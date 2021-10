Wypróbowaliśmy aplikacje do sprawdzania jakości powietrza na Androida i iOS-a, by pomóc ci wybrać tę najlepszą. Oto polecane aplikacje wyświetlające poziom zanieczyszczeń i ostrzeżenia o smogu na ekranie twojego telefonu.

Smog nie odpuszcza, a teraz, gdy sezon grzewczy trwa w najlepsze, będzie się szczególnie dawał we znaki. Skąd czerpać informacje o stanie powietrza i jak w takich realiach dbać o własne zdrowie? Pomocne może okazać się urządzenie, które i tak zawsze masz przy sobie, mianowicie smartfon. Wystarczy zainstalować na nim odpowiednią aplikację smogową. To zaś, która to ta „odpowiednia” postanowiliśmy sprawdzić i rezultaty znajdziesz poniżej.

Jaka aplikacja do sprawdzania zanieczyszczenia powietrza? Najlepsze aplikacje smogowe:

Co to jest smog? Dlaczego warto go monitorować?

Smog to mieszanka mgły, dymu i spalin – zanieczyszczenie powietrza, które może nie tylko utrudniać oddychanie, ale też prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych: chorób układu oddechowego, krążenia i nerwowego, a nawet nowotworowych. Szacuje się, że ze względu na smog umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie (kilkanaście razy więcej niż w wypadkach samochodowych).

Mówiąc „smog” mamy najczęściej na myśli tak zwaną odmianę londyńską, której skład tworzą dwutlenki siarki, tlenki węgla i azotu czy pyły (a szczególnie PM10 i PM2.5). Wśród głównych źródeł tego typu zanieczyszczeń znajdują się fabryki, domy mieszkalne (w których korzysta się ze starych pieców) oraz samochody. Najgroźniejsze są pyły zawieszone PM2.5, które mają łatwość w przenikaniu do krwi i najdalszych miejsc płuc – to one właśnie wywołują wspomniane wcześniej choroby.

Ze względu na te rozmaite skutki negatywne dobrze jest monitorować poziom smogu i jeśli przekracza on dopuszczalne normy, to (w miarę możliwości) zostać w domu. Aktualne informacje na ten temat znajdziesz w aplikacjach na telefon.

Najlepsze aplikacje do monitorowania smogu

Opierająca się na danych ze stacji pomiarowych dobra aplikacja tego typu powinna spełniać kilka kluczowych cech: zapewniać precyzyjne i aktualne wyniki, oferować prosty i przejrzysty dostęp do danych, działać szybko i niezawodnie oraz dawać jasną odpowiedź na pytanie o to, czy problem smogu występuje w naszej okolicy, czy też możemy bezpiecznie oddychać świeżym powietrzem. Najlepsze oferują również prognozy na przyszłość i automatyczne ostrzeżenia. Oto 5 takich aplikacji na Androida i iOS-a…

Kanarek – aplikacja smogowa, na której można polegać

Kanarek jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do sprawdzania stanu powietrza w okolicy. Nie bez powodu, rzecz jasna, bo po prostu jest też jedną z najlepszych. Przekazywane informacje (o obecności pyłów PM 2.5 i PM10, dwutlenku węgla i azotu oraz innych substancji) opiera na danych z ponad 3000 stacji, w tym 200 punktów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oznacza to ni mniej, ni więcej, lecz to, że można im zaufać. Oprócz ręcznego podglądania jakości powietrza, programik ten oferuje też wyświetlanie alarmów smogowych, gdy poziom zanieczyszczeń zacznie być niebezpieczny dla zdrowia użytkownika. Miłym dodatkiem jest widżet, który pozwala mieć sytuację zawsze pod kontrolą. Całość jest poza tym czytelna i intuicyjna, więc zdecydowanie zasługuje na rekomendację.

Aplikacja Smog Polska jest pomocna i estetyczna

Smog Polska jest prosta w obsłudze, estetyczna i pomocna tak, jak pomocna powinna być aplikacja smogowa. Gromadzi dane z wielu lokalizacji w naszym kraju i jasno daje do zrozumienia, czy w tym lub innym miejscu jakość powietrza jest dobra, czy też lepiej jest wstrzymać się ze spacerkiem dla zdrowotności. Wygodę użytkowania poprawiają w pełni konfigurowalne widżety oraz automatyczne powiadomienia (które można ustawić na przykład tak, by informacja pojawiała się codziennie o określonej godzinie – na przykład przed planowanym popołudniowym spacerem lub poranną przebieżką). To programik jak najbardziej godny polecenia.

Airly – aplikacja ta dla wielu jest numerem jeden

Kolejne w zestawieniu jest Airly. Ocena w Google Play (3,8/5) może wydawać się zniechęcająca, ale wynika ona przede wszystkim z 1) problemów związanych z widżetem, 2) kiepskimi zmianami sprzed lat (które na szczęście zostały już wyeliminowane) i 3) odcięciem od swoich czujników aplikacji Kanarek (o której już wspominaliśmy, a której fani się oburzyli). Fakty są jednak takie, że wciąż jest to bardzo dobry program, który zawiera aktualne i szczegółowe informacje, pozwalające lepiej zadbać o zdrowie w okresie, gdy powietrze bywa poważnie zanieczyszczone. Warto też w tym miejscu wspomnieć o stronie internetowej Airly, która pozwala w wygodny sposób sprawdzić, jak ma się kwestia smogowa, z poziomu przeglądarki.

W Polsce i zagranicą skorzystaj z IQAir AirVisual | Air Quality

Następna jest aplikacja międzynarodowa – IQAir Air Visual | Air Quality. Pozwala ona sprawdzić stan powietrza w ponad 10 tysiącach miast świata (co czyni z niej dobre rozwiązanie na zagraniczny wyjazd), wśród których nie brakuje polskich lokalizacji. Oprócz informacji o smogu, w tym samym miejscu otrzymujemy też dane na temat pogody – w jednym i w drugim przypadku możemy liczyć na stan aktualny, jak i prognozy na najbliższą przyszłość. Aplikacja cechuje się przejrzystym interfejsem, dzięki czemu obsługa nie powinna być dla nikogo problematyczna. Czy są zatem jakieś minusy? Otóż bywają problemy z aktualnością wskazań, ale na szczęście nie występują one zbyt często.

Plume Labs: Air Quality App (nie bez powodu) zyskuje na popularności

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o aplikacji Plume Labs, która nie przez przypadek zyskuje ostatnio na popularności. Ma nowoczesny – ładnie wyglądający, a przy tym przejrzysty interfejs, a dostarczane przez nią informacje są jak najbardziej wiarygodne i precyzyjne. Aplikacja sprawdza się nie tylko „na co dzień”, ale też wtedy, gdy chcemy przeanalizować historyczne dane (do 6 miesięcy wstecz) lub poznać prognozy (nawet na 72 godziny). Jak przystało na dobry programik tego typu, informuje nas on też o gwałtownych wzrostach zanieczyszczenia i daje także znać, gdy problemy przestają występować. To przydatne i dobrze działające rozwiązanie.

A z jakiej aplikacji ty korzystasz?