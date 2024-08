Jeśli chcesz zrobić zdjęcie bardzo oddalonego obiektu, zazwyczaj musisz uruchomić aparat, włączyć zoom i zrobić zdjęcie. Na Pixelu 9 Pro możesz to zrobić odwrotnie - najpierw zrobić zdjęcie, a dopiero później włączyć zoom.

Zoom Enhance, znany w polskiej wersji jako Ulepszony zoom, pierwotnie został zapowiedziana już podczas premiery ubiegłorocznego Pixela 8 Pro. Google ogłosił jednak wówczas, że funkcja trafi do użytkowników w bliżej nieokreślonej "przyszłości".

Ta "przyszłość" nadeszła po 10 miesiącach, bo Pixel 8 Pro dostał obiecaną funkcję dopiero tuż przed premierą Pixela 9 Pro i 9 Pro XL. Te mają ją od razu po wyjęciu z pudełka.

Google Pixel 9 Pro - jak działa Ulepszony zoom?

Ulepszony zoom to funkcja bazująca na generatywnej sztucznej inteligencji, która odpowiada za "dorabianie" szczegółów na zdjęciach. Działa ona na poziomie urządzenia, więc nie wymaga przesyłania żadnych plików do chmury. To znacząca przewaga nad większością tego typu narzędzi, które zazwyczaj działają online i nierzadko wymagają wykupienia dodatkowego abonamentu.

Aby przerobić zdjęcie, wystarczy wyświetlić je w galerii, a następnie przejść do zakładki Edytuj => Narzędzia => Ulepszony zoom i przybliżyć dowolny fragment zdjęcia.

Funkcja ta zarezerwowana jest dla modeli Pro, ale bazowe zdjęcie może pochodzić z dowolnego źródła. Ja sprawdziłem Ulepszony zoom na przykładzie fotek zrobionych Pixelem 9 Pro XL.

Niżej kilka przykładów. W przypadku każdego możecie zobaczyć oryginalne zdjęcie oraz dwa przybliżone fragmenty przed i po zastosowaniu Ulepszonego zoomu. Ważna uwaga: aby pokazać różnice przed i po, zrobiłem zrzuty ekranu w podglądzie, który wyświetla obrazy delikatnie ciemniejsze od pierwotnych zdjęć. Po zapisie pliku w galerii jasność wraca jednak do normalnego poziomu.

Ulepszony zoom - przykład 1:

Ulepszony zoom - przykład 2:

Ulepszony zoom - przykład 3:

Ulepszony zoom - przykład 4:

AI w Pixeli 9 Pro nie tylko wygładza krawędzie fotografowanych obiektów, ale - jeśli prawidłowo rozpozna obiekt - dodaje szczegóły, których na pierwotnym zdjęciu zabrakło.

Cudów na poziomie "CSI" jednak nie ma - jeśli na zdjęciu jakiś napis jest kompletnie nieczytelny, sztuczna inteligencja nic z niego nie wyciągnie, więc o przybliżaniu numerów rejestracyjnych z kilometra można zapomnieć.

Ulepszony zoom Pixela 9 Pro najlepiej działa w połączeniu z teleobiektywem

Modele Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL mają teleobiektyw 5x, który pozwala na zastosowanie 30-krotnego zoomu cyfrowego. Łącząc tę funkcję z Ulepszonym zoomem robi się naprawdę ciekawie.

To zdjęcie zrobione w Gdańsku aparatem głównym Pixela 9 Pro XL:

Tu przybliżenie optyczne 5x:

A tu maksymalne przybliżenie 30x:

Zastosowałem Ulepszony zoom na już przybliżonym zdjęciem i efekt jest taki:

Finalne zdjęcie stanowi mniej więcej ekwiwalent zoomu 115x względem aparatu głównego, a jest zaskakująco ostre.

Po połączeniu możliwości niezłego teleobiektywu i sztucznej inteligencji, zoom Pixela 9 Pro potrafi wywołać opad szczęki.