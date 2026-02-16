To ma być smartfon wyjątkowo wytrzymały, nie tylko z zewnątrz, ale i gdy chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu. Honor Magic 8 Lite 5G nie jest przy tym telefonem, który prezentuje się tak okazale w innych kwestiach. Czy mimo tego udało się stworzyć zbalansowaną propozycję?

Honor Magic 8 Lite 5G jest przedstawicielem jeszcze bardziej wyśrubowanych osiągów z zakresu baterii. Przez ostatnie kilka lat producenci zatrzymywali się na pojemności około 5000 mAh, by dokonać skoku dzięki ogniwom krzemowo-węglowym. Niektórzy wkładają do smartfonów nawet i 10000 mAh. Rozwój technologii pozwolił też na to, by w telefonie z obudową o grubości 7,8 milimetra udało się zmieścić ogniwo o pojemności 7500 mAh.

Honor Magic 8 Lite

By uzmysłowić skalę, porównanie z popularnymi smartfonami:

iPhone 17 Pro Max: 4823 mAh (bateria mniejsza o 55 proc.)

Samsung Galaxy A56 5G : 5000 mAh (bateria mniejsza o 50 proc.)

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: 6500 mAh (bateria mniejsza o 15 proc.)

Realme GT 7: 7000 mAh (bateria mniejsza o 7 proc.)

Motorola edge 60 Pro: 6000 mAh (bateria mniejsza o 25 proc.)

Nawet przy wyszukiwaniu jaskrawych przykładów u konkurencji, widać wyraźną przewagę na papierze. Stąd też Honor Magic 8 Lite zyskuje ciekawą pozycję. Do tego producent reklamuje go jako urządzenie trwałe.

Zanim odpowiem na wszystkie wasze wątpliwości, rzućcie okiem na specyfikację:

Honor Magic 8 Lite Ekran AMOLED 6,79 cala,

2640 x 1200 (427 ppi),

120 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Snapdragon 6 Gen 4 Pamięć RAM 8 GB,

LPDDR4X Pamięć na dane 256/512 GB,

UFS 3.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,67"),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 5 Mpix (1/5"),

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele brak Aparat przedni 16 Mpix,

f/2,5 Bateria 7500 mAh,

ładowanie 66 W,

indukcyjne - brak. Łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2,

NFC, Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 161,9 x 76,1 x 7,8 mm Waga 189 (wersja z tworzywem) lub 193 g (wersja z ekoskórą) Android Android 15 Odporność IP68, IP69K,

Odporność na spadek z 2,5 metra (test producenta),

Gorilla Glass 7i (ekran)

Skoro znamy podstawy, przejdźmy do konkretów.

Czy Honor Magic 8 Lite faktycznie jest trwały?

Oprócz spełniania standardów IP68 i IP69K konstrukcja ma poradzić sobie z upadkami z wysokości 2,5 metra, a producent ma na to certyfikat SGS Triple Resistant Premium Performance (brzmi jak coś, co ma sprawiać wrażenie poważnego testu) oraz IEC 62262 w skali IK02, a więc wytrzyma uderzenie o mocy 0,2 dżula. Szczytem tej skali jest IK11 o mocy 50 dżuli, a IK02 oznacza wytrzymanie siły rzędu trafienia kulką z pistoletu sprężynowego dla dzieci. Dla porównania czołowi bokserzy uderzają z siłą kilkuset do tysiąca dżuli, choć ta jest rozproszona na większą powierzchnię niż bok obudowy.

Honor Magic 8 Lite otrzymał kilka certyfikatów

Oznaczenie IEC 62262 powinniśmy zatem traktować jako ciekawostkę oznaczającą, że telefon przeżyje większość upadków z wysokości metra. Do tego ważne jest, na co telefon upada. Plastikowa ramka nie wytrzymała spotkania z podłogą autobusu z wysokości około 120 cm, zapewne dlatego, że telefon złapał kontakt z piaskiem z butów.

Niby nic strasznego, ale twardziel nie okazał się zbyt twardy

Szkoda, bo telefon co do zasady jest zgrabny, waży 189 lub 193 gramów w wersji brązowej-skórzanej i dobrze trzyma się go w dłoni jak na duży smartfon. Producent umiejętnie wyważył urządzenie, dodał przyjemnie klikające przyciski na boku obudowy i umieścił wyspę aparatów w centralnej części, przez co smartfon nie kołysze się na płaskiej powierzchni. Niestety w czarnej wersji tył i ramka to magnes na brud.

Producent zastosował na froncie szkło Gorilla Glass 7i, które nie należy do najmocniejszych rozwiązań i tym razem także po jednym większym upadku zebrało rysy w okolicy górnego głośnika. Nie wyniesiono bocznej ramy telefonu ponad taflę szkła, więc fatalnie może zakończyć się nawet kładzenie urządzenia ekranem do dołu. Na szczęście od nowości producent nakłada na front własną folię, którą do testów oczywiście zdjąłem.

Obudowa Honora Magic 8 Lite jest trwała, ale i łatwo gromadzi brud

Czy telefon wytrzymał długie zanurzenie i cieply strumień bieżącej wody? Owszem, bo przeszedł testy na IP68 oraz IP69K. Czy znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu spadnie wam na podłogę i zbierze rysy? Owszem. Czy prędzej niż te rysy (o ile nie będą na ekranie) będzie doskwierało wam to, że niemiłosiernie się palcuje i brudzi? Najprawdopodobniej tak. Na szczęście możecie go zanurzyć w wodzie. I koło się zamyka.

Skoro jeden z marketingowych elementów sobie wyjaśniliśmy, powiedzmy sobie szczerze, jak to jest z tą baterią.

3 dni pracy? Nie zdarzyły mi się, ale dwa pełne już jak najbardziej

Ogniwo krzemowo-węglowe o łącznej pojemności 7500 mAh z pewnością przyciąga uwagę. Producent pokusił się w komunikatach o stwierdzenie, że zapewni trzy dni pracy. O ile jestem w stanie uwierzyć, że są osoby, które z telefonu korzystają łącznie mniej niż 3 godziny dziennie, tak w moim przypadku Honor Magic 8 Lite pracował przez dwa dni, co oznacza między 8 a 9 godzinami z aktywnym ekranem.

Nie zrozumcie mnie źle - to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że część tego czasu telefon spędził na kilkunastostopniowym mrozie, a połowa tego czasu wiązała się z wykorzystywaniem sieci LTE/5G. Jednocześnie ostudzam zapędy tych, którzy intensywnie korzystają z mediów społecznościowych - w dniach, kiedy korzystałem z TikToka, Reelsów czy Facebooka w dużych ilościach, z pełnej baterii potrafiłem zejść do 35 procent.

Czasy pracy baterii są wystarczające

Smartfon dał mi jednak pewność, że jeśli wyjdę na miasto bez powerbanka i z 40 proc. baterii, to nawet robiąc sporo zdjęć, rozmawiając przez telefon i wrzucając to wszystko na media społecznościowe, nadal wrócę do domu z zapasem energii. Najdłużej Honor Magic 8 Lite pracuje wtedy, gdy używamy głównie Wi-Fi.

Do tego Honor zaimplementował 66-watowe ładowanie z funkcją przyspieszenia. Tak się szczęśliwie złożyło, że w domu wałęsała się 100-watowa ładowarka Huawei, która jest kompatybilna z tą technologią. Rezultat jest taki, że zaczynając od 1 procenta telefon naładował się:

W 15 minut do 32 procent;

W 30 minut do 58 procent;

W 45 minut do 83 procent;

W 61 minut do 100 procent.

A to pozwala swobodniej myśleć o codziennym korzystaniu. Po obudzeniu się o przed wyjściem do pracy w ciągu 50 minut smartfon przeszedł od 10 do 92 procent.

Jest jedna rzecz, którą Honor się nie chwali, a powinien

Honor Magic 8 Lite to zdecydowanie smartfon dla tych, którym zależy na ekranie. Panel o przekątnej 6,79 cala na papierze odhacza wszystkie niezbędne elementy i niczym nie zaskakuje. Rozdzielczość to 2640x1200 pikseli, technologia wykonania to AMOLED, a do tego odświeżanie to 120 Hz. Producent obiecuje też jasność szczytową rzędu 6000 nitów w piku oraz 1800 w trybie ustawień wysokiej jasności.

Ustawienia ekranu Honor Magic 8 Lite

Skupianie się na tym ostatnim parametrze przez producentów uważam za kolejny odcinek mało przydatnej wojny na cyferki. Rozumiem, że to jedyna rzecz, którą można jakoś sprawnie przedstawić w marketingu, bo jest namacalna, jednak czy to będzie 1500 nitów, 2000 nitów czy 6000 nitów - czytelność w jasnym słońcu będzie dobra.

W Honorze Magic 8 Lite ekran zabezpieczono standardowym szkłem, więc przy słonecznym dniu i tak coś nam się od niego odbije. Z pomocą luksometru ustawiłem, że telefon osiąga na białym ekranie w trybie HDR jasność rzędu od 3300 do 3500 luksów. Odchył między różnymi częściami ekranu nie wynosi więcej niż 6 procent i w tej klasie cenowej to parametr całkowicie akceptowalny.



Ustawienia ekranu w smartfonie Honor Magic 8 Lite

Honor dużo o tym nie mówi, ale w Magic 8 Lite jest ekran godny flagowca. Trzeba przyznać, że kolory są bardzo intensywne nawet przy ustawieniu “normalnym”, a w ramach “wyrazistych” ich cukierkowatość dla części może być zaskakująca. Oprócz tego możemy zmienić temperaturę barwową ekranu i to tyle. Sama jakość obrazu zdecydowanie stoi na wysokim poziomie –wysoki kontrast i szeroka rozpiętość tonalna, biele bez pożółkłych tonów i brak problemów z szarościami przy niskiej jasności dały mi pozytywne odczucia.

Telefon to świetna propozycja do multimediów także dlatego, że głośniki nie psują wrażeń związanych z ekranem. Nie są tak wybitne jak ekran, a w uszach słychać różnicę mocy między dźwiękiem dochodzącym z górnego (słabszego) a dolnego głośnika. Jednocześnie sama ich klarowność stoi na dobrym poziomie, wyciągają z siebie nieco basu i nawet przy dużej głośności (powyżej 70 procent) zachowują czystość. Są przy tym odpowiednio donośne.

Ustawienia trybów dźwięku zadziałają tylko ze słuchawkami Bluetooth

Do pełni wrażeń zabrakło tylko sensownych wibracji, a te w Honor Magic 8 Lite wypadają przeciętnie. Producent postawił na dość budżetowy silnik, który nie ma w sobie ani dużej mocy, ani nie daje przyjemnej odpowiedzi, gdy telefon trzymamy w dłoni. Pewnie dlatego ustawienia ograniczono do włączenia i wyłączenia takich wibracji.

Honor Magic 8 Lite stawia na AI

Nakładka producenta to MagicOS 9, które Honor obiecuje aktualizować przez 5 lat poprawkami bezpieczeństwa i aktualizacjami systemu, o ile wybraliśmy urządzenie z europejskiej dystrybucji. Fakt, że telefon startuje z Androidem 15, jest jednak mało przyjemny i nie powinno to tak wyglądać w 2026 roku. Na szczęście telefon dostaje poprawki bezpieczeństwa z pewną regularnością.

Honor Magic 8 Lite - nakładka MagicOS

Nakładka producenta nie powinna zaskoczyć nikogo swoimi rozwiązaniami, zwłaszcza gdy korzystaliśmy w przeszłości ze smartfonów Huawei lub innych modeli z Chin. Jest pstrokato, z wieloma animacjami i stawianiem na gesty oraz elementy wyłaniające się z boków. To absolutna klasyka gatunku.

Producent chce za to zaoferować sztuczną inteligencję, która faktycznie posłuży na co dzień. W każdym miejscu systemu znajdujemy elementy z dopiskiem “AI” w nazwie:

Sugestie AI;

Magiczny tekst;

Magiczny portal;

Napisy AI;

Tłumaczenie AI;

Tłumaczenie połączenia;

Pisanie z AI.

Pierwsze trzy funkcje to małe dodatki. Pierwsza podsuwa ikony przełączników na panelu powiadomień oraz aplikacje, z których moglibyśmy skorzystać w formie folderu na pulpicie (i to działa). Druga pozwala zaznaczać knykciem tekst i obrazki, by przenieść je do innej aplikacji (najczęściej także działa). Skrótem do przenoszenia takich rzeczy do innych aplikacji jest magiczny portal. Po przesunięciu treści na lewą lub prawą stronę ekranu, dostajemy listę aplikacji oraz konkretnych funkcji z nich (np. dodawania do stories lub czatu w Instagramie). Czasem się przydaje.

Napisy AI może nie zawsze działają dobrze, ale są

Ciekawiej wyglądają kolejne rozwiązania. Napisy AI to pływające okienko, które możemy odpalić w każdej chwili, by na bieżąco tłumaczyło nasze odpowiedzi. W chwilach, gdy inne metody zawodzą, można się na tym opierać do uzyskania przybliżonego tłumaczenia, ale nie jest to moment, w którym takie narzędzie działa na tyle płynnie i sprawnie, by oglądać w ten sposób filmy czy teledyski.

Tłumaczenie AI to dedykowana aplikacja, która ma pozwolić na prowadzenie rozmów na żywo i o ile ostatnio mogłem co najwyżej porozmawiać sobie po angielsku z kilkoma osobami, tak rozwiązanie ma opóźnienia każące czekać na odpowiedzi niekomfortowo długo. Do tego bez idealnej wymowy i warunków pewne rzeczy ulegają zakrzywieniu. Rozwiązanie należy traktować jako ciekawostkę, przynajmniej w obecnej formie.

Tłumaczenie rozmów na żywo

Podobnie rzecz ma się z tłumaczeniem połączeń. Możemy wybrać głos, język i zdecydować się na to, by nasze wypowiedzi nie docierały do osoby, do której dzwonimy, a jedynie otrzymywała przetłumaczony komunikat. Rozwiązanie przesyła na serwery zewnętrzne transkrypcje naszych rozmów i wykorzystuje przetłumaczony tekst, by wygenerować mowę.

AI raczej nie ma za dużego poczucia humoru

Najbardziej przydatne, choć w dalszym ciągu nieidealne jest pisanie z AI. To proste narzędzie, które pozwala nam rozwinąć, przeredagować i dodać treści do wypowiedzi z wykorzystaniem AI. Wystarczy zaznaczyć to, co znajduje się w polu tekstowym, a sztuczna inteligencja zrobi całą resztę. Są sytuacje, w których faktycznie powstaje grzeczniejsza wypowiedź z dobrym kontekstem, ale są też momenty, gdy rozwiązanie halucynuje. Z reguły dłuższa wypowiedź działa lepiej.

Personalizacja nakładki MagicOS w Honor Magic 8 Lite

Nakładka MagicOS to z pewnością ciekawe rozwiązanie, które dobrze wykorzystuje swoje narzędzia do personalizacji, w tym motywy, które pozwalają zmienić całkowicie wygląd pulpitu oraz ikon. Podobnie na plus mogę ocenić narzędzia AI pozwalające podbić rozdzielczość zdjęcia, usunąć z niego obiekt lub wyciąć go i nałożyć na inne zdjęcie. Precyzja tych narzędzi jest dobra.

Elementy nakładki MagicOS

Nie będę jednak wyłącznie chwalił. Szkoda, że producent nie zadbał o Always-On Display. W telefonie za te pieniądze i z tak dużą baterią powinien on się znajdować w formie pełnej, a tu tak naprawdę musimy dotykać ekranu, żeby go uaktywnić na krótką chwilę. Do tego zdarzyło się kilka momentów, w których animacje zdecydowały się przyciąć. Dymki czatu do dziś stanowią dla części producentów problem i Honor nie jest tu wyjątkiem, więc czasem rozmowa się do nich przeniesie, a czasem nie.

Wydajność Honora Magic 8 Lite jest pewnym rozczarowaniem

Patrząc na cenę rynkową urządzenia, połączenie Snapdragona 6 Gen 4 oraz 8 GB RAM-u nie robi na nikim wrażenia. Starsze smartfony jak Samsung Galaxy A56, Nothing Phone 3(a) Pro albo POCO X7 Pro 5G oferują większą wydajność, a pod tym względem lepiej wypada nawet Honor 400 5G od tego samego producenta.







Wyniki wydajności Honor Magic 8 Lite

Niby benchmarki to jedno, a codzienna wydajność to drugie, ale tutaj jest konsekwentnie średnio. Telefon na co dzień i co do zasady ładuje aplikacje w akceptowalnym tempie. Najczęściej musimy chwilę popatrzeć na biały lub czarny ekran bez treści, a czasem te treści doczytują się w nierównym tempie (jak w galerii). Nie napawa mnie to wielkim optymizmem na przyszłość, ale wiem, że dla osób nie aż tak wyczulonych na animacje takie czekanie nie sprawia problemu.

Niestety, ale utrzymywanie aplikacji w pamięci operacyjnej nie jest tym, z czego Honor Magic 8 Lite zasłynie. Z reguły radzi sobie z wracaniem do dwóch-trzech programów, ale gdy w jednym z nich spędzimy dłuższy czas, nie mamy pewności, że powrócimy do tego samego momentu w aplikacji. Czasem też zapomina o niektórych aplikacjach po sekundzie i nie wynika to z ręcznie ustawionych restrykcji.

Honor Magic 8 Lite - nakładka do gier

W grach telefon prezentuje się nieco poniżej oczekiwań. Nie nagrzewa się nadmiernie podczas dłuższych sesji, choć ciepło poczujecie - głównie na bokach i na wyspie aparatu. Nie otrzymamy płynności przy wyższym poziomie detali i dynamicznym multiplayerze. Na pocieszenie – Honor Magic 8 Lite utrzymuje podobną wydajność przy dłuższych sesjach. To, że jest ona przeciętna, to inna sprawa.

Jeden problem, ale moduły łączności działają dobrze

Honor Magic 8 Lite w zasadzie spełnił moje oczekiwania, a jedyny problem dotyczył mikrofonów podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym. Telefon nie radził sobie dobrze ze zbieraniem dźwięku z nieco większych odległości, na przykład na wyciągnięcie ręki i dalszych. W efekcie wracałem do rozmowy przy uchu.

Honor MagicRing - narzędzie do szybkiego parowania urządzeń

Poza tym smartfon radził sobie dobrze z utrzymywaniem zasięgu, zarówno podczas korzystania z Wi-Fi, jak i sieci LTE/5G. Korzysta z dwóch fizycznych kart SIM lub eSIM. Nie mogę też narzekać na rozwiązania zarządzające lokalizacją urządzenia - telefon odnajdował się dość sprawnie w przestrzeni miejskiej. Sprawnie łączył się też za pośrednictwem Bluetooth z akcesoriami, jak i wykorzystywał NFC do płatności zbliżeniowych. Brakuje gniazda słuchawkowego czy slotu na kartę Micro SD, ale w 2026 roku te są rzadkością.

Honor Magic 8 Lite ma wielką wyspę i nie tak wielkie aparaty

Z tyłu tak naprawdę kryje się 108-megapikselowy aparat szerokokątny z przysłoną f/1.8 i o rozmiarze matrycy 1/1,67”. Aparat korzysta ze stabilizacji optycznej. Drugi aparat to 5-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.2 o rozmiarze matrycy 1/5” (to naprawdę niewiele). Z przodu znajdziemy 16-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.5.

Aplikacja aparatu Honor Magic 8 Lite

Zdjęcia z głównego aparatu Honora Magic 8 Lite trudno jednoznacznie scharakteryzować. Czasem algorytmy wiernie odtworzą kolorystykę sceny, a czasem totalnie przejaskrawiają to, co dzieje się w kadrze. Telefon potrafi uchwycić zdjęcie z dużą ilością detali, by potem w tym samym miejscu szczegółów niemal nie było widać. Autofokus spisuje się dobrze w codziennej scenerii, ale gubi się, gdy korzystamy z cyfrowego przybliżenia oraz gdy obiekt jest małe (jak owoc na krzewie). Rozpiętość tonalna mogłaby być sporo lepsza, zwłaszcza, gdy światła słonecznego nie brakuje. Niestety w cieniach nie znajdziemy dużo detali, a gdy robi się trochę ciemniej, do głosu dochodzą szumy.



Zdjęcia z aparatu głównego Honor Magic 8 Lite

Działanie sztucznej inteligencji jest nam wyraźnie komunikowane przez wyświetlenie się ikony w rogu podglądu. Nie czułem potrzeby, by korzystać z jej usług, bo niewiele zmienia w odbiorze zdjęć, nawet gdy się z rzadka uaktywni. W odbiorze na większym ekranie przeszkadza za to wyostrzanie, które osiąga tu nieprzyjemną intensywność, gdy chodzi o detale w dalszej częśći kadru. Balans bieli co do zasady potrafi być jednolity i zdarzają się tylko pojedyncze momenty, gdy biele stają się za niebieskie lub za żółte. Aparat główny Honor Magic 8 Lite rejestruje równe zdjęcia, ale w żadnym wypadku wybitne.



Zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego

O aparacie ultraszerokokątnym najlepiej byłoby nie pisać. Jedyną jego zaletą jest to, że jest i czasem może się przydać. Zdjęcia mają o wiele niższą jakość, nie zadowalają szczegółami, bo prawie ich tu nie ma, a wszechobecny szum psuje jakiekolwiek dobre wrażenia. Kolory są zupełnie inne niż w przypadku głównego aparatu i tylko w słoneczny dzień można powiedzieć, że te fotografie się do czegoś nadają.



Zdjęcia nocne z Honor Magic 8 Lite

Nocą zdjęcia zachowują przyzwoity poziom. Jeszcze mocniej w oczy rzuca się wyostrzanie kadrów. Smartfon dobrze rozświetla kadry i jednocześnie umiejętnie zarządza jasnymi punktami, by te nie były przepalone. To wszystko mówię oczywiście w kontekście głównego aparatu, bo ultraszerokokątny nie nadaje się tu do niczego. Musicie też pamiętać, by wykazać się stabilną dłonią - bez tego część zdjęć nocą może być rozmazana. Na plus fakt, że ich rejestrowanie nie zajmuje wielu sekund.

Zdjęcia z przedniego aparatu Honor Magic 8 Lite

Przedni aparat nie zasłużył na przesadną krytykę, ale i trudno go za coś pochwalić. Szczegółowość kadrów wypada przeciętnie, kolorystyka cery jest delikatnie zbyt różowa, a ostrość na twarzy jest, ale czasem odrobinę za mała. Dobrze działa HDR, który potrafi nie przepalić zupełnie tła, by doświetlić naszą twarz. Odcięcie w trybie portretowym gubi się na włosach, ale co do zasady działa przyzwoicie poza naszą fryzurą.

Wideo nagramy w maksymalnie 4K i 30 klatkach na sekundę. Jestem mocno rozczarowany stabilizacją optyczną. O ile nie doświadczamy galarety podczas spaceru, tak wystarczy kilka kroków, by zauważyć, że wszystko się trzęsie, jakby w ogóle nie było stabilizowane. W ciemniejszych elementach kadru zaszumienie jest dość spore, a jednocześnie nie mamy tu na tyle szerokiej rozpiętości, by jasne punkty nie były bardzo łatwo przepalone. Jedynie autofokus zasługuje tu na pewną pochwałę.

Honor Magic 8 Lite to telefon dość nierówny

Rozumiem, dlaczego producent skupił się na baterii i wytrzymałości, bo poza tym telefon jest do bólu nudny. Przyjemnie zaskoczył mnie tu jedynie ekran, ale rozczarowań było kilka, począwszy od wydajności, a kończąc na aparatach. Nie wydaje mi się, by był to najlepszy wydatek, jeśli chodzi o smartfony w tej klasie cenowej, zwłaszcza że obietnice 3 dni pracy i niesłychanej wytrzymałości dość brutalnie zostały zweryfikowane.

Honor Magic 8 Lite wyróżnia bateria, ale to tyle

Honor Magic 8 Lite ujdzie w tłumie. Można się na niego skusić, jeżeli jego cena spadnie poniżej 1500 złotych i nie będzie na horyzoncie innych, wodo- i pyłoodpornych rozwiązań z dużą baterią. Nie jest to jednak telefon, który dowiózł wszystkie obietnice i z tego powodu trudno mi go z czystym sumieniem polecić. Najlepiej podpasuje tym, którzy przesiadają się ze starszych smartfonów Huawei - wtedy przesiadka jest niemal bezbolesna.

Honor Magic 8 Lite - warto kupić, jeśli zależy ci na:

Dobrym czasie pracy na jednym ładowaniu;

Przyjemnym ekranie;

Wodoodporności;

Honor Magic 8 Lite możesz pominąć, jeśli te problemy ci przeszkadzają: