Netflix w swojej bibliotece zdołał zgromadzić naprawdę imponującą kolekcję filmów i seriali dokumentalnych. Najlepsze z nich zebraliśmy dla Was w jednym miejscu. TOP 10 produkcji w naszym subiektywnym ujęciu – poniżej.

Najlepsze dokumenty na Netflix udowadniają, że życie potrafi zaskoczyć bardziej niż niejedna wizja fantasy czy sci-fi. Z bogatej kolekcji filmów i seriali serwisu wyłuskaliśmy te, które zadziwiają, inspirują i uświadamiają najmocniej.

Znajdziecie tu fascynujące biografie, widowiskowe obrazy ze świata przyrody, historie, które skrzętnie zamiatano pod dywan i takie, które wybrzmiewały (nie bez zniekształceń) w blasku fleszy. Spojrzycie na nie pod lupą i w skali globalnej; z perspektywy milionów lat wstecz i współczesności.

Nierzadko będzie to trudna lekcja. Nie zabraknie też jednak zachwytów, które to rekompensują, napędzając do działań o lepsze jutro. Naszym zdaniem zdecydowanie warto.

Najlepsze dokumenty na Netflix

David Attenborough: Życie na naszej planecie

Najlepsze dokumenty na Netflix inauguruje nie kto inny jak David Attenborough – słynny biolog i popularyzator nauki przyrodniczej, którego wieloletnie doświadczenia w kontakcie z naturą zaowocowały powstaniem niniejszego tytułu.

Wielu z międzygatunkowych spotkań nie jest w stanie już powtórzyć. Przyczyną nie jest fakt, że przeszedł na emeryturę, lecz druzgocący proces zaniku różnorodności na naszej planecie. Poznajcie jego opis świata i wizję przyszłości, za którą w znacznej mierze ponosimy odpowiedzialność – nierzadko stając przed wyzwaniem naprawy własnych błędów.

Nasza planeta

Ukłon w stronę dziedzictwa przyrody uczynił również ten nagrodzony Emmy serial, do którego zdjęcia powstawały w ponad pięćdziesięciu krajach. Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii do Waszej dyspozycji trafiają zapierające dech w piersiach obrazy w jakości UHD z całego świata, pozwalające przeniknąć do zakątków naszej planety bez konieczności wstawania z kanapy. W roli narratora – ponownie – David Attenborough.

Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego

Stanisław Szukalski – polski rzeźbiarz, malarz, rysownik, geniusz. Dla niektórych – Michał Anioł ubiegłego stulecia. Wskutek wybuchu II wojny światowej odkryty zdecydowanie za późno. Dzieła twórcy ujrzały światło dziennie dopiero u schyłku jego życia, stając się nieocenioną inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów i nie tylko.

Podczas gdy wielu amatorów dorobku Szukalskiego myślało, że ten już nie żyje, los postawił go przed nimi osobiście. Tę niezwykłą historię postanowił przybliżyć światu Leonardo DiCaprio, będący producentem niniejszego tytułu.

Beckham

Biograficzne, polecane dokumenty na Netflix nie obyłyby się bez tegorocznej premiery serwisu w reżyserskim ujęciu nagrodzonego Oscarem Fishera Stevensa. Bohaterem tej czteroczęściowej serii jest David Beckham, który odsłania przed szeroką publiką nieprezentowane wcześniej nagrania z prywatnych archiwów, zapełnianych przez ostatnie cztery dekady. Podczas seansu będziecie mieli okazję zestawić je ze współczesną, szczerą relacją tytułowego bohatera oraz ludzi z jego zawodowego i prywatnego otoczenia.

Ciemne strony rybołówstwa

Proekologiczne, dobre dokumenty na Netfliksie powracają za sprawą “Ciemnych stron rybołówstwa” – opowieści o tym, jak romantyczne wyobrażenia na temat piękna oceanu ustąpiły miejsca przerażającej prawdzie.

Jej narratorem jest Ali Tabrizi – filmowiec, który wydobył na powierzchnię niewygodne fakty, tocząc niezwykle ryzykowną grę z systemem stojącym na straży statusu quo. Tym samym film przyrodniczy, który wyreżyserował, niebezpiecznie skręca w stronę kryminału z krwi i kości.

Czego nauczyła mnie ośmiornica

Zatem, jaki dokument na Netflix obejrzeć w poszukiwaniu ukojenia? Zaskakującą i pełną inspiracji propozycją, która dostarczy go Wam w obfitości, jest “Czego nauczyła mnie ośmiornica” – tytuł o przyjaźni człowieka i ośmiornicy. Przypadkowe spotkanie tych dwojga okazało się prawdziwą rewolucją w życiu Craiga Fostera, stając się dla niego furtką do tajemnic podwodnego świata, ale i relacji międzyludzkich.

Życie na planecie Ziemia

Dokumenty na Netflix warte obejrzenia zasiliło w tym roku “Życie na naszej planecie” – miniserial z pogranicza produkcji historycznych i przyrodniczych. Jego akcja rozgrywa się na przestrzeni całych milionów lat, ukazując gatunkową ewolucję i wydarzenia, które ją kształtowały – od pierwszych form życia na Ziemi aż po skomplikowane, współczesne nam organizmy. Jak bowiem słyszymy, aby zrozumieć życie, musimy się cofnąć do samego początku. Producentem wykonawczym tytułu jest Steven Spielberg.

Najgłębszy wdech

Nowe dokumenty na Netflix niezmiennie trzymają poziom, a wyraz temu daje m.in. tegoroczna premiera filmowa pt. “Najgłębszy wdech”. Nurkowanie swobodne uznawane jest za jeden z najbardziej śmiercionośnych sportów ekstremalnych na świecie. Nie zdołało to jednak zniechęcić bohaterów tej historii; wręcz przeciwnie – działa na nich jak magnes. Poznajcie historię mistrzyni freedivingu i zawodowego płetwonurka, których połączyła chęć sięgania po najgłębsze.

Arnold

Kompromisów nie uznaje również bohater kolejnej dokumentalnej serii Netflixa – Arnold Schwarzenegger. Mistrz kulturystyki, gwiazdor kina akcji i polityk często podkręcał tempo – nie bez konsekwencji dla swojego życia osobistego. W “Arnoldzie” czyni szczery rachunek sumienia; zestawienie zysków i strat z całej dotychczasowej biografii. Jak widzi ją sam zainteresowany? I co na to jego przyjaciele i wrogowie? Przekonajcie się u samego źródła.

Stutz

Jeżeli wciąż nie wiecie, jaki dokument warto obejrzeć na Netflix, być może przemówi do Was ten, niezwykle intymny, film psychologiczny. Podczas seansu staniecie się cichymi świadkami rozmowy pomiędzy znanym aktorem komediowym, Jonahem Hillem oraz jego psychoterapeutą. Ten ostatni za zachętą swojego podopiecznego podzieli się z Wami niestandardową metodą, która odmieniła życie Hilla. A wszystko to w oprawie humoru, który pozwala przebrnąć przez każdy, nawet najtrudniejszy temat.

