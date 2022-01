Najlepsze filmy o kosmosie

Jeśli loty kosmiczne, eksploracja przestrzeni międzyplanetarnej, badania astronomiczne i ich wpływ na nasze codzienne życie, są waszym zdaniem ciekawym tematem, to nie możecie opuścić tych produkcji filmowych. Lista ma tylko 10 pozycji, więc selekcja była ostra i trudna

Chcesz zobaczyć jak wygląda eksploracja kosmosu, badania astronomiczne? Oto polecane filmy o kosmosie

Na łamach benchmarka proponowaliśmy wam niedawno najlepsze filmy s-f na Netfliksie, a także najlepsze seriale s-f na tej samej platformie VoD, a także seriale s-f na Amazon Prime . Jednak lista najbardziej wartościowych filmów o kosmosie zawiera pozycje nie tylko ostatnio wprowadzone na ekrany i dostępne obecnie w VoD, ale również te starsze.

Prawda jest też taka, że film o kosmosie nie jest równoznaczny filmowi science-fiction. Ta druga kategoria jest znacznie szersza, a także obejmuje historie, które z kosmosem nie mają wiele wspólnego. W rozumieniu tego zestawienia, filmy o kosmosie to filmy, które pokazują historie oparte na rzeczywistych wydarzeniach jak i historie wymyślone, ale o charakterze wielce prawdopodobnych.



Siedziba JPL w filmie Marsjanin

A także związanych dążeniem człowieka do poznania kosmosu. Dlatego nie każdy film o kosmosie dzieje się w kosmosie, czasem to historia bardzo przyziemna, ale z finałem wiążącym się z pokonywaniem barier, które umożliwiły człowiekowi osiągnięcie obecnego stopnia zaawansowania w eksploracji kosmosu i jego badaniach. Czasem to też historia, która pokazuje jak może wyglądać nasze życie, lub życie naszych potomków, w obliczu wyzwań, z którymi niechybnie zetkniemy się, gdy rozpoczniemy intensywnie eksplorować najbliższe ciała niebieskie i Układ Słoneczny. A czasem to dobrze ukazana historia oparta na rzeczywistych doświadczeniach.

Część propozycji, które trafiły do TOP 10 to pewniaki, ikony kinematografii, których nie sposób byłoby pominąć, część to z kolei filmy trudne do znalezienia w archiwach VoD, ale warte odszukania i obejrzenia. Ostrzegam, to nie wszystkie warte uwagi propozycje, ale pojemność TOPu jest ograniczona.

Najlepsze filmy o kosmosie

Kontakt - film z roku 1997

Jeśli zastanawiacie się jak wygląda codzienność astronoma, a dokładnie radioastronomki pracującej w programie SETI, to Kontakt jest bardzo dobrą odpowiedzią. Główną rolę reżyser Roberta Zemeckis powierzył Jodie Foster, a scenariusz powstał na bazie noweli Carla Sagana, legendarnego astronoma i popularyzatora nauki.

Co prawda pojawia się tu wątek kontaktu z obcą cywilizacją, bardzo zresztą istotny i kluczowy dla rozwoju akcji, co może czynić Kontakt typową historią s-f, lecz Kontakt świetnie pokazuje także codzienność pracownika naukowego. Bohaterka musi dzielić czas pomiędzy realizację swojej pasji, a walkę z instytucjami, które zapewnią odpowiednie fundusze. Na dodatek stawiać czoła przełożonemu, chcącemu spić śmietankę z sukcesu, w który wcale nie wierzył. Ellie musi także walczyć ze społeczeństwem, które bardzo sceptycznie pochodzącemu do odkrycia burzącego porządek świata.

Spora część filmu dzieje się w Arecibo, gdzie do niedawna znajdował się największy radioteleskop na Świecie. Ostatecznie nie tylko zdominowany przez dwa razy większej średnicy chiński FAST, ale też własne fatum, czyli zmęczenie materiału, które pod koniec 2020 roku doprowadziło do jego zawalenia się.

Astronomia to piękna nauka, jak mówi w pewnym momencie bohaterka „Powinni wysłać tu poetę”, w której zaangażowanie jest bardzo istotne. Traktowanie jej wyłącznie jako problemu biznesowego nie prowadzi do niczego dobrego. Film porusza także istotną kwestię wiary w nauce i wpływu dziecięcych przeżyć na dorosłe życie, ale to już sami zobaczycie oglądając jeden z najlepszych moim zdaniem filmów o badaniu kosmosu.

Pierwszy krok w kosmos - film z roku 1983

Zanim człowiek stanął po raz pierwszy na powierzchni Księżyca, zanim w ogóle poleciał w Kosmos, trzeba było lat przygotowań i poświęcenia ludzi, którzy nie czuli strachu i skłonni byli poświęcić nawet swoje życie pokonując bariery wydawało się nie do pokonania.

Pierwszy krok w kosmos jest właśnie taką historią, siódemki wybrańców (Siódemka Mercury), którzy wszystko robią po raz pierwszy. Łamią barierę prędkości ponaddźwiękowej, wznoszą się na rekordową wysokość, a w końcu lecą w pierwszy lot orbitalny. Historia oparta na faktach z gwiazdorską obsadą i rewelacyjna muzyka Billa Contiego.

Film doskonale pokazuje, że w eksploracji kosmosu fascynujące jest nie tylko dążenie do celu, którym na przykład jest lądowanie na Księżycu. Fascynujące i niezbędne są także kroki pośrednie, które niestety często stają się zapomniane lub giną w blasku głównego sukcesu.

Pierwszy krok w kosmos jest ekranizacją książki o tym samym tytule, którą napisał dziennikarz Tom Wolfe. W 2020 roku powstał również serial o tym samym tytule, który nawiązuje do tej samej historii.

Nie patrz w górę - film z roku 2021

Ten film, oryginalną produkcję Netflixa, niedawno dokładnie recenzowałem na naszym portalu. To świeża historia, ale poruszająca stary problem, czyli reakcję ludzkości i pojedynczych jednostek na różnym poziomie wtajemniczenia, na perspektywę zbliżającej się apokalipsy. Główne role, naukowców wieszczących koniec świata, grają tu Leonardo di Caprio i Jennifer Lawrence, ale na nich lista gwiazd w tym filmie się nie kończy.

Nie patrz w górę jest filmem bardzo kontrowersyjnym, który zyskał ogromną rzeszę fanów jak i przeciwników, którym bardzo nie podoba się motto „Na podstawie wielce prawdopodobnych wydarzeń”. Można go odbierać na wielu płaszczyznach. Dla mnie to świetna ilustracja problemu jaki jest umiejętność czytelnego i ciekawego sygnalizowania odkryć naukowych szerokiej grupie odbiorców, której tylko zdaje się, że rozumie dane zagadnienie i jego ewentualną powagę.

Księżyc - film z roku 2009

Psychologiczno-psychodeliczna opowieść o samotnym pracowniku firmy pozyskującej Hel-3 z księżycowej glaby, który pracuje na niewidocznej z Ziemi stronie naszego naturalnego satelity. Jego prawdziwa natura pozostaje nawet dla niego tajemnicą, którą przypadkowo odkrywa próbując rozwiązać zagadkę wypadku jednej z maszyn kopalnianych. A to wszystko w obliczu postępującego kryzysu osobowości, który wywołała ciągła izolacja i ograniczone do minimum kontakty z ludźmi na Ziemi.

Księżyc został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków jak i widzów. Fabuła porusza bardzo ważny aspekt pracy człowieka w przestrzeni kosmicznej, związany z kosztami takiej działalności i nieetycznymi praktykami firm nastawionych wyłącznie na zysk. W roli tytułowego Sama wystąpił Sam Rockwell.

Odyseja kosmiczna 2001 - film z roku 1968

Stanley Kubrick na swoim koncie ma stosunkowo niewiele filmów, ale jednocześnie reżyser, producent i scenarzysta, który potrafił trafić w sedno przedstawiając nam każdą ze swoich historii. W jego dorobku jest zarówno rewelacyjny Full Metal Jacket osadzony w realiach wojny w Wietnamie, jak Oczy szeroko zamknięte, czyli studium ludzkich żądzy i pragnień.

Scenariusz Odyseji kosmicznej 2001 Kubrick współtworzył z Arthurem C. Clarke, wykorzystując wątki z wcześniejszych opowiadań tego wizjonera i uznanego pisarza science-fiction. Powieść o tym samym tytule powstała na kanwie scenariusza filmu. Poruszono tu problem skomplikowanej relacji człowieka i inteligentnych maszyn oraz jego reakcji na nieznane i niewytłumaczalne. Czy to z czym prędzej czy później na pewno zetkniemy się eksplorując kosmos.

Odyseja kosmiczna 2001 to ponad dwugodzinne dzieło z monumentalną oprawą wizualno-dźwiękowo, podzielone na cztery pozornie rozłączne historie, które spina tajemniczy monolit i tajemnica jego pochodzenia.

Film jest trudny w odbiorze, czasem trzeba podchodzić do jego obejrzenia więcej niż jeden raz. Być może chłonąc przy okazji powieść, bo film można uznać za jej ilustrację, a nie adaptację jak to ma miejsce zwykle w kinie s-f, nierozłączną ze słowem pisanym. Trudno jednak, by podróż w czasie i przestrzeni ku nieskończoności, która być może tkwi w nas samych, była czymś tak prostym jak przejażdżka taksówką.

Apollo 13 - film z roku 1995

Realistyczna i świetnie zagrana przez obsadę ekranizacja historii jednego z najbardziej kryzysowych epizodów w programie Apollo, a zapewne także całej dotychczasowej historii eksploracji kosmosu.

Fabuła nie jest niespodzianką, bo oparto ją dość dokładnie na faktach autentycznych, czyli nieudanej w pełni misji Apollo 13, w trakcie której trójka astronautów musi stawić czoła awarii zbiornika z tlenem w module serwisowym. W jej wyniku nie tylko zrezygnowano z lądowania w rejonie krateru Fra Mauro, ale samo życie załogi zawisło na włosku.

Gdyby film był przeplatany wypowiedziami bohaterów prawdziwych wydarzeń, które w książce Utracony Księżyc opisał dowódca misji Jim Lowell (grany przez Toma Hanksa), to można byłoby go wręcz uznać za fabularyzowany dokument. Jednak brak takich wstawek nie przeszkadza. Apollo 13 pokazuje, że życie potrafi stworzyć fascynujące i pełne grozy historie, a ludzie którzy latają w kosmos, nawet obecnie, są bardzo odważni.

Ukryte działania - film z roku 2016

To kolejny film, w którym przestrzeń kosmiczna nie jest miejscem akcji, a jedynie celem, do którego dążą bohaterowie. A w praktyce bohaterki, bo Ukryte działania jest opowieścią o zapomnianych twórczyniach sukcesu NASA w latach 60. XX wieku. Film nominowany do 3 Oskarów nie zdobył ostatecznie żadnej statuetki, ale to niejako potwierdzenie, że laury nie zawsze trafiają do tych najbardziej na to zasługujących.

Jest to biograficzny dramat, ukazujący losy trójki Afroamerykanek, których talent matematyczny przyczynił się do sukcesu USA w Wyścigu Kosmicznym. Podobnie jak w Apollo 13 scenariusz bazuje na prawdziwych wydarzeniach, ale tym razem tych mniej znanych szerszej publiczności, ze względu na kłopotliwą naturę związaną z problemem zarówno traktowania kobiet jak i segregacją rasową, która mogła negatywnie wpłynąć na pozytywny wizerunek NASA.

Film jest w pewnym sensie oddaniem należnego honoru nie tylko Katherine Johnson, Dorothy Vaughan oraz Mary Jackson, ale też reszcie osób, które pracowały przy programie Apollo, a których udział nie doczekał się należnego im miejsca na kartach historii eksploracji kosmosu w XX wieku.

Koziorożec 1 - film z roku 1977

Lata 70. XX wieku to był złoty okres dla eksploracji kosmosu. Ludzie latali na Księżyc, na orbicie umieszczono pierwsze stacje kosmiczne, rozpoczęto badania odległych rejonów Układu Słonecznego wysyłając sondy Pioneer i Voyager. Ludzkość w tamtych czasach przeżywała swoje koszmary, jak kończąca się wojna w Wietnamie, ale też była pełna nadziei na szybki rozwój technologiczny i postęp w zdobywaniu przestrzeni kosmicznej. Nadzieja jednak nie zawsze wystarczy, poza tym sukces programu Apollo przyszedł tak naprawdę za wcześnie. I w takiej rzeczywistości rozpoczyna się film Koziorożec 1, w którym trójka astronautów rusza w lot na Marsa z pomocą technologii księżycowej.

Czy ta podróż zakończyła się sukcesem, czy była jednak mistyfikacją od samego początku? Czym w ogóle jest sukces w przypadku załogowej misji kosmicznej? I jak go sprzedać społeczeństwu, by niezależnie od efektu był dobrze pamiętany? To niektóre z pytań, na które odpowiedź daje Koziorożec 1. Obowiązkowa pozycja dla zwolenników teorii spiskowych.

Film wyreżyserował Peter Hyams, który kilka lat później zabrał się za drugą część Odysei Kosmicznej, czyli ekranizację noweli 2010: Odyseja kosmiczna , Arthura C. Clarke.

Interstellar - film z roku 2014

Wizja przyszłości naszego świata, w której ludzkość znajduje się na krawędzi egzystencji. Ziemianie cierpią z powodu niedoboru żywności, upraw zdziesiątkowanych przez zarazy, a także coraz mniej przyjaznej przyrody.

Film zrealizowany przez Christophera Nolana otrzymał Oscara za efekty specjalne. Nad poprawnością warstwy naukowej czuwał Kip Thorne. Nie bez powodu, jednym z problemów poruszanych w filmie jest bowiem kwestia podróżowania przez tunele czasoprzestrzenne, a także manewry w pobliżu horyzontu zdarzeń czarnej dziury, których konsekwencje, choć wydają się paradoksalne dla laika, z perspektywy obecnej wiedzy o wszechświecie są jak najbardziej prawdopodobne. A Kip Thorne to przecież jeden z odkrywców fal grawitacyjnych, który w 2017 roku został uhonorowany Noblem. Zadbał on o to, by film nie pozostał tylko opowiastką science-fiction, ale nosił znamiona prawdopodobieństwa fabularnego jak i wizualnego.

Tak jak i w innych produkcjach Nolana bohaterowie są uwikłani w ciąg zdarzeń, które często zapętlają się i zmuszają widza do uważnego śledzenia wątków historii. Film pokazuje jak kłopotliwa w praktyce może być kolonizacja kosmosu, jak nieprzyjazne mogą być prawa natury. Rozwikłanie problemu wydać może się nieprawdopodobne, ale nie będziemy go zdradzać, bo może ktoś z was jeszcze nie widział tego filmu.

Co ciekawe, głównego bohatera Interstellar, gra Matthew McConaughey, który występował także w filmie Kontakt.

Marsjanin - film z roku 2015

Czy samotny człowiek pozostawiony sam sobie na powierzchni Marsa zdoła przeżyć? Jak zachowa się w obliczu takiego kryzysu NASA, która wysłała na Czerwoną Planetę naszego bohatera? To tylko dwa z pytań na które odpowiedzią jest film Marsjanin. Historia Marka Wattneya, który przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności zostaje uwięziony sam na powierzchni Marsa, bez szans na natychmiastowy powrót na Ziemię, podczas gdy reszta załogi rusza w podróż do domu.

Film powstał na bazie książki Andy’ego Weira o tym samym tytule. Adaptacji podjął się Ridley Scott, znany z brawurowego kosmicznego horroru Obcy: 8 pasażer Nostromo. Tym razem widzimy, jak spokój ducha, umiejętność kojarzenia faktów, ale i doza szczęścia pozwalają przeżyć na obcej planecie i szczęśliwie wrócić na Ziemię.

Marsjanin to jedna z tych historii, których przebieg naznaczony jest trudnymi wyborami, niespodziewanymi zwrotami akcji, szczyptą humoru, ale prowadzących ostatecznie do happy endu. Dla widza Marsjanin to okazja do obejrzenia realistycznej wizualizacji załogowej misji, która nie nuży po pierwszych 30 minutach. Zarazem szansa zastanowienia się nad funkcjonowaniem takich organizacji jak NASA, JPL i ogromem problemów, których rozwiązanie tylko na pozór sprowadza się do prostych decyzji.

Coś jeszcze? Tak. Wartych obejrzenia filmów jest dużo więcej

Selekcja do TOP 10 nie była łatwa, bo także te odrzucone filmy zasługują na uwagę. To takie produkcje jak Bliskie spotkania 3 stopnia (Close Encounters of Third Kind), który ciekawie pokazuje problem wartościowania i zachowania się jednostki ludzkiej w obliczu kontaktu z nieznanym, Nowy początek (Arrival) o problemach z komunikacją z przybyszami z kosmosu, czy ciekawy i moim zdaniem niedoceniony film W nieznane (Approaching the Unknown) z Markiem Strongiem w roli samotnego podróżnika na Marsa. A także Pierwszy człowiek (First Man) koncentrujący się na losach Neilla Armstronga, jego przygotowań do misji Apollo 11 i finału na księżycowym Morzu Spokoju.

Nawet typowy blockbuster Armageddon z 1998 roku warto zobaczyć. Jego scenariusz jest kompletnym zaprzeczeniem tego co pokazano w Nie patrz w górę, który powstał ponad 20 lat później. Armageddon to bardziej taki film akcji niż film o kosmosie czy s-f, film na pokrzepienie serc.

Dajcie znać w komentarzach jaki film o kosmosie wam szczególnie się spodobał, nawet jeśli nie jest szeroko znany.