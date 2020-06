Testujemy SSD PCIe Plextor M9P Plus pod kątem szybkości uruchamiania gier. Czy gry będą ładować się tak szybko jak na Xbox Series X?

Chwila, zaraz. Nowych konsol jeszcze nie ma na rynku, a wy już chcecie porównywać do nich czas ładowania gier? Otóż można się już zapoznać z przedpremierowymi testami Xbox Series X, choćby na kanale Austina Evansa, który prezentuje między innymi funkcję Quick Resume. Zerknijcie też do naszej publikacji, gdzie dowiecie się wszystkiego o nowej konsoli Xbox Series X. Wracając do Quick Resume - co to za zwierz?

Funkcja Quick Resume w nowej konsoli Xbox Series X to szybkie przejście z rozgrywki w jednej grze do drugiej. Podczas rozgrywki w jedną grę wybieramy tę opcję i druga gra wczytuje ostatni zapis sytuacji (równocześnie robiony jest quick save pierwszej gry) i lądujemy od razu w środku rozgrywki - zajmuje to jakieś 6-7 sekund. Imponujące!

Nie wiemy czy podobna opcja znajdzie się w Playstation 5, ale jako, że jest ona również wyposażona w szybki SSD PCIe wraz z odpowiednim wsparciem sprzętowym (specjalizowane kontrolery), więc nie ma powodu przypuszczać, żeby w przypadku konsoli Sony gry ładowały się dłużej. Wręcz może być jeszcze szybciej!

Rozwiązania sprzętowe zastosowane w Playstation 5 są naprawdę ciekawe, bowiem dodatkowy kontroler w PS5 pozwala między innymi na ładowanie tekstur, czy innych danych wizualnych bezpośrednio z nośnika do pamięci graficznej - wszystko dzieje się z pominięciem procesora, który nie musi się zajmować między innymi dekompresją.

Plextor M9P(G) Plus 1 TB - porównanie szybkości ładowania gier do starego SSD SATA

Żaden #PCMasterRace nie zdzierży, by konsole były w czymś lepsze. Czy właśnie nadszedł moment, by zastąpić stare SSD SATA nowszymi nośnikami korzystającymi z interfejsu PCI Express (NVMe). Czy przyniesie to spodziewane szybsze czasy ładowania gier? Sprawdzamy to na przykładzie Plextora M9P Plus w wersji 1 TB - szybkiego nośnika reklamowanego jako doskonałe rozwiązanie dla graczy.

Plextor M9P Plus 1 TB - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

duża pojemność w przyzwoitej cenie

maksymalne transfery do 3400 MB/s w odczycie i 2200 MB/s w zapisie (model 256 GB ma niższy zapis)

5 lat gwarancji (ograniczonej współczynnikiem TBW)

radiator po obu stronach nośnika

Plextor M9P Plus 1 TB - specyfikacja

Model Plextor MP9P(G) Plus 1 TB Interfejs PCI Express 3.0 x4 (NVMe) Format M.2 2280 Kontroler Marvell 88SS1092 NAND KIOXIA BiCS4 3D TLC (cache 1024 MB LPDDR3L) Maksymalne transfery sekwencyjne 3400/2200 MB/s (odczyt/zapis) Maksymalne transfery losowe 340000/320000 IOPS (odczyt/zapis) MTBF 2500000 TBW 160 TB Gwarancja 5 lat

Plextor M9P Plus 1 TB - testy porównawcze (do SSD SATA) w szybkości ładowania gier

Porównaliśmy szybkość działania Plextor M9P Plus 1 TB do klasycznego SSD SATA, a konkretnie modelu Toshiba VX500. Platforma testowa przedstawiała się następująco:

Przez "czas uruchamiania gry" rozumiemy załadowanie zapisu i uruchomienie właściwej rozgrywki, a nie czas który minął od faktycznego uruchomienia gry do przejścia do menu.

Wolfenstein: Youngblood (Steam) – czas uruchamiania gry

PCIe (Plextor M9P Plus) 7,3 SATA (Toshiba VX500) 8,6

Borderlands 3 (Epic Games) – czas uruchamiania gry

PCIe (Plextor M9P Plus) 6,7 SATA (Toshiba VX500) 7,7

Metal Gear Solid V (Steam) – czas uruchamiania gry

PCIe (Plextor M9P Plus) 9,1 SATA (Toshiba VX500) 10,2

Wiedźmin 3 (GOG Galaxy) – czas uruchamiania gry

PCIe (Plextor M9P Plus) 15,7 SATA (Toshiba VX500) 17,1

Hitman 2 (Steam) – czas uruchamiania gry

PCIe (Plextor M9P Plus) 6,2 SATA (Toshiba VX500) 7,1

Po pierwsze: powiedzmy sobie szczerze, że ogólnie pecety wyposażone już w SSD SATA nie mają jakichś specjalnych problemów z szybkim ładowaniem gier. Te kilka sekund ładowania może imponować konsolowcom, którzy do tej pory musieli męczyć się z dyskami HDD (a i instalacja w konsoli SSD nie przynosiła jakichś szczególnych efektów).

Po drugie: Przejście z SSD SATA na SSD PCIe nie daje jakichś spektakularnych efektów - przynajmniej na dziś dzień. Chciałoby się, by szybki SSD PCIe dawał nieco więcej korzyści dla gracza - i niewątpliwie są gry, gdzie przyśpieszenie będzie bardziej widzoczne. Być może sytuacja poprawi się w niedalekiej przyszłości, gdy gry będą robione pod nowe konsole wyposażone w SSD PCIe, które będą potrafiły wykorzystać możliwości szybkich nośników.

Przypominamy, że w ostatnim porównaniu SSD PCIe do SSD SATA sprawdzaliśmy szybkość ładowania gry na przykładzie Red Dead Redemption 2, które to na SSD SATA ładowało się ponad minutę, a na SSD PCIe zaledwie do 5 sekund szybciej. Wniosek z tego taki, że przerośnięte monstrum takie jak Red Dead Redemption 2 jest tutaj wyjątkiem, a generalnie pecetowcy już dawno zapomnieli o długich czasach ładowania.

Plextor M9Pe Plus 1 TB - czy warto kupić?

Absolutnie najtańsze SSD SATA 2,5 cala o pojemności 1 TB kosztują 500-600 złotych. Doskonale wiemy jakich osiągów możemy się po nich spodziewać, bo ich producenci już dawno uderzyli o granicę przepustowości SATA III (6 Gb/s) co w praktyce daje nam w porywach prędkości około 550 MB/s. Nieco powyżej 600 złotych kupimy już pierwsze modele SSD PCIe, ale nie będą to topowe konstrukcje - ich maksymalny transfer to około 1700/2400 MB/s, co na tle możliwości SATA i tak wygląda bardzo przyzwoice. Przekraczając granicę 700 złotych natrafimy na pierwsze modele SSD PCIe z transferem powyżej 3000 MB/s.

Tak docieramy do naszego bohatera, czyli wyposażonego w radiatory po obu stronach modelu Plextor M9Pe Plus 1 TB (3400/2200 MB/s), którego można znaleźć w cenie nieco powyżej 800 złotych. Biorąc pod uwagę wyposażenie i możliwości nie jest to przesadnie wysoka cena i faktycznie, jest to SSD godny zainteresowania.

Generalnie w przypadku PC, software (gry) jest znacznie opóźniony w stosunku do hardware. Gry rzadko kiedy potrafią wykorzystać nie tylko szybkie nośniki danych, ale i pełnię możliwości procesorów, czy pamięci RAM. Zdarzają się gamingowe laptopy, czy desktopy sprzedawane w konfiguracji 32 GB RAM, podczas gdy w lwiej większości przypadków gry w pełni nie wykorzystują nawet 16 GB!

Pomimo tego, że dla graczy SSD PCIe nie przynosi spektakularnych korzyści w stosunku do SSD SATA, to Plextor M9PG Plus pozostaje bardzo ciekawą propozycją dla użytkowników, którzy poszukują SSD PCIe 3.0 z radiatorem i długą gwarancją w standardzie. Dostępne są modele o pojemności 1 TB, 512 GB oraz 256 GB. Ta ostatnia charakteryzuje sie nieco niższymi osiągami (IOPS oraz zapis sekwencyjny).

Czy gry projektowane pod nowe konsole (a będę projektowane pod nowe konsole, a dopiero potem portowane na PC - tego możecie być pewni) pozwolą na lepsze wykorzystanie sprzętu, który tkwi w naszych komputerach? Ja mam taką nadzieję, a będziemy mogli to zweryfikować już całkiem niedługo.

Plextor M9P(G) Plus 1 TB - ocena

bardzo dobra maksymalna wydajność w odczycie

radiator w standardzie

5 lat gwarancji

szybkość zapisu sekwencyjnego mogłaby być nieco wyższa

94% 4,7/5

