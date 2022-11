Jesienią smog wraca na ulice polskich miast i wsi, a w naszych domach pracę zaczynają oczyszczacze powietrza. Jak w tych trudnych warunkach sprawdza się przyjaciel alergików, Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09?

ocena redakcji:









4,8/5

Mamy listopad. Miesiąc, który w sumie rozpoczyna sezon grzewczy i rozgrzewa nasze piece do czerwoności, co jest o tyle bolesne, że niektórzy palą - i tu niemalże cytat - wszystkim poza oponami i tym podobnymi szkodliwymi rzeczami. Reasumując, w listopadzie zaczyna na dworze śmierdzieć, a stężenie szkodliwych cząsteczek, pyłu zawieszonego i innego świństwa wykracza poza skalę.

I w tych okolicznościach przyrody na scenę wkracza Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 - oczyszczacz powietrza z wentylatorem, który ma proste zadanie - sprawić, by powietrze, którym oddychamy było czyste, wolne od zanieczyszczeń i alergenów. Jak kolejne już urządzenie marki Dyson w naszej redakcji (zapraszam na test Dyson V15 Detect Absolute), daje sobie radę, gdy na dworze mamy warunki iście ekstremalne?

Co potrafi Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09?

Zacznijmy od tego, że formaldehyd nie znalazł się w nazwie tego oczyszczacza przypadkowo. Ten związek chemiczny otacza nas zawsze i wszędzie, bo jest uwalniany z mebli, paneli podłogowych, lakierów, farb w sposób ciągły. Do tego przez bardzo mały rozmiar cząsteczek jest bardzo łatwo wchłaniany przez nasze drogi oddechowe, gdzie sieje spustoszenie. Oczyszczacz marki Dyson jest przygotowany do tego, by wspomniany formaldehyd eliminować z pomieszczenia. Jak?

Otóż ten oto zaawansowany oczyszczacz powietrza, mogący pochwalić się filtracją wyłapującą aż 99,95% mikrocząsteczek o wielkości 1 mikrometra wyłapuje kurz, roztocza, alergeny, wirusy, a nawet formaldehyd! Mało tego - urządzenie zostało zatwierdzone jako przyjazne dla alergików przez ECARF - jedną z wiodących organizacji zajmujących się badaniami nad alergiami.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 wyposażono w czterostopniową filtrację - filtr wstępny, wysokiej klasy filtr hybrydowy, który łączy warstwę HEPA H13 i węgiel aktywny oraz filtr katalityczny. Skuteczność filtracji podnosi również fakt, że cała konstrukcja urządzenia jest w pełni uszczelniona, co uniemożliwia powrót zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia. Sprzęt zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 1400 metrów sześciennych na godzinę, za co odpowiada technologia Air Multiplier, która rozprowadza aż 390 litrów oczyszczonego powietrza na sekundę, oferując 10-stopniową regulację siły nawiewu, która może działać w trybie Auto.

Gdy oczyszczacz ustawimy we wspomniany tryb automatyczny, będzie on reagował na bieżąco na poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu, zwiększając lub zmniejszając intensywność pracy. Za pomocą pilota lub aplikacji na smartfonie możemy wybrać zasięg oscylacji - aż do 350 stopni, co pozwala na bardzo równomierne rozprowadzenie powietrza. Co ważne, świetnie działa tryb nocny - urządzenie jest ciche i nie przeszkadza podczas snu.

Sprawdź, co potrafi Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 na wideo!

Oczyszczacz powietrza nie tylko w sezonie grzewczym?

Dlaczego warto odpalać oczyszczacz powietrza w swoim domu, czy mieszkaniu przez cały rok? Dlaczego jest to nasz przyjaciel nie tylko podczas sezonu grzewczego? Otóż w pomieszczeniu zanieczyszczenie powietrza może być nawet 5-krotnie większe niż na zewnątrz! To dość istotna sprawa, zwłaszcza, że w pomieszczeniach spędzamy mnóstwo czasu, nawet takie 90% całej doby - zwłaszcza zimą.

Co ciekawe, zanieczyszczenia wnosimy niejako do swojego domu, na naszych ubraniach, zakupach, a czasem i podczas wietrzenia, kiedy sąsiad pali w piecu wszystkim, tylko nie oponami. Do tego oddychamy produkując CO2 i „własnopłucnie” zanieczyszczamy powietrze, którym oddychamy. Dodajmy jeszcze, że choć jesienią i zimą męczy nas smog, to wiosną i latem szaleją na dworze alergeny, z którymi Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 potrafi się skutecznie rozprawić. Oto dlaczego warto korzystać z oczyszczacza powietrza przez cały rok!

Wygoda w użytkowaniu sprzęt dla każdego?

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 jest urządzeniem wdzięcznym w codziennym użytkowaniu, łatwym w obsłudze za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej, wyposażonym w czytelny wyświetlacz LCD, który również pomaga podejżeć jakość powietrza w pomieszczeniu oraz wizualizuje zmiany, które dokonujemy w pracy oczyszczacza - zakres oscylacji, prędkość wentylatora, takie tam. I, tak prawdę mówiąc, choć można urządzeniem sterować po swojemu, to najlepiej sprawdza się tryb Auto. Pracując automatycznie Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 doskonale dopasowuje się do panujących warunków i skutecznie oczyszcza powietrze, a przy tym jest cichy.

Dla kogo wymyślony został Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09? Cóż, dla mieszkańców małych miast, a nawet i wsi, gdzie ludzie palą w starych kopciuchach, ale i dla tych wielkomiejskich, którzy własny smog pielęgnują na co dzień. Sprzęt świetnie sprawdzi się w domach z małymi dziećmi, a także docenią go ci spośród nas, którzy pracują w domu, a pokochają i to miłością prawdziwą alergicy. Innymi słowy, nie ma chyba grupy społecznej, która by realnie nie skorzystała na zaawansowanym technologicznie oczyszczaczu powietrza, a takim bez wątpienia jest właśnie Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09.

Ocena Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 96% 4.8/5

Opinia o Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 Plusy cicha praca: 46 decybeli w ustawieniu minimalnym

doskonały tryb automatyczny: wbudowane czujniki stale analizują parametry jakości powietrza, automatycznie dopasowując pracę oczyszczacza,

wysoki poziom filtracji: trzy rodzaje filtrów (HEPA, węglowy, katalityczny),

doskonałe parametry,

wydajny wentylator: rozprowadza strumień 389 litrów oczyszczonego powietrza na sekundę,

wygodna obsługa: sterowanie przy pomocy ekranu, pilota lub aplikacji MyDyson,

efektowny design, Minusy przewód zasilający mógłby być dłuższy

Artykuł powstał we współpracy z firmą Dyson