Przed Wami najlepsze filmy o kosmosie na Netflix. Znajdziecie tu docenione antyutopijne wizje, międzygalaktyczne konflikty i kosmiczne podróże; filmy stare i nowe. Nie zabraknie akcji, przestrzeni do refleksji oraz – pozostając w tematyce rankingu – iście gwiazdorskiej obsady.

Poniższe tytuły należą do kategorii tych, o których słyszał każdy. Zdecydowanie nie jest to przypadek, o czym najlepiej świadczą zgromadzone na ich kontach nagrody branżowe. Świetne rozwiązania fabularne, popisy aktorskie i kosmiczne efekty specjalne – to wszystko i więcej czeka już na Was w bibliotece serwisu. Nasze TOP 5 filmów o kosmosie na Netflix znajdziecie poniżej. A jakie są Wasze typy?

Najlepsze filmy o kosmosie na Netflix – TOP 5

Interstellar – w poszukiwaniu nowego domu

Jeżeli filmy o podróżach kosmicznych dostępne na Netflix to coś w Waszym guście, zdecydowanie polecamy tę pozycję. Doceniony Oscarem za efekty specjalne “Interstellar” snuje opowieść o ludzkości na krawędzi życia i śmierci.

Nakreślony przez Nolana ziemski krajobraz, wskutek błędów przeszłości przypomina spalone słońcem pustkowie. Jedyną szansą na przetrwanie jest teraz ściśle tajna misja kosmiczna, w którą zostaje zaangażowany były pilot NASA, a obecnie rolnik – Cooper (Matthew McConaughey).

Zostawiwszy na Ziemi wszystko, co kocha, wyrusza w nieznane, podążając nowo odkrytym tunelem czasoprzestrzennym. Co ciekawe, jego niezwykłą podróż oparto na teorii noblisty z dziedziny fizyki, Kipa Thorne’a.

W obsadzie tytułu znaleźli się również Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine oraz Ellen Burstyn.

Kroniki Riddicka – międzygalaktyczny podbój

TOP filmy o kosmosie Netflixa nabierają tempa wraz z kolejną propozycją. Przed Wami “Kroniki Riddicka” – pełna akcji kontynuacja kultowego "Pitch Black". Ten kosmiczny film sci-fi podąża śladem międzygalaktycznego banity – charyzmatycznego Riddicka (Vin Diesel).

Kiedy ekspansja armii Nekromongerów przybiera na sile, zagrażając kolejnym planetom, szansą na ratunek może okazać się ten, za którego głowę czeka nagroda. Czy zdecyduje się jednak nadstawić ją sam, w imię cudzego dobra?

Występujący w roli głównej Vin Diesel jest również producentem tytułu. Wyreżyserował go związany z filmową serią David Twohy.

Pasażerowie – samotni w kosmosie

Dostępne na Netflix filmy o podróżach w kosmosie powracają wraz z pasażerami pewnego międzygwiezdnego liniowca. Tysiące z nich pozostają w hibernacji, z której wybudzą się dopiero u celu, na nowej planecie. Dwoje głównych bohaterów – Jim (Chris Pratt) i Aurora (Jennifer Lawrence) – odzyskują jednak świadomość niemal wiek przed czasem. Skazani jedynie na swoją obecność wkrótce odkrywają, że nie spotkał ich przypadek. Statkowi z 5000 osób na pokładzie grozi bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo i tylko oni są w stanie mu zapobiec.

Tytuł otrzymał dwie nominacje do Oscarów, w kategoriach: najlepsza muzyka oryginalna (Thomas Newman) oraz najlepsza scenografia (Gene Serdena, Guy Hendrix Dyas). Jednogłośnie doceniono również wcielenia aktorskie Pratta i Lawrence, dostrzegając “chemię” widoczną w relacji ich postaci.

Nie patrz w górę – o komecie, która… nie robi wrażenia

Kolejną okazją do zobaczenia Jennifer Lawrence w akcji jest ten komediodramat sci-fi Netflixa z 2021 roku. Wątek kosmiczny przemyca ona do naszego zestawienia ramię w ramię z Leonardo DiCaprio, który wciela się w rolę jej partnera po fachu. Jako duetowi astronomów już wkrótce przyjdzie im obwieścić… koniec świata.

Z pewnością nie jest to łatwe zadanie; okazuje się jednak tym trudniejsze, że świat (na czele z samą prezydent USA – w tej roli Meryl Streep) nie chce przyjąć do wiadomości swego kresu. W obliczu śmiertelnie groźnej komety postanawia więc nie patrzeć w górę…

Ten tragikomiczny film o kosmosie sci-fi może pochwalić się czterema nominacjami do Oscarów, w tym w kategoriach: najlepszy film (Adam McKay, Kevin J. Messick) oraz najlepszy scenariusz oryginalny (Adam McKay, David Sirota).

Elizjum – konflikt klasowy przyszłości

Najlepsze filmy o kosmosie, które znajdziecie na Netflix, zamyka kolejna dystopijna wizja – tym razem w reżyserii Neilla Blomkampa (“Dystrykt 9”, “Chappie”, “Demonic”). Kreśli ona rzeczywistość, w której Ziemia stała się drugą kategorią, jeżeli chodzi o warunki do życia. Ci, których na to stać, decydują się zamieszkać na sztucznej stacji – tytułowym Elizjum – której ekskluzywności strzeże sekretarz Rhodes (Jodie Foster).

Nie brakuje jednak takich, którzy walczą z nowym porządkiem. Na ich czele staje Max (Matt Damon), który decyduje się na udział w śmiertelnie niebezpiecznej misji, mającej na celu zaprowadzenie sprawiedliwości w brutalnym świecie podziałów i nierówności.

Źródło: materiały prasowe