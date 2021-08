Nagranie ekranu to chyba najlepszy sposób, aby pokazać drugiej osobie, co aktualnie widzimy na komputerze. Problem w tym, że nie każdy wie jak to zrobić. Jest na to prosty sposób - wszystko wyjaśniliśmy w naszym poradniku.

Chyba każdy z nas spotkał się z sytuacją, gdy potrzebował nagrać pulpit komputera - napotkał na nietypowe działanie systemu, chciał nauczyć drugą osobę sposobu wykonania danej czynności albo po prostu pragnął pochwalić się osiągnięciami w ulubionej grze. To te przypadki, gdzie krótki filmik wyraża więcej niż tysiąc screenów :-).

Pytanie tylko, jak nagrać ekran komputera? Okazuje się, że jest na to prosty sposób (i nie, wcale nie trzeba sięgać po kamerkę w smartfonie). W naszym poradniku wytłumaczymy krok po kroju, jak nagrać ekran w systemie Windows.

Nagrywanie ekranu w Windows 10

Z pomocą przychodzi nam system Windows 10, a dokładniej wbudowany w niego profil Tryb gry (Game Mode) – znajdziemy tutaj kilka przydatnych narzędzi, które zostały wydane głównie z myślą o graczach (ale nie tylko!). Wśród nich jest także funkcja nagrywania ekranu.

Zaczynamy od włączenia Trybu gry. W tym celu przechodzimy do menu: START → Ustawienia → Granie → Tryb gry. Funkcja powinna być domyślnie włączona, ale warto sprawdzić, czy na pewno jest aktywowana suwakiem.



Każda opcja moze być aktywowana skrótem klawiszowy - jest on domyślnie ustawiony, ale w razie potrzeby można go zmienić na inny

Następnie aktywujemy panel Xbox Game Bar, który pozwoli na łatwe zarządzanie nagrywaniem. Przechodzimy do zakładki „Xbox Game Bar” i sprawdzamy czy mamy włączany stosowny suwak (też powinien być domyślnie włączony, ale warto się upewnić). Przy okazji możemy tutaj przypisać skróty klawiszowe odpowiedzialne za wywoływanie konsoli Xbox Game Bar i innych opcji podczas nagrywania ekranu.



W zakładce Ujęcia znajdziemy dodatkowe opcje pozwalające dostroić nagranie

W zakładce „Ujęcia” znajdziemy opcje odpowiedzialne za nagrywanie – ilość klatek (30 lub 60 kl./s), jakość wideo, jakość dźwięku czy maksymalną długość klipu. Parametry wpływają na jakość i rozmiar nagrania, ale jeśeli się nie znacie to nie musicie tutaj nic zmieniać.

Tryb Gry - jak nagrać ekran?

Jeżeli obydwie funkcje mamy aktywne, możemy przejść do funkcji nagrywania ekranu.



Po wywołaniu panelu Xbox Game Bar na ekranie zobaczymy dodatkowe okienka do sterowania przechwytywaniem obrazu

W tym celu wywołujemy konsolę Xbox Game Bar przypisanym skrótem klawiszowym (domyślnie Windows + G)…

...a następnie w module „Ujęcie” wybieramy ikonkę odpowiedzialną za rozpoczęcie nagrywania (można też ją wywołać za pomocą skrótu klawiszowego – domyślnie jest to Windows + Alt + R).

Co prawda narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o nagrywaniu rozgrywki w grach, ale można ją wykorzystać także w innych aplikacjach (w tym celu należy zaznaczyć opcję "Włącz funkcje gier dla tej aplikacji, aby nagrywać rozgrywkę"). Warto pamiętać, że opcja przechwytywania ekranu nie działa na pulpicie i w eksploratorze plików.

Jeżeli zależy nam na komentowaniu nagrania np. w celu wytłumaczenia sposobu wykonania danej czynności lub opisania błędu, możemy podczas nagrywania włączyć/wyłączyć mikrofon (także za pomocą skrótu klawiszowego – domyślnie Windows + Alt + M).

Po rozpoczęcia nagrywania, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się mały pasek "Przechwyć status", na którym znajdziemy informacje o czasie trwania nagrania, a także przyciski do zakończenia zapisu oraz włączenia/wyłączenia mikrofonu. Pasek służy tylko do sterowania panelem i nie jest widoczny na nagraniu.

Jeśli chcemy zakończyć przechwytywanie ekranu, wystarczy wybrać odpowiednią opcję lub po prostu nacisnąć skrót klawiszowy odpowiedzialny za rozpoczęcie/zakończenie nagrywania (domyślnie Windows Alt + R). Po zakończeniu nagrywania, na ekranie powinien pojawić się stosowny komunikat: "Klip z gry został nagrany" - kliknięcie dymki powoduje przejście do galerii z klipami i screenami.



W galerii znajdziemy wszystkie zapisane klipy i screeny z panelu Xbox Game Bar

Wszystkie nagrania i zrzuty ekranu z panelu Xbox Game Bar są przechowywane w folderze: Ten komputer > Wideo > Przechwycone (ścieżka C:\Users\[nazwa konta]\Videos\Captures).

Nagrania wideo są zapisywane w formacie MP4, który można wysłać drugiej osobie lub dowolnie edytować. Warto też pomyśleć o ich kompresji, bo surowy plik jest dosyć sporych rozmiarów (1 minuta nagrania przy 30 kl./s na standardowych ustawieniach zajmuje około 70 – 80 MB). Można tego dokonać np. w darmowym programie HandBrake lub Any Video Converter.

Proste? Proste! Panel Xbox Game Bar wbudowany z system Windows 10 to najprostszy sposób na nagranie ekranu. Nie musimy ani doinstalowywać dodatkowego, płatnego oprogramowania, ani trudzić się z doborem skomplikowanych opcji, więc z jego obsługą powinni sobie poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy.

Co ważne, Xbox Game Bar oferuje wszystkie niezbędne opcje do nagrywania ekranu - daje on możliwość dogrania dźwięku przez mikrofon i dostosowania podstawowych opcji wpływających na jakość wideo. Dodatkowe funkcje powinny zainteresować tych użytkowników, którzy np. chcieliby tworzyć poradniki wideo lub streamować rozgrywkę.

Nagrywanie pulpitu przez OBS Studio

Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie darmowej aplikacji OBS Studio, która daje dużo większe możliwości (w przeciwieństwie do Xbox Game Bar, pozwala również na nagrywanie pulpitu i eksploratora plików). Tę metodę polecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Po ściągnięciu i zainstalowaniu oprogramowania, uruchamiamy aplikację OBS Studio – kreator na początku zapyta nas o sposób wykorzystani aplikacji. Jeżeli zależy nam tylko na nagrywaniu pulpitu, wybieramy opcję „Optymalizuj pod nagrywanie lokalne, nie będę strumieniować”.

Następnie wybieramy ustawienia nagrywanego wideo – rozdzielczość i płynność animacji (aplikacja powinna samodzielnie wykryć najlepsze ustawienia, więc do zwykłego nagrywania nie trzeba ich zmieniać).

Na pulpicie powinniśmy zobaczyć główne okno aplikacji.

Kolejnym krokiem jest wybór źródła przechwytywanego ekranu – w tym celu wybieramy w menu „Źródło obrazu” opcję dodania źródła (+) i wskazujemy „Przechwytywanie ekranu”.

Tworzymy nowe źródło…

...a następnie wybieramy opcje dotyczące źródła obrazu (można tutaj np. wybrać przechwytywanie obrazu z dodatkowego ekranu podłączonego do komputera).

W głównym oknie aplikacji powinniśmy zobaczyć pulpit naszego komputera, z którego będziemy chcieli nagrywać wideo. Jeżeli nie chcecie nagrywać całego obszaru, możecie go tutaj dowolnie wyskalować (służy do tego czerwona ramka).

OBS domyślnie będzie zgrywał dźwięk odtwarzany w tle systemu. Istnieje jednak możliwość podpięcia mikrofonu, co pozwoli np. komentować nagranie. W tym celu przechodzimy do ustawień aplikacji w prawym dolnym rogu i wybieramy zakładkę „Dźwięk”…

...i wybieramy z listy „Mikrofon. Dodatkowe urządzenie audio.” nasz mikrofon (jeżeli korzystamy z mikrofonu wbudowanego w laptopa, najczęściej będzie on widoczny jako „Microphone. High Definition Audio Device”).

OBS domyślnie zapisuje pliki w formacie MKV, ale nie wszystkie aplikacje go obsługują. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie zmiana formatu – w tym celu przechodzimy do ustawień aplikacji i wybieramy zakładkę „Wyjście” i z listy „Format nagrania” wybieramy MP4.

Jak nagrać pulpit? Wystarczy wybrać opcję „Rozpocznij Nagrywanie” (w prawym dolnym rogu). Po rozpoczęciu, będziemy mieli także możliwość zatrzymania lub zakończenia nagrania.

Plik zostanie zapisany na dysku – aby przejść do folderu z nagraniami wystarczy wybrać opcję „Plik – Pokaż nagrania”. Co ważne, nie trzeba kombinować z konwertowaniem pliku do mniejszego formatu, bo OBS już domyślnie je skompresuje.

OBS daje dużo więcej możliwości od panelu Xbox Game Bar, więc powinien zainteresować bardziej wymagających i doświaczonych użytkowników. Narzędzie sprawdzi się także przy tworzeniu wideoporadników, a nawet przy streamowaniu rozgrywki przez Internet.