Kierownica do PC to znacznie lepsza opcja niż klawiatura czy nawet pad. Jeśli wirtualne wyścigi i rajdy to coś, co naprawdę cię kręci, to nasz ranking najlepszych kierownic jest publikacją, w której uda ci się znaleźć swój wymarzony kontroler do gier.

Jaką kierownicę do PC wybrać?

Wyścigi i rajdy to gry, w których nawet najlepsza klawiatura gamingowa czy też wypasiony pad do PC nie dostarczy ci tylu emocji, ile może zapewnić ci dobra kierownica. Najlepiej taka, która oferuje regulowany zakres obrotu, realistyczny system sprzężenia zwrotengo, no i z pedałami, a czasem uda się dopaść nawet model z drążkiem do zmiany biegów, będący alternatywą dla łopatek. W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze modele na rynku, reprezentujące różne półki cenowe i kierowane do graczy o różnych wymaganiach czy preferencjach. Oto nasz ranking kierownic do PC.

Jaka kierownica do PC? Ranking 2023:

Ile kosztuje dobra kierownica do komputera?

W naszym zestawieniu nie bez powodu pomijamy urządzenia wyceniane na 100-200 złotych, ponieważ nie oferują one jakości, pozwalającej na faktyczne czerpanie dużej przyjemności z rozgrywki. Dobra i tania kierownica do PC to taka, która kosztuje około 400-500 zł. Od takiego urządzenia możesz oczekiwać przyzwoitego wykonania, solidnego mocowania, całkiem wysokiej precyzji i koła obracającego się o 270 stopni.

Kierownica PC 900 stopni (czy nawet 1080 stopni) to już wydatek w okolicach 1000 złotych (a przeważnie ponad). W tej kategorii znajdują się najbardziej opłacalne i godne polecenia modele, oferujące także bardzo wysoką precyzję odczytywania ruchów, realistyczny system wibracji i szerokie opcje regulacji. Jeśli możesz jeszcze trochę dołożyć, to możesz liczyć także na nie dwa, lecz trzy pedały (i to w całości wykonane z metalu) oraz materiały nie tylko zapewniające pewny chwyt, ale też odporne na zużycie.

Najbardziej wypasione kierownice, wyposażone w zaawansowane rozwiązania, dzięki którym realizm wchodzi na jeszcze wyższy poziom, są oczywiście jeszcze droższe. Celując w takie urządzenia, nastaw się na wydatek na poziomie 2 lub nawet 3 tysięcy złotych.

Dobrze, gdy kierownica to ma…

Oczywiście nie zawsze można liczyć na wszystko (szczególnie przy mocno ograniczonym budżecie), ale dobrze, gdy kierownica oferuje:

siłowe sprzeżenie zwrotne (czyli Force Feedback) – to system poprawiający realizm rozgrywki poprzez zmianę sposobu reakcji kierownicy w zależności od sytuacji na torze,

system wibracji również poprawia realizm. Sprawia mianowicie, że kierownica drży, na przykład podczas wyjazdu wirtualnego samochodu poza tor,

pełnowymiarowe koło (ok. 25 cm) sprawia, że kierownica leży w dłoniach podobnie jak ta, jaką mamy w prawdziwym samochodzie,

regulacja kąta obrotu pozwala z kolei dostosować działanie kierownicy do samochodu. Podczas gdy kąt 900 stopni dobrze sprawdza się przy tradycyjnych autach, to już wyścigowe bolidy mają znacznie mniejszy kąt,

regulacja oporu pedałów odgrywa podobną rolę jak regulacja kąta obrotu. Pozwala po prostu dostosować działanie do konkretnego pojazdu,

metalowe nakładki pedałów zapewniają wreszcie wysoką trwałość, ale też wysoki poziom realizmu podczas rozgrywki.

Przy wyborze kierownicy warto też zwrócić uwagę na materiały, z jakich wykonane są pozostałe elementy, a także na sposób montażu (by był odpowiednio dopasowany do naszych potrzeb). Więcej wyjaśni się też już w samym rankingu, a skoro tak, to czas przejść do rzeczy…

Ranking kierownic do PC – oto najlepsze kierownice na rynku

Co do zasady dobra kierownica nie jest tania. No ale z drugiej strony tania kierownica może być całkiem dobra. Na tej najniższej półce cenowej nietrudno o bardzo zły sprzęt, ale jest i taki, który zasługuje na uwagę. W tej drugiej grupie znajdują się między innymi modele Tracer Rayder, Q-Smart SW2020 Monaco czy Genesis Seaborg 350, choć ja sugerowałbym raczej dopłacić tę stówkę i wybrać…

Genesis Seaborg 400 – dobra a tania kierownica do 500 złotych Ocena benchmark.pl









4,2/5 Gdy rozpoczynaliśmy testy kierownicy Genesis Seaborg 400, nie spodziewaliśmy się po niej zbyt wiele. Ostatecznie jednak zdołała się wybronić na tyle, że znalazło się dla niej miejsce w naszym rankingu. Może pochwalić się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Na liście tych drugich odnajdujemy choćby regulowany kąt obrotu w zakresie 270 – 900 stopni, programowalne przyciski bazowe, trzy tryby czułości czy też realistyczny system wibracji, przenoszący wydarzenia z wirtualnego toru do rzeczywistości. Trudno przyczepić się też do jakości wykonania, a zastosowane elementy montażowe zapewniają stabilność, jakiej należałoby oczekiwać od urządzenia, które faktycznie ma sprawiać frajdę. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox Series X/S

Pedały 2

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 15 Zobacz recenzję

Hori Racing Wheel Overdrive – niedroga kierownica godna polecenia Ocena benchmark.pl









4,6/5 Godną polecenia kierownicą za wcale nie takie duże pieniądze jest również Hori Racing Wheel Overdrive. To dobrze przemyślany i jeszcze lepiej wykonany sprzęt, który sprawia, że wirtualne wyścigi i rajdy dają naprawdę dużo radości. W zależności od potrzeb pełnowymiarowe koło tej kierownicy może kręcić się w zakresie 180 lub 270 stopni (a ustawienie to możesz zmienić „w locie”). Regulacji podlegają również pedały, a konkretnie ich czułość. Mówiąc krótko: to bardzo dobra kierownica, przede wszystkim do serii Forza i to niezależnie od tego, czy grasz na komputerze, czy na Xboksie. Minusem, którego należy być świadomym, jest z kolei brak siłowego sprzężenia zwrotnego i systemu wibracji. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Pedały 2

Kąt obrotu 270 stopni

Liczba przycisków 13

Cobra GT900 Pro Rally – kompletny zestaw w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Cobra GT900 Pro Rally to nie lada gratka dla osób, które rozglądają się za kompletnym zestawem do wyścigów, zapewniającym bardzo wysoki poziom realizmu i immersji. W pudełku odnajdujemy 1) podstawę z pełnowymiarową kierownicą, której zakres obrotu można regulować aż do 900 stopni, 2) drążek do zmiany biegów oraz 3) panel z trzema metalowymi pedałami (sprzęgło, hamulec i gaz). Zyskujemy więc pełną kontrolę nad samochodem, a dodatkowo wrażenia z rozgrywki wzmacnia system wibracji. Pomimo niewygórowanej ceny całość została naprawdę nieźle wykonana, a możliwość podłączenia kierownicy nie tylko do peceta, ale też konsoli stanowi dodatkowy atut. To propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One

Pedały 3

Kąt obrotu 900 stopni

Liczba przycisków 19

Thrustmaster T128 – bardzo dobra kierownica do 1000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mając do wydania 1000 złotych i chcąc kupić kierownicę, która faktycznie pozwoli poczuć się jak na torze, najlepiej jest postawić na model Thrustmaster T128. Producent, który ma w tym rankingu aż cztery urządzenia, słynie z wysokiej jakości wykonania, niezawodności oraz systemów skutecznie zwiększających realizm rozgrywki. Nawet w tym jednym z najtańszych modeli ze swojej oferty proponuje regulację kąta obrotu (od 270 do 900 stopni), dopracowany system Force Feedback, błyskawicznie reagujące łopatki zmiany biegów oraz precyzyjne pedały magnetyczne. Koło dobrze leży w dłoniach, układ zaciskowego mocowania ułatwia montaż, a miłym dodatkiem są jeszcze diody informujące o prędkości obrotowej silnika. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Pedały 2

Kąt obrotu 900 stopni

Liczba przycisków 13

Logitech G29 – (wciąż) jedna z najlepszych kierownic na rynku Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kierownica Logitech G29 jest jedną z najbardziej cenionych na rynku (i nie zmienia się to od wielu już lat). To, co ją cechuje, to przede wszystkim bardzo wysoka precyzja i niezły poziom realizmu. Odpowiada za to mechanizm siłowego sprzężenia zwrotnego z napędem dwusilnikowym – każdy poślizg i każde przeciążenie jest od razu wyczuwalne. G29 to też wysokiej klasy materiały: spiralne koła zębate zapewniają płynność ruchów i cichą pacę, stalowe łożyska kulowe i łopatki – niezawodność, a skórzane pokrycie – maksimum komfortu. Trudno też nie docenić kompletu (świetnie rozmieszczonych) przycisków, 3 pedałów w zestawie oraz optymalnego, 900-stopniowego kąta obrotu kierownicy (który w razie czego można skrócić - choćby na potrzeby takich gier, jak F1). Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 18

Logitech G923 – najlepsza kierownica do PC do 1500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Udoskonalanie tego, co jest już bardzo dobre, często kończy się sromotną porażką. W przypadku modelu Logitech G923 producentowi udało się tego jednak uniknąć. Kontroler bazuje na tych samych rozwiązaniach, co G29 i na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie – w obu kwestiach to olbrzymi atut. Równocześnie Logitech postarał się o zaawansowaną technologię sprzężenia zwrotnego TrueForce, która (w wybranych grach) zapewnia jeszcze większy realizm, analizując nie tylko fizykę, ale i dźwięki w grze. Dlatego też jest to bardzo dobra kierownica do symulatorów, a nie tylko do wyścigów zręcznościowych. Do tego doszły udoskonalone pedały, z których korzysta się po prostu wygodniej. Zresztą zastosowane materiały i jakość wykonania są niewątpliwymi plusami tego modelu. Słowem: to naprawdę świetny sprzęt. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 16

Thrustmaster T248 – porządna kierownica zapewniająca realizm Ocena benchmark.pl









4,4/5 Thrustmaster T248 to konkretna alternatywa dla przedstawionego wyżej modelu G923. Solidnie wykonana i zapewniająca komfortową rozgrywkę kierownica dla prawdziwych miłośników wirtualnych rajdów i wyścigów. Jest nieco gorzej wykonana niż urządzenie Logitecha, ale potrafi dać lepsze wrażenia z rozgrywki. Robi to przede wszystkim za sprawą dopracowanych i szybko działających pedałów i manetek, aż 25 przycisków dodatkowych, 3 rodzajów dynamicznego sprzężenia zwrotnego oraz interaktywnego wyświetlacza, dzięki któremu można w pełni skupić się na zabawie. To kawał rewelacyjnej kierownicy, ale wiąże się z tym oczywiście nieco wyższa cena. Z drugiej strony wciąż nie znajduje się nawet blisko najdroższych modeli, a wydanych na nią pieniędzy żaden entuzjasta nie będzie raczej żałować. Najważniejsze cechy: Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Pedały 3

Liczba przycisków 25

Technologie specjalne Siłowe sprzężenie zwrotne (Force Feedback) / Pedał hamulca z postępowym oporem / Hall Effect AccuRate Technology Zobacz recenzję

Thrustmaster T300 RS GT – solidna kierownica do symulatorów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tak jak wskazuje na to już sama nazwa, kierownica Thrustmaster T300 RS GT Edition powstała przede wszystkim z myślą o serii Gran Turismo, ale doskonale sprawdza się też w innych. Jest tak dzięki regulowanemu zakresowi obrotu, superprecyzyjnemu odczytywaniu ruchów, krótkiemu czasowi reakcji i pierwszorzędnej jakości wykonania. Kierownica pracuje cicho, a pokrycie gumą zapewnia nienaganną wygodę podczas wirtualnych przejażdżek. Bez zarzutu działają także duże łopatki sekwencyjnej zmiany biegów, a przysłowiową wisienką na torcie są trzy metalowe pedały będące częścią tego zestawu. W tej kategorii cenowej to jedna z najlepszych dostępnych opcji i jeśli uwielbiasz samochodówki, to nie będziesz żałować tego (jakby nie było) niemałego wydatku. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 1080 stopni

Liczba przycisków 13

Thrustmaster TS-XW P310 – najlepsza kierownica do PC Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jej cena jest wprawdzie dla wielu zabójcza, ale wystarczy chwila spędzona przy kierownicy Thrustmaster TS-XW P310, by przekonać się, że jest ona także w pełni uzasadniona. Cechuje ją charakterystyczny kształt, który zapewnia równie wysoki komfort rozgrywki w wyścigach zwykłych samochodów lub jednomiejscowych bolidów czy w rajdach. Pierwszorzędny system Force Feedback i obroty regulowane w zakresie 270-1080 stopni to gwarancja realizmu w zawodach wszelakich. Nienaganna precyzja to kolejny atut tego modelu, a odpowiada za niego technologia H.E.A.R.T., która sprawia, że każdy, nawet ten najdrobniejszy ruch gracza jest odwzorowany w grze. O klasie urządzenia niech świadczą też materiały, takie jak metal i zamsz. To propozycja z gatunku premium, dla tych najbardziej wymagających graczy. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 1080 stopni

Liczba przycisków 14 Zobacz recenzję

PLUS: Logitech G Saitek Farm Sim Controller – kierownica do symulatora farmy Ocena benchmark.pl









4,5/5 A na koniec zostawiłem coś z zupełnie innej beczki. Logitech G Saitek Farm Sim Controller to propozycja dla miłośników symulatorów farmy, na co jasno wskazuje nawet sama nazwa urządzenia. Jest to zestaw, na który składają się trzy elementy. Podstawowym jest naturalnie kierownica (która obraca się o 900 stopni) z dwoma drążkami analogowymi i ośmioma przyciskami kierunkowymi. Uzupełnia ją panel sterujący z drążkiem ładowarki i 25 programowalnymi przyciskami, które pozwalają mieć pełną kontrolę nad maszyną (i rolnikiem). Dopełnieniem całości są natomiast dwa pedały: gaz i hamulec. Podkreślenia wymaga również fakt, że urządzenie jest wykonane estetycznie i całkiem solidnie. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC

Pedały 2

Kąt obrotu 900 stopni

Liczba przycisków 8

Jak więc widzisz, właściwie niezależnie od budżetu da się kupić dobrą kierownicę, choć – co oczywiste – im więcej jesteś w stanie zapłacić, tym więcej możesz oczekiwać: w kwestii jakości wykonania, funkcjonalności czy oferowanego realizmu. Jaka kwota jest dla ciebie akceptowalna w przypadku kierownicy do PC i który model szczególnie zwrócił twoją uwagę?