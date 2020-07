Jaki wybrać dysk SSD M.2? W cyklu TOP 10 polecamy najlepsze, wyróżniające się lub najbardziej opłacalne dyski M.2 na rynku. Znajdziesz tu zarówno modele M.2 PCIe 3.0 i 4.0, jak i M.2 SATA.

Jaki SSD M.2? Dyski SSD wykorzystujące interfejs M.2 stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swoje liczne zalety. Są miniaturowych rozmiarów i nie zajmują wiele miejsca w laptopie, mini PC czy obudowie komputera stacjonarnego (instaluje się je po prostu na płycie głównej), jak i pozwalają osiągnąć szybkości niedostępne dla "zwykłych" dysków SSD 2,5 cala - a to dzięki wsparciu interfejsu PCIe (nośniki NVMe). Jeśli zastanawiasz się nad różnicami, polecamy nasz artykuł SATA vs M.2 SATA vs M.2 NVMe - które dyski SSD są lepsze? Z kolei jeśli interesują cię typowe nośniki 2,5 cala, zapraszamy do naszego zestawienia polecanych dysków SSD 2,5 cala oraz do naszego rankingu dysków SSD.

Najlepsze SSD M.2 - ranking TOP 10:

Trzeba wiedzieć, że dyski M.2 występują w różnych formatach (np. M.2 2280), a także dwóch podstawowych odmianach - wykorzystujących interfejs SATA (tańsze i wolniejsze) oraz wykorzystujące interfejs PCI Express/NVMe (droższe i szybsze). Aktualnie stosowany interfejs SATA pozwala na osiągnięcie maksymalnej przepustowości 6 Gb/s, natomiast PCIe x4 3.0 aż 32 Gb/s, więc różnica w wydajności może być bardzo duża - podobnie jak cena.

SSD M.2 PCIe 4.0, czy 3.0? Najnowsze SSD wykorzystujące PCI Express 4.0 jak na razie można wykorzystać tylko na płytach AMD z chipsetem X570 lub B550. Wersja 4.0 podwaja przepustowość PCI Express aż do 64 Gb/s. Nośniki te będzie można wykorzystać na płytach Intel Z490, ale dopiero po premierze kolejnej generacji procesorów, czyli Intel Rocket Lake-S.

Przy okazji warto wspomnieć o pamięciach Intel Optane (nie mylić z Intel Optane SSD), które mają format nośników M.2, ale służą do przyśpieszania działania talerzowych dysków HDD. Technologia ta działa tylko na platformie Intela - chociaż nośniki Optane Memory można wykorzystać również na AMD dzięki konkurencyjnej technologii StoreMI - ale działa zaskakująco dobrze, pozwalając na znaczne przyśpieszenie dysków magnetycznych.

Gniazdka M.2 na płytach głównych mogą obsługiwać oba standardy, bądź tylko jeden - warto to sprawdzić przed zakupem, by na przykład nie próbować instalować dysku PCIe/NVMe w gniazdku M.2 obsługującym wyłącznie standard SATA. Warto zaznaczyć, że dysk SSD M.2 PCIe można również podłączyć do portu U.2 (przez przejściówkę), jak i do slotu PCI Express (za pomocą karty z gniazdkiem M.2 na laminacie - część producentów sprzedaje dyski M.2 również w wersji z kartą do slotu PCIe x4).

Dysk m2 500GB czy 1TB

Jaką pojemność wybrać? Nie ma sensu inwestować w nośniki o pojemności poniżej 240/256 GB. Dysk M2 500 GB może kosztować poniżej 300 złotych, a dysk M2 1 TB poniżej 600 złotych.

Prezentujemy tu zarówno najbardziej wydajne konstrukcje wykorzystujące magistralę PCIe x4 3.0 i 4.0 (NVMe), jak i tańsze / mniej wydajne modele, które korzystają ze standardu SATA.

Polecane dyski SSD M.2

ADATA Ultimate SU800 M.2 (250 GB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dyski ADATA Ultimate SU800 M.2 wyróżniają się naprawdę atrakcyjną ceną. Zastosowano tu nowoczesne pamięci 3D TLC Nand, jak i 4-kanałowy kontroler Silicon Motion SM2258. Jest to dysk SATA, więc wydajność jest identyczna jak 2,5-calowej wersji – odczyt sięga 560 MB/s, a zapis 520 MB/s. Najważniejsze cechy: Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III, M.2

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

ADATA XPG SX6000 Lite









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najtańsze modele SSD M.2 PCIe może nie wykorzystują w pełni możliwości tego interfejsu, ale i tak potrafią być od 2 do 3 razy szybsze od nośników SATA. Cena nie różni się zbytnio, więc czemu nie zainwestować w szybszy model?. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 900 MB/s

Szybkość odczytu 1800 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

Kioxia Exceria









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kioxia Exceria to ekonomiczna seria nośników SSD PCIe. Maksymalne osiągi to 1700/1200 MB/s. ale za to cena nie odstraszy nawet użytkowników dysponujących niewielkim budżetem. W odróżnieniu od poprzedników otrzymujemy również 5 letnią gwarancję. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 250 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 1200 MB/s

Szybkość odczytu 1700 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D BiCS TLC NAND Pokaż specyfikację

GOODRAM PX500









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nośniki o pojemności 256 GB są bardzo tanie, ale wydając parę złotych więcej możemy stać się posiadaczem modelu o pojemności dwukrotnie większej. GOODRAM PX500 nie zalicza się do topowych modeli, ale jego maksymalne osiągi zbliżają się już 2000 MB/s w odczycie i 1600 MB/s w zapisie. Oczywiście mowa o wartościach maksymalnych. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 512 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 1600 MB/s

Szybkość odczytu 2000 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

ADATA XPG SX8200 Pro









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie można powiedzieć, żeby SSD ADATA XPG SX8200 Pro charakteryzował się wyłącznie zaletami, ale to wszystko blaknie jeśli spojrzymy na cenę i wydajność. Maksymalne osiągi to 3500 MB/s w odczycie i 2300 MB/s w zapisie, a więc zaczyna się robić naprawdę przyzwoicie. Nie zapomniano o 5 letniej gwarancji. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 512 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 2300 MB/s

Szybkość odczytu 3500 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Kingston KC2500









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wraz z Kingstontem KC2500 wkraczamy na półkę wydajnych modeli PCIe 3.0 chociaż jeszcze nie topowych. Nośnik może nie błyszczy w każdym polu, ale w każdym będzie radził sobie conajmniej dobrze. Maksymalne transfery określono na 3500 MB/s w odczycie i 2500 MB/s w zapisie. Plusem jest wsparcie dla szyfrowania AES256. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 2500 MB/s

Szybkość odczytu 3500 MB/s

Kości pamięci SanDisk 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

Samsung SSD 970 EVO









4,8/5 Ocena benchmark.pl Samsung SSD 970 EVO to nieco starsza propozycja koreańskiego producenta (została zastąpiona modelami PLUS), ale wciąż radzi sobie znakomicie i dyski te można znaleźć w naprawdę ciekawych cenach (nieco niższych od wersji PLUS). Deklarowane transfery sekwencyjne sięgają 3400/2300 MB/s. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 2300 MB/s

Szybkość odczytu 3400 MB/s

Kości pamięci Samsung TLC V-NAND Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Crucial MX500 M.2









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli mniej zależy nam na szybkości, a bardziej na pojemności to można sięgnąć po sprawdzone konstrukcje oparte na interfejsie SATA, takie jak Crucial MX500. 1 TB pojemności w cenie nieco powyżej 500 złotych to zdecydowanie dobra propozycja. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 510 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

Samsung SSD 970 EVO PLUS









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli zależy nam zarówno na wydajności, pojemności i sprawdzonej konstrukcji to Samsung 970 EVO w wersji PLUS zapewni nam to wszystko. Producent zapewnia transfery dochodzące do 3500 MB/s w odczycie i 3200 MB/s w zapisie, więc możliwości interfejsu PCIe 3.0 są w zasadzie wykorzystane maksymalnie. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 3300 MB/s

Szybkość odczytu 3500 MB/s

Kości pamięci Samsung TLC V-NAND Pokaż specyfikację

Patriot Viper VP4100









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na koniec propozycja dla prawdziwych entuzjastów, czyli model oparty na interfejsie PCI Express 4.0. Tanio nie jest, ale transfery potrafią sięgnąć do 5000 MB/s. Te modele na pewno świetnie się sprawdzą w maszynach użytkowników którzy operują na naprawdę dużych plikach, na przykład przy edycji wideo 4K 60 fps. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku PCIe 4.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 5000 MB/s

Szybkość odczytu 2500 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND Pokaż specyfikację

Jaki SSD M.2 wybrać?

Ze względu na to, że nośniki SSD oparte na interfejsie PCIe znacznie potaniały, warto w nie zainwestować jeśli tylko nasz komputer pozwala na ich obsługę. Wśród tańszych modeli można polecić ADATA XPG SX8200 Pro, a wśród droższych Samsung 970 EVO PLUS.

Jak na razie możliwości interfejsu PCIe 3.0 są w zupełności wystarczające i modele oparte na 4.0 można polecić wyłącznie entuzjastom oraz tym nielicznym użytkownikom, którzy potrzebują naprawdę potężnej przepustowości nośnika danych. W najbliższym czasie powinno pojawić się więcej modeli PCIe 4.0, a ich ceny powinny sukcesywnie spadać.

