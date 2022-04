Dramaty, czasami edukują, cisną łzy do oczu, zaskakują. To filmy, które nikogo nie pozostawią obojętnym. Przedstawiamy zestawienie 10 najlepszych naszym zdaniem dramatów, które można obejrzeć na Netfliksie.

Wraz z kolejnym zestawieniem w centrum naszego zainteresowania znalazły się najlepsze dramaty na Netfliksie. A że dramat dramatowi nierówny, towarzyszyć nam będzie cała paleta wrażeń: od łez wzruszenia przy Zielonej mili, przez pełne napięcia Gran Torino i muzyczną pasję Bohemian Rhapsody, na romantycznych wzlotach i upadkach ze Sztuki kochaniakończąc. A to wciąż nie wszystko! Nasze TOP 10 dramatów poniżej.

Dramaty na Netfliksie - TOP 10

Teraz krótko omówię każdy z filmów.

Zielona mila

W kategorii “najlepsze dramaty do płakania” Zielona mila zdecydowanie wiedzie prym. Oparta na powieści Stephena Kinga opowieść przenosi nas do mrocznych lat 30. w bloku śmierci więzienia Cold Mountain.

Właśnie wtedy zjawia się tam John Coffey (Michael Clarke Duncan) - postawny, ciemnoskóry mężczyzna, usposobieniem przypominający raczej zagubione dziecko niż bezlitosnego zabójcę dwóch dziewczynek.

W oczekiwaniu na wyrok śmierci towarzyszą mu strażnicy z Paulem Edgecombem (Tom Hanks) na czele. Z czasem w więzieniu dochodzi do niezwykłych zdarzeń.

Forrest Gump

Pierwszy na naszej liście dramat romantyczny i kolejny tytuł z Tomem Hanksem w roli głównej to już klasyka w historii światowego kina.

Forrest wyśnił swój własny amerykański sen. Podążając drogą od zera do milionera, zawsze bowiem wiedział, gdzie pragnie dotrzeć. A niczego nie cenił bardziej niż miłości do ukochanej Jenny (Robin Wright).

Wraz z rozwojem tej historii obserwujemy zatem, jak z chłopca z niedowładem kończyn o niskim ilorazie inteligencji nasz bohater przeistacza się w gwiazdę futbolu, maratończyka, symbol wojny w Wietnamie, mistrza ping-ponga i przedsiębiorcę… nie zmieniając się przy tym wcale.

Dawno temu w Ameryce

Jak dawno? - cały wiek wstecz. Cofamy się bowiem do Ameryki lat 20. i 30. Nasi bohaterowie: David (Robert De Niro) i Max (James Woods) wiodą życie lokalnych rzezimieszków. Za 10 lat wykorzystają te doświadczenia już jako liczący się w półświatku gangsterzy, gromadzący fortunę na nielegalnym handlu alkoholem. Przynajmniej do czasu zniesienia prohibicji…

Choć zapowiada się dość mrocznie (i w istocie tak jest), dramat kryminalny od Sergio Leone to również opowieść o dorastaniu, przyjaźni i miłości, niekiedy zaś powód do uśmiechu.

Gran Torino

Walt Kowalski (Clint Eastwood), weteran wojny w Korei polskiego pochodzenia, w jesieni swojego życia pragnie tylko jednego - spokoju. Wobec wszystkich wokół jest więc raczej nieufny, dostrzegając w nich źródło potencjalnych kłopotów.

Odnosi się to zarówno do członków jego najbliższej rodziny, jak i do nowych sąsiadów-Azjatów, których traktuje z nieukrywaną pogardą. Emocji nie studzi fakt, że w okolicy grasuje gang. Stawiając mu czoła, Walt odkrywa przed nami swoją drugą twarz, dając się poznać jako lokalny strażnik sprawiedliwości i mentor.

Psychologiczny dramat gangsterski w reżyserii Clinta Eastwooda.

Boże Ciało

Również polskie dramaty filmowe znalazły należne im miejsce w naszym rankingu. Boże Ciało, rodzimy kandydat do Oscara z 2019 roku, to poruszająca opowieść o tym, czym w istocie jest wiara.

Dokonując wiwisekcji lokalnej społeczności, Jan Komasa odziera ją z całej obłudy, a czyni to przy pomocy Daniela (Bartosz Bielenia), który odgrywa rolę księdza. W rzeczy samej jest to jedynie rola. Właśnie zwolniony z poprawczaka Daniel nie jest bowiem księdzem, choć o tym właśnie marzył.

Jego kontrowersyjna “posługa kapłańska” prowadzi do przebudzenia lokalnej społeczności, zmuszając ją do zmierzenia się z własnymi demonami.

Ostatnia rodzina

Dramaty oparte na faktach to również historie znamienitych polskich nazwisk.

Przeszywająca mrokiem twórczość Zdzisława Beksińskiego znajdowała odzwierciedlenie także w jego życiu osobistym. W szczególny zaś sposób ów mrok uzewnętrzniał się w osobie syna malarza - nadwrażliwym i pełnym niepokoju Tomaszu.

Ostatnia rodzina stanowi swoisty portret rodzinny Beksińskich, poczynając od roku 1977. Obserwujemy w nim jej szarą codzienność - szał twórczy i oschłość emocjonalną Zdzisława, oddanie i matczyną miłość Zofii oraz depresję Tomka, przenikającą wszelkie aspekty jego codzienności.

Piękny umysł

Pozostajemy przy dramatach biograficznych. Tym razem jednak zanurzamy się w zwykłą historię niezwykłego człowieka - Johna Forbesa Nasha Jr. (Russell Crowe).

Nasz bohater jest bowiem geniuszem, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przyznanej mu Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii. Nawet geniusz nie ucieknie jednak od ludzkich ograniczeń. Te zaś, które go dotknęły, okazały się wyjątkowo bezwzględne. Cierpiał bowiem na schizofrenię paranoidalną, która przedwcześnie wyłączyła go ze świata nauki.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhpasody to must watch nie tylko dla fanów legendarnego Queen, ale również dla wszystkich niepoprawnych marzycieli.

Dramat muzyczny prowadzi nas przez koleje życiowe lidera zespołu - Freddiego Mercury’ego: od początków w lokalnym zespole muzycznym, przez pracę nad największymi hitami, po upadek z samego szczytu.

Przede wszystkim to jednak opowieść o pełnym pasji człowieku, poszukującym w życiu, nie bez chwili słabości, miłości i przyjaźni.

Frida

Najlepsze dramaty miłosne pisze życie, o czym przekonała się nasza tytułowa bohaterka. To zaś nie oszczędzało Fridy (Salma Hayek). Polio i wypadek samochodowy dotknęły ją fizycznie. Późniejsze zdrady jej męża i mistrza - Diega Rivery (Alfred Molina) - zraniły zaś jej serce.

We wszystkich tych momentach Frida uciekała w sztukę, tworząc ikoniczne już autoportrety. W nich zaś ucieleśniała bliskie je wątki tożsamościowe, etniczne, emancypacyjne i… komunistyczne.

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Michalina Wisłocka poruszyła Polskę co najmniej dwa razy. Pierwszy raz - wraz z wydaniem swojego kultowego poradnika, drugi zaś - wraz z premierą poświęconego jej osobie dramatu biograficznego.

Wisłocka była rewolucją seksualną. Nie bez powodu wywoływała więc strach wśród pozornie konserwatywnych obyczajowo, męskich przedstawicieli władz i Kościoła. Łatwo nie było też w życiu osobistym, które nie mieściło się w ramach uznawanych ówcześnie standardów moralności.

W Sztuce kochania śledzimy drogę tej odważnej kobiety: naukowczyni, lekarki, seksuolożki, pisarki, żony, matki i przyjaciółki.