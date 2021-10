Dobrej jakości mikrofon jest kluczowy dla streamerów, twórców audio oraz graczy. W ofercie HyperX, firmy znanej z dostarczania sprzętu gamingowego znajdują się trzy modele zaprojektowane z myślą o tych, którzy mają świadomość jak ważna jest jakość nagrań.

4,7/5

Jak Cię słyszą, tak Cię piszą

O tym, jak istotna jest wysoka jakość nagrywanego głosu przekonał się każdy, kto choć raz miał wątpliwą przyjemność oglądać stream, czy też słuchać podcastu, w którym bardziej od autora słyszalne były zakłócenia. HyperX doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest przechwytywany dźwięk i przedstawia mikrofony dopasowane do potrzeb każdego - i na każdą kieszeń jednocześnie.

W przypadku streamerów i twórców podcastów jednym z elementów sukcesu jest jakość dostarczanych materiałów pod względem brzmienia. Używanie dobrego mikrofonu to podstawa, którą słuchacze zdecydowanie będą doceniać.

SoloCast, QuadCast oraz QuadCast S nie są wyłącznie modelami gamingowymi. Sprawdzą się równie dobrze w przypadku osób, które potrzebują nagrać głos w dobrej jakości nie tylko przy okazji grania.

HyperX SoloCast - mikrofon gamingowy na każdą kieszeń

Podstawowy model mikrofonu w ofercie HyperX. Podstawowy - nie oznacza oczywiście w tym przypadku, że gorszy. SoloCast oferuje wszystko, czego potrzebują początkujący streamerzy lub twórcy audio, którzy być może jeszcze nie mają konkretnie sprecyzowanych wymagań, a chcą po prostu dobrze brzmieć w sieci.

Charakterystyka kardioidalna sprawia, że mikrofon będzie przechwytywał wyłącznie głos nagrywającego - bez zakłóceń pochodzących z otoczenia. Brak tutaj niestety polaryzacji stereo, czy dwukierunkowej, a zatem nagrywanie instrumentów lub rozmów z wieloma uczestnikami nie da pożądanych efektów.

Trudno to jednak uznać za wadę w przypadku urządzenia, które ma być wyjątkowo proste w obsłudze i po prostu dostarczać dobrej jakości dźwięku nie tylko podczas prowadzenia streamu, ale nawet w trakcie rozmowy służbowej z home office.

HyperX SoloCast prezentuje się naprawdę nieźle na biurku - a przy tym nie zajmuje wiele miejsca

Na łatwość obsługi z pewnością wpływa fakt, iż jest to mikrofon typu plug&play - a więc po jego wyjęciu z pudełka i szybkim podłączeniu - jest gotowy do nagrywania. Bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, czy też złożonej konfiguracji.

Ci, którzy nie dysponują zbyt dużym biurkiem i każdy wolny centymetr powierzchni na nim jest dla nich ważny, docenią obecność złącza, które w błyskawiczny sposób pozwoli zamontować mikrofon na wysięgniku.

Jeśli natomiast brak miejsca na biurku nie jest problemem - dołączony do zestawu statyw jest w pełni regulowany, dzięki czemu dostosujemy sprzęt niemal do każdych warunków otoczenia. To naprawdę ważne - w końcu nie każdy streamer pracuje z wielkiego studio. Czasami trzeba coś “upchnąć”, a HyperX SoloCast jest na tyle elastyczny, że zmieścimy go niemal wszędzie.

SoloCast na tle większego brata, QuadCast. Różnica w wielkości jest zauważalna na pierwszy rzut oka. Jeśli jednak chcesz po prostu brzmieć dobrze i nie masz większych wymagań - mniejszy model jest dla Ciebie

Często podczas grania ze znajomymi, czy też streamowania może wydarzyć się sytuacja, w której konieczne jest natychmiastowe wyciszenie się. Bez znaczenia, czy będzie to dzwoniący telefon, czy dzwonek do domu z dostawcą pizzy za drzwiami.

Przechodzenie do ustawień dźwięku w takich momentach zwykle jest nieco nerwowe - dlatego SoloCast wyposażono w specjalny, dotykowy przycisk, który natychmiast wycisza mikrofon i błyskawicznie stajemy się niesłyszalni. Poinformuje o tym wskaźnik LED na obudowie, zatem nawet przypadkowe przywrócenie dźwięku nie pozostanie niezauważone.

Ten podstawowy model mikrofonu gamingowego od HyperX bez najmniejszego problemu połączymy z komputerami (Windows oraz MacOS), ale także z konsolą Sony PS5 lub PS4.

Kompatybilność z najpopularniejszymi komunikatorami oraz platformami do streamowania zapewniają odpowiednie certyfikaty (Discord, TeamSpeak oraz XSplit, OBS Studio i Streamlabs OBS).

HyperX QuadCast - mikrofon do zadań specjalnych

Konstrukcja, która już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardziej profesjonalnego urządzenia. Trzeba przyznać - coś w tym jest.

HyperX QuadCast wygląda naprawdę nieźle! Czerwone podświetlenie dodaje klimatu

Najważniejszą cechą, która charakteryzuje QuadCast jest obecność aż czterech wzorców polaryzacji: stereofoniczny, wielokierunkowy, dwukierunkowy oraz kardioidalny. Oznacza to, że mikrofon sprawdzi się podczas nagrywania instrumentów, telekonferencji lub rozmów z wieloma uczestnikami.

Zastosowanie jest niemal nieograniczone, natomiast każdy z trybów kierunkowości można wybrać z pokrętła umieszczonego na obudowie - tak, aby było szybko i wygodnie.

HyperX QuadCast posiada adapter do najpopularniejszych gwintów ⅜” i ⅝” przeznaczony do szybkiego montażu w wysięgniku.

Istotnie na jakość przechwytywanego dźwięku wpływa tutaj wbudowany pop filtr, który tłumi dźwięki wydawane podczas wymowy tzw. głosek wybuchowych (np. b i p).

Oprócz tego HyperX QuadCast został wyposażony w specjalne zawieszenie przeciwwstrząsowe, będące kolejnym gwarantem wysokiej jakości nagrań. Jego zadaniem jest izolowanie mikrofonu od dźwięków, które występują podczas transmisji gier - takich jak uderzenia o blat, czy delikatne stuki podczas używania klawiatury.

Żadne z niechcianych zakłóceń nie powinno się przedostać do słuchaczy - i nawet, jeśli podczas emocjonującej rozgrywki zdarzy Ci się nie zapanować nad emocjami i uderzyć o biurko - nikt nawet się nie zorientuje.

HyperX QuadCast sprawdzi się idealnie streamerom oraz twórcom audio

Elementem, który ułatwi dostosowanie głośności jest z kolei dedykowane do ustawiania czułości pokrętło. Może się ono okazać pomocne, kiedy nie chcemy trzymać mikrofonu blisko ust, a jednocześnie nagranie ma być głośne. Analogicznie będzie w odwrotnej sytuacji - pokrętłem wzmocnienia nieco ściszymy głos, kiedy urządzenie ustawimy zbyt blisko mówiącego.

Ważną funkcją w tym modelu jest tzw. real-time monitoring, a więc możliwość monitorowania swojego głosu w słuchawkach podłączanych do mikrofonu (za pośrednictwem wbudowanego gniazda 3,5 mm Mini Jack) w czasie rzeczywistym. Pozwoli to dostosować głośność do możliwie optymalnej wartości - tak, aby podczas nagrań lub transmisji nie brzmieć za cicho lub za głośno.

Oprócz tego QuadCast jest wyposażony w dotykowy przycisk służący do wyciszania mikrofonu. Jego stan prezentuje duży wskaźnik LED, którego barwy niestety nie można zmieniać. Ale spokojnie, nic straconego.

Ci, którzy oprócz atrakcyjnej specyfikacji technicznej oczekują jeszcze personalizacji oświetlenia do tego stopnia, aby pasowało ono do “jaskini gracza”, producent przygotował coś specjalnego...

HyperX QuadCast S - gratka dla tych, którzy uwielbiają podświetlenie RGB

Z zewnątrz model QuadCast S wygląda niemal identycznie, jak jego poprzednia wersja (QuadCast). Podobnie jest zresztą również w przypadku specyfikacji technicznej. Tak na dobrą sprawę - po co zmieniać coś, co od dawna spisuje się doskonale na biurkach wielu użytkowników. To nadal konstrukcja z czterema charakterystykami polarnymi: stereofoniczną, wielokierunkową, dwukierunkową oraz kardioidalną.

Mikrofon gamingowy z regulacją podświetlenia RGB - który streamer powie mu "nie"?

Największa różnica względem poprzednika to jednocześnie sygnał ze strony producenta, dla kogo dokładnie jest skierowany ten mikrofon.

Dynamiczne podświetlenie RGB, które można dowolnie personalizować przy użyciu dedykowanego oprogramowania HyperX NGENUITY - to najważniejsza cecha tego modelu, która może być decydującą podczas dokonywania zakupu.

Do wyboru, do koloru! QuadCast S ma nieograniczone możliwości pod wzlędem wyboru bartwy podświetlenia

Powiedzmy sobie szczerze - wielokolorowe podświetlenie może i nie jest czymś, co w jakikolwiek sposób wpływa na jakość dostarczanego dźwięku.

Z pewnością jednak jest to ważny element w przypadku osób, które oprócz głosu - decydują się również na streamowanie z kamerą. W końcu - światło to jeden z ważniejszych elementów, który wpływa nawet na odbiór filmów produkowanych w Hollywood. Dlaczego zatem nie zadbać o jego obecność i jakość w studio do streamowania?

Dbałość o oświetlenie i jego barwę w połączeniu z dobrą jakością dźwięku daje widzom steamów poczucie oglądania spójnego materiału, w którym każdy element doskonale ze sobą współgra.

Nie ma najmniejszego sensu doszukiwać się różnic w specyfikacji QuadCast S względem zwykłego QuadCast. To właściwie bliźniacze urządzenia, z tym wyjątkiem, że nowsza wersja jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców.

Osoby pracujące z domu, które wykorzystują mikrofon wyłącznie do prowadzenia konferencji raczej nie wykorzystają funkcji umożliwiającej personalizację podświetlenia. Streamerzy natomiast - owszem. To właśnie dla tych osób przygotowano QuadCast S. Połączenie wysokiej jakości dźwięku z dodatkowymi efektami wizualnymi - przy jednoczesnej prostocie obsługi.

HyperX QuadCast i QuadCast S - bliźniacze modele, które różnią się głównie możliwością zmiany barwy podświetlenia. Dla wielu to naprawdę ważna funkcja

Specyfikacje mikrofonów HyperX SoloCast / QuadCast / QuadCast S

HyperX SoloCast HyperX QuadCast HyperX QuadCast S Rodzaj pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy Łączność przewodowa (USB-C) przewodowa (USB-C) przewodowa (USB-C) Charakterystyka

(kierunkowość) kardioidalna stereofoniczna

wielokierunkowa

dwukierunkowa

kardioidalna stereofoniczna

wielokierunkowa

dwukierunkowa

kardioidalna Próbkowanie 48 kHz/16-bit 48 kHz/16-bit 48 kHz/16-bit Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz Kondensatory 3x 14 mm 3x 14 mm Czułość -6 dB -36 dB -36 dB Waga mikrofonu 261 g 254 g 254 g Kompatybilność Windows, Mac, PS4, PS5 Windows, Mac, PS4, PS5 Windows, Mac, PS4, PS5 Dodatkowe informacje plug&play

dotykowy przycisk wyciszania plug&play,

dotykowy przycisk wyciszania

regulacja czułości

podświetlenie LED

wyjście słuchawkowe plug&play

dotykowy przycisk wyciszania

regulacja czułości

personalizowane podświetlenie RGB LED

wyjście słuchawkowe

