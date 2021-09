Wraz z OPPO po raz kolejny przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym wygraną jest OPPO Reno 6 5G. Tym razem hasłem przewodnim jest „Portret Twoich Emocji”. A czymże lepiej je uwieczniać jak nie telefonem, szczególnie takim z dobrymi funkcjami wideo i foto

Emocjami można dzielić się z pomocą telefonu, można je też nim uwiecznić

Od zarania dziejów emocje przekazywano nie tylko słownie, ale też za pomocą obrazów. Najpierw prostych, takich jak rysunki naskalne, potem malowideł, a z chwilą upowszechnienia się fotografii za pomocą obrazów. W końcu dzięki filmom. Już w czasach analogowych filmy były jednym z najlepszych wspomnień, ale wymagały nakładów, umiejętności i większego niż zwykle zaangażowania.

Na smartfony z początku patrzyliśmy się jak na twór wyłącznie technologiczny. Z czasem wsiąkły one w nasze codzienne życie i stały się czymś tak normalnym jak kiedyś papier i ołówek

Wraz z nastaniem epoki smartfonowej, a następnie mediów społecznościowych, pojawiła się szansa na rozpowszechnienie filmowania wśród wszystkich. Wszak telefony nie są dziś już dobrem luksusowym. Ma go praktycznie każdy. Owszem są modele droższe i tańsze, które kupujecie zależnie od zasobności portfela, a my naszym recenzenckim okiem klasyfikujemy jako słabe, przeciętne lub wybitne filmowo i fotograficznie.

Emocje pojawiają się nagle i ważne jest to, by uchwycić je w tym najważniejszym momencie. Prawda jest taka, że wartość dla nas może mieć każdy film i każde zdjęcie, zarejestrowane każdym telefonem. Trudno jednak ukryć prawdę, że im więcej możemy za ich pomocą zdziałać tym fajniejszy jest ostateczny efekt.

OPPO Reno6 5G czyli nagroda w konkursie "Portret Twoich Emocji"

OPPO Reno6 5G to telefon technologicznego środka. Dobry, wart uwagi, o bardzo atrakcyjnym wzornictwie, być może to najładniejszy smartfon z Androidem w ostatnich latach i całej serii Reno. Dlatego otrzymał od nas wyróżnienie Super design.



OPPO Reno6 5G - jest w nim ogień

W przypadku OPPO Reno6 5G sporo można mówić o jego cechach sprzętowych, ale tym razem proponujemy udział w konkursie na propozycję recenzji, w której nie tylko warstwa technologiczna jest istotna.

OPPO Reno6 5G to smartfon dla ludzi, który towarzyszy im w realizacji pasji

Bo foto i wideo to twory na poły artystyczne. Istotna jest tu więc także kreatywność na jaką pozwala telefon. Na tę sferę funkcjonalności OPPO od dawna kładzie nacisk. OPPO Reno6 5G oprócz stabilizacji obrazu w rozdzielczości 1080/60p pozwala na filmowanie w 4K/30p, stosowanie rozmycia filmowego tła (funkcja Bokeh Flare Portrait Video), filmowanie w mocno kontrastowych sytuacjach i przy bardzo słabym oświetleniu (tryby AI Highlight Video). Bardzo ciekawe jest też narzędzie Palety AI, dostępne podczas edycji już wykonanych przez nas zdjęć, które adaptuje styl kolorystyczny z wybranego przez nas zdjęcia do innych fotografii.



Nocne zdjęcie poprawione z pomocą funkcji Palety AI

Emocjonalna recenzja OPPO Reno6 5G, zrealizowana przez Was, wedle waszego pomysłu

Czego od was oczekujemy w propozycji takiego materiału? Oddania charakteru OPPO Reno6 5G poprzez pryzmat hasła „Portret Twoich Emocji”. Nie oczekujemy recenzji profesjonalnej formule. Bo to już przecież zrobiliśmy dla was w naszym materiale.

Co może być Portretem Twoich Emocji? A może to właśnie telefon wzbudzi w Was takowe? Od was zależy w jaki sposób ugryziecie temat, w którego realizacji pomoże OPPO Reno6 5G

Zamiast tego rzucamy wam wszystkim wyzwanie, byście zaproponowali wizję recenzji telefonu, w której OPPO Reno6 5G jest nie tylko jego głównym bohaterem, ale przenika obraz waszych emocji jaki chcecie nam i innym czytelnikom za jego pomocą pokazać.



Kolor czy monochromatyczny obraz - decyzja należy do was

Być może to zadanie łatwiejsze od technicznego opisu, a może wręcz przeciwnie. Zabawa będzie jednak przednia, gdyż zwycięski pomysł zostanie zrealizowany przetestowanym przez nas OPPO Reno6 5G, który przekażemy wam na własność.

Szczegóły dotyczące konkursu

Konkurs realizowany jest przez redakcję benchmark.pl we współpracy z OPPO. Zwycięska propozycja zostanie wybrana spośród nadesłanych w dniach 27 września - 11 października. Projekty należy przesyłać za pomocą strony konkursowej, na której zamieszczony jest także dokładny regulamin i zasady udziału. Następnie telefon OPPO Reno6 zostanie przekazany zwycięzcy konkursu, który zobowiąże się przygotować i zaproponowany materiał.

Tekst ukaże się na stronie benchmark.pl w ciągu tygodnia od jego otrzymania od autora. Formuła nie jest narzucona z góry, możecie stworzyć materiał tekstowy, relację foto, materiał wideo, albo połączyć te wszystkie formy razem. Warto, bo OPPO Reno6 5G już czeka na swojego nowego właściciela.

Tekst powstał we współpracy z OPPO