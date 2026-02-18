Telefon do 3000 zł może być sprzętem o bardzo dużych możliwościach. Nie każdy model jest jednak równie dobry. W tym rankingu podpowiadamy, co warto kupić.

Ranking telefonów 2026. Co kupić za 3000 zł?

Czy kupując smartfon za ok. 3000 zł można mieć duże oczekiwania? Jak najbardziej. A czy zostaną one spełnione? Przy odpowiednim wyborze, zdecydowanie tak.

W tej cenie bez problemu znajdziesz bowiem telefony o najwyższej wydajności, takiej jak w najlepszych telefonach flagowych. Większość modeli z tego przedziału cenowego dysponuje też bardzo dobrymi wyświetlaczami AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a nawet jeszcze wyższej. Coś dla siebie znajdą tutaj także osoby ceniące sobie chociażby pojemne baterie i superszybkie ładowarki, np. o mocy 120 W, co pozwala na pełne ładowanie w zaledwie kilkanaście minut. Mimo wszystko jest to budżet, w którym dominują smartfony z systemem Android. Chcący sięgnąć po iPhone'a nie pozostają jednak na straconej pozycji. Owszem, wybór będzie nieco ograniczony, ale coś da się znaleźć.



Dobry wyświetlacz to w tym budżecie absolutna konieczność.

Jaki smartfon do 3000 zł? Co kupić?

Czego można oczekiwać w tym budżecie?

Wysoka wydajność, dobry wyświetlacz i bateria z szybkim ładowaniem to nie jedyne cechy, które powinny wyróżniać dobry telefon z przedziału cenowego 2500-3000 zł. Za standard należy uznawać tu głośniki stereo, a także obsługę sieci 5G, która początkowo gościła tylko w najdroższych modelach. W ogóle zaplecze komunikacyjne w smartfonie za takie pieniądze powinno być nie tylko kompletne, ale też nowoczesne (wyższe, a zarazem szybsze standardy Wi-Fi i Bluetooth). Dla wielu osób ważna będzie przy tym opcja dual SIM.

Jakość wykonania smartfonów za 2500-3000 zł z reguły stoi na bardzo dobrym poziomie. Konstrukcje są atrakcyjne dla oka, dobrze spasowane i często wykorzystują np. wzmacniane szkło. Jeszcze kilka lat temu normą była jedynie odporność na zachlapania, ale obecnie takie smartfony z reguły zapewniają już pełną wodoszczelność. Warto też odnotować, że wprawdzie powoli spadają ceny niektórych składanych smartfonów, ale mając w kieszeni nie więcej niż 3000 zł jeszcze nie da się kupić najnowszego modelu, a najczęściej te z jednej, dwóch generacji wstecz.

Smartfon za 3000 zł czy jednak flagowiec?

W czym smartfon za 3000 zł będzie ustępował jeszcze droższym flagowcom? Cóż, mimo wszystko różnice w największym stopniu będą widoczne w jakości zdjęć oraz rejestrowanych materiałów wideo. Chcąc cieszyć się jak najlepszymi zdjęciami i szczegółowymi filmami trzeba najmocniej przyłożyć się do odpowiedniego wyboru. W zasięgu ręki są jednak dobre aparaty z nagrywaniem wideo 4K przy 60 fps. Warto uważnie zapoznać się ze specyfikacją i dostępnymi w sieci recenzjami pod kątem obecności optycznej stabilizacji obrazu (OIS), skutecznego trybu nocnego, mile widziany będzie jak najbardziej funkcjonalny zestaw obiektywów. W tej cenie teleobiektyw to mimo wszystko ponadprzeciętny dodatek, zwłaszcza jeśli ma być na odpowiednio wysokim poziomie. Często dobrym wyborem będzie w tym kontekście nieco starszy telefon flagowy niż nowszy średniak.



Liczba obiektywów nie zawsze jest decydująca w kontekście możliwości fotograficznych, ale zazwyczaj to właśnie na nią w pierwszej kolejności zwracamy uwagę.

Sprawdź, co mają do zaoferowania modele różnych producentów. Jednak za drogo? Możesz rzucić okiem na nasze zestawienie telefonów do 2500 złotych albo jeszcze nieco tańszych smartfonów do 2000 złotych. To wciąż modele warte uwagi, średniopółkowe i wprawdzie nie tak wydajne, ale dla wielu osób wystarczające do codziennych zastosowań, a nie wydrenują tak bardzo portfela.

Ranking smartfonów 2026 - najlepsze smartfony do 3000 zł

Xiaomi 15T 12/512 GB - dobry telefon za 2500 zł

Bardzo długo Xiaomi uchodziło za producenta oferującego smartfony o doskonałej relacji cena-możliwości. W ostatnich latach zostało to nieco nadszarpnięte, ale Xiaomi 15T to model, który zdecydowanie pozytywnie się wyróżnia i zaciera granice między średnią a najwyższą półką.

Ekran o przekątnej aż 6,83 cala można docenić nie tylko podczas standardowej obsługi, ale szczególnie podczas konsumpcji multimediów czy grania. Tym bardziej, że jest to panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Wysoką wydajność zapewnia procesor Mediatek Dimensity 8400 Ultra współpracujący z 12 GB RAM i aż 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1, a dobrą jakość zdjęć aparat fotograficzny obejmujący obiektywy szerokokątny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix z zoomem optycznym x2. Wsparcie też zapowiada się bardzo dobrze, bo na starcie znalazł się tu Android 15, a wedle producenta w ramach aktualizacji pojawi się pięć kolejnych wersji tego systemu.

Bateria ma sporą pojemność 5500 mAh i obsługuje ładowanie 67 W. Nie można liczyć tu jednak na ładowanie bezprzewodowe, co przypomina, że nie jest to smartfon z absolutnie najwyższego segmentu. Widać to także po obudowie, która choć dobrze spasowana i wodoszczelna zgodnie z normą IP68 ma plastikową ramkę i tył.

Apple iPhone 16e - iPhone do 3000 zł

W przypadku osób zainteresowanych sprzętem Apple sytuacja jest prosta. Mając do dyspozycji 3000 zł i chcąc sięgnąć po nowego smartfona istnieje tylko jedna opcja - iPhone 16e. Za pośrednictwem oficjalnej strony Apple w tym budżecie można nabyć wyłącznie wariant 128 GB, ale w popularnych sklepach z elektroniką możliwe jest "upolowanie" wariantu 256 GB.

iPhone 16e nie jest tak wybrakowany jak poprzednie tańsze propozycje tego producenta, choć na pewne kompromisy trzeba być tu gotowym. Największy z nich dotyczy możliwości fotograficznych, które są bardzo przeciętne. iPhone 16e ma aparat z tylko jednym obiektywem, nie zapewni zdjęć ultraszerokokątnych, a także dobrego zoomu i ładnych ujęć makro. Poza tym nie sposób pominąć tego, że Apple zastosował tu ekran z odświeżaniem 60 Hz (choć na plus należy zapisać, że jest to panel OLED) i baterię z bardzo wolnym ładowaniem.

Co więc przemawia za tym modelem? Bezsprzecznie wydajność, bo czip A18 z 4‑rdzeniowym GPU zapewnia doskonałą płynność działania i to niezależnie od tego, jakie czynności będzie się wykonywać. Niezaprzeczalny atut to także wsparcie, które producent będzie zapewniał do 2031 r., a może i sam iOS, który przez niektórych jest oceniany znacznie wyżej niż Android. Poza tym iPhone 16e jest też bardzo dobrze wykonany (konstrukcja z aluminium i szkła) oraz wodoszczelny zgodnie z normą IP68. No i wspomniana bateria chociaż ładuje się powoli, to z drugiej strony zapewnia dobre czasy pracy. W naszych testach iPhone 16e działał średnio przez dwa dni.

Apple iPhone 15 - starszy iPhone w dobrej cenie

Inaczej wygląda sytuacja dla tych, którzy są gotowi sięgnąć po nieco starsze urządzenie. Na stronie producenta iPhone 15 nie jest już dostępny, ale wciąż można znaleźć go w wielu sklepach z elektroniką. W wariancie 128 GB kosztuje niemal tyle samo, co iPhone 16e.

Trzeba wiedzieć, że iPhone 15 debiutował w 2023 r., a to oznacza, że będzie otrzymywał wsparcie krócej niż iPhone 16e. Ma też starszy procesor A16 Bionic (z 5‑rdzeniowym GPU), chociaż dla zdecydowanej większości będzie on w zupełności wystarczający do tzw. codziennej obsługi - systemu, popularnych aplikacji, a nawet większości gier. Nie należy nastawiać się tu jednak na AI i Apple Intelligence.

Z drugiej strony można wskazać na elementy, w których starszy iPhone 15 oferuje więcej. Jego ekran nie ma notcha, a bardziej zaawansowaną Dynamic Island i nieco wyższą jasność maksymalną. Poza tym oferuje podwójny aparat fotograficzny, z dodatkowym obiektywem ultraszerokokątnym 12 Mpix. Czas pracy na baterii może być w tym modelu nieco gorszy niż ten oferowany przez iPhone'a 16e, ale w zamian iPhone 15 oferuje nieco szybsze ładowanie i wspiera MagSafe. Pod względem rozmiaru obydwa te modele są niemal identyczne.

Motorola Edge 70 12/512GB - smukły telefon do 3000 zł

Motorola Edge 70 to najnowszy przedstawiciel popularnej i lubianej serii smartfonów, a zarazem model wyróżniający się grubością wynoszącą jedynie 5,99 mm. Jest zatem wyjątkowo smukły, ale absolutnie nie cienki w kontekście specyfikacji, bo ta jest naprawdę solidna.

Producent zastosował tu procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Jednocześnie postawił na wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz podwójny aparat fotograficzny z obiektywami szerokokątnym 50 Mpix z OIS i ultraszerokokatnym 50 Mpix. Na froncie znalazła się kamerka selfie o takiej samej rozdzielczości, co może kusić osoby preferujące autoportrety czy wideorozmowy. Zarówno główny jak i przedni moduł zapewniają wideo w jakości do 4K.

Choć bardzo smukła, Motorola Edge 70 jest wykonana tak jak przystało na smartfon z tego przedziału cenowego. Ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 7i, a cała konstrukcja pozostaje wodoszczelna (IP69). Na plus zapisać trzeba jej również dobre głośniki stereo i baterię krzemowo-węglową o pojemności 4800 mAh. Technologie ładowania też są w porządku - przewodowo 68 W i bezprzewodowo 15 W. Na starcie użytkownicy otrzymują system Android 16 i obietnicę maksymalnie czterech dużych aktualizacji.

realme GT 7 12/256 GB - telefon z dużą baterią i szybkim ładowaniem

Baterię krzemowo-węglową ma również realme GT 7. W tym przypadku technologia została wykorzystana nieco inaczej. realme GT 7 ma bowiem obudowę o dość standardowej grubości 8,3 mm, ale przy baterii po pojemności aż 7000 mAh, co znacznie przekracza rynkowe standardy. Podobnie jak czas pracy, bo jest to smartfon, który bez trudu wytrzymuje dwa dni bez ładowania, a niektórym użytkownikom powinien wystarczać na nawet trzy dni. Jednocześnie producentowi udało zadbać się o szybkie ładowanie 120 W, chociaż na ładowanie bezprzewodowe liczyć już nie można.

realme GT 7 jest wydajny, dostał procesor MediaTek Dimensity 9400e, 12 GB RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Ma też wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED i odświeżany do 120 Hz oraz głośniki stereo. realme GT 7 ma zapewnione kilkuletnie wsparcie (cztery duże aktualizacje, a na strat Android 15) i jest wodoszczelny (IP69). Mniej okazale wypadają możliwości fotograficzne tego modelu. Aparat główny obejmuje trzy obiektywy - szerokokątny 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix. W teorii jest lepiej niż w praktyce, gdzie zwłaszcza ten ostatni wyraźnie odstaje od tego, co zapewnia konkurencja.

OnePlus 15R 12/256 GB - smartfon do 3000 zł do gier

Jeśli jednak celujesz głównie w mobilne granie, to najciekawszy może być OnePlus 15R. Podobnie jak inne propozycje tego producenta cechuje się świetnie zoptymalizowanym oprogramowaniem, a zarazem bardzo wysoką wydajnością zapewnianą przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.1.

Jednocześnie producent zastosował tu efektywne chłodzenie, dzięki czemu spadek mocy nie jest widoczny nawet przy dłuższych sesjach z ulubionymi grami, a także ekran o przekątnej 6,83 cala z adaptacyjnym odświeżaniem sięgającym maksymalnie 165 Hz i częstotliwością próbkowania aż 3200 Hz, która zdaniem producenta zapewnia dużą przewagę nad rywalami w grach (przede wszystkim w strzelankach).

Absolutnie ponadprzeciętna jest w tym modelu także bateria o pojemności aż 7400 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 80 W (tylko przewodowo). Najmniej imponująco wypada z kolei aparat fotograficzny obejmujący dwa obiektywy - szerokokątny 50 Mpix z OIS i ultraszerokokątny 8 Mpix. Całość zamknięto w obudowie w bardzo stonowanej, minimalistycznej tonacji. Nie poskąpiono przy tym odpowiedniej warstwy ochronnej, bo OnePlus 15R jest wodoszczelny zgodnie z normą IP69K.

Samsung Galaxy S25 12/128 GB - telefon z dobrym aparatem do 3000 zł

Do poziomu 3000 zł, a nawet nieco poniżej, zaczynają spadać ceny Galaxy S25. To najlepszy i najbardziej uniwersalny smartfon w tym budżecie, solidny lub bardzo dobry w każdym punkcie specyfikacji. To opcja dla osób, które zamiast najnowszego modelu ze średniej półki wolą nieco starszego flagowca. Galaxy S25 ma niemal równo rok, ale wspierany będzie jeszcze długo, ponieważ Samsung zadeklarował aktualizowanie go przez siedem lat od premiery.

Galaxy S25 ma jeden z najlepszych ekranów na rynku mobilnym - Dynamic LTPO AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz, który zapewnia doskonałą jakość obrazu podczas pracy, oglądania multimediów czy grania. Jednocześnie jego przekątna wynosi 6,2 cala, co sprawia, że jest to smartfon znacznie bardziej poręczny od zdecydowanej większości konkurentów. Mocy obliczeniowych nie brakuje mu niezależnie od wykonywanych przez użytkownika czynności, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i pamięć wewnętrzna UFS 4.0 to konfiguracja godna topowej konstrukcji. Oczywiście na pokładzie znalazły się też głośniki stereo i komplet modułów łączności bezprzewodowych, a wszystko zamknięto w wodoszczelnej obudowie (IP68).

Jednocześnie to właśnie Galaxy S25 należy wskazać jako najlepszą z tego zestawienia propozycję dla sympatyków mobilnej fotografii. Ma bardzo wszechstronny aparat fotograficzny składający się z obiektywów szerokokątnego 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątnego 12 Mpix i teleobiektywu 10 Mpix z OIS zapewniającego zoom optyczny x3. Galaxy S25 gwarantuje wysokiej jakości zdjęcia w każdych warunkach oraz nagrania w jakości do 4K przy 60 fps i 8K przy 30 fps.