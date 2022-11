Tajne rozmowy na Messengerze. Jak włączyć znikające wiadomości?

Znikające wiadomości na Messengerze to funkcja, którą można uruchomić, aby prowadzić tajne rozmowy. Prywatne czaty nie zapisują się i po zakończeniu konwersacji - ślad po nich ginie. Tłumaczymy, jak włączyć znikające wiadomości na Messenger.

Messenger i tajne rozmowy. Prywatność na najwyższym poziomie

Istnieją takie rozmowy, o których istnieniu nie powinien nikt wiedzieć. Niestety, prowadzenie „zwykłej” konwersacji na Messengerze ma to do siebie, że pozostawia po sobie ślady, które być może nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Na szczęście Facebook umożliwia uruchomienie tajnych rozmów, które pozwolą poczuć się bezpiecznie omawiając ze znajomymi cokolwiek, co chcielibyśmy na dobre usunąć z przestrzeni cyfrowej. Zobacz nasz poradnik, jak w kilku prostych krokach włączyć znikające wiadomości na Messenger.

Jak włączyć tajne rozmowy na Messenger? Znikające wiadomości na czacie: poradnik

Tryb tajnych wiadomości jest dostępny wyłącznie na platformy mobilne, tzn. smartfony z Androidem oraz iOS. Znikające wiadomości na Messengerze nie działają na komputerach.

Przed rozpoczęciem tajnej konwersacji upewnij się, czy komunikator jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Otwórz normalną rozmowę w Messenger i włącz tajny czat

Aby rozpocząć rozmowę w trybie tajnych wiadomości w pierwszej kolejności należy otworzyć normalny czat z wybranym użytkownikiem.

Kolejnym krokiem jest wejście do ustawień poprzez kliknięcie na imię i nazwisko (lub ustalony pseudonim) rozmówcy i wybór opcji Przejdź do tajnej konwersacji w sekcji Więcej działań.

Jak włączyć tajne rozmowy w Messenger - wystarczy kilka kliknięć

Tajne rozmowy są już aktywne. Możesz teraz ustawić znikające wiadomości

Uruchomienie trybu Tajne wiadomości skutkuje wyświetleniem czystego okna czatu. Brak tutaj wcześniej przeprowadzanych rozmów - teraz jest to zupełnie odrębna rozmowa.

Meta zapewnia, że konwersacje pomiędzy użytkownikami są w pełni szyfrowane i nikt nie ma do nich dostępu (nawet dostawca aplikacji). Treść rozmów (łącznie z multimediami) pozostaje w pełni prywatna.

Domyślnie tajny czat ma wyłączoną funkcję znikających wiadomości. Oznacza to, że żaden „dymek” nie zniknie aż do usunięcia czatu.

Aby ustawić znikające wiadomości należy kolejny raz przejść do ustawień czatu klikając w imię i nazwisko rozmówcy i z sekcji Prywatność i pomoc wybrać Znikające wiadomości. W tym miejscu do wyboru jest czas, po którym każdy dymek czatu zostanie całkowicie usunięty. Po wyborze odpowiedniego można wrócić do prowadzenia rozmowy.

Ustawienie znikających wiadomości w Messenger - tryb tajnej rozmowy

Pamiętaj, że Messenger pokaże, kiedy wykonasz zrzut ekranu

Tajna rozmowa ma to do siebie, że jej treść powinna pozostać wyłącznie pomiędzy użytkownikami czatu. W związku z tym - każdorazowe wykonanie zrzutu ekranu w trybie tajne wiadomości zostanie odpowiednio zakomunikowane.

Messenger wyświetli informację za każdym razem, kiedy którykolwiek z rozmówców wykona zrzut ekranu - tej funkcji nie da się obejść i jest ona swoistym zabezpieczeniem przed opublikowaniem prywatnej konwersacji.

Messenger pokaże komunikat, kiedy którykolwiek z rozmówców wykona zrzut ekranu

Jak wyłączyć tryb tajnych wiadomości na Messenger?

Kiedy już tajemna rozmowa dobiegnie końca i wszystkie szczegóły pomiędzy rozmówcami zostaną uzgodnione - konieczne będzie pozbycie się konwersacji. Należy już zatem usunąć czat.

Aby to zrobić, podobnie jak w poprzednich krokach, należy wejść do ustawień rozmowy klikając na imię i nazwisko (lub nazwę) czatu i z sekcji Prywatność i pomoc wybrać Usuń czat.

Usunięcie tajnego czatu w Messenger. Można to zrobić w ustawieniach konwersacji

W tym momencie wszystkie ślady po tajnej rozmowie znikają i nikt z jej uczestników nie będzie już miał dostępu do usuniętej konwersacji. Rozmowa przepadła na dobre.

Dbaj o swoją prywatność w cyberprzestrzeni

Korzystanie z tajnych czatów na Messengerze zwykle wynika z jednorazowego zapotrzebowania na zapewnienie sobie zwiększonej prywatności. Nie zapominajmy jednak, aby pilnować swojego bezpieczeństwa w sieci również wtedy, kiedy pozornie nie do końca jest ono najważniejsze.

Warto wziąć pod uwagę korzystanie z VPN, weryfikowanie, czy aby na pewno wszystkie wyszukiwarki dbają o prywatność użytkowników a w ostateczności - uruchamianie trybu incognito w przeglądarkach internetowych. Absolutnym minumum powinno być natomiast stworzenie bezpiecznych haseł do logowania i systematyczna ich aktualizacja. To jest podstawą, aby nie paść ofiarą ataku lub wycieku danych w sieci i utraty wielu poufnych danych.