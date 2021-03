Sprawdziliśmy działanie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 z naprawdę słabym procesorem. Serio, to prawdziwy paździerz.

Dziś mała ciekawostka dla pasjonatów sprzętowych. Zadaliśmy sobie pytanie - jak bardzo mocna karta graficzna może być ograniczona przez procesor? W tym celu połączyliśmy NVIDIA GeForce RTX 3080 z... procesorem Pentium. I to nie byle jakim - chodzi o model z generacji Haswell (4-ta generacja Core), a konkretnie G3220 (2 rdzenie/2 wątki!) z pamięciami DDR3.

Lepiej mieć lepszy procesor, czy kartę graficzną?

To zależy oczywiście do tego, do czego ma służyć komputer. Zakładamy, że większość naszych czytelników buduje komputery na zasadzie złotego środka - tak, aby podzespoły wzajemnie się uzupełniały, a nie ograniczały. Słaby procesor będzie ograniczać działanie wydajnych kart graficznych w grach. Zajmuje się on przecież (między innymi) budowaniem geometrii scen i jeśli nie nadąża z robotą, karta graficzna będzie musiała na niego czekać.

Wiele zależy również od tego w jakiej rozdzielczości gramy i jaką ilość klatek na sekundę chcemy osiągnąć. Im niższa rozdzielczość, tym większy wpływ procesora na wydajność karty. Paradoksalnie więc, mniej wydajny procesor lepiej więc sprawdzi się w rozdzielczości 4K UHD, a nie FHD. Pytanie na dziś brzmi - jak bardzo słaby procesor potrafi spowolnić mocną kartę graficzną?

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

GeForce RTX 3080 + Core i9 9900K 14865 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7887 GeForce GTX 1060 4643 GeForce RTX 3080 + Pentium G3220 4640

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

GeForce RTX 3080 + Core i9 9900K 16784 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce RTX 3080 + Pentium G3220 8568 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7515 GeForce GTX 1060 4207

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

GeForce RTX 3080 + Core i9 9900K 30029 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 19035 GeForce GTX 1060 11517 GeForce RTX 3080 + Pentium G3220 9346

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

GeForce RTX 3080 + Core i9 9900K 42367 GeForce RTX 3080 + Pentium G3220 29033 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 21740 GeForce GTX 1060 12648

Wszystkie pozostałe karty zostały przetestowane z procesorem Intel Core i9 9900K. Widzimy, że archaiczny (wręcz już muzealny) procesor potrafi solidnie zdławić działanie mocnej karty graficznej. Do tego stopnia, że duet Pentium Haswell + RTX 3080 w wynikach ogólnych potrafi osiągać gorsze wyniki niż Core i9 9900K + GTX 1060! Oczywiście jest to ekstremalny przykład i powinien być traktowany wyłącznie jako ciekawostka. Mamy nadzieję, że nikt (oprócz nas!) nie pokusi się o zbudowanie takiego zestawu.

Jak walczyć z bottleneckiem CPU?

Negatywny wpływ mało wydajnego procesora na kartę graficzną można zniwelować podkręcając go i stosując szybszą pamięć RAM. Stworzone przez AMD API Mantle posłużyło za podstawę Vulkan oraz DirectX12 i gry wykorzystujące te biblioteki również ograniczają narzut procesora. Posiadacze nowszych platform mogą skorzystać z opcji Smart Access Memory / Resize BAR Support, ale jak na razie opcja ta jest dostępna tylko dla Radeonów RDNA2 oraz GeForce RTX 3060 (pozostałe karty Ampere powinny dostać update VBIOS jeszcze w tym miesiącu). Pewnych rzeczy jednak nie da się przeskoczyć.

Jeśli połączymy bardzo słaby procesor z mocną kartą graficzną, to tak naprawdę pozostaje nam tylko wymienić go na szybszy model.

Jeśli i ktoś z was jest w posiadaniu komputera łączącego słaby CPU z mocnym GPU, niech nie zapomni podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach!

Może Cię również zainteresować: