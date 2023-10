Niższa cena Disney+ odejdzie do przeszłości wraz z 1 listopada 2023 r. To już zatem ostatni moment, by skorzystać z okazji i zapłacić mniej.

Cena Disney+ idzie do góry. Zmiana zapowiada już wiele tygodni temu ostatecznie stanie się faktem wraz z początkiem listopada. To właściwy moment, by omówić szczegóły.

Nowa, wyższa cena Disney+. Jak zapłacić mniej?

Dokładnie 1 listopada 2023 r. w życie wejdzie nowy cennik usługi Disney+. Cena abonamentu wzrośnie z 28,99 do 37,99 zł za miesiąc. Przy subskrypcji rocznej natomiast koszt zwiększy się z 289,90 do 379,90 zł.

Podwyżka jest zatem niemała, ale przynajmniej na pewien czas można się obronić przed jej skutkami. Sposób polega na wykupieniu rocznej subskrypcji najpóźniej do 31 października 2023 r. W ten sposób za dwanaście miesięcy dostępu do Disney+ zapłacimy o 90 zł mniej niż gdybyśmy wykupili usługę jeden dzień później.

Wzrost ceny Disney+ wynika z wielu czynników. Przede wszystkim zadecydowała inflacja. Wzrosły ceny dostawców usług i energii. Rosną także koszty operacyjne, a sami właściciele coraz więcej inwestują w nowe produkcje i licencje.

Co nowego na Disney+?

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w katalogu Disney+ pojawiły się takie filmy jak Nawiedzony dwór (familijny horror komediowy o duchach), The Boogeyman (miks horroru i thrillera o nieproszonych gościach w domu), Wilkołak nocą w kolorze (wypełniony akcją horror od Marvel Studios), a także (animacja) LEGO Marvel Avengers: Czerwony alarm oraz Było sobie studio – wyjątkowa produkcja na 100. rocznicę Disneya.

Wśród serialowych nowości Disney+ odnajdujemy z kolei Sycylijskie lwy (włoski dramat o miłości, biznesie i walce o dobre imię rodu), Gęsią skórkę (amerykańską komedię sci-fi o licealistach odkrywających mroczne sekrety swoich rodziców) czy też Dear mama (dokumentalną opowieść o Tupacu i jego matce).

Źródło: Disney, inf. własna