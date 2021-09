Smartfony OPPO z serii Reno6 mają przyciągać przede wszystkim designem, innowacyjnymi funkcjami wideo, ale i dobrą wydajnością. Co dokładnie oferują i ile za te nowości trzeba będzie zapłacić? Już to wiemy.

Polska premiera OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G

Na zorganizowanej dziś konferencji (oczywiście online) przedstawiciele producenta opowiadali nieco o swoich planach na przyszłość, ale chwalili się też obecną kondycją i popularnością firmy. Jak podano, ze smartfonów OPPO Reno każdego miesiąca korzysta ponad 70 milionów osób na całym świecie. Powinno być ich jeszcze więcej, bo na kolejne rynku wkracza seria Reno6. To co najbardziej interesujące dla nas, od dziś dwa modele dostępne są również w Polsce. To Reno6 5G i Reno6 Pro 5G.

Zachowano tu najważniejsze elementy, które kojarzą się z OPPO Reno, czyli przyciągający wzrok design oraz zaawansowane funkcje wideo. Seria OPPO Reno6 ma jednak zapewniać więcej, producent chwali się, że została dodatkowo rozbudowana o wysokiej jakości aparaty, funkcje gamingowe, a także możliwość ultraszybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 65W. Obydwa modele są też odporne na zachlapania, a model Reno6 Pro 5G obsługuje technologię eSIM.

Sympatykom mobilnego filmowania oddawane są tu do dyspozycji takie rozwiązania jak Bokeh Flare Portrait Video, AI Highlight Video, Upiększanie AI czy blokada autofocusu na obiekcie. Nie są to jednak zupełnie identyczne propozycje pod względem możliwości foto-wideo, Reno6 Pro 5G oferuje zauważalnie więcej. Postawiono w nim na konfigurację obejmującą obiektyw główny 50 Mpix (matryca Sony IMX766 znana z modelu Find X3 Pro) z optyczną stabilizacją obrazu, a także obiektywy ultraszerokokątny 16 Mpix, teleobiektyw 13 Mpix oraz makro 2 Mpix z czujnikiem temperatury barw.

Omawiane smartfony mogą pochwalić się też wyświetlaczami AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku do 180 Hz. Z tą różnicą, że w Reno6 5G jest on płaski, a w Reno6 Pro 5G zakrzywiony na boczne krawędzie. Tańszy model jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 900 i 8 GB RAM, w droższym zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 870 i 12 GB RAM. W obydwu można będzie skorzystać z funkcji OPPO RAM+.

Specyfikacja OPPO Reno6 5G

Android 11 z ColorOS 11.3

ekran AMOLED 6.43 cala, 2400 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania 90 Hz

procesor MediaTek Dimensity 900, ARM Mali - G68

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej

aparat tylny: główny 64 Mpix (1/2”, f/1.7), ultraszerokokątny 8 Mpix (120°, f/2.2), makro 2 Mpix (f/2.4)

aparat przedni: 32 Mpix (f/2.4)

bateria 4300 mAh, ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W

wymiary 156,8 x 72,1 x 7,59 mm

waga 182 g

Specyfikacja OPPO Reno6 Pro 5G

Android 11 z ColorOS 11.3

ekran AMOLED 6.55 cala, 2400 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania 90 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 870, Adreno 650

12 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej

aparat tylny: główny 50 Mpix (f/1.8, OIS), ultraszerokokątny 16 Mpix (123°, f/2.2), teleobiektyw 13 Mpix (5x zoom hybrydowy, f/2.4), makro 2 Mpix (f/2.4)

aparat przedni: 32 Mpix (f/2.4)

bateria 4500 mAh, ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W

wymiary 160,8 x 72,5 x 7,99 mm

waga 188 g

Ceny smartfonów z serii OPPO Reno6

Jak podobają Wam się zaprezentowane nowości? Reno6 5G jest dostępny w kolorach błękitnym i czarnym, podczas gdy sięgający po Reno6 Pro 5G otrzymują do wyboru kolory błękitny i grafitowy.

Co z cenami? Reno6 5G debiutuje w Polsce w cenie 2499 złotych. Zainteresowani Reno6 Pro 5G muszą przygotować się na wydatek 3699 złotych.

Oferta specjalna na początek sprzedaży

Decydujący się na zakup przez kilka najbliższych dni mogą liczyć na dodatkowe gadżety. Reno6 5G oferowany jest w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami TWS Enco Free2 oraz z pakietem ochrony ekranu obowiązującym przez rok. W przypadku Reno6 Pro 5G można spodziewać się z kolei bezprzewodowych słuchawek Enco X oraz tego samego pakietu ochrony ekranu.

To jednak nie wszystko. OPPO świętuje już szósty rok współpracy z jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów piłkarskich na świecie - FC Barcelona. Kupujący dowolnego smartfona z serii Reno6 mogą liczyć na unikalny prezent w postaci oryginalnej, personalizowanej koszulki FC Barcelona.

Tyle tylko, że ta oferta obowiązuje wyłącznie w dniu premiery, czyli dziś. Więcej informacji znajdziecie bezpośrednio u sprzedawców lub na stronie internetowej promocji.

Źrodło: Oppo