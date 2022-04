Co jest lepsze od jednego dobrego filmu? Trzy dobre filmy. Oczywiście pod warunkiem, że trzymają równie wysoki poziom, a nie są zwykłym odcinaniem kuponów od sukcesu pierwowzoru. W naszym zestawieniu znajdują się wyłącznie te pierwsze.

We współczesnej popkulturze bardzo mocny jest trend kontynuowania znanych i popularnych historii. Opowiadania ich na nowo, albo przedstawiania alternatywnej wersji znanych już wcześniej wydarzeń. Kultura remake'ów, reboot'ów i remasterów trzyma się mocno i nic nie wskazuje na to, aby miało się zmienić w najbliższym czasie.

Oczywiście nie jest to zupełnie nowy trend i w historii kina znajdziemy mnóstwo kultowych serii filmowych. W tym zestawieniu zabrałem się za filmowe trylogie, które szczególnie zapisały się w mojej (i jest spora szansa, że nie tylko w mojej) pamięci. Przyznaję od razu, że wybór do prostych nie należał, dlatego oprócz głównej dziesiątki (ustawionej w przypadkowej kolejności) w podsumowaniu wymienię jeszcze kilka tytułów, których pominąć nie sposób.

Trylogie filmowe wszechczasów

Powrót do przyszłości (Amazon Prime Video, Rakuten)

Myśląc o filmach opowiadających o podróżach w czasie, prawdopodobnie jako pierwszy przyjdzie nam do głowy właśnie ten. "Powrót do przyszłości" to rzadki przypadek w kinie, który w trzech filmach opowiada zwartą i zamkniętą historię. Kolejne części nie były kręcone na siłę, ale trzymały poziom do samego końca, tworząc przemyślaną i sensowną całość. Marty McFly i doktor Emmett Brown podróżujący przerobionym na wehikuł czasu kultowym autem De Lorean muszą odnaleźć się najpierw w latach pięćdziesiątych, potem w przyszłości, a na koniec cofają się aż do czasów dzikiego zachodu. W każdej rzeczywistości trafiają na inne wyzwania i radzą sobie z nimi z równie wielkim urokiem. Te filmy to kopalnia odwołań do popkultury, nieskrępowana zabawa i przykład na to, że dobre kino nie ma terminu ważności. Nawet jeśli przyszłość z drugiej części nadeszła (w 2015 roku), a my wciąż nie mamy latającej deskorolki.

Ojciec chrzestny (Rakuten)

Druga propozycja to zdecydowanie poważniejsze kino, a jednocześnie absolutny klasyk i arcydzieło światowej kinematografii (nawet jeśli trzecia część nieco odstaje poziomem od reszty). "Ojciec chrzestny" to opowieść o mafijnej rodzinie Corleone, kierowanej przez Don Vito (Marlon Brando). Cieszy się on ogromnym szacunkiem nawet wśród swoich wrogów, a swoją rodzinę stawia ponad wszystko. Jeśli postanowi coś osiągnąć, bez mrugnięcia okiem złoży swoim oponentom propozycję nie do odrzucenia, a w razie potrzeby potrafi być bezwzględny. Idący w jego ślady najmłodszy syn Michael (Al Pacino) jest uosobieniem nowego pokolenia, które kontynuując te tradycje, jest w stanie posunąć się nawet dalej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Absolutny klasyk, nie tylko kina mafijnego.

Władca pierścieni (HBO Max)

Pomysł, aby podjąć się sfilmowania powieści Tolkiena, wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Jak bowiem ogarnąć taki ogrom materiału? Z czego zrezygnować, aby utrzymać jednocześnie wierność literackiemu oryginałowi? Wyzwania podjął się Peter Jackson, a efektem jest fenomenalna trylogia filmowa. Pod okiem reżysera Śródziemie stało się ciałem i zachwyca kolejne już pokolenie widzów. W zasadzie trudno sobie teraz wyobrazić, jak można by zrobić to lepiej. Świat elfów, ludzi, krasnoludów, hobbitów, orków i czarodziejów wygląda, tak, jak Tolkien go opisał. Oglądając po raz kolejny zmagania z zastępami złowrogiego Saurona znów stajemy się dziećmi i jesteśmy w stanie uwierzyć, że dobro ostatecznie zawsze zwycięża.

Trylogia "Before" (Rakuten, Canal+ Online)

Nie znalazłem polskiego odpowiednika na nazwę tej serii, dlatego trzymam się wersji "Trylogia Before". Składają się na nią: "Przed wschodem słońca", "Przed zachodem słońca" i "Przed północą" i jest to jedna z najpiękniejszych historii o miłości. Każda część kręcona jest dokładnie co 9 lat, więc towarzyszymy głównym bohaterom (Jessie i Celine) oraz rodzącym się między nimi uczuciu na przestrzeni sporej części ich życia. Widzimy więc zarówno ten pierwszy, ekscytujący i bardzo romantyczny etap, wypełniony euforią i nadzieją. Doświadczamy też momentu, w którym życie ich mocno doświadczyło, ale los uparcie kieruje ich ścieżkami w taki sposób, aby się spotkali. Widzimy też w końcu, jak proza życia wpływa na najgorętsze nawet uczucie i jak zmienia niegdysiejsze ideały w swoje przeciwieństwo. Dla każdego, kto ceni dobrze napisane, inteligentne dialogi, błyskotliwe wymiany zdań, ta trylogia będzie fantastycznym przeżyciem.

Jason Bourne (Netflix, Rakuten, Viaplay)

Tutaj od razu zastrzeżenie. Wiem, że filmów z uniwersum Bourne'a jest łącznie cztery, ale moim zdaniem to właśnie tylko pierwotna trylogia zasługuje na to, aby znaleźć się w zestawieniu. "Tożsamość", "Krucjata" i "Ultimatum Bourne'a" to po dziś dzień absolutna czołówka jeśli chodzi o filmy sensacyjno-szpiegowskie. Są fantastycznie zrealizowane, fabuła wciąga, a Matt Damon w roli superagenta cierpiącego na amnezję i starającego się za wszelką ceną odkryć prawdę o sobie, to absolutny top (pozdrowienia dla Zbigniewa Bońka).

Trylogia Planety Małp (Rakuten)

Ten wybór może wiele osób zaskoczyć. Ja sam do niedawna też nie brałbym tego tytułu pod uwagę, ale po obejrzeniu współczesnej wersji tej historii z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że to kawał naprawdę solidnego kina. Świetnie zrealizowana opowieść o tym, jak ludzka zawiść, chciwość i bezwzględność może doprowadzić do tego, że nasz gatunek będzie walczyć o przetrwanie. Co ciekawe, w tym zmaganiu wcale nie kibicujemy "naszym". Wręcz przeciwnie, to właśnie małpy ze swoim przywódcą Cezarem, okazują się bardziej ludzcy niż my sami. Ku przestrodze, a jednocześnie ku dobrej rozrywce.

Piraci z Karaibów (części 1-3) (Rakuten)

Trzy pierwsze filmy przygód Jacka Sparrowa i jego kompanii to fantastyczne, przygodowe kino, które ogląda się rewelacyjnie. To rozrywka w stanie czystym. Niczym nieskrępowana, wypełniona świetnie napisanymi, charyzmatycznymi postaciami, tajemnicami, które trzeba odkryć, skarbami, które trzeba odnaleźć i przygodami, którym stawić trzeba czoła, nie tracąc poczucia humoru. Trzeba jednak zaznaczyć, że opis ten odnosi się jedynie do oryginalnej trylogii. Dwie kolejne części równie dobrze mogłyby nie powstać, a jedynym ich usprawiedliwieniem jest chęć zysku wytwórni filmowej.

Gwiezdne wojny (Rakuten, Canal+ Online)

Przyznaję się bez bicia, że nie jestem wielkim fanem filmów z serii Gwiezdne Wojny (a uzbierało się ich aż trzy trylogie). Uwielbiam natomiast całą otoczkę wokół nich i to, jak wielki wpływ miał ich sukces na cały przemysł rozrywkowy (kino to bowiem obecnie tylko jedna część przemysłu Star Wars). Nawet ja jestem jednak świadom tego, że oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen to klasyk kina, który każdy powinien chociaż raz zobaczyć. Nic więcej dodawać nie trzeba.

Trylogia dolarowa (Apple TV+)

Kolejnym klasykiem światowego kina jest tzw. trylogia dolarowa. To seria westernów w reżyserii Sergio Leone z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Fanów tego gatunku nie trzeba zresztą nic więcej mówić. Całą resztę mogę jedynie zachęcić do tego, aby nadrobić zaległości i poznać w końcu historię Człowieka Bez Imienia, w którego wciela się Clint. Chociaż każdy z tytułów wchodzących w skład tej opowieści ("Za garść dolarów", "Za kilka dolarów więcej", "Dobry, zły i brzydki") można oglądać oddzielnie, to zdecydowanie polecam całość.

Batman (HBO Max)

Ostatnią propozycją w zestawieniu niech będzie trylogia Nolana. To przykład nowoczesnego kina superbohaterskiego, w którym główna postać wcale nie jest kryształowo czysta, ale pozostaje człowiekiem z licznymi słabościami. Christian Bale jako Batman nadał nowy wymiar znanej już postaci, przez co filmy zyskały mroczniejszy wymiar i stały się bliższe świata, jaki znamy z ekranów telewizorów, a nie z kart komiksów. Nie sposób też nie wspomnieć o świetnej galerii "tych złych" z Jokerem i Banem na czele. Szaleństwo pierwszego i determinacja drugiego rzadko pokazane zostały na ekranie bardziej przekonująco.

Trylogie filmowe, które warto zobaczyć

Jak już wspomniałem na początku, wybór tytułów do tego zestawienia był wyjątkowo trudny. Dość powiedzieć, że na drodze eliminacji zrezygnowałem z takich trylogii jak: Indiana Jones (czwarty film można sobie darować, zobaczymy, co z piątym), Terminator (również ograniczyłbym się do pierwszych trzech tytułów), Matrix (jw.), Obcy (tutaj akurat czwarty film też lubię), trylogia o Hannibalu Lecterze, Mad Max, Mission Impossible (w tym przypadku filmów jest znacznie więcej) oraz kilka trylogii Marvela (np. Iron Man, Kapitan Ameryka, czy Spiderman). Te ostatnie to kino czysto rozrywkowe, ale w swoim gatunku naprawdę wysokiej jakości.

A co z polskim podwórkiem? Cóż, bardzo długo na mojej krótkiej liście była ekranizacja trylogii Sienkiewicza oraz cykl "Sami Swoi". Warto też wspomnieć o serii Psy, filmach o Adasiu Miauczyńskim oraz trylogii Kieślowskiego "Trzy Kolory".