Z myślą o miłośnikach rodzimego kina prezentujemy najnowsze polskie filmy na Netfliksie. W zestawieniu goszczą m.in. “Broad Peak”, “Furioza” i “Jak pokochałam gangstera”. A to nie koniec świeżynek.

Niektóre z nich trafiły tu bezpośrednio. Niektóre przybyły prosto z sal kinowych. Były okazją do aktorskich debiutów oraz powrotów nazwisk, które znają wszyscy. Reprezentują cały przekrój gatunkowy, począwszy od komedii romantycznej po dramat akcji. Jest więc w czym wybierać. Być może również i Wy skusicie się na wieczorny seans z polskim tytułem?

A jeśli jeszcze nie macie abonamentu, zachęcamy do sprawdzenia ceny Netflixa. Może warto wydać kilkadziesiąt złotych, by obejrzeć kilka nowości. Mało? Zobaczcie zestawienie najlepszych polskich filmów na Netflix. Polecamy również Waszej uwadze inne gorące nowości netfliksowe.

Polskie nowości filmowe na Netflix

Broad Peak

Najnowsze polskie filmy na Netfliksie otwiera “Broad Peak” – historia oparta na faktach, portretująca postać himalaisty, Macieja Berbeki. Podczas seansu będziecie świadkami dwóch wypraw wysokogórskich z jego udziałem, zakreślających ramy dla jego życia zawodowego i osobistego. To ostatnie w przyjętej narracji zajmuje zresztą równorzędne miejsce obok jego ekstremalnych dokonań, co sprawia, że “Broad Peak” staje się wielopoziomową historią o człowieku.

Na ekranie zagoszczą m.in.: Ireneusz Czop, Maja Ostaszewska, Piotr Głowacki, Łukasz Simlat, Tomasz Sapryk i Dawid Ogrodnik.

Kolejne 365 dni

Ostatnio na Netfliksie wylądowała także 3. część filmowej trylogii thrillerów erotycznych, bazujących na serii powieści autorstwa Blanki Lipińskiej. Adaptacja śledzi losy Laury i Massimo, których związek przeżywa kryzys. Na drodze do ich wspólnej przyszłości staje również Nacho.

W produkcji powracają związani z tytułem aktorzy: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone i Magdalena Lamparska.

Parada serc

Polska komedia romantyczna w reżyserii kojarzonego z tym gatunkiem Filipa Zylbera kreśli przed widzem dwie różne rzeczywistości.

On (Michał Czernecki) jest rozwodnikiem i ojcem, mieszkającym wraz ze swoim synem (Iwo Rajski) i psem w Krakowie. Ona (Anna Próchniak) to businesswoman z Warszawy, niechętnie opuszczająca tętniące życiem miasto. Seria zawodowych i osobistych niepowodzeń skłania ją jednak do wyjścia poza strefę swojego komfortu. To zaś sprawia, że losy naszych bohaterów będą miały szansę się przeciąć. Co z tego wyniknie?

Krime Story. Love Story

Najnowsze polskie filmy na Netflix po raz kolejny biorą na warsztat prawdziwe wydarzenia z przeszłości. “Krime Story. Love Story” inspiruje się historią opisaną w książce rapera Marcina “Kaliego” Gutkowskiego, mającą być wariacją na temat “Romea i Julii” we współczesnych czasach. Ostatecznie wychodzi z tego komedia gangsterska, zorientowana wokół skoku życia, który niespodziewanie komplikują… porywy serca jednego z potencjalnych sprawców. Co zwycięży – miłość czy pieniądze?

W filmie występują Cezary Łukaszewicz, Michał Koterski, Piotr Witkowski, Gabriela Muskała, Wiktoria Gąsiewska, Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Cezary Żak i Agnieszka Więdłocha.

Furioza

Jedna z silniejszych propozycji w niniejszym zestawieniu. Debiutujący w 2021 roku film "Furioza" przybliży Wam historię trojga dawnych przyjaciół, wywodzących się z przestępczego półświatka.

Choć z czasem każde z nich poszło w zupełnie inną stronę, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć. Dawid (Mateusz Banasiuk), niegdyś stadionowy chuligan, obecnie zaś lekarz dostaje ultimatum od swojej dawnej miłości, dziś policjantki – Dzikiej (Weronika Książkiewicz). Współpraca przy infiltracji grupy przestępczej, w której ta dorastała, ma zapewnić nietykalność jego bratu, stojącemu na czele kiboli.

Poskromienie złośnicy

Polska produkcja oryginalna Netflixa przybliży Wam postać Kasi (Magdalena Lamparska) – naukowczyni o złamanym sercu, która w poszukiwaniu ukojenia powraca w rodzinne, zakopiańskie strony. Nie wszyscy witają ją tam jednak z otwartymi ramionami.

Niespodziewana wizyta staje bowiem na drodze do realizacji biznesowych planów jej brata, który chce sprzedać ziemię, będącą ich wspólną własnością. W obliczu nowych okoliczności ten nie poddaje się jednak, dokonując strategicznego posunięcia. Jego asem w rękawie okazuje się przystojny nieznajomy o imieniu Patryk (Mikołaj Roznerski).

Bo we mnie jest seks

Najnowsze polskie filmy na Netflixie sięgają również do wątków biograficznych. Tym razem postanowiono przywrócić na ekran postać Kaliny Jędrusik (Maria Dębska), przez niektórych określanej mianem Marilyn Monroe (lub naczelnej skandalistki) czasów PRL-u.

Aktorka i piosenkarka zasłynęła jako zdolna artystka i symbol seksu. Nie stroniła też od kontrowersji (nie wyłączając życia osobistego), co wzbudzało gorącą dyskusję wokół jej osoby. Niniejszy tytuł przybliża jej pełną kolorytu historię.

Moje wspaniałe życie

Kolejny nowy polski film na Netfliksie przedstawia widzom postać Joanny (Agata Buzek) – nauczycielki, żony i matki, która w każdej z życiowych ról spełnia się wyśmienicie – przynajmniej w oczach obserwatorów. Ucieczką od ciemiężących ją ram jest tajemnica, mogąca zatrząść u posad wszystkim, co udało jej się do tej pory zbudować. Czy zdoła odzyskać samą siebie, nie tracąc tego, co dla niej najcenniejsze?

Pod wiatr

Kolejna polska nowość na Netflix debiutowała tuż przed walentynkami, co nie było kwestią przypadku. Mamy bowiem do czynienia z historią o uczuciu rodzącym się między dwojgiem ludzi, pochodzących z różnych środowisk.

Ania (Sonia Mietielica) to dziewczyna z dobrego domu o jasnych, ambitnych planach na przyszłość. Znajomość, jaką nawiązuje podczas wakacji na Helu, sprawia jednak, że poznaje zupełnie nieznany sobie wcześniej świat. Wszystko za sprawą spontanicznego instruktora kitesurfingu – Michała (Jakub Sasak). Nie wszystkim przypadnie on jednak do gustu…

Jak pokochałam gangstera

Sequel “Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” to propozycja zwieńczająca najnowsze polskie filmy na Netfliksie. Poświęcono ją osobie Nikodema “Nikosia” Skotarczaka (Tomasz Włosok) – jednego z największych mafiozów w rodzimej historii. Jego sylwetkę przybliża nam tajemnicza kobieca postać, inspirując się prawdziwymi wydarzeniami z biografii przestępcy. Co pchnęło go do obrania właśnie takiej ścieżki? Przekonajcie się.