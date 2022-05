POCO F4 GT to z założenia telefon do gier, ale w praktyce wyszło z niego coś więcej. Okazał się tak dobry, że mogę go polecić większości z Was. Zapraszam do recenzji.

POCO F4 GT - recenzja najlepszego telefonu do 3000 zł

POCO F4 GT to taki Venom od Marvela. Jeśli nie wywołasz bestii, to możesz mieć wrażenie, że używasz normalnego telefonu flagowego. Co prawda z gamingowym sznytem, ale wciąż cywilizowanego i posłusznego. Ty jednak cały czas podświadomie czujesz, że ten sprzęt nie należy do przeciętniaków. Co takiego ciekawego faktycznie oferuje? Zacznijmy od listy najważniejszych cech POCO F4 GT.

Najważniejsze cechy POCO F4 GT

Wysuwane, magnetyczne, programowalne triggery - Gdy ich potrzebujesz, to wysuwasz, a gdy skończysz grać - chowasz. Triggery służą głównie do grania, ale w praktyce można przypisać im różne funkcje, co świadczy o uniwersalnym charakterze tego telefonu.

4 głośniki w układzie stereo - Trzymając telefon poziomo są dwa z lewej i dwa z prawej. Są umieszczone wysoko, więc trudno jest je zasłonić rękami. Ich jakość jest wysoka.

Przejściówka z USB-C na mini jack 3,5 mm. Niby nic wielkiego, a cieszy. Do tego telefonu można podłączyć ulubione słuchawki przewodowe (bezprzewodowe oczywiście też).

Najlepszy procesor w telefonie z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 1 z układem graficznym Adreno 730. Nie ma nic lepszego do mobilnego gamingu oraz zaawansowanych aplikacji.

Nawet 12 GB RAM dobrze wspiera procesor w sprawnej obsłudze aplikacji, gier i wielu zakładek w przeglądarce internetowej. Pamięć masowa UFS 3.1 o pojemności do 256 GB jest szybka, więc gry, programy i multimedia otwierają się bardzo sprawnie.

Dobry wyświetlacz 6,67” AMOLED 120 Hz, z HDR10+, dynamiczną zmianą odświeżania w celu oszczędzania energii i wykrywaniem dotyku 480 Hz.

Bardzo szybkie ładowanie akumulatora 120 W (PD 3.0, QC 3+). POCO F4 GT to jeden z najszybciej ładujących się telefonów na rynku. Ładowarka 120 W w komplecie.

Przewód USB-C ma wtyczkę kątową z aluminiową nasadką. Ten drobny detal zapewnia wygodniejsze granie na telefonie, podczas jego ładowania. Ponadto przewód jest dłuższy niż zazwyczaj (ma 1,5 metra zamiast klasycznego 1,0 metra). Jedyną wadą tego przewodu jest to, że nie działało mi przesyłanie plików przez niego. Komputer widział pliki, ale rozłączał połączenie - być może było to uszkodzenie fizyczne,

Akumulator ma pojemność 4700 mAh, która wystarcza do typowego, codziennego używania, ale jest dość skromna do intensywnego grania. Dokładny czas pracy podam nieco niżej w tej recenzji.

Bardzo dobry silnik haptyczny zapewnia precyzyjne, krótkie wibracje, które świetnie uzupełniają obsługę dotykową.

Najnowszy Android 12 ze świeżą nakładką MIUI 13 For POCO. Wszystkie nowe funkcje, aktualizacje bezpieczeństwa i bardzo dobra optymalizacja.

Szybki czytnik linii papilarnych na prawym boku obudowy.

Najszybsza łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 6E, NFC, dual SIM, Bluetooth 5.2.

Brak slotu na kartę pamięci microSD.

Dwa ozdobne paski LED w kształcie szerokich liter V, pełniące funkcję diody powiadomień (ładowanie akumulatora, nieodebrane połączenia, wiadomości itp).

Dobra jakość wykonania (szkło z przodu i z tyłu, aluminium na bokach).

Obudowa nie ma oficjalnego standardu wodoszczelności.

Magnetyczne triggery to coś więcej, niż bajery

Triggery są dwa - po jednym z lewej i prawej strony. Standardowo schowane są równo z ramką, ale można je wysunąć przy użyciu suwaków widocznych obok. Co ważne suwaki działają niezależnie, więc można wysnunąć tylko jeden trigger, jeśli drugi jest niepotrzebny w danej grze.

Pełnią rolę “spustu”, przede wszystkim w strzelankach z widokiem z pierwszej osoby (FPS). Przykładowo mobilna gra Call of Duty (online) jest idealna do ich użycia. Jeden z triggerów może służyć do strzelania (język spustowy), a drugi do celowania / zoomowania lub rzucania granatu lub przeładowania.

Najważniejsze jest to, że oba triggery można zdefiniować inaczej w każdej grze. Bez problemu użyjemy ich w zupełnie innych grach, np. wyścigach lub RPG’ach.

Czy triggery faktycznie spisują się dobrze w grach?

Odpowiedź brzmi: tak, bardzo dobrze. Opóźnienia są niezauważalne,skok jest krótki i precyzyjny, a działanie szybkie i powtarzalne. Innymi słowy każde pojedyncze przyciśnięcie oznacza np. wystrzał, a przytrzymanie ciągłą serię. Triggery działają świetnie i dają realną przewagę w dynamicznych grach, szczególnie online.

Ponadto triggerom można też przypisać inne funkcje, nie związane z grami. Można je wysunąć, by uruchomić szybko jakąś konkretną funkcję - np. nagrywanie wideo, nagrywanie audio, latarkę, tryb cichy itp.

Da się nawet ustawić dźwięki podczas wysuwania i chowania triggerów.

Na zewnątrz facet z dziarą, a w środku Venom

Telefon nie jest udziwniony pod względem kształtów, światełek i dodatkowych ekranów. Gdyby nie fakt, że tył obudowy ma lekko futurystyczne, błyszczące linie na matowym szkle, to POCO F4 GT wyglądałby całkiem zwyczajnie. To jest zaleta, bo smartfon trzyma się równie wygodnie jak zwykły, niegamingowy telefon i równie dobrze nosi się go w kieszeni. Na pierwszy rzut oka jest jak zwykły facet, z tatuażem na plecach, ale w środku kryje się Venom.

Ten gamingowy motyw z tyłu może się podobać albo nie. Ciekawostką są dwie diody aparatu tylnego, ukryte pod wycięciem w kształcie piorunka.

Wyspa z aparatami ma też wspomniane wcześniej paski LEDowe, informujące o powiadomieniach, gdy telefon leży wyświetlaczem do dołu.

Szybki czytnik linii papilarnych

Umieszczony jest na środku prawej ramki i mogę go pochwalić za bardzo szybkie reakcje, powtarzalne działanie i odblokowywanie telefonu w mniej niż sekundę.

Na drugim boku umieszczono szufladkę dual SIM i podłużny przycisk do regulowania głośności. Warto zwrócić uwagę na to, że ramki boczne nie są idealnie proste, lecz mają notche wcinające się w tylne szkło obudowy. To gamingowy detal stylistyczny, który wygląda całkiem dobrze.

Cztery głośniki grają czysto i wyraźnie

Trzymając telefon poziomo po lewej i prawej mamy po dwa głośniki. Ich szczeliny wyglądają nietypowo i moim zdaniem atrakcyjnie. Są to pary przetworników, z których jeden jest wysokotonowy, a drugi średniotonowy. Oczywiście mógłbym napisać, że średnio-niskotonowy, ale nie oszukujmy się - basu te głośniczki nie generują.

Mimo to ogólna jakość jest zaskakująco wysoka. Brzmienie nie jest głębokie i dociążone, ale na pewno jest czyste i bardzo szczegółowe, jak na głośniki w telefonie. Klasa tych przetworników zdecydowanie przewyższa 90% typowych smartfonów. Są wystarczająco głośne i mają niezłą moc, a także nie deformują dźwięku przy najwyższej głośności. Są bardzo dobre do grania i oglądania filmów. Gdyby jeszcze trochę więcej niższych tonów generowały, to byłyby perfekcyjne.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz z dynamicznym odświeżaniem

O wyświetlaczu wiele tak naprawdę pisać nie trzeba. Nie jest to panel wyszukany i wyróżniający się, ale jest po prostu dobry i pasuje do telefonu za około 3000 zł.

Główne cechy wyświetlacza:

technologia AMOLED generująca nasycone kolory, idealną czerń i bardzo wysoki kontrast,

dynamiczne odświeżanie obrazu 120 Hz dla wysokiej płynności i jednoczesnego oszczędzania energii,

odświeżanie dotyku 480 Hz dla szybkich i precyzyjnych gestów w dynamicznych grach,

jasność maksymalna około 800 cd/m2 w trybie automatycznym, ręczna około 500 cd/m2 (wartości zbliżone do poprzedniego POCO F3),

rozdzielczość Full HD+ 1080 x 2400 px dla dobrej szczegółowości w każdej sytuacji,

HDR10+ oraz Widevine L1 dla poprawnego odtwarzania filmów np. z Netflix,

płaskie szkło GG Victus z delikatnym efektem 2,5D na brzegach, które już fabrycznie zabezpieczone jest folią ochronną,

POCO F4 GT ma też funkcję wyświetlacza zawsze włączonego, który w sumie nie wyświetla się cały czas, lecz dopiero po podwójnym dotknięciu, ale to i tak przydatna rzecz. Pokazuje oczywiście godzinę, datę, dzień, procent naładowania akumulatora i ikony powiadomień na zablokowanym ekranie.

Czas pracy na baterii

Moim zdaniem bardzo wydajny telefon do gier, wyposażony w najlepszy procesor Snapdragon 8 Gen 1 i duży wyświetlacz AMOLED 120 Hz, powinien mieć ogniwo mieszczące się w przedziale 5000 - 6000 mAh (z wyłączeniem iPhone’ów, które robią trochę lepszy użytek z mniejszej pojemności). POCO F4 GT ma akumulator 4700 mAh, więc trochę poniżej tej dolnej granicy. Czy to wystarcza?

Telefon nieużywany zużywa mało energii, a z włączonym trybem samolotowym spadek energii jest bardzo powolny. Natomiast podczas normalnego użytkowania obejmującego przeglądanie stron internetowych, korzystanie z aplikacji społecznościowych, słuchanie muzyki, robienie zdjęć, trochę nawigacji GPS i odrobinę nagrywania filmów, telefon zawsze wytrzymywał u mnie jeden dzień, a zazwyczaj działał 1,5 dnia.

1 godzina ciągłego grania w mobilne Call of Duty (online), z grafiką ustawioną na maksimum i pobranym pakietem tekstur HD zużywa około 30% energii z akumulatora. Czyli na całej baterii pogramy lekko ponad 3 godziny bez przerwy. Większość prostszych gier, tym bardziej offline zużywa jednak mniej energii. W takich przypadkach akumulator wystarczał na grubo ponad 4 godziny grania.

Trzeba uważać na rzeczy oczywiste - najwięcej energii zużywa częste nagrywanie wideo, szczególnie 4K, a także streamowanie wideo, w tym korzystanie z aplikacji społecznościowych typu TikTok.

Czas ładowania akumulatora

Ładowarka 120 W z Power Delivery 3 i Quick Charge 3+ ładuje ogniwo o pojemności 4700 mAh od niemal zera do pełna, w zaledwie 17 - 18 minut. To jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich nowych smartfonów.

Wydajność procesora i szybkość działania

To jedna z największych zalet POCO F4 GT. Telefon w każdej sytuacji działa bardzo szybko. Ciężko jest go doprowadzić do stanu, w którym zacząłby zauważalnie zwalniać. Ma superwydajny procesor, działa bardzo sprawnie i nadaje się w zasadzie do każdej aplikacji i gry. Ponadto zdecydowanie chciałbym pochwalić czułość i precyzję sterowania dotykowego. Granie w szybkie strzelanki online nie sprawia żadnej trudności.

Ma nawet 12 GB RAM i procesor Snapdragon 8 Gen 1, więc jeśli ten telefon czegoś nie uciągnie, to niemal żaden nie da rady. POCO F4 GT to po prostu jeden z najszybszych i najwydajniejszych telefonów w 2022 roku.

Czy da się osiągnąć 120 kl/s w grach?

Tak, da się jeśli gra taką płynność wspiera. Procesor radzi sobie z tym bez problemu. Trzeba jednak pamiętać, że przy maksymalnych ustawieniach graficznych i z dodanymi pakietami tekstur HD liczba klatek na sekundę spadnie. Przykładowo w mobilnym Call of Duty przy maksymalnych ustawieniach telefon średnio osiąga 70-80 kl/s. To wciąż bardzo dobra płynność i lepszy wynik od większości innych telefonów. Oczywiście przy domyślnych ustawieniach i bez tekstur HD wynik będzie wyższy.

Czy telefon grzeje się w czasie grania?

Zasadniczo każdy smartfon nagrzewa się w czasie długotrwałego grania. POCO F4 GT też, ale muszę przyznać, że te nagrzewanie nie jest dokuczliwe. Zauważyłem, że po około kilkunastu minutach temperatura obudowy przestała zauważalnie rosnąć. Pół godziny grania, albo godzina nie powodowały bardzo silnego nagrzewania. Wewnętrzny heatpipe czyli płaska rurka z odrobiną cieczy wewnątrz sprawnie odprowadza ciepło z procesora i dobrze rozprowadza je po aluminiowej obudowie.

Przydatne funkcje

Na start POCO F4 GT dostał system Android 12 z nakładką MIUI 13 (For POCO). Ten model jest nowością na rynku i raczej będzie obecny w ofercie przez dłuższy czas, więc można oczekiwać, że dostanie w przyszłości kolejne MIUI, a pewnie również nowego Androida.

Super tapety - Bardzo atrakcyjne, animowane tapety, obejmujące zarówno funkcję wyświetlacza zawsze włączonego (AOD), ekran zablokowany (ale podświetlony) oraz pulpit. W każdym miejscu wyświetla się inne ujęcie na ten sam obiekt, w tym samym motywie kolorystycznym. Zobacz jak to wygląda na filmie poniżej.

Game Turbo - Centrum gier, które służy do ich optymalizacji / przyspieszania, a także dodaje przydatny, wysuwany pasek, który podczas grania pozwala skorzystać z kilkunastu funkcji i narzędzi. Można szybko wyczyścić RAM, włączyć tryb nie przeszkadzać, sprawdzić wykorzystanie procesora i RAMu, zobaczyć aktualną liczbę kl/s w grze, skonfigurować bumpery, a nawet nagrać wideo z gry i modulować głos użytkownika, np. podczas czatu.

Rozszerzenie pamięci - POCO F4 GT ma 8 lub 12 GB RAM. Szczególnie ta druga wartość jest bardzo duża i w pełni wystarczająca do wszystkiego, co można robić na telefonie. Jednak domyślnie włączona jest w systemie dodatkowa opcja, która dodaje kolejne 3 GB RAM. Jest to tak naprawdę szybka pamięć masowa UFS 3.1, której fragment przekształcony został w wirtualną pamięć RAM. W testowanym smartfonie 12 + 3 GB RAM dawały wrażenia takie same jak czyste 12 GB RAM.

Częściowy zrzut ekranu - Wystarczy przyłożyć trzy palce do wyświetlacza (bez przesuwania), a włączy się funkcja częściowego zrzutu ekranu. Pozwala ona zapisać fragment obrazu - prostokątny, okrągły lub według własnego, ręcznego zaznaczenia. Z kolei przesunięcie trzema palcami z góry do dołu spowoduje zapisanie pełnego zrzutu ekranu.

Pasek boczny - Prosty pasek ze skrótami do ulubionych aplikacji. Nie jest tak funkcjonalny, jak pasek boczny w niektórych smartfonach Samsung, ale wciąż może się przydać, zwłaszcza jeśli ktoś lubi mieć czysty, minimalistyczny pulpit, ale wciąż chce mieć ważne skróty pod ręką.

Ustawienia diody powiadomień - Dwa małe, kolorowe paski LEDowe, umieszczone z tyłu przy aparatach można skonfigurować. Damy radę ustawić harmonogram ich aktywności, tak aby nie przeszkadzały nam np. w nocy. Ponadto można włączyć opcję ich podświetlania podczas połączeń przychodzących, pulsowania dla powiadomień na ekranie zawsze włączonym, a nawet efektów w czasie grania.

Częstotliwość odświeżania - Wyświetlacz ma dynamiczne odświeżanie, ale w ustawieniach można wymusić stałe 120 Hz, jeśli ktoś nie przejmuje się trochę większym zużyciem energii.

Silnik obrazu SI - Również w ustawieniach wyświetlacza. Jest to funkcja poprawiająca nasycenie, kontrast, a nawet płynność i szczegółowość obrazu w wyświetlanych filmach. Częściowo również w zdjęciach.

Czy POCO F4 GT ma dobry aparat? Jakie robi zdjęcia i filmy?

Można lekko odczuć, że aparat nie był w tym smartfonie priorytetem (co nie jest dziwne), ale jakość zdjęć jest w porządku. Mimo, że jest to telefon głównie gamingowy, to jednak na tyle uniwersalny, że producent nie zapomniał o twórcach treści na social mediach, a także zwykłych użytkownikach chcących po prostu zrobić zdjęcie od czasu do czasu.

Zresztą zobaczcie poniższe zdjęcia z POCO F4 GT i oceńcie sami.



aparat tylny, podstawowy

Zdjęcia wykonane głównym aparatem z tyłu, prezentują się dość dobrze, ale nie na poziomie najlepszych telefonów flagowych. W praktyce jakosć zdjęć jest trochę gorsza choćby od telefonu Samsung Galaxy A53, który jest tańszy o około 1000 zł (choć znacznie mniej wydajny).

Szczegółowość jest wysoka, kolory nasycone, kontrast w porządku, balans bieli również. W zasadzie nie ma na co narzekać. POCO F4 GT to telefon z dobrym aparatem. Może nie najlepszym w cenie do 3000 zł, ale wciąż bardzo dobrym i wystarczającym w dzień. Pamiętajmy, że w trybie automatycznym zdjęcia zapisywane są w rozdzielczości 16 Mpx (4-krotne zmniejszenie z 64 Mpx).



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Tylny aparat ultraszerokokątny wypada znacznie gorzej, ale można było się tego spodziewać. Ma mniejszy, ciemniejszy obiektyw, którego optyka jest słabszej jakości (szczególnie na brzegach kadru), a do tego dysponuje dość skromnym sensorem 8 Mpx.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Na pokładzie jest jeszcze trzeci aparat: makro, czyli służący do zdjęć z bardzo bliska (odległość kilku centymetrów). Jego należy traktować raczej jako ciekawostkę.



aparat makro

W słabszym oświetleniu aparat też daje radę, choć w trybie automatycznym obraz może być trochę za ciemny. Lepiej użyć trybu nocnego, który wymaga kilkusekundowego naświetlania, ale zdjecia są jaśniejsze.



słabe światło, tryb nocny, aparat tylny, podstawowy



słabe światło, aparat tylny, podstawowy



słabe światło, aparat tylny, ultraszerokokątny

A tak wyglądają zdjęcia z aparatu przedniego 20 Mpx. Są wystarczająco dobre, choć nie do końca prezentują poziom telefonów flagowych. Dostępny jest tryb portretowy z rozmytym tłem. Samo rozmycie można ustawić / edytować już po wykonaniu zdjęcia. Precyzja wycinania tła wokół włosów i okularów niekiedy nie jest idealna.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

POCO F4 GT nagrywa wideo 4K 60 kl/s z tyłu i Full HD 60 kl/s z przodu. Moim zdaniem w smartfonie za około 3000 zł przydałoby się choćby 4K 30 kl/s z przodu, ale nie dla każdej osoby będzie to wada.

Przydatną ciekawostką jest możliwość odsłuchu dźwięku w czasie nagrywania, za pomocą podłączonych słuchawek bezprzewodowych z Bluetooth. Warto dodać, że obraz jest stabilizowany cyfrowo, również w pełnej rozdzielczości 4K.

Czy warto kupić POCO F4 GT? Opinia

Po testach mogę stwierdzić, że jest to jeden z najciekawszych nowych telefonów z ekosystemu Xiaomi. Teoretycznie POCO F4 GT powstał jako telefon do gier i w tej roli spisuje się bardzo dobrze. Jednak w praktyce okazał się tak uniwersalny i normalny, że polecam go również osobom, które chcą kupić zwykły smartfon do 3000 zł. Pod warunkiem oczywiście, że nie mają nic przeciwko “gamingowej” stylistyce obudowy.

Działa bardzo szybko, ma super szybkie ładowanie akumulatora 120 W (do pełna w 17 minut), wyposażony jest w dużo pamięci, dobre aparaty z tyłu i z przodu, nagrywa filmy 4K60, ma Wi-Fi 6E, dual SIM, 5G, duży, dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, bardzo precyzyjne rozpoznawanie dotyku i wystarczający czas pracy na baterii. A do tego wysuwane triggery, które świetnie spisują się w grach. Producent dorzuca silikonowe plecki ochronne, przejściówkę z USB-C na mini jack 3,5 mm i dłuższy przewód do ładowania.

Opinia o POCO F4 GT [128 GB] Plusy bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność,

wysuwane triggery z możliwością konfiguracji (przydatne w grach i nie tylko),

dobra jakość zdjęć i filmów 4K60 z aparatu tylnego,

dobry wyświetlacz 6,67” AMOLED 120 Hz,

bardzo szybkie ładowanie akumulatora 120 W i ładowarka w komplecie,

4 głośniki stereo,

dobry silnik haptyczny,

szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy,

łączność 5G, dual SIM, szybkie W-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2,

przejściówka z USB-C na mini jack 3,5 mm w komplecie,

plecki ochronne w komplecie,

Android 12 z nakładką MIUI 13,

przydatne funkcje gamingowe w systemie, Minusy brak slotu microSD,

akumulator powinien być trochę większy w smartfonie gamingowym