GARETT GRC Activity 2 towarzyszył mi przez pewien czas: testowałem go i sprawdzałem pod wieloma kątami. Dziś wiem już, że to świetny, a przy tym wybitnie atrakcyjny cenowo smartwatch, więc czas na podsumowanie - nie testu, a czysto konsumenckich wrażeń z użytkowania.

Płatna współpraca z marką GARETT.

Jak żyje się z GARETT GRC Activity 2 na co dzień?

Powiem wam, że żyje się z GARETT GRC Activity 2 świetnie! Zegarek nosi się obłędnie komfortowo - jest lekki, świetnie układa się na nadgarstku, a pasek (bransoletkę też lubię) jest bardzo miły w dotyku. Jako codzienny tracker zdrowotno-sportowy sprawdza się wybornie. Wpływa też na to zdecydowanie super czytelny, jasny i cechujący się bardzo nasyconymi kolorami wyświetlacz AMOLED. W takim smartwatchu, który łączyć ma styl ze sportową charakterystyką taki ekran to prawdziwa bajka! Innymi słowy, to świetny zegarek EVERYWHERE: doskonały na formalne okazje, ale sprawdzający się też wybornie w stylizacjach SMART CASUAL oraz ACTIVE czy BUSINESS SMART.

Po teście GARETT GRC Activity 2 muszę przyznać, że dobre wrażenia z użytkowania podbijane są tym, jak przemyślana jest obsługa tego zegarka. To zresztą klasyk w urządzeniach tego producenta, bo takie wrażenie zrobiły na mnie też GARETT GRC Maxx czy nieco inaczej pozycjonowany GARETT Kids Essa 4G. Dotykowy ekran genialnie rozpoznaje dotyk pozwalając na w pełni intuicyjną obsługę. Człowiek momentalnie uczy się, gdzie są powiadomienia, gdzie tryby sportowe etc. W parze z koronką, która pełni również funkcję przycisku, całość działa wyśmienicie. Jeśli dodamy do tego również fakt, że wystarczy zamienić pasek na bransoletkę, by zegarek stał się bardziej formalny, otrzymamy smartwatcha w swojej półce cenowej niemal idealnego.

Stylowo i sportowo? Tak!

Wspomniałem, że zegarek jest ładny, lekki, wygodny w noszeniu na co dzień, to czas na podkreślenie jego sportowego charakteru. Jest nieco większy niż opaska sportowa, a potrafi znacznie więcej niż ona i łatwiej się z niego korzysta. W silikonowym pasku trening na siłowni czy przebieżka w chłodny poranek to przyjemność, a względna dokładność pomiarów treningowych zasługuje na brawa w tym przedziale cenowym.

Jako sportowy tracker GARETT GRC Activity 2 sprawdził się u mnie doskonale, dalece wykraczając poza granice, które, jak założyłem, będą dla niego nieprzekraczalne. Dobrze analizował sen, dobrze pokazywał tętno (okej, nieco wolniej niż droższa konkurencja, ale pamiętajmy, że ten sprzęt kosztuje 339 zł!), mierzył kroki bez zająknięcia, a do tego wszystkie dane prezentował w czytelny, miły dla oka sposób. Ech, te ekrany AMOLED - no cudowny wynalazek.

Nie przedłużając - Activity 2 to świetny miks stylu, mody wręcz na prostokątne, stosunkowo niewielkie smartwatche ze sportowym sznytem. I ja to szanuję.

Bezkonkurencyjna relacja ceny do jakości

Tak sobie myślę, że GARETT GRC Activity 2 oferuje wszystko, czego potencjalnie można oczekiwać od smartwatcha nastawionego na łączenie sportu z nowoczesną stylistyką. Monitoruje organizm całodobowo, pozwalając na śledzenie ciśnienia czy tętna, a do tego oferuje przejrzystą analizę snu - co przydaje się bardzo, kiedy zależy nam na dobrym wypoczynku po treningu. W analizie pomaga też aplikacja - bardzo czytelna, intuicyjna w obsłudze i dająca dostęp do mnóstwa potrzebnych informacji tak o stanie naszego zdrowia, jak i o treningowym obciążeniu.

Ten konglomerat wygody obsługi, smartwatchowych funkcji (przez ten zegarek można prowadzić rozmowy głosowe!), takich jak wsparcie dla asystenta głosowego, możliwość obsługi aparatu w telefonie czy sterowania muzyką, opcja szukania telefonu, a nawet tak podstawowe i przydatne funkcje jak stoper czy minutnik, oraz sportowego zacięcia przekładają się na kompletny produkt. Kompletny, który potrafi pracować na baterii do 7 dni - i to z ekranem AMOLED! Tak, bez wątpienia to sprzęt dojrzały i przemyślany, który kosztuje prawie nic. Rzecz jasna, prawie nic, jak na to, co oferuje.

GARETT GRC Activity 2 kosztuje 339 zł i to jest coś, na co zasadniczo konkurencja nie ma odpowiedzi. W tych pieniądzach dostajemy niebywale funkcjonalne urządzenie, które wspiera nas sportowo, będąc jednocześnie technologiczną biżuterią - po założeniu bransoletki spokojnie możemy wybrać się z tym smartwatchem nawet na formalną, taką iście odświętną imprezę. Relację ceny do jakości GARETT GRC Activity 2 ma na tak abstrakcyjnie atrakcyjnym poziomie, że aż trudno w to uwierzyć… Gdybym nie wiedział, spokojnie obstawiałbym, że zegarek kosztuje coś w granicach 800 złotych, może nawet nieco więcej…

Na trening zawsze z kumplem!

Po czasie spędzonym z GARETT GRC Activity 2 stwierdzam, że był dla mnie takim treningowym kumplem. Nie trenerem, bo zegarek nie ma aspiracji do mówienia nam, co mamy robić, ale właśnie takim kumplem, towarzyszem wspierającym człowieka podczas wysiłku i pokonywania własnych ograniczeń. Każdy trening z GARETTem był czystą przyjemnością. Biegało i ćwiczyło na siłowni się z nim świetnie, bo sprzęt jest obłędnie lekki, a do tego oferuje podgląd w najważniejsze podczas treningu informacje. Widzimy doskonale ile trwa jednostka treningowa, ile przebiegliśmy, jakie mamy tętno, ile kalorii już spaliliśmy. Dla osoby aktywnej, a do tego multisportowej, taki GARETT GRC Activity 2 to “no brainer”, zwłaszcza w tych pieniądzach!

Płatna współpraca z marką GARETT.