje i tworzyć obszerne grupy ze znajomymi. Ale czy z Messengera można korzystać bez Facebooka?

Komunikatory na dobre ułatwiły komunikację

Jeszcze lata temu, gdy kontaktowanie się ze znajomymi było ograniczone do wysyłania krótkich SMS-ów lub wyszukiwania się po numerze na legendarnym już Gadu-Gadu, nikt nie wpadłby na pomysł, że za kilka lat będziemy swobodnie komunikować się z ludźmi na całym świecie.

Komunikatory internetowe na dobre zmieniły sposób, w jaki patrzymy na rozmowy z bliskimi przez Internet. Popularny Messenger, WhatsApp, Telegram i szereg innych aplikacji ułatwiają codzienne życie każdemu z nas.

Dziś nie potrzebujemy znać numeru telefonu kolegów z pracy, aby umówić się z nimi na wspólne wyjście. Nie musimy też zapisywać numerów nowych znajomych - wystarczy „pomachać sobie” na Messengerze i oto otrzymujemy możliwość wysyłania zdjęć, filmów, nagrań głosowych - zupełnie za darmo.

Najpopularniejsze komunikatory na świecie wg kraju (Źródło: MessengerPeople)

Messenger bez Facebooka. Czy to w ogóle możliwe?

Wśród najpopularniejszych komunikatorów internetowych należy przede wszystkim wymienić Messenger. Bez Facebooka właściwie nie istnieje - a to głównie ze względu na obecność licznych integracji pomiędzy obiema platformami (np. szybkie udostępnianie linków lub przeglądanie profilu znajomego w sieci).

Korzystanie z Messengera bez Facebooka dla wielu jest atrakcyjną opcją - mogą zachować pozorną prywatność, a jednocześnie mieć dostęp do łatwej komunikacji z najbliższymi. Niestety Meta, która jest właścicielem obu platform w ostatnim czasie stwierdziła, że korzystanie z Messengera bez Facebooka będzie niemożliwe.

Jeszcze kilka lat temu sytuacja była nieco inna i Messenger pozwolił skojarzyć konto z numerem telefonu bez zakładania profilu na Facebook. Osoby, które skorzystały z tej funkcji nadal mogą używać Messengera bez Facebooka. Nowi użytkownicy natomiast mają dwie opcje.

Messenger wciąż pozwala logować się przy użyciu numeru telefonu. Niestety dotyczy to tylko osób, które wcześniej zarejestrowały w ten sposób konto

Jak korzystać z Messengera bez Facebooka? Opcji jest kilka

W teorii są właściwie trzy możliwości, z kolei w praktyce tylko dwie. Jedna z nich została ograniczona wraz z wyłączeniem możliwości rejestracji numeru telefonu na Messenger i korzystania z niego bez konta na Facebooku.

Jakie są wszystkie opcje na korzystanie z Messengera bez Facebooka?

Jeśli zarejestrowałeś się na Messengerze numerem telefonu, rób to dalej

Zmiana w polityce rejestracji w komunikatorze Messenger nastąpiła w 2019 roku. Oznacza to, że do tego czasu Zuckerberg pozwolił korzystać z Messengera bez Facebooka. Wystarczyło wówczas zarejestrować swój profil z użyciem numeru telefonu i używać go podczas kolejnych logowań. Każdy użytkownik mógł tym sposobem odnaleźć cię w wyszukiwarce Messenger, choć na Facebooku profil nie istniał.

Jeśli zatem założone przez Ciebie konto na numer telefonu wciąż funkcjonuje (i masz dostęp do tego samego numeru), loguj się tak, jak dotychczas. Nie musisz zakładać dodatkowego konta na Facebook, aby dalej korzystać z Messengera.

Chcesz korzystać z Messengera bez Facebooka? Niestety, od jakiegoś czasu to niemożliwe. Musisz zarejestrować konto na fejsie

Załóż konto na Facebooku, a następnie je dezaktywuj

Z uwagi na to, że korzystanie z Messengera bez Facebooka jest niemożliwe i nie da się „obejść” konieczności rejestracji konta - musisz utworzyć nowy profil w serwisie Facebook.

Dane, których użyto podczas rejestracji będą takie same w przypadku Messengera, a zatem nie musisz ustalać nowych lub ich zmieniać. Po rejestracji w Facebooku, aby dalej używać komunikatora wystarczy natomiast, że… dezaktywujesz swój profil na Facebooku.

Centrum Pomocy Facebooka nie zakazuje korzystania z Messengera przy jednoczesnym wyłączeniu swojego profilu na platformie społecznościowej (tzw. konto DEMA). Dzięki temu użytkownicy komunikatora bez problemu znajdą cię w wyszukiwarce, ale już nie odwiedzą twojego profilu na „fejsie”.

Facebook pozwala wyłączyć konto w serwisie społecznościowym i korzystać z Messengera bez przeszkód. Niestety konto i tak trzeba tam wcześniej założyć

Stwórz konto i zachowaj maksymalnie dużą prywatność

Korzystanie z Messenger bez zakładania konta na Facebooku jest dziś niemożliwe. Jeśli zatem zastanawiasz się, jak w prosty sposób komunikować się ze znajomymi, a jednocześnie zachować prywatność na Facebooku, to spróbuj tej opcji.

Rejestrując konto na Facebooku podaj wyłącznie niezbędne informacje. Unikaj wpisywania miejsca zamieszkania, ukończonych szkół, zainteresowań etc. Załóż takie konto, które w przeglądarce będzie wyglądać jak zupełnie opuszczone.

Warto także wesprzeć się zmianą opcji prywatności, tj. ukrycia wszelkich danych podanych podczas rejestracji dla nieznajomych. Tym sposobem swobodnie będziesz korzystać z Messengera bez Facebooka z publicznymi informacjami na Twój temat.

Facebookowi zależy na użytkownikach

Posunięcie Mety, które ograniczyła możliwość rejestracji konta na Messengerze bez Facebooka jest całkowicie zrozumiałe. Zainteresowanie platformą społecznościową Marka Zuckerberga maleje, użytkownicy narzekają na brak wyświetlanych aktywności znajomych na tablicy kosztem reklam i często na obecność mnóstwa niepoprawnie sprofilowanych postów.

Tym sposobem, a więc niejako wymuszając rejestrację konta na Facebooku, aby korzystać z Messengera Meta napędza sobie ruch. Część użytkowników może zrezygnować z odwiedzania serwisu, ale znajdą się osoby, które ulegną m.in. dzięki tzw. rolkom (będącym kopią TikToka).