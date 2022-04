Wieńczący nasze zestawienie Shure MV7 to prawdopodobnie najlepszy mikrofon do podcastów. Umożliwia uzyskanie studyjnych efektów w domowych warunkach, a także uzyskanie dokładnie takiego brzmienia, jakie chce się osiągnąć. Mikrofon w pełni koncentruje się na twoim głosie, by wydobyć z niego to, co najważniejsze, ale też by nic go nie zakłócało. Drzwi do wielkiej kariery otwiera aplikacja ShurePlus MOTIV, w której znajdziesz mnóstwo opcji, dzięki którym to nie ty musisz dostosowywać się do mikrofonu, lecz on do ciebie.



W skrócie:

typ: dynamiczny

charakterystyka: kardioidalna

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

SNR: -

łączność: USB

Najważniejsze cechy: Waga 540 g