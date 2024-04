Mały ekran nie wystarcza ci do komfortowej pracy lub zabawy i szukasz laptopa z dużym ekranem o przekątnej 17 cali? Przygotowaliśmy dla Ciebie wybór najlepszych laptopów w różnych segmentach cenowych. W naszym TOP 5 polecamy wyróżniające się laptopy 17 cali na rynku.

Chociaż laptopy z definicji są urządzeniami nastawionymi na mobilność, to nie ulega wątpliwości, że część zadań wykonuje się niezbyt komfortowo na małym laptopie np. o przekątnej 13 lub nawet 15 cali. W aplikacjach biurowych np. arkuszach kalkulacyjnych ten problem jest szczególnie istotny. Znacznie wygodniej pracuje się na większym ekranie. Dotyczy to zresztą nie tylko pracy, ale także rozrywki. Oglądanie filmów, czy granie w gry jest znacznie przyjemniejsze na wyświetlaczu o większej przekątnej.

PS. Duży laptop często używany jest do grania jeśli więc szukasz dobrego laptopa do gier, to również mamy dla Ciebie ciekawe propozycje.

W tym zestawieniu prezentujemy polecane przez nas laptopy z dużym ekranem 17 cali. Postaraliśmy się wybrać modele w różnych przedziałach cenowych i przeznaczone dla różnych typów użytkowników, dlatego każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

W naszym zestawieniu znalazły się laptopy wyposażone w nowoczesne procesory Intel Core oraz z zewnętrznymi kartami graficznymi. Wbrew pozorom to ostatnie jest istotne nie tylko dla graczy, bowiem komfort pracy z zewnętrznym układem graficznym jest nieporównywalnie większy niż przy użyciu zintegrowanych układów graficznych.

Liczną grupą wśród laptopów z dużym ekranem są modele przeznaczone dla graczy. Jest to zrozumiałe, w końcu w większej obudowie łatwiej zmieścić sporych rozmiarów kartę graficzną, a jednocześnie zapewnić odpowiednie chłodzenie podzespołów. W naszym zestawieniu znalazło się więc miejsce i dla takich notebooków.

Jaki laptop 17 cali wybrać w 2024 roku? Oto nasz ranking:

Lenovo V17 - dobry laptop 17 cali Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pierwsza propozycja to stosunkowo lekki laptop, jak na model z ekranem, którego przekątna ma długość wynoszącą ponad 17 cali. Nie jest to zapewne model dla najbardziej wymagających, ale nie należy także słabeuszy. Na jego pokładzie znajduje się między innymi procesor Intel Core i7 13. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Sprawdzi się zarówno jako laptop do pracy, jak i do rozrywki. Warto jeszcze wspomnieć o solidnej konstrukcji, która spełnia wymagania standardu militarnego MIL-STD-810H co oznacza, że charakteryzuje się podwyższonym poziomem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1355U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2020 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Alpha 17 C7VF-017XPL - laptop z dużym ekranem do gier Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ten laptop to nie lada gratka dla graczy. O wysoką wydajność dba w tym przypadku między innymi 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 oraz 16 GB pamięci operacyjnej RAM, którą rozszerzyć można do 64 GB. Gracze z pewnością docenią dedykowaną kartę graficzną GeForce RTX 4060, która obsługuje technologię DLSS oraz zaawansowany ray tracing, a przecież można pokusić się o stwierdzenie, że bez tego dobry laptop gamingowy obecnie nie istnieje. Istotną rolę odgrywa także wyświetlacz o rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli z odświeżaniem do 240 Hz. Warto też zauważyć, że nie można odmówić mu gamingowego wzornictwa. Minusem jest brak zainstalowanego systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 9 7945HX

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2800 g

Złącza mini DisplayPort, USB typu C, 3x USB 3.2 typu A gen 1, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP ProBook 470 G9 - dobry duży laptop Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trzeci w naszym zestawieniu znalazł się laptop HP, który przeznaczony jest dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników niż opisany wyżej model marki Lenovo. Wykorzystano w nim między innymi procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz dedykowaną kartę graficzną GeForce MX550. Pozwala ona między innymi na uruchomienie mniej wymagających gier, ale przyda się także do pracy przy obróbce grafiki, zdjęć oraz filmów. Mimo dużego wyświetlacza o rozdzielczości Full HD i sporej wydajności laptop waży 2,08 kg, co jest całkiem niezłym wynikiem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2080 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP 17 - Ryzen 5 7520U - laptop 17 cali do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Najtańszy w naszym zestawieniu laptop, co nie oznacza jednak, że nie jest warty zakupu. Za mniej niż 3000 złotych otrzymujemy bowiem 17-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, procesor AMD Ryzen 5 serii 7000, 16 GB RAMu i dysk SSD o pojemności 512 GB. To laptop, który przeznaczony jest do użytku domowego i realizacji prostych prac biurowych, ale w tych zastosowaniach z pewnością świetnie się sprawdzi. Należy pamiętać, że na dużym wyświetlaczu komfortowo przegląda się Internet, ogląda filmy czy pracuje z arkuszem kalkulacyjnym. Na uwagę zasługuje także funkcja szybkiego ładowania HP Fast Charge. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 7520U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2070 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Gigabyte AORUS 7 9MF - dobry laptop z dużym ekranem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Stawkę zamyka laptop gamingowy 17 cali, który przeznaczony jest dla nieco mniej wymagających graczy, niż opisany wyżej MSI Alpha 17. Mamy tutaj do czynienia między innymi z wysokonapięciowym procesorem Intel Core i5 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz. 17-calowy ekran ma rozdzielczość Full HD, a wyświetlany przez niego obraz odświeżany jest z częstotliwością 360 Hz. Opisując laptop gamingowy nie należy zapominać o karcie graficznej, a w tym przypadku to GeForce RTX 4050 6GB pamięci GDDR6. W odróżnieniu od modelu MSI, Gigabyte charakteryzuje się skromnym, jak na laptop gamingowy, wzornictwem, ale o gustach się nie dyskutuje. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12500H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2700 g

Złącza mini DisplayPort, ethernet LAN, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Najlepszy laptop 17 cali

Bardziej wymagający użytkownicy z zasobnym portfelem z pewnością zadowoleni będą z laptopa HP ProBook 470 G9. Ma bardzo dobry ekran, wydajne podzespoły, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Dla mniej wymagających osób dobrym wyborem będą modele HP 17 oraz Lenovo V17. Sprawdzą się one zarówno jako komputer do domu jak i do prac biurowych.

