Test karty graficznej ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - modelu doskonałego (acz nieco sporego), którego perfekcję burzy jedynie cena. No i oczywiście - dostępność.

4,9/5 Plusy fabrycznie podkręcona i zbudowana z wysokiej jakości materiałów; genialny system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db); wydajność wyższa od GeForce RTX 3070; 7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0; 16 GB pamięci VRAM GDDR6 z Infinity Cache; obsługa sprzętowego ray-tracingu; HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a; podświetlenie AURA Sync Minusy wysoka cena; dostępność (aktualnie dotyczy każdej lepszej karty na rynku)

Na naszych łamach mieliśmy okazję testować zarówno referencyjne modele Radeona RX 6800 i 6800 XT, jak i recenzować Radeona RX 6900 XT. To bardzo dobre karty, które bez kompleksów konkurują z GeForce RTX 3070 i 3080 (cenowo teoretycznie umieszczone są pomiędzy obydwoma tymi modelami). Jest oczywiście jedno "ALE" - z powodu sytuacji na rynku, karty graficzne obu producentów dostępne są w śladowych ilościach i w szalonych cenach (cena dwukrotnie wyższa od sugerowanej ceny producenta nie jest rzadkością). I nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się szybko zmienić.

Gdy sytuacja ulegnie już poprawie i będziecie się zastanawiać jakiego Radeona RX 6800 wybrać, to... zerknijcie na model ASUS ROG STRIX RX 6800 OC. Oczywiście jest drogi - jak to ROG - ale to z pewnością jeden z najlepszych (jeśli nie najlepszy) model tej karty. Zapraszamy do recenzji!

Test ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - piękna, acz niedostępna bestia

ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - cena

ASUS ROG STRIX RX 6800 OC wyceniono na około 3800 złotych. Jest to sugerowana cena producenta, ale jaka jest sytuacja na rynku wszyscy wiemy - ceny sklepowe potrafią być dwa razy wyższe od sugerowanych. Dostępność tego modelu? Bardzo słaba. Na froncie bez zmian...

10 najważniejszych cech kart graficznych AMD Navi 21 RDNA2 (Radeon RX 6800 i 6900) Potężny skok wydajności - Radeon RX 6800 powstał by konkurować z GeForce RTX 3070 Nowa architektura RDNA2 Pamięć VRAM GDDR6 - 16 GB we wszystkich modelach Infinity Cache - zwiększenie przepustowości VRAM Pełne wsparcie dla DirectX Ray-tracing (DXR) dzięki dedykowanym jednostkom Ray Accelerators (liczba jednostek równa CU w danym modelu karty) AMD Smart Access Memory (SAM) - bezpośredni dostęp procesora do CAŁEJ pamięci VRAM przez magistralę PCI Express 4.0 (tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer - Ryzen 5xxx) Tak jak w poprzedniej generacji możemy się cieszyć technologiami Anti-lag oraz FidelityFX Automatyczne podkręcanie - tzw. Rage Mode w kartach 6800 XT i 6900 XT (zwiększenie limitu energetycznego oraz szybkości obrotowej wentylatorów) HDMI 2.1 VRR (8K 60 Hz lub 4K 144 Hz) USB typu C do obsługi gogli VR

ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - specyfikacja i porównanie

Model AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny Navi 10 XT Navi 21 XL Navi 21 XT Navi 21 XTX Procesory strumieniowe 2560 3840 4608 5120 Jednostki teksturujące 160 240 288 320 Jednostki rasteryzujące 64 96 128 128 Jednostki RT - 60 72 80 Taktowanie/Boost 1605/1905 MHz 1815/2105 MHz 2015/2250 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache - 128 MB 128 MB 128 MB TBP 225 W 250 W 300 W 300 W Cena MSRP $399 $579 $649 $999

W tabelce znajdują się modele referencyjne (spójrzcie na te piękne i nieaktualne ceny startowe), a fabrycznie podkręca wersja ASUS ROG oczywiście charakteryzuje się wyższymi zegarami. W stosunku do standardowych 1815/2105 MHz otrzymujemy 1980/2190 MHz. Chłodzenie karty jest potężne - zajmuje 2,9 slota, a wymiary karty to 32 x 12,87 x 5,73.

Testy wydajnościowe karty ASUS ROG STRIX RX 6800 OC

Jak już wspominaliśmy wcześniej, nasza platforma testowa oparta na Intel Core i9 9900K odeszła na zasłużoną emeryturę. Wymieniliśmy też procedurę testową - znalazły się w niej cztery nowe gry. Darujcie brak w wynikach niektórych kart (pracujemy nad uzupełnieniem). Nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0)

MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0) SSD PCIe 4.0: Corsair MP400

Przejdźmy jednak do samej karty. Co z możliwościami (dalszego) OC? Z karty można wycisnąć 2500 MHz na rdzeniu. W rzeczywistości podczas grania Boost sięga nieco ponad 2400 MHz, ale... i tak jest nieźle. Nawet po OC temperatura GPU nie przekracza 60 stopni, a system chłodzenia pracuje bardzo cicho. WOW.

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

Performance mode - 1980/2190/2000 MHz (Base/Boost/VRAM)

Performance mode z włączoną technologią SAM

Ręczne podkręcenie GPU do 2500 MHz (Boost) i VRAM 2140 MHz

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 15923 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 15000 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 16307 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 15122 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 8241 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 7699 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.]

NVIDIA GeForce RTX 3080 48,24 NVIDIA GeForce RTX 3070 32,91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30,29 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26,82 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 23,76 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 22,98 ASUS ROG RX 6800 OC 22,95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22,18 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15,38

Karta jest pozycjonowana powyżej RTX 3070 i na mniej więcej takie wyniki możemy liczyć. Wydajność w ray-tracingu będzie oczywiście niższa od 3070, ale po podkręceniu możemy nawet przegonić jej wyniki! Dotyczy to tylko renderowania hybrydowego, bo teście "czystego" ray-tracingu rdzenie RT kart GeForce RTX brutalnie pokazują swoją przewagę. Z drugiej strony - gracze i tak są zainteresowani wyłacznie hybrid engine (czyli wykorzystaniem ray-tracingu w grach).

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 146

103 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 142

100 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 123

90 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 116

86 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 69

55 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 65

52 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Radeon RX 6800 radzi sobie dobrze, zawsze nieco lepiej od RTX 3070 Founders Edition. SAM - bez różnic, bo powiedzmy sobie, że różnica jednej klatki na sekundę, to żadna różnica (granica błędu pomiarowego).

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 121

84 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 110

76 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 93

67 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 87

63 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

[OC] ASUS ROG RX 6800 OC 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Po pierwsze - Valhalla lubi karty RDNA (w Full HD Radeon RX 5700 XT na poziomie GeForce RTX 2080 Ti!), a RDNA2 wręcz uwielbia. Widać, że logo AMD na początku gry nie znalazło się tam dla sportu, a Ubisoft ostro popracował nad optymalizacją na sprzęt AMD. Technologia SAM daje spory przyrost wydajności - większy niż dalsze podkręcania karty, za wyłączeniem rozdzielczości UHD (oczywiście można łączyć dwie techniki).

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 102

84 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 96

77 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 77

63 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 73

60 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 43

37 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Kolejność kart w WD Legion jest podobna do Horizon Zero Dawn - na szczycie znalazł się GeForce RTX 3080.

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 88

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 85

58 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 59

48 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 59

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 29

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Testy wykonaliśmy na wersji 1.12. Na szczycie niepokonany GeForce RTX 3080. Technologia SAM daje tu widoczny wzrost wydajności - po prawdzie nie taki jak w AC, ale warto ją włączyć, jeśli mamy taką możliwość.

Zmodyfikowaliśmy nieco procedurę testową, by jeszcze mocniej "docisnąć" karty graficznej, więc wyników nie można porównywać z poprzednimi testami Cyberpunka.

Pobór energii i temperatury

Tak jak wspominaliśmy na wstępie, karta jest wręcz niewiarygodnie chłodna - po OC może uda wam się dobić do 60 stopni na rdzeniu. Oczywiście, gdy oprogramowanie umożliwi wyciśnięcie więcej mocy z tej karty, to i temperatury mogą pójść w górę.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

NVIDIA GeForce RTX 3080 498 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 [OC] ASUS ROG RX 6800 OC 408 ASUS ROG RX 6800 OC (SAM) 385 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242

Karta wymaga podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek, a producenta zaleca zasilacz o mocy conajmniej 650 watów.

ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - czy warto kupić?

Powinniśmy chyba zmienić ten nagłówek na "czy MOŻNA kupić?". Otóż... wątpliwe. Dostępność jest bardzo słaba, a wyśrubowane do granic możliwości ceny zwalają z nóg. Tym niemniej pod względem konstrukcyjnym ta karta to istny majstersztyk.

Warto wspomnieć o jeszcze dwóch kwestiach. Podczas premierowych testów narzekaliśmy na sterowniki. Dziś wszystko działa idealnie, nie spotkaliśmy się z absolutnie żadnymi problemami.

Tajna broń AMD, czyli Smart Access Memory (przypomnijmy, że technologia ta daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, wcześniej była ona podzielona na bloki) daje nam korzyści w... jakichś 50% przypadków. Ani Horizon Zero Dawn, ani Watch Dogs Legion nie potrafiły jej wykorzystać. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Assassin's Creed: Valhalla, gdzie potrafi ona dać potęznego kopa (im niższa rozdzielczość, tym wyższe przyśpieszenie - co jest oczywiste bo u źródeł tej technologii leży zminimalizowanie bottlenecka CPU), a warto wiedzieć, że nawet nasz (jeszcze nie do końca połatany) rodzimy Cyberpunk 2077, również całkiem nieźle korzysta z tej technologii!

Wracająć do naszego bohatera... ASUS ROG STRIX RX 6800 OC charakteryzuje się potężnym, wydajnym i bardzo cichym systemem chłodzącym. To jedna z najmniej grzejących się kart graficznych o takiej wydajności. Jest fabrycznie podkręcona i zbudowana z wysokiej klasy materiałów (tak, tak - jest też podświetlenie RGB). Piękna, dopracowana, wydajna i droga - świetny wybór dla entuzjastów poszukujących najwydajniejszej wersji RX 6800 bez oglądania się na cenę.

W stosunku do kart GeForce atutem Radeonów jest znacznie większa ilość pamięci VRAM (aż 16 GB co powinno starczyć na długo), a minusem jest nieco niższa wydajność w ray-tracingu (w Cyberpunk 2077 ray-tracing wciąż nie działa na Radeonach). Karty GeForce mają również w rękawie technologię DLSS (sprzętowe skalowanie za pomocą rdzeni Tensor). Firma AMD zapowiedziała już odpowiedź na tę technologię (pod roboczą nazwą AI Super Sampling) i pierwsze efekty powinniśmy zobaczyć już w marcu.

ASUS ROG STRIX RX 6800 OC - ocena

fabrycznie podkręcona i zbudowana z wysokiej jakości materiałów

genialny system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db)

wydajność wyższa od GeForce RTX 3070

7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

16 GB pamięci VRAM GDDR6 z Infinity Cache

obsługa sprzętowego ray-tracingu

HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

podświetlenie AURA Sync

wysoka cena

dostępność (aktualnie dotyczy każdej lepszej karty na rynku)

98% 4,9/5

