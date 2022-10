Jeśli szukasz odkurzacza, który dobrze łączy funkcjonalność, jakość wykonania, dokładność sprzątania, komfort obsługi i atrakcyjny wygląd, to zupełnie szczerze polecam Tefal X-Force Flex 15.60. Miałem przyjemność testować go i uważam, że to jeden z najlepszych odkurzaczy pionowych na rynku. Ma pięć nasadek w zestawie, w tym dwie szczotki z napędem i oświetleniem LED. Ciekawe jest to, że rurę od stojaka można wykorzystać jako przedłużenie rury głównej w odkurzaczu (przenosi ona zasilanie). Dzięki temu odkurzacz sięga bardzo daleko, nawet pod szerokie łóżko lub wyjątkowo głęboką szafę. Rura jest oczywiście wyginana (łamana). Niższe tryby pracy są ciche i jednocześnie w zupełności wystarczają do sprzątania piasku, sierści i rozsypanych drobinek z podłóg twardych. W razie silnego zapiaszczenia dywanu przyda się tryb maksymalnej siły ssania (Boost). Można nawet podłączyć do niego opcjonalną nasadkę do jednoczesnego odkurzania i mycia. Czas pracy przekracza godzinę. Odkurzacz dostaje też plus za bardzo ładny wygląd i wysoką jakość wykonania.

Najważniejsze cechy: Moc silnika 550 W

Poziom hałasu 84 dB

Rodzaj filtrów zmywalny

Rodzaj odkurzacza pionowy