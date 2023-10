Z myślą o weekendowym seansie przygotowaliśmy dla Was ranking TOP 10 kryminałów Netflixa. Znajdziecie tu zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje; te, które kojarzymy jako klasykę gatunku oraz te, które debiutowały w tym roku; filmy fabularne i oparte na faktach.

Filmy kryminalne cieszą się ogromną popularnością na Netfliksie. To opowieści, które potrafią wciągnąć widza i dostarczyć doskonałej rozrywki na wieczorny relaks czy weekendowy odpoczynek po trudnym tygodniu. W tych produkcjach zgrabnie skonstruowana fabuła, zagadkowe morderstwa i zawiłe intrygi, które splatają światy polityki, przestępstw i szarej strefy, z pewnością zaspokajają apetyt na emocje.

Jeżeli zatem jesteście spragnieni odrobiny adrenaliny i chcecie wcielić się w detektywa w domowym zaciszu – zapraszamy przed ekrany!

Najlepsze kryminały na Netflix

Gorączka

Stając przed wyborem, jaki kryminał na Netflix obejrzeć, zdecydowanie warto postawić na ponadczasową “Gorączkę” z Alem Pacino i Robertem De Niro w rolach głównych. Gwiazdorzy kina sensacyjnego dają się poznać jako ludzie po dwóch różnych stronach barykady: porucznik policji oraz przywódca gangu. Mimo wszystko mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby im się wydawać, a wzajemny szacunek napędza ich nietuzinkową rozgrywkę.

Film napisał i wyreżyserował Michael Mann (“Informator”, “Zakładnik”, “Złodziej”).

Twój Vicent

Oparte na faktach kryminały Netflixa reprezentuje polsko-brytyjska produkcja malarska pt. “Twój Vincent”. Dzieło twórców “Chłopów” skupia się na ostatnim rozdziale w biografii słynnego, postimpresjonistycznego malarza, który zmarł tragicznie. Postrzał, który okazał się dla niego śmiertelnym, padł w niewyjaśnionych okolicznościach. Hugh i DK Welchmanowie postanowili zaś pochylić się nad nimi w tytule, do pracy nad którym zaprosili 125 zawodowych malarzy z całego świata.

Donnie Brasco

Powracamy do klasyki, a to za sprawą gangsterskiego “Donnie Brasco” oraz świetnych występów Ala Pacino i Johnnego Deppa. Również tym razem pozornie sprzeczne ze sobą interesy zbliżają do siebie ludzi z dwóch różnych światów: infiltrującego środowisko mafijne agenta FBI oraz mafioza na niskich szczeblach przestępczej hierarchii.

Co wyniknie z tej nietypowej znajomości? Odpowiedzi dostarczy Wam reżyser produkcji, Mike Newell (“Cztery wesela i pogrzeb”, “Harry Potter i Czara Ognia”, “Taniec z nieznajomym”), który przeniósł na ekran prawdziwe wydarzenia.

Tajemnice Los Angeles

Kolejny, warty uwagi tytuł przenosi widza do Los Angeles z lat 50., gdzie w jednym z barów nocnych dochodzi do wielokrotnego zabójstwa. Wyzwanie sprawcy rzuca trzech, działających na własną rękę policjantów – Jack (Kevin Spacey), Bud (Russel Crowe) i Ed (Guy Pearce) – a każdy z osobna dąży przy tej okazji do własnych celów. Bohaterowie nie spodziewają się, że sprawa ma swoje źródło znacznie głębiej.

Film stanowi niezobowiązującą adaptację powieści Jamesa Ellroya o tym samym tytule, a część ukazanych w nim wydarzeń i postaci znajduje odzwierciedlenie w faktach. Jego reżyserem jest Curtis Hanson (“8 Mila”, “Cudowni chłopcy”, “Zbyt wielcy, by upaść”).

“Obiecująca. Młoda. Kobieta.” w ujęciu reżyserskim Emeralda Fennella (“Careful How You Go”) to relacja z wojennej ścieżki Cassie (Carey Mulligan), której świetlaną przyszłość przekreśliły trudne doświadczenia. Bystra studentka medycyny zdaje się jednak nie poddawać i planuje zupełnie nowy start z dala od dawnych znajomych. Z czasem okazuje się, że to jedynie pozory, a prawda na jej temat wychodzi na jaw nocami, kiedy gości w miejscowych barach i klubach, poszukując zemsty na mężczyznach.

Dom zły (dostępny do 24 października)

Nieprzypadkowo w rankingu znajdziecie również polskie kryminały Netflixa, a propozycją inaugurującą tę właśnie kategorię jest “Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego (“Róża”, “Wołyń”, “Kler”). Film z 2009 roku rozgrywa się Bieszczadach z czasów stanu wojennego, w których toczy się śledztwo w przedmiocie rzekomego morderstwa właściciela chałupy (Marian Dziędziel). Głównym podejrzanym jest Edward Środoń (Arkadiusz Jakubik), który dzieli się z funkcjonariuszami swoją wersją zdarzeń. Z czasem staje się jasne, że sprawa jest polityczna.

W obsadzie znaleźli się także: Kinga Preis, Bartłomiej Topa i Robert Więckiewicz. Warto się pospieszyć – kryminał na Netfliksie obejrzycie wyłącznie do 24 października.

Gad

“Gad” to nowy kryminał na Netflix, fabularnie skupiony wokół zagadki brutalnego zabójstwa młodej agentki nieruchomości. Jej rozwikłania podejmuje się zatwardziały, doświadczony detektyw, dla którego sprawa zaczyna nabierać osobistego wydźwięku. Na liście podejrzanych znajdują się chłopak ofiary i jej były mąż, a grono to z czasem się poszerza…

W obsadzie znaleźli się m.in.: Benicio del Toro, Alicia Silverstone i Justin Timberlake. Film wyreżyserował Grant Singer (“Shawn Mendes: In Wonder”, “IRL”).

Glass Onion: Film z serii: “Na Noże”

Ta komedia kryminalna z końca ubiegłego roku to bezpośrednia kontynuacja hitowego “Na noże” i pierwsza z dwóch części filmowej serii wykupionych przez Netflixa. Gigant zrobił to za, bagatela, 469 milionów dolarów, a w ramach tej kwoty uzyskał też prawa do kolejnego sequela produkcji.

W “Glass Onion” Benoit Blanc powraca, aby wyjaśnić sprawę zagadkowego morderstwa i zdemaskować sprawcę, ukrywającego się w gronie osób przebywających w luksusowej, greckiej posiadłości.

W rolach głównych: Daniel Craig i Edward Norton. Film wyreżyserował Rian Johnson, stojący również za pierwszą częścią tytułu.

Niebezpieczni dżentelmeni

Kolejny polski kryminał na Netflix – “Niebezpieczni dżentelmeni” – debiutował w naszych kinach w styczniu tego roku. Od niedawna możecie zobaczyć go zaś w odsłonie VOD.

Fabularnie tytuł przypomina coś na kształt młodopolskiego “Kac Vegas”, a nazwisk bohaterów tej historii z pewnością nie słyszycie po raz pierwszy. Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski po zakrapianej imprezie budzą się w samym centrum kryminalnych zawirowań. Sprawa skupia się wokół znalezionych na podłodze zwłok nieznanego mężczyzny.

W rolach głównych: Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Maciej Kawalski (“Atlas”, “The Last Waltz”).

Luther: Zmrok

Kryminały Netflixa z 2023 roku zwieńcza “Luther: Zmrok” – filmowa kontynuacja popularnej, brytyjskiej serii w odcinkach. Jej premiera oznacza nieuniknione, ostateczne starcie pomiędzy zdyskredytowanym detektywem, Johnem Lutherem (Idris Elba) oraz jego bagatelizowanym do tej pory wrogiem, bezwzględnym Davidem Robeyem (Andy Serkis), który sieje wśród ludzi strach przed inwigilacją.

Film wyreżyserował Jamie Payne, który pracował także przy 5. sezonie serialu “Luther”.

Źródło: materiały prasowe