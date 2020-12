Mountain Makalu 67 jest pierwszą na rynku myszką gamingową z sensorem PixArt PMW 3370, którego maksymalna rozdzielczość to aż 19000 DPI. Serce tego lekkiego gryzonia opakowane jest w opatentowaną perforowaną obudową. Sprawdzamy, czy Mountain po raz kolejny przełamie nudę.

Mountain Makalu 67 to pierwsza i (na ten moment) jedyna myszka gamingowa młodej firmy Mountain. Producent zadbał tutaj o efektowne wejście na rynek, wykorzystując najnowszy sensor i najlepsze parametry.

Najważniejsze cechy Mountain Makalu 67

sensor PixArt PMW 3370 o czułości do 19000 DPI

maksymalna prędkość: 400 IPS

maksymalne przyspieszenie: 50 G

LOD: 1-2 mm (topowe sensory np. PMW3389 lub PMW3360 mają 2-3mm)

Poziom błędów: 0,5% (topowe sensory np. PMW3389 lub PMW3360 mają 1%)

Mysz dostępna jest w dwóch wariantach: czarna ze srebrnymi przyciskami bocznymi oraz biała z czarnymi elmentami (przyciski boczne, przycisk DPI oraz rolka).

Kilka słów o firmie Mountain

Mountain to niemiecka firma, która stosunkowo niedawno pojawiła się na rynku. Rozpoczęli od Kickstartera, gdzie uruchomili zakończoną sukcesem zbiórkę na klawiaturę mechaniczną Mountain Everest Max, którą niedawno testowaliśmy. Stawiają oni na najlepsze parametry, zaskakujące funkcje, przydatne możliwości (np. modułowość) oraz efektowne dodatki (np. w pełni konfigurowalna tarcza wyświetlacza na klawiaturze).

Trzeba przyznać, że modularna klawiatura przyciąga wzrok, wzbudzając zainteresowanie, ale czy myszka jest równie efektowna?





W eleganckim opakowaniu znajdziemy dobrze zabezpieczoną mysz oraz kieszeń, w której znajduje się skrócona instrukcja oraz naklejki z logo Mountain. W instrukcji producent zaznacza, że sprzedaje dość szeroki zakres produktów: od sprzętu i akcesoriów gamingowych po odzież Mountain.

Dziurawa, ale inaczej

Makalu 67 wyróżnia się na tle dziurawych myszek rezygnacją z oklepanej już struktury plastra miodu. Zamiast tego producent wykorzystuje opatentowaną perforowaną konstrukcję, którą zabezpiecza wodoodporna powłoka PCB.

Wykorzystanie perforowanej obudowy w myszce Makalu 67 umożliwiło osiągnięcie ultralekkiej wagi wynoszącej 67 gramów. Tak lekkie myszki doskonale sprawdzają się przy strzelankach, gdzie liczy się szybkość ruchów, a miłym dodatkiem jest mniejsze obciążenie nadgarstków po wielogodzinnych bataliach.

Lekkość, zgrabność i powabność

Na lekkość poruszania myszką Makalu 67 składa się jej konstrukcja oraz elastyczny kabel typu sznurówka o długości 1,8 m. Producent zadbał również o takie detale jak dodatkowa gumowa opaska zaciskowa z logo Mountain, którą w łatwy sposób możemy spiąć kabel.

Mysz wyprofilowana jest pod prawą dłoń, w której zasięgu mamy 6 przycisków (włącznie ze scrollem). Bezpośrednio przy rolce znajduje się przycisk DPI, ponad którym widoczny jest panel z czterema diodami, które informują nas o wybranej czułości.





Uwagę zwracają również dwa przyciski boczne pokryte metalizowaną farbą imitującą szczotkowane aluminium. Są one mocno wyeksponowane (duże, wystające). Elementy boczne, na których spoczywają nasze place, zostały zabudowane, co zwiększa odporność konstrukcji na zginanie.









Na spodzie myszki znajdziemy dwa duże białe ślizgacze 100% PTFE (do zestawu dołączona jest dodatkowa para). Przy każdym znajduje się delikatne wcięcie, które ułatwia ich usunięcie podczas wymiany. Konstrukcja na dole myszy również jest dziurawa.







Mysz Makalu 67 podświetlona jest w jednym miejscu. Jest to delikatny wąski pasek LED okalający rolkę, przestrzeń z diodami oraz przycisk DPI.

Z gamingowych wymogów względem myszki do gier: przyciski główne opierają się na topowych mikroprzełącznikach Omron o żywotności aż 50 mln kliknięć. Zarówno przyciski główne, jak i boczne są programowalne.

Jak układa się w dłoni?

Mountain Makalu 67 wygodnie ułoży się w dłoniach graczy, których preferowanymi rodzajami chwytów są Palm Grip (przyciski obsługiwane powierzchnią palców, które wraz z dłonią spoczywają na myszy) lub Claw Grip (chwyt przypominający szpon - przyciski obsługiwane przez opuszki palców).

Warto wyróżnić jej dopasowanie do Claw Grip. Mysz nie jest ani za długa, ani za krótka oraz ma dość wysoko uniesiony grzbiet, który dopasuje się do śródręcza. W sytuacji, kiedy macie tendencję do mocnego wciskania myszy w dolną część dłoni, odczujecie odciskającą się dziurawą strukturę obudowy (szybko jednak do tego się przyzwyczaja).

Makalu 67 - pełna specyfikacja

Rodzaj sensora: optyczny, PixArt PAW3370 Rozdzielczość: 50 - 19000 DPI LOD (Llift-off distance): 1-2 mm Polling Rate: 1000 Hz (z możliwością konfiguracji: 125, 250, 500, 1000) Maksymalna akceleracja (przyśpieszenie): 50g Przyciski: 6 (programowalne) Przyciski główne (L+P): OMRON, 50 mln kliknięć Waga (bez kabla): 67g Wymiary: 127 x 70 x 42,2mm (dł. x szer, x wys.) Długość kabla: 1,8 m Oprogramowanie: tak Wbudowana pamięć: tak (5 profili) Podświetlenie RGB: RGB Obudowa perforowana (opatentowana), tworzywo sztuczne ABS (czarne lub białe)

Oprogramowanie Base Camp Software

Myszka Makalu 67 obsługiwana jest przez oprogramowanie Base Camp Software. Mimo że nie jest dostępne w języku polskim (możliwe języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański) to jest na tyle intuicyjne, że nie ma większych problemów w jego obsłudze. Z poziomu oprogramowania możemy:

Tworzyć i edytować makra

Tworzyć profile (5 z nich możesz zapisać w pamięci myszy)

Przypisywać niestandardowe funkcje do klawiszy (np. funkcję multimedialną, skrót klawiszowy)

Sterować podświetleniem

Zmienić ustawienia sprzętowe (m.in. DPI, Polling Rate, LOD)

W ustawieniach możemy zmieniać:

DPI: 5 poziomów z możliwością zmian w zakresie 100-19000 DPI,

Polling Rate (częstotliwość raportowania): 125, 250, 500, 1000 Hz

Czułość (prędkośc kursora myszy),

Prędkość dwukliku,

LOD (wysokość do jakiej nadal będzie śledzony ruch myszy po jej podniesieniu).

Pierwsza mysz z sensorem PixArt PMW 3370 - testujemy

Mountain Makalu 67 to pierwszy gryzoń, którego sercem jest najnowszy na rynku sensor PixArt PMW 3370. Przetestowaliśmy na bazowych rozdzielczościach występowanie jakichkolwiek problemów. Przy rozdzielczościach 800, 1200, 2000 DPI nie występuje interpolacja (sensor nie wysyła fałszywych informacji o swoim położeniu), nie pojawił się również szum (jitter). Minimalna interpolacja zaczyna się pojawiać dopiero od 15000 DPI. Jeśli chodzi o najwyższą rozdzielczość 19000 DPI - widoczna jest delikatna interpolacja oraz szumy, jednak jak na tak wysoką rozdzielczość odchylenia te są na rozsądnym poziomie.

Test na obecność interpolacji przeprowadziliśmy wykorzystując program VMouseBench v0.0.7a.

W teście na utrzymanie częstotliwości raportowania przy każdej bazowej rozdzielczości mysz utrzymuje stabilne wartości: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz. Dopiero przy 1000 Hz widoczne są delikatne rozbieżności.

Mysz Mountain Makalu 67 - czy warto?

Od Mountain Makalu 67 oczekiwałam, czegoś, co przełamie standardową już walkę wśród procuentów na najlepsze RGB czy ultralekkość. W tym wypadku producent postawił na wnętrze, bez efektownych dodatków.

Makalu 67 to kolejny ultralekki gryzoń. Producent wykorzystał tutaj ażurową opatentowaną obudowę, która, mimo że delikatnie się wyróżnia, nadal jedną z wielu podobnych do siebie dziurawych myszek. Czy jest ładna? Kwestia gustu. Warto jednak zaznaczyć, że mimo specyficznej konstrukcji myszka jest solidna, perforowane elementy się nie uginają. Wygodnie też układa się w dłoni oraz rzeczywiście odciąża nadgarstki podczas dłuższych rozgrywek.

Minusem może być jednak jej cena, która w dniu premiery wynosi 59,99 euro. Patrząc na ten klasyczny design i brak dodatków (np. regulowanej wagi) wydaje się ona dość spora. Zagłębiając się jednak we wnętrze Mountain Makalu 67, w którym postawiono na najlepsze parametry, taka cena wydaje się całkiem rozsądna i nie jest dużym zaskoczeniem.

Ocena końcowa myszki Mountain Makalu 67

PLUSY

najnowszy sensor optyczny PixArt PMW 3370,

piórkowa waga odciążająca nadgarstki,

solidna konstrukcja,

wygodna (Palm i Claw Grip).

MINUSY

wysoka cena,

czyszczenie może być uciążliwe.

Podsumowanie

Ergonomia/kształt:

dobry dobry



Jakość pracy przycisków: dobry plus

Jakość wykonania:



Precyzja sensora:

super

Design/stylistyka:

zadowalający plus zadowalający plus

Możliwość personalizacji:



84% 4,2/5

Gdzie kupisz mysz Mountain Makalu 67?

Myszkę Mountain Makalu 67 w wersji białej lub czarnej kupicie na stronie producenta za 59,99 Euro (w dniu publikacji 269 zł).

