Pionowy odkurzacz bezprzewodowy wciąż jest mniej popularny od swojego klasycznego brata. Tymczasem ma wiele zalet, dla których warto zdecydować się właśnie na niego. Oczywiście kluczowe jest to, by wybrać dobrze – i ten ranking ci w tym pomoże.

Pionowy odkurzacz bezprzewodowy – w czym jest lepszy od zwykłego?

Do czego służy odkurzacz każdy wie i wydawałoby się, że skoro ten zwykły dobrze sprawdza się w swojej roli, to po co to zmieniać. Rzecz w tym, że odkurzanie może być przyjemniejsze i efektywniejsze i pionowy odkurzacz bezprzewodowy rzeczywiście daje takie możliwości. Pionowa konstrukcja pozwala uwolnić się od „grubaska” ciągnącego się za wężem, a bezprzewodowe działanie zapewnia swobodę i brak konieczności przełączania się z gniazdka do gniazdka. Podobny (a nawet większy) komfort zapewni ci robot sprzątający, ale jeśli wolisz wziąć sprawy w swoje ręce to... jaki model warto dziś kupić? Spójrz na nasze zestawienie…

Jaki odkurzacz bezprzewodowy? Ranking 2022

Co powinien mieć w sobie najlepszy odkurzacz pionowy?

Podobnie jak w przypadku zwykłego odkurzacza, najważniejszą cechą tego pionowego jest moc ssania. W modelach bezprzewodowych często jest niska (szczególnie w tych tańszych), ale coraz częściej da się znaleźć wystarczająco mocne urządzenia. Osiągalne są już wyniki na poziomie 150 – 200 AW.

Istotne są też takie cechy jak lekka konstrukcja (raczej poniżej 3 kg), długi czas działania (najlepiej około godziny), możliwość odłączenia lub konwersji w odkurzacz ręczny oraz pokaźny zestaw akcesoriów. Dzięki tym ostatnim sprzątać możesz nie tylko podłogi, ale też na przykład meble. Dodatkowymi korzyściami mogą być: podświetlana końcówka, szybkie ładowanie oraz funkcja pracy na mokro. Poniżej znajdziesz siedem modeli spełniających te kluczowe wymagania.

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy – oto nasze zestawienie

Beko EasyClean VRT61818VW – dobry i tani odkurzacz pionowy do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tanie odkurzacze pionowe rzadko bywają godne polecenia. Beko EasyClean VRT61818VW pozytywnie się jednak na ich tle wyróżnia. Czym? Przede wszystkim lekką i poręczną konstrukcją, ale też całkiem wysoką wydajnością. Może i nie poradzi sobie z większymi zabrudzeniami, ale z codziennym kurzem – jak najbardziej. Co więcej, nie traci mocy wraz z zapełnianiem zbiornika na kurz. Jego atutem jest też długie działanie – sięgające nawet godziny między ładowaniami. Do tego oferuje elektroszczotkę z podświetleniem, co na tej półce cenowej zdarza się niezmiernie rzadko. Najważniejsze cechy: Moc silnika 100 W

Poziom hałasu 80 dB

Rodzaj filtrów HEPA, zmywalny

Rodzaj odkurzacza pionowy

Bosch Flexxo BBH3ZOO25 – pionowy odkurzacz do sierści psa i kurzu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bosch Flexxo BBH3ZOO25 to bardzo dobre urządzenie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Nie kosztuje nawet tysiąca złotych, a zapewnia wszystko, czego potrzeba do komfortowego sprzątania na co dzień. Szczególnie polecany jest właścicielom psów – ma w zestawie akcesoria zaprojektowane tak, by skutecznie pozbywać się sierści z podłóg i legowiska czworonoga. Niemniej jednak dobrze sprawdza się też we wszelkich innych domowych zastosowaniach, a odłączany odkurzacz ręczny wykorzystamy na przykład przy sprzątaniu samochodu. Po naładowaniu jego akumulatora do pełna możesz cieszyć się niemal godziną działania. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj filtrów HEPA, zmywalny

Rodzaj odkurzacza pionowy

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 to nie bez powodu tak popularny odkurzacz Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi G10 cieszy się olbrzymią popularnością. W najmniejszym stopniu nas to nie dziwi. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń tego producenta mamy tu bowiem do czynienia z niezwykle atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Za około 1000 zł otrzymujemy sprzęt o bardzo wysokiej mocy ssania i ponad 60-minutowym czasie pracy. Ze szczotką zapobiegającą wplątywaniu się włosów i skutecznym system filtracyjnym. W dodatku z funkcją mopowania, dzięki czemu podłogi są czyszczone kompleksowo. Zresztą nie tylko podłogi – akcesoria pozwalają odkurzać także inne powierzchnie. Najważniejsze cechy: Moc silnika 450 W

Poziom hałasu 79 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Dreame V11 – dobry odkurzacz bezprzewodowy o długim czasie pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Podobny z wyglądu i zbliżony cenowo odkurzacz Dreame V11 może okazać się równie dobrym wyborem. Jego największym wyróżnikiem jest bardzo długi czas pracy, sięgający aż 90 minut. Jest też wyjątkowo uniwersalnym sprzętem: bardzo skutecznym w trybie Turbo i bardzo cichym w trybie Eco, a do tego dostarczanym wraz z bogatym zestawem akcesoriów, dzięki którym jesteśmy przygotowani na najrozmaitsze scenariusze. Na swojej półce cenowej jest niemal bezkonkurencyjny – rywalizować może z nim jedynie wspomniany wyżej G10 marki Xiaomi. Najważniejsze cechy: Moc silnika 450 W

Poziom hałasu 75 dB

Rodzaj filtrów HEPA Zobacz recenzję

Dyson V8 Absolute+ – najlepszy odkurzacz pionowy do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Przejdźmy tymczasem na wyższą półkę cenową, a otworzy ją pionowy odkurzacz Dyson V8 Absolute+. Działa krócej od konkurentów (około 40 minut), ale w krótszym czasie osiąga lepsze rezultaty. Cechuje go niezwykła wręcz skuteczność w eliminacji kurzu i zabrudzeń: z podłóg twardych, dywanów, mebli i wszelkich innych powierzchni. Umożliwiają to dołączone do zestawu akcesoria (jak dwie elektroszczotki, miniszczotka czy podświetlana szczelinówka) oraz lekka i poręczna konstrukcja. To sprzęt, za który trzeba sporo zapłacić, ale na pewno nie będzie się tego żałować. Najważniejsze cechy: Moc silnika 350 W

Poziom hałasu 82 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01 – świetny odkurzacz myjący typu 2 w 1 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasza kolejna propozycja kierowana jest do bardziej wymagających osób. Bezprzewodowy odkurzacz Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01 – bo o nim mowa – czyści podłogi nie tylko na sucho, ale też na mokro. Dzięki temu umożliwia skuteczne pozbywanie się zabrudzeń różnego rodzaju. Zarówno z zasysaniem kurzu, jak i mopowaniem radzi sobie doskonale. Charakterystyczne cechy to automatycznie dostosowująca się moc, nasadka zasysająca w 360 stopniach, podświetlenie LED oraz długi czas działania, dochodzący do 80 minut. Sprawdza się również jako odkurzacz ręczny. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 84 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Samsung Jet 90 Complete Extra VS20R9076T7 ma wszystko, czego potrzebujesz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pionowy odkurzacz Samsung Jet 90 jest aktualnie jednym z najbardziej zaawansowanych i najlepiej działających urządzeń tego typu. Wypasiony zestaw o nazwie Complete Extra VS20R9076T7 jest zaś propozycją dla osób, które mają w domu podłogi różnego rodzaju i chcą też czyścić inne powierzchnie. Mocny silnik i dopracowana technologia cyklonowa przekładają się na olbrzymią moc ssania – wystarczającą do pozbywania się nie tylko kurzu, ale i poważniejszych zabrudzeń. Odkurzacz jest przy tym bardzo wygodny w użytkowaniu i bez trudu wytrzymuje kilkadziesiąt minut między ładowaniami. Najważniejsze cechy: Moc silnika 550 W

Moc ssania 200 W

Poziom hałasu 86 dB

Rodzaj filtrów HEPA, wstępny

Rodzaj odkurzacza pionowy

Ławka rezerwowych – te odkurzacze też sprawdzają się dobrze

Wśród tych najtańszych urządzeń nieźle wypada również Blaupunkt VCH601, a w kategorii do tysiąca złotych warty rozważenia jest również zakup któregoś z tych modeli: Hoover H-Free 500 HF522NPW 011, Karcher VC 4 S Plus 1.198-282.0 oraz Jimmy JV83. Inny sprzęt tego ostatniego producenta – Jimmy JV85 Pro – to ciekawa propozycja do 1500 zł, podobnie jak Electrolux WQ71-P50IB czy Roborock H7. Na najwyższej półce zaś możesz też rozejrzeć się za innymi wariantami odkurzacza Philips 8000 oraz Samsung Jet 90 (mniej wypasione zestawy kosztują nawet o tysiąc złotych mniej niż kompletny model z rankingu).