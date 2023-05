Przetestowaliśmy dla Was osiem najbardziej popularnych przeglądarek na iPhone, więc jeśli zastanawiacie się, z której korzystać na co dzień to ten test na pewno Was zainteresuje. Zdradzimy tylko, że wyniki mogą Was zaskoczyć.

Najpopularniejsze przeglądarki mobilne, nie tylko dla iPhone

Zdecydowana większość użytkowników nie wyobraża sobie obecnie iPhone’a oraz każdego innego smartfona bez dostępu do Internetu. Aby móc z niego korzystać, to poza dostępem do sieci komórkowej czy Wi-Fi, niezbędna jest także przeglądarka. W systemie iOS 16 oraz jego starszych wersjach domyślnie instalowana jest aplikacja Safari, która jest przeglądarką internetową. To zdecydowanie najczęściej wybierana przeglądarka przez użytkowników sprzętu Apple, ale w sklepie App Store dostępnych jest wiele tego typu aplikacji, a wybrać tą najlepszą nie jest łatwo.

Według danych, które udostępnione zostały w serwisie statcounter.com w przypadku urządzeń mobilnych zdecydowanie najbardziej popularna jest przeglądarka Google Chrome (niecałe 65% w marcu 2023). Na drugim miejscu uplasowała się wspomniana już aplikacja Safari (nieco ponad 25% w marcu 2023). Podium zamyka Samsung Internet, a kolejne miejsca zajęły Opera, UC Browser czy Firefox, ale te pozycje nie przekraczają pięcioprocentowego udziału w rynku.

Podobnie jest w Polsce, ale Chrome cieszy się u nas większą popularnością niż na świecie (około 75% w marcu 2023), a Safari nieco mniejszą (niecałe 15% w marcu 2023). Kolejne pozycje także mają marginalne znaczenie.

My postanowiliśmy przetestować aż 8 przeglądarek. Poza Google Chrome i Safari w szranki stanęły także Brave, DuckDuckGo, Edge, Mozilla Firefox, Ghostery Dawn oraz Opera w najnowszych na dzień publikacji tego artykułu wersjach. Platformę testową stanowił iPhone 14 Plus z pamięcią masową o pojemności 512 GB i systemem iOS 16.4.1, który do celu tego testu został skonfigurowany jako nowy. Do sprawdzenia szybkości działania przeglądarek wykorzystaliśmy kilka popularnych testów syntetycznych, czyli tak zwanych benchmarków:

Basemark Web 3.0 - kompleksowy test wydajności przeglądarki internetowej. Obejmuje między innymi testy związane z generowaniem grafiki,

Najlepsze przeglądarki dla iPhone

Kilka słów o przeglądarkach, które postanowiliśmy przetestować (kolejność alfabetyczna):

Brave – skoncentrowana na kwestiach związanych z prywatnością użytkowników. Blokuje trackery i podejrzane reklamy oraz oferuje własną sieć VPN,

Szczegółowe wyniki testów

Opiszmy krótko wyniki, które poszczególne przeglądarki uzyskały w przeprowadzonych testach benchmarkowych.

W Basemark Web 3.0 najlepiej poradziły sobie dwie przeglądarki – Chrome oraz Opera. Pierwsza z wymienionych była lepsza o niecałe 0,15%. Najgorzej wypadła Edge, ale tuż za nią uplasowała się Safari. W przypadku testu JetStream2 najwięcej punktów uzyskała przeglądarka Ghostery Dawn, a na drugim miejscu uplasowała się Edge. Najgorzej wypadła Brave, ale druga od końca znów była Safari.

Browser Basemark

Web 3.0 JetStream2 Speedometer

2.0 MotionMark

1.1 Ares-6 Firefox 5 4 3 8 7 Opera 7 3 8 3 4 Chrome 8 6 1 7 2 DuckDuckGo 4 5 5 5 5 Ghostery Dawn 3 8 4 1 8 Edge 1 7 2 6 6 Brave 6 1 7 4 1 Safari 2 2 6 2 3

W teście Speedometer 2.0 najlepsza okazała się Opera, a na drugim miejscu znalazła się Brave. Dwie ostatnie pozycje przypadły kolejno przeglądarkom Chrome oraz Edge. W MotionMark 1.1 pierwsze miejsce przypadło Firefoxowi, a drugie uzyskała Chrome. Zdecydowanie najgorsza okazała się w tym przypadku Ghostery Dawn. Ostatni test to Ares-6. Tutaj najlepsza była Ghostery Dawn, a najgorszy czas uzyskała przeglądarka Brave.

Podsumowanie - najszybsza przeglądarka dla iPhone

W celu podsumowania wyników, wszystkim przeglądarkom przyznaliśmy punkty za osiągnięte przez nie rezultaty. Za pierwsze miejsce daliśmy 8 punktów, a za ostatnie 1.

Wynik testu, najlepsza przeglądarka na iPhone

więcej=lepiej

Firefox 27 Opera 25 Chrome 24 DuckDuckGo 24 Ghostery Dawn 24 Edge 22 Brave 19 Safari 15

Najlepszą przeglądarką dla iPhone okazała się Mozilla Firefox, która osiągnęła 27 punktów, a tuż za nią uplasowała się Opera, która uzyskała 2 punkty mniej. Zaskoczeniem jest ostatnie miejsce przeglądarki Safari, a jej rezultat to zaledwie 15 punktów. Trudno uwierzyć w tak słaby wynik systemowej przeglądarki, ale liczby nie kłamią. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o wynikach tego testu.