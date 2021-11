Oclean Z1 to soniczna szczoteczka elektryczna. Świetnie wyceniona, wodoszczelna, ładna i dobrze wykonana. Idealna na prezent. Ma 15 programów czyszczenia, mocny silnik, lekką i wygodną obudowę oraz synchronizuje statystyki z aplikacją na telefonie przez Bluetooth. Test Oclean Z1.

Oclean Z1 - dobra cena, dużo funkcji, wysoka jakość

W atrakcyjnej cenie Oclean Z1 oferuje 15 różnych programów szczotkowania, 32 poziomy częstotliwości, łączność Bluetooth i synchronizację z aplikacją na telefon, żyroskop monitorujący położenie szczoteczki, czujnik siły nacisku, mocny, bezszczotkowy silnik elektryczny, akumulator na 30 dni pracy i ładną, wodoodporną obudowę (IPx7).

Nieźle, prawda? A wszystko to za około 145 zł, od których możesz jeszcze odjąć rabat. Kod znajdziesz w tym artykule. To bardzo dobra szczoteczka soniczna na prezent dla kogoś bliskiego lub dla siebie. W dodatku jest to prezent bez wstydu, bo Oclean Z1 spisuje się po prostu bardzo dobrze. Jest po prostu niedroga, a dobra.

Zapraszam do recenzji Oclean Z1.

Sensory są bardzo przydatne

Myjemy zęby z kilku powodów, ale najważniejszym jest utrzymanie ich zdrowia i atrakcyjnego wyglądu. To jednak możliwe jest tylko, gdy zęby umyte są dokładnie z każdej strony. Dlatego szczoteczka soniczna Oclean Z1 wyposażona jest w żyroskop i czujnik nacisku, które przesyłają dane do aplikacji na telefonie, przez Bluetooth.

Szczoteczka wykrywa jakie ruchy wykonujemy nią podczas mycia, sprawdza czy w danym obszarze stosowaliśmy odpowiedni nacisk i czy szczotkowaliśmy przez odpowiedni czas. A wszystko to prezentuje w postaci graficznej na telefonie.

Po pewnym czasie używania takiej szczoteczki już wszystkie ruchy powinniśmy mieć opanowane, prawda? W zasadzie tak, ale sam wiem, że każdy dzień jest inny. Czasami się człowiek śpieszy, czasami się nie obudził na dobre, a już trzeba umyć zęby.

Innymi słowy Oclean Z1 pozwala lepiej kontrolować jakość mycia, co po dłuższym czasie używania może mieć wpływ na lepszy stan zębów.

15 programów szczotkowania

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacja w kilku krokach pozwoli wybrać idealny tryb. Trzeba tylko określić jaki jest mniej więcej stan naszego uzębienia, odcień zębów oraz czy mamy w nawyku częste picie herbaty, kawy itp.

Jeśli aplikacja uzna, że mamy uzębienie w dobrym stanie, to wybierze delikatne lub standardowe tryby czyszczenia. A jeśli uzna, że konieczna jest mocniejsza interwencja, to zaleci wybór programu o wyższej mocy i intensywności wibracji.

Oto 15 standardowych programów (14 fabrycznych + 1 własny):

Codzienny standardowy

Słodkie napoje po południu

Średnio mocne wybielanie

Bardzo mocne wybielanie

Delikatne czyszczenie

Standardowe czyszczenie SPA

Delikatne czyszczenie SPA

SPA głęboko oczyszczające

Wybielanie dla początkujących

Czyszczenie przy aparatach ortodontycznych

Czyszczenie z dbałością o dziąsła

Czyszczenie średniej mocy

Czyszczenie z dużą siłą

Pielęgnacja w okresie ciąży

Program niestandardowy (ustawienia użytkownika)

Ciekawe jest to, że programy czyszczące można podzielić ogólnie na cztery rodzaje:

czyszczenie

wybielanie

masaż

delikatny

To bardzo istotna funkcja, która pozwala dopasować szczotkowanie do własnych preferencji. Np. w większość dni skupić się na delikatnym lub standardowym czyszczeniu, a od czasu do czasu przełączyć się na masaż dziąseł lub intensywne mycie z lepszym efektem wybielania (usuwania płytki i osadów).

Co więcej, Oclean Z1 standardowo ma włączone przypomnienia o zmianie obszaru mycia co 30 sekund. Ręcznie możemy aktywować też opcję redukcji częstotliwości drgania, po wykryciu nadmiernego nacisku szczoteczki. Oclean Z1 ma aż 32 poziomy częstotliwości.

Czy to faktycznie działa?

Odpowiedź brzmi: tak. Co prawda uważam, że wystarczyłoby kilka trybów szczotkowania, ale realna dokładność i moc szczotkowania są bardzo dobre. Główka nie jest za mała, a jakość “włosków” wykonanych z filamentu DuPont Tynex (nylon 612) jest wysoka.

Szczoteczka Oclean Z1 waży 95 gramów, jest bardzo dobrze wykonana i wodoodporna (IPx7 - można ją bez problemu umyć pod kranem). Obudowa jest smukła dzięki czemu nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Jako akcesorium opcjonalne można dokupić etui podróżne (idealne do pracy lub na wyjazdy). Pewność chwytu jest dość dobra, choć obudowa nie jest pokryta gumą. Ze szczoteczki korzysta się przyjemnie.

Czy jest cicha?

Generuje około 45 dB w trybach o mniejszej intensywności, czyli takich, których większość z nas będzie używała na co dzień. Można więc przyjąć, że nie jest głośna.

Jakość wykonania

Uszczelniony przycisk na obudowie pozwala włączyć i wyłączyć szczoteczkę (pojedyncze kliknięcie) lub zmienić intensywność i tryb (przytrzymanie przez 2 sekundy).

Pod przyciskiem umieszczono trzy poziomy diod, sygnalizujących intensywność danego trybu. W czasie ładowania prezentują one aktualny poziom baterii.

Całość jest wykonana atrakcyjnie i solidnie. Główkę szczoteczki można szybko wymienić na inną, ale nie ma tutaj żadnych zbędnych luzów. Wszystko działa tak jak należy i jest precyzyjnie spasowane.

Podstawa szczoteczki ma styki do ładowania. Płytka ładująca z przewodem USB-A jest mała, lekka i przyczepiana magnetycznie. Bez problemu zmieści się w kosmetyczce. Oclean Z1 to bardzo dobra szczoteczka podróżna.

Czas pracy na baterii

Aby postawić sprawę jasno - nie miałem możliwości, by używać tej szczoteczki przez cały miesiąc, więc nie potwierdzę Wam, że na sto procent wytrzymuje 30 dni na jednym ładowaniu. Jednak wszystko wskazuje na to, że ten czas jest możliwy do osiągnięcia, jeśli ktoś myje zęby 2 razy dziennie, korzystając z trybów o niskiej intensywności. Jedyne czego nie jestem pewny, to częstotliwość synchronizacji ze smartfonem - jeśli ktoś będzie bardzo często z niej korzystał, to może mieć to wpływ na skrócenie czasu między ładowaniami.

Czas ładowania zależy od mocy ładowarki. Może wynosić 1,5 - 2 godziny, ale szczoteczkę będziemy ładować średnio raz na miesiąc, więc nie ma to większego znaczenia.

Warto kupić w zestawie

Elektryczna szczoteczkę soniczną Oclean Z1 można kupić z wysyłką z Polskiego magazynu. Standardowa cena to około 145 zł (w zależności od kursu walut), ale w takim komplecie dostajemy jedną nasadkę (główkę). Moim zdaniem opłaca się wziąć komplet z dwiema główkami za około 155 zł albo z czterema za około 180 zł. Same wymienne główki kosztują około 40 zł za 2 sztuki lub niecałe 80 zł za 4 szt.

Kod rabatowy na Oclean Z1

W dniach 11.11.2021 - 13.11.2021 będzie aktywny kod rabatowy SZYBKA5 na zakup szczoteczki sonicznej Oclean Z1 (-5 $). Cena 31,38 $, czyli około 125 złotych.

na zakup szczoteczki sonicznej Oclean Z1 (-5 $). Cena 31,38 $, czyli około 125 złotych. Dokonując płatności w tych dniach masz też szansę na wygranie odkurzacza Xiaomi G9 Vacuum.

Dodatkowa zniżka przy płatności BLIK i Mastercard. BLIK: 11.11: 9:00 (CET), 60$-10$, 11.12: 21:00 (CET), 60$-10$. Mastercard: 11.11: 21:00 (CET), 50$-5$.

Dla zainteresowanych warto dodać, że przy zakupie innego modelu Oclean X Pro, pierwsze 50 osób ma szansę otrzmymać swoje zamówienie za darmo.

Kliknij poniższy link by zobaczyć cenę w sklepie.

Czy warto kupić Oclean Z1? Opinia

W mojej opinii Oclean Z1 to jedna z najbardziej opłacalnych szczoteczek sonicznych. W cenie około 145 zł (a w promocji około 125 zł) imponuje funkcjonalnością i jakością. Ma kilkanaście programów oraz pozwala kontrolować dokładność i czas mycia przez aplikację na telefon. Czyści skutecznie, działa długo na baterii, wyposażono ją w mocny bezszczotkowy silnik, jest lekka, poręczna, ładna i wodoodporna.

Oclean Z1 jest dobra na prezent - solidna i bardzo użyteczna. Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie o Oclean Z1. Udanego dnia!

Oclean Z1 - ocena

15 programów szczotkowania

czujnik nacisku i żyroskop (informacja o precyzji mycia)

łączność Bluetooth z telefonem (statystyki i inne informacje)

długi czas pracy na baterii

wodoszczelność IPx7

wystarczająco cicha praca

ładowarka podłączana magnetycznie

bardzo dobra jakość wykonania

smukła i lekka (łatwość przenoszenia)

dobra relacja ceny do funkcjonalności i jakości