Gwiazdka za pasem…a z nią długie zimowe wieczory. Może zamiast zalegać bez celu przed telewizorem warto sięgnąć po którąś z gier planszowych? To świetny sposób spędzania wolnego czasu, czy to w rodzinnym gronie czy z przyjaciółmi. Oto 10 najlepszych planszówek ostatnich miesięcy.

Ktoś mówił, że gry planszowe umarły? To chyba dawno nie zaglądał na listy przebojów. Dzieje się na nich nawet więcej niż w rankingach czy to najlepszych gier na PlayStatation 4, najlepszych gier na Xbox One czy też najlepszych RPG ostatnich lat. Co tu dużo mówić, gry planszowe na powrót stały się modne i mają się lepiej niż kiedykolwiek. Co więcej, coraz częściej zdarza się, że producenci znanych i lubianych gier wideo sięgają po karton i plastik, by rozbudować swoje portfolio, wzmocnić markę i skorzystać na popularności planszówek.

Oto najlepsze gry planszowe

Wystarczy spojrzeć na Kickstartera i pojawiające się tam co rusz zbiórki na nowe gry planszowe. Takiej różnorodności tematów, nowych, ciekawych mechanik i sposobów na uatrakcyjnienie gry świetnej jakości dodatkami nie znajdziecie chyba nigdzie indziej.

Widać to zresztą po zebranych tam funduszach. Co chwila słyszymy, że któraś z oferowanych tam planszówek pobija kolejne rekordy. Przykład? A choćby nasz rodzimy Frostpunk: The Board Game, który został sfinansowany w zaledwie 54 minuty (zdobywając 200 tysięcy Euro). A na tym wcale się nie skończyło, bo licznik bije dalej i już osiągnął niebagatelne 4,4 miliona złotych!

A co najlepsze, nie jest to wcale odosobniony przykład. Wcześniej podobny sukces świętowali twórcy Wolfenstein: The Board Game, którym udało się zdobyć prawie 715 tysięcy dolarów. Z kolei producenci bazującej na playstationowym hicie Horizon Zero Dawn: The Board Game ukończyli zbiórkę z wynikiem 1,4 miliona funtów.

Myślicie, że to dużo? A gdzie tam. Jeszcze lepiej poszło choćby twórcom ciekawego Marvel United, o którym jakiś czas temu pisaliśmy czy też producentom planszowej wersji Bloodborne, która ufundowana została w zaledwie 17 minut osiągając niebotyczny wynik nieco ponad 4 milionów dolarów.

Skąd ten wybuch popularności gier planszowych? Może stąd, że to świetna okazja do urozmaicania spotkań towarzyskich, ożywiania imprez czy zabawy w rodzinnym gronie. Coraz więcej z nas zdaje sobie też sprawę, że planszówki to nie tylko Chińczyk, Scrabble czy Monopoly (Eurobiznes).

I tu może pojawić się problem – jaką grę planszową wybrać? Inne nadają się bowiem na imprezę towarzyską, inne na spotkanie w grupie zapalonych miłośników gier bez prądu, a jeszcze inne – dla dzieciaków. Decyzja nie jest prosta, bo półki sklepowe uginają się wręcz od przeróżnej maści planszówek i karcianek.

Tym razem, zgodnie z Waszymi sugestiami z poprzedniego zestawienia najlepszych gier planszowych postawiliśmy nieco bardziej na absolutny top topów, kluczową 10-stkę gier planszowych tego roku. Oznacza to, że takie gry jak Kingdomino, Decrypto, Charterstone, Fotosynteza, Fallout: Gra planszowa, Sid Meier's Civilization: Nowy Początek, Monopoly Fortnite czy This War of Mine: Gra planszowa musiałby ustąpić miejsca pozycjom nieco mocniej rozbudowanym, dla bardziej wytrawnego gracza.

Dla równowagi dodaliśmy jednak kilka prostszych, ale wciąż niebywale satysfakcjonujących planszówek. Co istotne, na naszej liście najlepszych gier planszowych znalazły się tylko polskie edycje, tak byście mieli pewność, że w każdą z nich możecie zagrać bez potrzeby sięgania po słownik.

Ranking polecanych przez nas gier planszowych

Gloomhaven









4,5/5 Ocena benchmark.pl Powiedzieć o tej grze, że jest potężna, to jak nie powiedzieć nic. Od bisko dwóch lat niezmiennie pozostaje na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu Board Game Geek. Można wręcz stwierdzić, że potęgę tego tytułu można poczuć już biorąc jej pudełko w rękę. A w zasadzie to w dwie ręce, bo wypełniony po brzegi świetną zawartością karton Gloomhaven waży aż dziesięć kilogramów! I wierzcie lub nie, każdy z nich skrywa ogromną ilość emocji, przygód i kunsztu artystycznego, który dosłownie wylewa się z fantastycznie zaprojektowanych elementów. Gloomhaven stanowi bowiem idealne połączenie gry planszowej i klasycznego RPG, dzięki czemu wiele czasu spędzimy w rozmaitych podziemiach i innych lokacjach, walcząc z najróżniejszymi bestiami. Nie bez znaczenia pozostaje też oś fabularna kampanii, dlatego na kolejne sesje warto zbierać podobną ekipę znajomych, by w płynnie rozwijać swoje postacie i odkrywać kolejne tajemnice tytułowego miasteczka. Jedno jest pewne – choć cena tej gry planszowej może zmrozić, to jest to jedna z najlepszych przygód, które można przeżyć ze znajomymi przy stole (lub samotnie, w trybie jednoosobowym). Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 1-4

Wiek 14+

Czas rozgrywki 60-120 min. Pokaż specyfikację

Pandemic: Legacy Sezon 1









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czy jest ktoś pośród planszowych pasjonatów kto nie zna Pandemic? A wiecie, że ta znana i lubiana gra kooperacyjna doczekała się już dwóch sezonów w wydaniu Legacy? Gry z tego specyficznego podgatunku to niepowtarzalna zabawa, której każdy miłośnik planszówek powinien spróbować. W kartonie, poza standardową planszą i pionkami są bowiem elementy jednorazowe, takie jak naklejki, zalakowane koperty czy karty opisujące wydarzenia. Dzięki temu, niemal każda, podzielona na dwanaście rozgrywek kampania, jest inna, w zależności od decyzji graczy. Co istotne, w Pandemic: Legacy Sezon 1 można grać także jak w zwykłą Pandemię, bez konieczności zużywania zawartości. Jednak zebranie ekipy do wspólnej zabawy i przejście przez wszystkie dwanaście miesięcy ratowania świata przed epidemią to niezapomniana, wciągająca przygoda. Oczywiście, trzonem rozgrywki pozostaje niezmiennie udany element kooperacyjny. Dodatkowym atutem jest stosunkowo niewielki poziom skomplikowania i nieźle dobrany poziom trudności. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 13+

Czas rozgrywki 60 min. Pokaż specyfikację

Terraformacja Marsa









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czy po seansie filmu Marsjanin zasadziłeś w ogródku ziemniaki, wyobrażając sobie, że jesteś na nieprzyjaznym lądzie? No to czas spróbować swoich sił w zasiedlaniu Czerwonej Planety w nieco innej, planszówkowej formie. Gra Terraformacja Marsa już samym tytułem zdradza wszystko, co będą musieli zrobić gracze. Każdy z nich stanie na czele potężnej korporacji, która postara się sprawić, żeby ludzkość zyskała nowy dom. Ziemia zaczyna się bowiem przeludniać. By jednak Mars stał się możliwy do życia wcześniej trzeba będzie zadbać o odpowiednią atmosferę, temperaturę i nawodnienie. Jak widać roboty jest w tej planszówce sporo, więc raczej nikomu nie będzie się tu nudziło. Ogrom opcji, kart do zagrania, ścieżek rozwoju i taktyk prowadzących do zwycięstwa może nawet początkowo przytłoczyć. Jednak już pierwsza partia pokazuje, że każde półtorej godziny spędzone nad planszą będą niezmiernie satysfakcjonujące. Co ciekawe, instrukcja przewiduje wariant jednoosobowy, w którym zmierzymy się z upływającym czasem, przystosowując Marsa dla przyszłych pokoleń. Terraformacja Marsa nie bez powodu wygrała plebiscyt Gra Roku 2017, zgarniając również tytuł Gra Roku Zaawansowana. Czas, żebyś i Ty przekonał się dlaczego chwalą ją setki miłośników planszówek. Najważniejsze cechy: Liczba graczy 1-5

Wiek 12+

Czas rozgrywki 90-120 min. Pokaż specyfikację

Cywilizacja: Poprzez wieki (3 edycja)









4,7/5 Ocena benchmark.pl Żeby odmienić losy świata wcale nie trzeba siedzieć w namiocie sztabowym z marszałkowską buławą w dłoni. Czasem wystarczy wygodna kanapa, grono znajomych i strategiczna Cywilizacja: Poprzez wieki. Wielbiciele komputerowego hitu Sida Meiera w mig skojarzą ten tytuł z jego cyfrowym pierwowzorem. I słusznie, choć trzeba dodać, że znajomość wersji komputerowej nie jest warunkiem koniecznym do biegłego opanowania zasad „planszówki”. Jednak, jak można się domyślić, i tutaj mamy okazję budować nasze własne imperia oraz wydeptywać ścieżki rozwoju kulturowego, naukowego czy też militarnego. Dyplomatyczne fortele, polityczne intrygi, wojskowe podboje oraz naukowe sukcesy - wszystko to splata się w trzeciej, odświeżonej edycji Cywilizacji: Poprzez wieki. Najważniejsze cechy: Data premiery 2016-02-17

Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 14+

Czas rozgrywki 180-240 min. Pokaż specyfikację

Star Wars Rebelia









4,5/5 Ocena benchmark.pl Co tu dużo mówić – Star Wars Rebelia to po prostu najlepsza gra planszowa w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Koniec, kropka. Nim jednak pędem popędzicie do sklepów musicie wiedzieć, że ten tytuł nie należy jednak do najlżejszych. Warstwa ruchów taktycznych na planszy łączy się tu z planowaniem misji i bitwami lądowymi i kosmicznymi. Wszystkie działania i potyczki są jednak niezwykle satysfakcjonujące, także ze względu na to, że wpływamy tu na wydarzenia z kultowej, starej trylogii Star Wars. Chcesz więc zniszczyć Gwiazdę Śmierci, w skórze Hana Solo lub Luke’a Skywalkera? Gra da Ci taką możliwość – no, chyba że drugi gracz, sterujący Imperium, wymanewruje Was i odpali potężny promień, likwidując kolejne planety, na których chowa się Wasz oddział Rebelii. Nie ma co gadać, klimat wylewa się tu w każdej minucie rozgrywki, w czym wydanie pomagają zarówno kolejne zadania znakomicie osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen, jak i zestaw klimatycznych figurek i kart. Jeśli więc zawsze chciałeś wziąć udział w pasjonującej potyczce jasnej i ciemnej strony Mocy – oto gra dla Ciebie. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 14+

Czas rozgrywki 180-240 min. Pokaż specyfikację

Scythe









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli nie wiesz czy wolisz ostrożne planowanie tur, czy też losowe bitwy i przemieszczanie się po planszy, to Scythe może być dla Ciebie grą idealną. Tytuł ten łączy bowiem najlepsze cechy różnych gatunków. Pierwsze co jednak rzuca się w oczy to fantastyczny, alternatywny świat wykreowany przez Jakuba Różalskiego. To właśnie jego grafiki przedstawiające olbrzymie bojowe mechy na tle polskiej wsi lat 20-stych ubiegłego wieku stały się inspiracją dla stworzenia Scythe. Gra opowiada bowiem o rozgrywającym się po Wielkiej Wojnie retro-futurystycznym konflikcie, w którym kilka państw walczy o dominację, dobrobyt i chwałę. Co ciekawe jednak, przyjdzie nam tu pokierować zarówno mechami, jak i chłopami z kosami. W zależności od obranej strategii, każda tura może być wypełniona handlem, zagarnianiem terenów i zasobów, wykonywaniem kolejnych misji i pozostawioną na nieco dalszym planie walką. Trzeba tu sporo główkować i pilnować wielu elementów naraz, a zróżnicowane nacje i taktyki sprawiają, że gra się w to naprawdę świetnie. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 1-5

Wiek 14+

Czas rozgrywki 90-120 min. Pokaż specyfikację

Great Western Trail









4,5/5 Ocena benchmark.pl Choć okładka może sugerować co innego Great Western Trail to gra o spędzie bydła na XIX-wiecznym Dzikim Zachodzie. Może wydać się to nieco dziwne, ale westernowych klimatów i tak tu nie brakuje. Gra pozwala bowiem wczuć się w rolę ranczerów, którzy za wszelką cenę muszą przeprowadzić swoje stada przez Wielkie Równiny, aż do Kansas City. Po drodze trzeba nie tylko pilnować swoich krów i w miarę możliwości powiększać stado, ale też zatrudniać nowych kowbojów, budować budynki, handlować z Indianami, a nawet tworzyć własne linie kolejowe. I choć w Great Western Trail odnajdziemy cały pakiet mechanik zapożyczonych z innych gier, to jednak wszystkie wkomponowane zostały w rozgrywkę w sposób sensowny i niezwykle naturalny. Jedyny niewielki zgrzyt to ilość zasad i wariantów do opanowania. Nie należy się jednak tym zrażać, bo Great Western Trail potrafi z nawiązką oddać czas włożony z poznanie jej tajników. To świetna gra planszowa dla wszystkich tych, którzy lubią wybierać ścieżkę prowadzącą do zwycięstwa. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 12+

Czas rozgrywki 75-150 min. Pokaż specyfikację

Brass: Lancashire









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobra gra broni się sama, i to nawet po 10 latach od premiery. Brass jest tego idealnym przykładem. Oto gra ekonomiczna, która po dekadzie doczekała się nie tylko mocnego odświeżenia, ale i podwójnego wydania – bardziej klasycznego Brass: Lancashire i nieco zmienionego – Brass: Birmingham. Lifting okazał się tak spektakularny, że obie wersje szturmem zdobyły zestawienia najlepszych gier planszowych. Naszą uwagę przykuło jednak bardziej Brass: Lancashire, jako gra dla osób o nieco mniejszym planszówkowym doświadczeniu. Od czasu pierwowzoru twórcy poprawili błędy i wsłuchali się w głosy społeczności, dodając do oficjalnej instrukcji zasady dla dwóch graczy, wraz z ich fanowską wersją. W nową odsłonę Brass: Lancashire świetnie będą bawić się wszyscy, którzy lubią przewidywanie ekonomii, zarządzanie towarami, wyliczanie ich opłacalności i rozwijanie własnego, planszówkowego biznesu. W ramach brytyjskiej rewolucji przemysłowej, graczom przyjdzie zaciągać pożyczki, stawiać fabryki i pobierać z nich surowce, a także tworzyć połączenia między kolejnymi miastami i zwiększać swoje dochody. I choć początkowo można poczuć się nieco mnogością dróg prowadzących do zwycięstwa to jednak wystarczy odrobina wprawy, by pokochać Brass: Lancashire - za ciekawą interakcję, wymagające zasady i świetną płynność rozgrywki. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 14+

Czas rozgrywki 60-120 min. Pokaż specyfikację

Azul (edycja polska)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kto by pomyślał, że gra o płytkach ceramicznych i ich układaniu może być tak fascynującą. Azul to bezapelacyjnie jeden z tegorocznych planszówkowych hitów - ślicznie wykonana, doskonale przemyślana i wyjątkowo grywalna. Wszystko kręci się tu wokół kolorowych kafelków stanowiących nawiązanie do słynnych azulejos czyli cienkich, kwadratowych płytek ceramicznych pokrytych błyszczącym szkliwem, z których tworzono niezwykłe mozaiki. Grając w Azul będziesz tworzyć taką mozaikę na ścianie pałacu królewskiego w Evorze. Ale żeby nie było tak prosto w osiągnięciu w celu przeszkadzać ci będą inni artyści w postaci pozostałych graczy. Wszak liczy się tylko to by jako pierwszy ukończyć pracę. Wymaga to jednak sporego kombinowania. Jeśli więc lubisz wyzwania Azul powinien znaleźć się twojej kolekcji. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 8+

Czas rozgrywki 30-45 min. Pokaż specyfikację

Talisman: Magia i Miecz









4,5/5 Ocena benchmark.pl Cofnijmy się w czasie o jakieś trzydzieści lat. W wielu domach królem „stołowej” rozrywki było wciąż stare już wtedy Monopoly. Oto nadeszła jednak gra dojrzała, wciągająca i z bogatą historią, która miała stać się obiektem kultu znanym do dziś. Talisman, bo to o nim mowa, znany był początkowo w naszym kraju jako Magia i Miecz. Do dziś jest jednak uwielbiany przez miłośników fantasy. Nie dzieje się to bez powodu. Plansza dzieli się na kilka zapętlonych torów, a gracze poruszają się po nich swoimi postaciami, rzucając kością. Brzmi prosto, jak chińczyk? Nic bardziej mylnego – każde pole może kryć zadania fabularne, mroczne bestie lub potężne artefakty wspierające naszych bohaterów w walce. Dowolny ruch z prostego przesunięcia figurki zmienia się w decyzję, która może sprawić, że gracz wejdzie do wyższego kręgu lub zginie i zostanie zmuszony wcielić się w nową postać. To, co wyróżnia Talisman: Magię i Miecz to fantastycznie zbudowany klimat fantasy. Gra zresztą doczekała się kilku odmian fabularnych (m.in. Relic), z których każda oferuje interesujące historie, olbrzymią ilość kart i wiele godzin dobrej zabawy. O niezwykłej popularności Talisman: Magia i Miecz świadczy również olbrzymia gama przeróżnych dodatków. Jeśli więc komuś znudzi się podstawowa rozgrywka zawsze może rozbudować swoje doświadczenia. Naprawdę jest tu w czym wybierać. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-6

Wiek 12+

Czas rozgrywki 120-180 min. Pokaż specyfikację

A jakie planszówki Wy polecacie?

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że naprawdę dobrych planszówek jest dużo więcej. Nie każdy też musi zgadzać się z naszym wyborem. Dlatego gorąco zachęcamy do dzielenia się Waszymi typami najlepszych gier planszowych z komentarzach. Kto wie, może dzięki temu pomożecie innym namierzyć niespodziewane, planszówkowe perełki.

