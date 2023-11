Jak mieć Netflix za darmo w 2023 roku i czy to w ogóle możliwe? Jak się okazuje, okazji do załapania się na nieodpłatny seans z największymi hitami giganta streamingu nie brakuje. Warto być jednak czujnym.

Netflix ostatnimi czasy stał się najgłośniej komentowanym serwisem VOD – zapewne jednak o nie o taki PR mu chodziło. Wysokie ceny Netflixa i blokada współdzielenia konta zdecydowanie nie mają swoich fanów po drugiej stronie ekranu. Mimo to oferta platformy wciąż wzbudza zainteresowanie wśród widzów.

Netflix za darmo 2023 – gdzie szukać?

Aż chciałoby się pokusić o darmowy okres próbny i przekonać się na własnej skórze, czy warto… O tym jednak możemy zaledwie pomarzyć.

Netflix nie oferuje bezpłatnych okresów próbnych, ale jeśli uznasz, że serwis nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz anulować członkostwo w dowolnym momencie

– głosi serwis.

Życzeniowym myśleniem byłoby, że taka odpowiedź zadowoli widza. W Internecie nie brakuje więc kodów promocyjnych, mających stanowić remedium na politykę korporacji. Niestety, większość z nich to zwykły scam, na który trzeba uważać.

Nie oznacza to jednak, że Netflix za darmo to koncept zupełnie odrealniony. Operatorzy komórkowi, dostawcy usług telewizyjnych i banki często wychodzą bowiem naprzeciw oczekiwaniom swoich aktualnych i potencjalnych klientów, ujmując konto Netflix za darmo w ramach swoich ograniczonych czasowo ofert. Zdecydowanie warto więc pozostać czujnym.

Mieliśmy okazję uskutecznić własne śledztwo w poszukiwaniu aktualnych promocji. Jego efektami dzielimy się poniżej.

Netflix za darmo 2023 – oferty promocyjne

Darmowy Netflix w Orange – nawet na 6 miesięcy

Pierwszą z aktualnych opcji są Pakiety Orange Love z Netflix, dzięki którym “w ramach bożonarodzeniowego prezentu” możecie uzyskać nawet 6 miesięcy dostępu do Netflix za darmo. Aby skorzystać z tej oferty dla nowych klientów, należy wykupić jeden z pakietów: Love Mini lub Standard oraz wybrać plan Netflixa według własnych preferencji:

Plan Podstawowy (1 ekran, jakość HD) – w prezencie przez 6 mies. w Orange Love Mini;

Plan Standard (2 ekrany, jakość Full HD) – w prezencie przez 6 mies. w Orange Love Standard lub za 14 zł/mies. w Orange Love Mini;

Plan Premium (4 ekrany, jakość Ultra HD) – za 17 zł/mies. w Orange Love Standard lub za 31 zł/mies. w Orange Love Mini.

Do pakietu Orange Love możecie dołączyć swoje dotychczasowe konto w serwisie Netflix lub założyć nowe. Zrobicie to, klikając w przesłany do Was drogą mailową link aktywacyjny.

Netflix za darmo w Play – na miesiąc

Netflix za darmo na miesiąc otrzymacie, wykupując abonament w Play. Promocja jest dostępna dla taryf M, L oraz Homebox. Możecie aktywować ją w koszyku, na etapie podsumowania zamówienia.

Z oferty mogą skorzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy Netflixa. Jeżeli macie już konto w serwisie, 30 dni oglądania w prezencie zostanie do niego przypisane. Aby aktywować promocję, należy kliknąć w link otrzymany mailowo po podpisaniu umowy i dodać swoje obecne konto.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku nowych użytkowników – wówczas przesłany tą samą drogą link posłuży Wam jednak do założenia konta na Netfliksie. W obydwu przypadkach po upływie darmowego okresu będziecie mogli regulować należności na rachunku z Play.

Netflix za darmo z BNP Paribas – na 3-6 miesięcy

Konto Netflix za darmo otrzymacie również, korzystając z oferty banku BNP Paribas. Czeka na Was nawet pół roku dostępu do biblioteki serwisu za darmo, o ile zdecydujecie się wziąć udział w sprzedaży premiowej "Pełno wrażeń z Kartą Filmową Banku BNP Paribas". Konkretniej, mowa o dostępie do platformy Canal+ Online w ramach pakietu Canal+ z Netflix (Standard) – można więc ugrać nawet więcej.

Oferta skierowana jest do nowych klientów Banku BNP Paribas, a zarazem nowych użytkowników serwisu VOD. Aby z niej skorzystać, trzeba założyć Konto Otwarte na Ciebie wraz z dostępem do bankowości elektronicznej i Kartą “Visa Filmowa” za pośrednictwem strony promocji, a następnie spełnić kilka dodatkowych warunków (aktywacja karty, transakcje bezgotówkowe, oznaczone wpływy).

Warto się pospieszyć – akcja trwa od 1 października 2023 r. do momentu osiągnięcia liczby 10 000 rejestracji w sprzedaży, lecz nie dłużej niż do końca roku. Równolegle przygotowano dla Was także konkurs, w którym do wygrania jest m.in. wycieczka do Hollywood.

Źródło: Orange, PLAY, BNP Paribas