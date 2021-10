Internet jest pełen zagrożeń, a my spędzamy w nim coraz więcej czasu. Na szczęście istnieją proste i sprawdzone sposoby na to, by się zabezpieczyć.

Nauczyliśmy się wykorzystywać nowe technologie. Musimy jeszcze nauczyć się robić to dobrze

To nie jest sytuacja idealna. Trudno jednak nie docenić tego, że w tych trudnych czasach nowe technologie pozwoliły nam kontynuować pracę i naukę, umożliwiły pozostawanie w kontakcie z tymi, na których nam zależy, a także zapewniły niemal niewyczerpalne źródło rozrywki. Stanowczo wydłużył się czas, jaki spędzamy przed ekranami i liczba zadań, jakie na nich wykonujemy. To też zwiększa ryzyko i tylko my sami możemy je zminimalizować.

Z badania przeprowadzonego przez The Harris Poll wynika, że ponad połowa respondentów spędza przed ekranami więcej czasu niż przed pandemią. Samo w sobie nie jest to takie złe, ale wielu z nas wciąż musi nauczyć się tego, jak robić to dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Wielu respondentów przyznało, że równocześnie zaniedbało aktywność fizyczną, a u prawie 1/4 doszło do obniżenia samooceny. Staliśmy się też pewniejsi podczas surfowania, w efekcie czego cyberprzestępcy zbierają żniwa.

Badania pokazują, że raczej zdajemy sobie sprawę z zagrożeń czyhających na nas w sieci. Równocześnie jednak nieczęsto podejmujemy działania, które miałyby ograniczać ryzyko. A prawda jest taka, że można zrobić wiele…

Przejmij kontrolę nad swoim cyfrowym bezpieczeństwem – trzy złote rady

Co do zasady w Internecie nie jesteśmy bezpieczni, ale możemy zadbać o to, by było inaczej. Nikt też nie zatroszczy się o naszą prywatność, jeśli sami tego nie zrobimy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o trzech rzeczach.

Po pierwsze: stosuj dobre hasła. Dwie najważniejsze zasady w tym temacie to 1) stosowanie różnych haseł w różnych serwisach i 2) stosowanie haseł, które są trudne do złamania. Świetnie, gdy są też łatwe do zapamiętania, ale przy dziesiątkach usług, z których się korzysta, może to być trudne, dlatego dobrym pomysłem jest też skorzystanie z menedżera haseł, który wykreuje i zapamięta tego typu zabezpieczenia.

Po drugie: bądź sceptyczny. Nie wierz we wszystko, co przeczytasz w Internecie i zawsze dwa razy sprawdzaj adres strony (zanim podasz na niej swoje dane) i adres nadawcy e-maila (zanim pobierzesz dołączony do wiadomości plik lub klikniesz zawarty w treści link).

Po trzecie: miej świadomość zagrożeń. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody ataków, dzięki czemu potrafią przechytrzyć swoje ofiary na wiele różnych sposobów i robią to bardzo skutecznie. Miej tego świadomość i – raz jeszcze – bądź sceptyczny, ale też korzystaj z oprogramowania, które może ochronić cię przed najrozmaitszymi zagrożeniami.

Norton 360 Premium to wszystko, czego potrzebujesz dla bezpieczeństwa (i nie tylko)

Norton 360 Premium to wypasiony pakiet, skutecznie zabezpieczający komputer przed najróżniejszymi zagrożeniami i wcale na tym nie kończy. Przede wszystkim – to fakt – chroni nas przed cyberprzestępcami, a właściwie tworzonym i rozprzestrzenianym przez nich złośliwym oprogramowaniem.

Norton 360 ułatwia również tworzenie kopii zapasowej. Mało tego – w wariancie Premium oddaje na taki backup 75 GB w chmurze. Kopia zapasowa to podstawa cyberbezpieczeństwa, ponieważ zabezpiecza nas nie tylko przed ewentualnymi awariami sprzętu, ale też przed skutkami ewentualnych infekcji. Pozwala na przykład na odzyskanie dostępu do plików, które mogłyby zostać zaszyfrowane przy użyciu złośliwego oprogramowania typu ransomware.

Jednak Norton 360 to także narzędzie do kontroli rodzicielskiej, chroniące młodych użytkowników przed zagrażającymi im treściami i umożliwiające eliminację rozpraszaczy na czas nauki. To też zintegrowany VPN pozwalający ukrywać swoją lokalizację i omijać geoblokady, a także menedżer haseł pomagający w tworzeniu silnych, trudnych do złamania zabezpieczeń.

Wariant Premium to najszersza opcja, pozwalająca w ramach jednej licencji zabezpieczyć nawet 10 urządzeń – to mogą być komputery wszystkich domowników, jak również ich tablety czy smartfony. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest fakt, że oprogramowanie bez problemu współpracuje z systemami Windows, macOS, Android oraz iOS. Są również dostępne dwa niższe warianty: Deluxe (na 3 lub 5 urządzeń) oraz Standard (na 1 urządzenie).

Jak zainstalować i aktywować pakiet Norton 360?

Co zrobić po zakupie pakietu? Udaj się na stronę NortonLifeLock, kliknij „wprowadź klucz produktu” (jeśli jesteś nowym użytkownikiem), uzupełnij swoje dane i kliknij „Utwórz konto” albo kliknij „Powracający klient? Zaloguj” (jeśli masz już konto). Wybierz opcję „Wprowadź nowy klucz produktu” i wpisz 25-znakowy klucz, a następnie podepnij kartę płatniczą.

Aby aktywować pakiet musisz podpiąć kartę płatniczą (debetową lub kredytową) albo konto PayPal. Automatycznie też włącza się opcja corocznego odnawiania pakietu. W każdej chwili – nawet zaraz po aktywacji – możesz jednak odpiąć swoją kartę i tym samym anulować automatyczne przedłużanie pakietu co rok*.

Wracamy do tematu. Pozostań w panelu NortonLifeCheck i kliknij „Pobierz”. Wybierz urządzenie, na jakim chcesz zainstalować pakiet, a następnie kliknij „Zgadzam się, pobierz”. Gdy plik o nazwie N360Downloader.exe zostanie pobrany, uruchom go i rozpocznij pobieranie. Po chwili pojawi się przycisk „Zainstaluj” – kliknij go, a za moment Norton 360 będzie gotowy do działania.

* W celu odpięcia karty najedź na swoją nazwę w prawym górnym rogu, kliknij „moje subskrypcje”, a następnie „dane rozliczeniowe” i pod zapisaną kartą kliknij ikonę kosza. Zapisz zmiany i w kolejnym kroku raz jeszcze najedź na nazwę, kliknij „moje subskrypcje” i przesuń suwak na „WYŁ.” pod napisem „Automatyczne odnawianie”.