Czy można znaleźć w sprzedaży dobry rozkładany telefon? Taki, który będzie nie tylko ciekawie wyglądał, ale również działał jak należy? Można i to nawet kilka. Wybraliśmy najlepsze modele do naszego zestawienia TOP.

Telefon składany na pół - od ciekawostki do użytecznego gadżetu

Jak zdecydowana większość nowych rozwiązań, również składane smartfon na początku budziły skrajne emocje. Jedni widzieli w nich rewolucję i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które szybko zdominuje rynek, inni natomiast sugerowali, iż okażą się jedynie ciekawostką, która zniknie równie szybko, co się pojawiła. Nie sprawdził się żaden z tych scenariuszy.

Składane smartfony powoli, ale dość systematycznie zaczynają zdobywać kolejnych sympatyków i zwiększać rynkowe udziały. Kilku producentów postawiło na ten sektor dość mocno, ale nie brakuje tych dopiero zaczynających nową przygodę, a nawet póki co siedzących cicho (najlepszy przykład to tutaj Apple). Najważniejsze, że technologia idzie zauważalnie do przodu, przez ostanie 3, 2 lata naprawdę sporo się zmieniło.

Jaki składany smartfon kupić? TOP 5

Wciąż trudno określać składane telefony dotykowe mianem idealnych, ale w końcu nie trzeba się ich bać. Wytrzymałość i ogólne możliwości wyniesiono na poziom pozwalający korzystać ze składaków na co dzień, używać ich jako głównych smartfonów, a nie zabawki. Co ważne, z racji swoich konstrukcji składane smartfony oddają użytkownikowi dodatkową funkcjonalność, ale jej zakres zależy już od konkretnego modelu.

Na co zwracać uwagę wybierając telefon rozkładany?

Sceptycznie nastawieni do tego typu konstrukcji od samego początku mają obawy o to, jak telefon ze składanym ekranem wypada pod kątem wytrzymałości. Niebezpodstawnie, bo początkowo faktycznie był z tym pewien problem, ale z roku na rok, z generacji na generację jest coraz lepiej. Przed zakupem warto przyjrzeć się temu, jak bardzo widoczne jest zgięcie elastycznego ekranu oraz jak działa zawias (oporowi, jaki stawia i jak szczelnie składa się cała konstrukcja, bo nie wygląda to identycznie we wszystkich modelach).

Jeśli chodzi o specyfikacje to bolączką większości składanych smartfonów są baterie, a w zasadzie ich osiągi. Dobrze jest zatem przed zakupem sprawdzić wyniki testów, chociażby na naszych łamach, bo rozmawiamy o smartfonach, które mieliśmy w rękach i nie polecamy nikomu kota w worku. A jest spora różnica w tym, czy urządzenie będzie działać 1,5 dnia czy niecały 1 dzień, prawda? Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, moduły łączności, a zwłaszcza wydajność, to składane smartfony od pewnego czasu nie mają się czego wstydzić na tle swoich klasycznych kuzynów.

Telefon z klapką lub kieszonkowy tablet

Na ten moment klienci mają do wyboru dwie opcje. Oprócz konstrukcji nawiązujących do telefonów z klapką sprzed lat producenci przygotowują również większe składane smartfony, które po rozłożeniu dorównują rozmiarom niektórym tabletom. Która opcja jest ciekawsza i daje szersze możliwości?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, będzie ona zależała od indywidualnych potrzeb. Części osób będą podobały się przede wszystkim niezwykle kompaktowe rozmiary, innym wygodna wielozadaniowość i praca z kilkoma aplikacjami jednocześnie.

Składane smartfony - ranking TOP 5

Samsung Galaxy Z Flip 4 - nowoczesny telefon z klapką Ocena benchmark.pl









4,8/5 Czy Galaxy Z Flip 4 otwiera nasze zestawienie przypadkowo? Raczej nie, bo biorąc pod uwagę wszystko co oferuje wydaje się zasługiwać na miano najciekawszego składanego smartfona tego producenta. Całkiem słusznie postanowił on jedynie ulepszyć to, co udało mu się wypracować przy okazji poprzednika. Konstrukcja Galaxy Z Flip 4 sprawia dzięki temu jeszcze solidniejsze wrażenie, a i estetyka też może się podobać. Zachowano pomysł z dwoma wyświetlaczami - głównym Dynamic AMOLED 2X 6,7 cala oraz dodatkowym Super AMOLED 1.9 cala. Wydajnością Galaxy Z Fold 4 dorównuje topowym klasycznym smartfonom, został bowiem wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Pozytywnie wypada tu także jakość zdjęć oraz filmów, które można rejestrować w rozdzielczości 4K przy 60 fps. W wodoszczelnej (IP68) obudowie zamknięto też komplet modułów łączności bezprzewodowej i głośniki stereo. Pewnym mankamentem mogą być dla niektórych osób dość przeciętne osiągi baterii, ale to niestety domena zdecydowanej większości składanych telefonów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 187 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Z Fold 4 - telefon i tablet w jednym Ocena benchmark.pl









4,5/5 Więcej trzeba zapłacić za inną z nowości tego koreańskiego producenta, a mianowicie Galaxy Z Fold 4. W jego przypadku mowa o zupełnie innym podejściu do tematu składanych smartfonów, o urządzeniu stanowiącym próbę połączenia cech smartfona i tabletu, propozycji idealnie sprawdzającej się przy multitaskingu. Zewnętrzny ekran mierzy 6.2 cala, wewnętrzny ma natomiast aż 7,6 cala. Obydwa mogą pochwalić się odświeżaniem 120 Hz. Galaxy Z Fold 4 zapewnia dzięki temu wygodniejszą pracę na dwóch (na upartego nawet trzech) aplikacjach jednocześnie, funkcjonalność można rozbudować dodatkowo dzięki wsparciu piórka S Pen. Wydajność jest i tutaj flagowa, smartfon do pracy nadaje się świetnie, dobrze sprawdza się też w grach, gorzej natomiast podczas oglądania filmów (z racji nietypowych proporcji ekranów, chociaż nieco je zmieniono na lepsze w porównaniu do poprzedniej generacji). Wypada zaakcentować, że Galaxy Z Fold 4 też jest wodoszczelny (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 7,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2176x1812 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 254 g

Huawei P50 Pocket - składany smartfon z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4/5 Huawei P50 Pocket budzi skrajne emocje. Dla niektórych wydaje się nieakceptowalny, inni zostaną oczarowani i z dumą będą prezentować go w towarzystwie. Design bezsprzecznie rzuca się w oczy, ale czy jest atrakcyjny to już właśnie kwestia gustu. Kontrowersja to również system okrojony z dostępu do aplikacji i usług Google, chociaż skoro Huawei nadal trzyma się na rynku to widocznie i do tego niektórzy przywyknęli. Dalej jest już tylko lepiej. Huawei P50 Pocket ma bardzo dobry wyświetlacz OLED (a właściwie dwa, ale ten zewnętrzny jest naprawdę niewielki), bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888 i dużo pamięci, a także całkiem niezłe aparaty fotograficzne. Konkurencję pokonuje pod względem baterii, bowiem nie tylko zapewnia dłuższy czas pracy, ale wspiera też szybsze ładowanie 40W. Najważniejsze cechy: System operacyjny EMUI 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2790x1188 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 40 + 32 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Razr 2022 - najlepszy składany smartfon Ocena benchmark.pl









4,9/5 Motorola w ostatnim czasie jest bardzo aktywna na rynku mobilnym i to właśnie ta firma obok Samsunga wydaje się najsystematyczniej dostarczać także składane modele. Najnowszy z nich to Razr 2022, który zauważalnie odbiega od poprzedników i, co potwierdziliśmy chociażby w naszych testach, okazuje się znacznie lepszy i bardziej funkcjonalny. Główny ekran ma teraz przekątną 6,7 cala oraz odświeżanie do 144 Hz, a zewnętrzny 2,7 cala okazuje się bardziej praktyczny niż w modelach Galaxy Flip Z. Znacznie lepszy jest w tej generacji także zawias oraz aparat fotograficzny. Razr 2022 działa przy tym doskonale, bo poza procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ma też RAM LPDDR5 i szybką pamięć UFS 3.1 czy czystego Androida. Bateria w tym modelu wystarcza na około 1,5 dnia, co jak na składany telefon jest wynikiem całkiem niezłym. Względem konkurencji od Samsunga nie ma za to wodoszczelności. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 200 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - najtańszy składany telefon Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeśli chciałbyś zacząć przygodę ze składanymi smartfonami, ale zniechęcają cię ich ceny, to ciekawym wyborem będzie Galaxy Z Flip3 5G. To zeszłoroczny model, który doczekał się już omówionego wyżej następcy i dzięki temu oferowany jest znacznie taniej niż na premierę. A specyfikację wciąż ma naprawdę niezłą, bo procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G w zestawie z 8 GB RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 3.1 pozwala na płynną, szybką pracę, a także obsługę wszystkich mobilnych aplikacji dedykowanych systemowi Android, multimediów oraz gier. Ekrany i tu mierzą 6,7 cala oraz 1.9 cala, ale zawias jest nieco mniej zaawansowany niż w Galaxy Z Flip 4, mniej jest też funkcji w systemie i aplikacji aparatu, a bateria jeszcze słabsza i z wolniejszym ładowaniem. Można jednak uznać, że patrząc na cenę tego i nowszego modelu są to kompromisy do przełknięcia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200x2640 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 183 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Jaki telefon składany warto wybrać?

Składany smartfon to w tym momencie tylko i wyłącznie składany Samsung? Można odnieść takie wrażenie, ale to nie do końca prawda. Owszem, od dwóch generacji Galaxy Z Fold, a zwłaszcza Galaxy Z Flip prezentują się naprawdę solidnie. Nie tylko pod względem specyfikacji i funkcji, ale też jakości wykonania. Zainteresowani tą technologią nie powinni narzekać po zakupie, ale konkurencja koreańskiego producenta również robi postępy, czego najlepszym dowodem wspomniana Motrola Razr 2022. Spora część producentów dopiero przymierza się do udostępnienia składanych smartfonów szerszej publiczności, więc w przyszłości nasze zestawienie powinno być bardziej zróżnicowane.