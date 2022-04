Jeśli potrzebujesz lekkiego laptopa do domu, pracy i podróży, to specjalnie dla Ciebie wybraliśmy notebooki wyróżniające się niską wagą, długim czasem pracy na baterii i dobrą relacją ceny do możliwości. Są tutaj uniwersalne i wydajne modele, które dobrze spisują się na co dzień.

Coraz rzadziej mamy okazję obserwować osoby targające na ramieniu pokaźną torbę z ciężkim laptopem - po prostu przenośne komputery stały się znacznie lżejsze, a i zasilacze znacznie straciły na wadze osiągając rozmiary ładowarki do telefonu. Równocześnie moc obliczeniowa lekkich laptopów stoi obecnie na naprawdę przyzwoitym poziomie. Przy okazji sprawdźcie też nasze zestawienia laptopów konwertowalnych z dotykowym ekranem oraz wydajnych laptopów do gier.

Nasza lista polecanych lekkich laptopów jest wciąż aktualizowana - w tej edycji znalazły się tu między innymi nowy Apple MacBook Air z procesorem M1, lekkie komputery z systemem Windows, a nawet konwertowalny laptop, który po odłączeniu klawiatury zamenia się w tablet. Najcięższy laptop w tym zestawieniu waży 1500 gramów, a najlżejszy zaledwie 700 gramów!

Jaki cienki laptop wybrać? Oto polecane modele:

Lekki i mały laptop do biura, domu i podróży

Jeśli zależy nam na lekkim laptopie do noszenia na codzień, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Lekka waga oznacza pewne ograniczenia - laptopy o małej wadze zwykle charakteryzują się ekranami o przekątnej 13,3 lub 14 cali oraz wyposażone są w energooszczędne procesory. Ta druga cecha oznacza również brak dedykowanego układu graficznego, ale obecne zintegrowane grafiki (na przykład Iris Xe w procesorach Core 11-tej generacji) charakteryzują się naprawdę przyzwoitą wydajnością.

Energooszczędne podzespoły to jednak nie tylko ograniczona moc obliczeniowa, ale równocześnie dłuższa praca na baterii - a niektóre z modeli potrafią pod tym względem naprawdę imponować. Obecnie niektóre z nowoczesnych lekkich laptopów potrafią oferować prawie dobę pracy na baterii, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Jeśli długa praca na baterii jest dla Ciebie imperatywem, nie omieszkaj sprawdzić recenzji danych modeli - najlepiej oczywiście na benchmark.pl. Warto również sprawdzić, czy laptop wspiera funkcję szybkiego ładowania.

Proponowane przez nas modele lekkich laptopów oparte są na najnowszych podzespołach. Oznacza to oczywiście wyższe ceny, ale równocześnie skok wydajności w stosunku do procesorów i zintegrowanych grafik poprzedniej generacji jest tak duży, że naprawdę warto wydać parę złotych więcej. Wyjątkiem do tej reguły jest chromebook, ale w tym przypadku zasada jest nieco inna.

Wybierając lekkiego laptopa nie zapomnijcie o rozdzielczości ekranu (powinno to być minimum Full HD - 1920 x 1080) oraz szybkim SSD - najlepiej w wersji PCIe, chociaż SSD oparte na SATA wciąż oferują zadowalające osiągi. Optymalna ilość pamięci RAM również zapewni odpowiedni komfort pracy - nie warto schodzić poniżej 8 GB, a najlepiej by było to 12 lub 16 GB.

Użytkownicy którzy kupują sprzęt na lata, koniecznie powinni również sprawdzić możliwości rozbudowy danego modelu. W przypadku lekkich laptopów są one jednak niestety mocno ograniczone.

Apple MacBook Air 13 - lekki i niedrogi MacBook Ocena benchmark.pl









4,5/5 MacBooki Air już dawno straciły pierwsze miejsce na podium najlżejszych laptopów, ale wciąż stanowią łakomy kąsek dla użytkowników ekosystemu Apple. Ten model może się pochwalić nie tylko ekranem Retina o rozdzielczości 2560 x 1660, czy kamerą FaceTime HD, ale również najnowszym procesorem Apple M1 (ARM). Jeśli masz w portfelu większy zapas gotówki, śmiało sięgnij po model z 16 GB pamięci RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1290 g

Złącza kamerka internetowa, 2x Thunderbolt 3 Zobacz recenzję

Dell Inspiron 5310 - dobry ultrabook za rozsądną cenę Ocena benchmark.pl









4/5 Dell Inspirion 5310 to „tradycyjny”, dobrze wyposażony ultrabook za rozsądną cenę. Posiada matowy wyświetlacz, którego przekątna ma długość 13,3 cala, a rozdzielczość to 2560 x 1600 pikseli. Co ważne, na jego pokładzie znajduje się pełnonapięciowy procesor Intel Core i5 11. generacji oraz 16 GB pamięci RAM, co czyni go bardzo wydajną maszyną. Warto także zwrócić uwagę na baterię o pojemności 53 Whr, która zapewnia niemal cały dzień pracy, a od 0 do 80 ładuje się w około jedną godzinę. Laptop posiada modem obsługujący standard Wi-Fi 6, który umożliwia szybki transfer pobierania i wysyłania danych. Całość opakowana jest w aluminiową obudowę i waży niecałe 1,3 kg. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-11320H

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1280 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen - najlepszy ultrabook z Windowsem Ocena benchmark.pl









4,5/5 ThinkPad to kultowe laptopy marki Lenovo, które wykorzystywane są jako mobilne stacje robocze. Proponowany model wyposażony został w wysokiej klasy procesor Intel Core i7 11. generacji z wydajną, zintegrowaną kartą graficzną oraz 16 GB pamięci RAM, wiec nie straszne mu nawet bardziej wymagające zadania. Dobry 13-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2160 x 1350 pikseli oraz głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos sprawiają, że komputer sprawdzi się także jako sprzęt do oglądania filmów. Wszystko to opakowane zostało w aluminiową obudowę o wysokości zaledwie 14 mm. Całość ważny niecały kilogram. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1160G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 939 g

Złącza czytnik linii papilarnych, audio mini-jack, 2x Thunderbolt 4 Zobacz recenzję

Huawei MateBook E – lekki, konwertowalny laptop Ocena benchmark.pl









4,2/5 Huawei MateBook E to tak zwany konwertowalny laptop z odłączaną klawiaturą, co oznacza, że może on przyjąć formę notebooka lub tabletu, wiec sprawdzi się zarówno jako sprzęt do pracy i konsumowania treści. Co więcej, urządzenie obsługuje rysik HUAWEI M-Pencil. Przekątna dotykowego ekranu ma długość 12,6 cala, co czyni go niemal pełnowymiarowym ultrabookiem. MateBook E posiada podzespoły, których nie powstydziłby się niejeden pełnoprawny laptop. Warto dodać, że ze względu na rodzaj konstrukcji, użytkownicy mogą mieć problem z utrzymaniem tego urządzenia z dołączoną klawiaturą na kolanach. Całość waży zaledwie 700 gram i świetnie sprawdzi się na przykład w podróży. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1130G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 12,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza słuchawkowe, 1x Thunderbolt 4

Acer Chromebook CB314-1H-C3JX - lekki laptop 14 cali do nauki zdalnej Ocena benchmark.pl









4/5 Acer Chromebook to zdecydowanie najcięższa w tym zestawieniu propozycja, ale waga tego laptopa wynosi 1,5 kg, więc wynik i tak jest dobry. Chromebooki to laptopy działające pod kontrolą systemu ChromeOS, który jest zdecydowanie mniej wymagający niż Windows. Dzięki temu laptop działa bardzo sprawnie, chociaż zastosowane w nim podzespoły nie są z najwyższej półki i nie sprawdziłyby się w przypadku systemu firmy Microsoft. Co ważne, zastosowanie takich podzespołów przekłada się na niską cenę tego urządzenia. Chromebook świetnie sprawdzi się do zastosowań domowych, nauki zdalnej czy nieskomplikowanej pracy biurowej. Najważniejsze cechy: System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N4020

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 120 GB

Karta graficzna Intel UHD Graphics 600

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Jaki lekki laptop wybrać?

Dla fanów produktów spod znaku nadgryzionego jabłka wybór jest łatwy. MacBook Air z M1 to obecnie najtańszy laptop marki Apple, a oferuje przy tym bardzo wysoką wydajność. W innym przypadku rewelacyjnie przedstawia się Dell Inspiron 5310-1678, który oferuje nie tylko 13-calową matrycę, ale i nowy procesor Intel Tiger Lake oraz waży niecałe 1,3 kilograma. To „tradycyjny” laptop, który spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników.