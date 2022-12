Filmowe podsumowanie roku 2022 roku na Netflix obfituje w mocne tytuły. Znalazło się tutaj miejsce dla ambitnego kina, czysto rozrywkowych tytułów, a nawet dla polskiego produkcji.

Podsumowań wszelakich ciąg dalszy. Kończący się rok sprzyja tworzeniu wszelkich rankingów, dlatego nie będzie pewnie wielkim zaskoczeniem, że postanowiliśmy dołożyć i swoją cegiełkę w tym zakresie. Tym razem na tapet wzięliśmy filmy na Netflix, które trafiły do jego biblioteki w 2022 roku.

Od kilku lat Netflix przeznacza naprawdę olbrzymie środki na produkcję nowych filmów i powoli przynosi to rezultaty. Są w stanie ściągnąć do współpracy największe nazwiska z branży, najlepszych aktorów, reżyserów i scenarzystów. Oczywiście nie każdy tytuł jest udany, ale od tego jesteśmy, aby wyłuskać te tytuły, których obejrzenie nie będzie stratą czasu.

Najlepsze filmy Netflixa 2022

Broad Peak

Coraz częściej na platformie Netflix możemy znaleźć polskie produkcje, które oferują rozrywkę na coraz wyższym poziomie, zarówno pod względem realizacyjnym, jak i fabularnym (np. serial "Wielka woda"). Równie imponującą (jeśli nie bardziej) stroną wizualną może pochwalić się "Broad peak", czyli fabularyzowana historia Macieja Berbeki. Film kręcono w Himalajach (częściowo na wysokości ponad 5000 metrów n.p.m., czego nie dokonał jeszcze nikt wcześniej) i chociażby dla niesamowitych ujęć warto go obejrzeć. Sama opowieść o determinacji i miłości do gór oraz poświęceń, jakich wymaga ten sport, oczywiście jest również istotna, ale na pierwszym planie pozostaną jednak same góry.

Na zachodzie bez zmian

Równie imponujący pod względem warstwy wizualnej jest niemiecki film "Na zachodzie bez zmian". To wstrząsający obraz wojny widzianej oczami młodego ochotnika, który trafia na front wiedziony wzniosłymi ideałami, miłością do ojczyzny i wizją bohaterskich czynów, które przyniosą mu chwałę. Szybko okazuje się, że rzeczywistość nie ma z tymi wyobrażeniami absolutnie nic wspólnego, a okopy pierwszej wojny światowej, to ciągły strach, obcowanie ze śmiercią i rozpaczliwe trzymanie się życia, często wbrew wszelkiej nadziei. To jeden z najmocniejszych antywojennych obrazów, który zdecydowanie warto obejrzeć, szczególnie teraz, gdy wojna znów toczy się praktycznie tuż obok nas.

Blondynka

Kolejny tytuł w naszym podsumowaniu najważniejszych filmów Netflixa w 2022 roku to "Blondynka". Opowiada on losy Marilyn Monroe, ale nie jest to typowa biografia, wiernie odtwarzająca losy słynnej aktorki. Scenariusz oparto na powieści inspirowanej jej życiem, więc często fikcja miesza się tutaj z autentycznymi wydarzeniami, przy czym nigdy nie wiadomo, co jest czym. Ten celowy zabieg twórców potęgowany jest onirycznymi wizjami Monroe, która często ucieka w świat wyobraźni, aby uporać się ze swoimi traumami. A tych było nie mało, gdyż z przemocą (fizyczną i psychiczną), molestowaniem i mobbingiem zmagała się przez całe swoje krótkie życie, o czym kochająca ją publiczność nie miała bladego pojęcia. "Blondynkę" ogląda się niełatwo, gdyż obraz nie stroni od dosadnych scen przemocy oraz gwałtownych emocji. Warto jednak dać mu szansę i docenić, jak świetną pracę wykonała Ana de Armas, która wciela się w tytułową rolę.

Enola Holmes 2

No dobrze, pora trochę spuścić z tonu i przejść do nieco lżejszych pozycji. W końcu Netflix dobrą rozrywką stoi. Jednym z przyjemniejszych tytułów będących właśnie tym - lekką, przyjemną i dobrze skrojoną rozrywką jest kontynuacja przygód Enoli Holmes. Tytułowa bohaterka jest siostrą słynnego Sherlocka (w tej roli Henry Cavill), więc można się spodziewać, że i pole jej zainteresowań będzie podobne. W filmie nie brakuje więc intrygującego śledztwa, humoru, akcji, a całość jest tak sprawnie nakręcona, że z przyjemnością czeka się na to, co za chwilę się wydarzy. Idealny film na zimowe (i nie tylko popołudnie).

Projekt Adam

Pozostając w części czysto rozrywkowej naszego zestawienia, warto wspomnieć o filmie "Projekt Adam". To jedna z kilku wysokobudżetowych produkcji, która trafiła na Netflix w ubiegłym roku i chyba najbardziej z nich udana (dlatego m.in. pominąłem mocno średni film "Grey man"). To całkiem przyjemna opowieść łącząca motyw podróży w czasie, misję ocalenia świata i Ryana Reynoldsa. A Reynolds, jak to on, poczciwy bohater z ironicznym poczuciem humoru i wdziękiem dużego chłopca nie spocznie, póki świat (i on sam) nie będzie bezpieczny. Po drodze nie zabraknie widowiskowych scen akcji, niezłych efektów specjalnych i całkiem zabawnych i wzruszających scen. Dobre kino rozrywkowe dla całej rodziny.

Rzut życia

W podsumowaniu dobrych tytułów, które miały swoją premierę na Netflixie w 2022 roku, znalazło się coś również dla miłośników filmów sportowych. "Rzut życia" opowiada historię koszykarskiego łowcy talentów, który mocno już sfrustrowany swoją pracą i życiem, trafia przypadkiem wyjątkowo zdolnego zawodnika. Postanawia pomóc mu dostać się do najlepszej koszykarskiej ligi NBA, co jak łatwo się domyślić, nie będzie proste, nawet dla tak utalentowanego sportowca. Chociaż film konstrukcją przypomina typowych przedstawicieli swojego gatunku (podczas seansu pobrzmiewają echa Rocky'ego i Jerry'ego Maguire'a), to ogląda się go z dużą przyjemnością. Wyraźnie widać, że twórcy "czują" koszykówkę i wiedzą, na czym polega piękno tej dyscypliny sportu. Dodatkową atrakcją jest cała plejada gwiazd NBA, które pojawiają się na ekranie - m.in. Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Julius Erving czy Allen Iverson.

Guillermo del Toro: Pinokio

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć również filmu skierowanego dla młodszych widzów. Tym tytułem jest "Pinokio" w interpretacji Guillermo del Toro (nie mylić z Disneyowskim "Pinokiem", w którym gra Tom Hanks), który jest prawdziwą, artystyczną perełką. Zrealizowany metodą poklatkową film wprost urzeka i nie pozwala oderwać się od ekranu, imponując rozmachem i barwnością kolejnych kadrów. Co ważne, sama opowieść również trzyma wysoki poziom i to pomimo faktu, że przecież każdy doskonale ją zna z poprzednich adaptacji. Reżyser zdołał jednak tchnąć w nią nowego ducha, również dzięki osadzeniu jej w czasach II wojny światowej, co dodaje opowieści zupełnie nowych akcentów i znaczeń. Nie obawiajcie się jednak zbyt mocno, gdyż w głębi "Pinokio" pozostaje wzruszającym filmem dla całej rodziny, na którym rodzice będą się dobrze bawić, a młodsi widzowie otrzymają wartościowy (acz niebanalny) morał. Zdecydowanie warto obejrzeć.

Bardo, czyli fałszywa kronika garści prawd

Najnowszy film Alejandro Gonzáleza Iñárritu to zdecydowanie najbardziej ambitny film w naszym zestawieniu najlepszych filmów Netflixa 2022. Jest to również tytuł, o którym najtrudniej napisać zwięzły, kilkuzdaniowy opis, nie popadając z banał i uproszczenie. Reżyser takich filmów jak "21 gramów", "Birdman", czy "Babel" zwolnił tutaj bowiem wszelkie artystyczne hamulce i przedstawił widzom olśniewający wizualnie strumień świadomości, w którym pojawiają się rozważania o życiu, śmierci, cenie sławy i sensie istnienia. Nurt opowieści rzuca widza w przeszłość, zabiera go do krainy na pograniczu jawy i snu, nie obawiając się popadania w groteskę, przesadę i efekciarstwo. Łatwo się w nim pogubić, ale zdecydowanie warto dać się ponieść tej wizji i chłonąć estetyczną ucztę dla oczu.

Glass Onion: Film z serii "Na noże"

Pierwsza część filmu "Na noże" w gwiazdorskiej obsadzie okazała się tak dużym sukcesem, że Netflix zaoferował pokaźną furę pieniędzy, aby jej kontynuacja (a nawet dwie) trafiła właśnie na tę platformę. Oczekiwania tym razem były znacznie większe, ale na szczęście twórcom udało się wyjść z tej próby zwycięsko. "Glass Onion" pod wieloma względami jest nawet lepszy od swego poprzednika. Umiejętnie bawi się konwencją kryminalnej zagadki, myli tropy, buduje napięcie, serwuje zwroty akcji, a jednocześnie nie nudzi nawet przez chwilę. Nie udałoby się to oczywiście bez dopracowanego scenariusza, w którym aktorzy świetnie się odnajdują, a Daniel Craig po zrzuceniu z barków roli Jamesa Bonda ewidentnie czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Sequel doskonały.

Nieznajomy

Ostatnią propozycją w naszym filmowym podsumowaniu roku na Netflixie jest thriller "Nieznajomy". Jest spora szansa, że w zalewie nowości i efektownych, mocno promowanych tytułów, ten mógł przemknąć niezauważony. A szkoda, gdyż jest to kawał dobrego, mocnego kina, które wymaga od widza nieco więcej uwagi, ale odwdzięczy się niepowtarzalną atmosferą i klimatem budowanym od pierwszych minut. "Nieznajomy" opowiada historię policyjnego śledztwa, mającego na celu rozwikłanie zagadki zabójstwa sprzed lat. Akcja w tym filmie zdecydowanie nie pędzi do przodu, mamy tutaj stopniowo kreowane napięcie i niespieszne odsłanianie kolejnych tajemnic fabuły. Mroczny i duszny klimat podkreślany jest grą aktorską, pracą kamery i dźwiękiem.

Najlepsze filmy z 2022 roku dostępne na Netflix

Dziesięć filmów z przebogatej biblioteki Netflixa już za nami, ale nie znaczy to, że na tym lista wartych obejrzenia tytułów się kończy. Do tej listy można śmiało dodać "Osobliwość" z Florence Pugh, który niespieszną akcją i umiejętnie budowanym napięciem i tajemnicą potrafi wciągnąć oraz "Biały szum" z Adamem Driverem w filmie reżysera "Historii małżeńskiej". Osoby lubiące efektowne rozrywkowe kino mogą dać szansę "Krainie snów" z Jasonem Mamoa, czy "Dziennej zmianie", w którym zobaczymy Jamiego Foxxa i Snoop Dogga. Być może umknął też Waszej uwadze film "Sr.", w którym Robert Downey Jr. opowiada o swoim ojcu.

Co sami dodalibyście do naszego zestawienia? Jestem pewien, że znajdzie się całkiem sporo produkcji, które Waszym zdaniem zasługują na to wyróżnienie, dlatego z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i propozycje, które powinny się znaleźć w rankingu filmów na Netflixie w 2022 roku.