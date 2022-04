Mały ekran nie wystarcza ci do komfortowej pracy lub zabawy i szukasz laptopa z dużym ekranem o przekątnej 17 cali? Przygotowaliśmy dla Ciebie wybór najlepszych laptopów w różnych segmentach cenowych. W naszym TOP 5 polecamy wyróżniające się laptopy 17 cali na rynku.

Chociaż laptopy z definicji są urządzeniami nastawionymi na mobilność, to nie ulega wątpliwości, że część zadań wykonuje się niezbyt komfortowo na małym laptopie np. o przekątnej 13 lub nawet 15 cali. W aplikacjach biurowych np. arkuszach kalkulacyjnych ten problem jest szczególnie istotny. Znacznie wygodniej pracuje się na większym ekranie. Dotyczy to zresztą nie tylko pracy, ale także rozrywki. Oglądanie filmów, czy granie w gry jest znacznie przyjemniejsze na wyświetlaczu o większej przekątnej.

PS. Duży laptop często używany jest do grania jeśli więc szukasz dobrego laptopa do gier, to również mamy dla Ciebie ciekawe propozycje.

W tym zestawieniu prezentujemy polecane przez nas laptopy z dużym ekranem 17 cali. Postaraliśmy się wybrać modele w różnych przedziałach cenowych i przeznaczone dla różnych typów użytkowników, dlatego każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

W naszym zestawieniu znalazły się laptopy wyposażone w nowoczesne procesory Intel Core oraz z zewnętrznymi kartami graficznymi. Wbrew pozorom to ostatnie jest istotne nie tylko dla graczy, bowiem komfort pracy z zewnętrznym układem graficznym jest nieporównalnie większy niż przy użyciu zintegrowanych układów graficznych.

Liczną grupą wśród laptopów z dużym ekranem są modele przeznaczone dla graczy. Jest to zrozumiałe, w końcu w większej obudowie łatwiej zmieścić sporych rozmiarów kartę graficzną, a jednocześnie zapewnić odpowiednie chłodzenie podzespołów. W naszym zestawieniu znalazło się więc miejsce i dla takich notebooków.

Jaki laptop 17 cali wybrać w 2022 roku? Oto nasz ranking:

LG Gram 17Z90P-G - lekki laptop 17 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 Proponowany model LG Gram to komputer dla najbardziej wymagających użytkowników. Posiada 17-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, wydajny procesor Intel Core i7 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. To także bardzo nowocześnie wyglądający i charakteryzujący się wysoką jakością wykonania laptop. Warto zwrócić uwagę na jego niewielkie rozmiary i wagę, która wynosi zaledwie 1350 gram, co jest ewenementem wśród tej wielkości laptopów. Całość dopełnia duża bateria o pojemności 80 Wh, która według deklaracji producenta wystarcza na niemal 20 godzin pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1350 g

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1

Acer Nitro 5 - niedrogi i dobry laptop gamingowy 17 cali Ocena benchmark.pl









4,3/5 Acer Nitro 5 to niezły jak na swoją cenę laptop gamingowy. Wyposażony został w ekran o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz, procesor Ryzen 5 5600H oraz 16 GB pamięci RAM. Jak przystało na sprzęt dla graczy, proponowany model posiada dedykowaną kartę graficzną GeForce RTX 3050Ti opartą na architekturze NVIDIA Ampere, z obsługą Ray Tracingu. W tego typu laptopach ważny jest także układ chłodzenia. W tym modelu zastosowano wydajne wentylatory oraz duże otwory wylotowe, co zapewnia skuteczne chłodzenie znajdujących się w obudowie podzespołów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2700 g

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, RJ-45, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2, 1x HDMI 2.1

MSI Katana GF76 11UE - dobry laptop gamingowy 17 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny w naszym zestawieniu laptop gamingowy. Zdecydowanie potężniejszy, ale i dużo droższy od poprzednika. Wyposażony został między innymi w 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7 11. generacji, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB oraz kartę graficzną GeForce RTX 3060. Częstotliwość odświeżania obrazu wyświetlanego na 17-calowym ekranie o rozdzielczości Full HD to 144 Hz, co przydaje się w przypadku gier. Warto wspomnieć o karcie graficznej, która w tym przypadku pochodzi z górnej półki oraz o systemie chłodzenia składającego się z 6 ciepłowodów o dużej średnicy. Takim laptopem zadowolą się nawet bardziej wytrawni gracze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-11800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2600 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1

Acer Aspire 3 (NX.AD0EP.00S) - dobry laptop 17 cali Ocena benchmark.pl









4/5 Acer Aspire 3 to dobrze wyposażony laptop do użytku domowego oraz do pracy biurowej. Został wyposażony w wydajne podzespoły, które świetnie sprawdzą się w wymienionych wyżej zastosowaniach. Zamontowano w nim dobrej jakości ekran IPS o rozdzielczości Full HD, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się na przykład jako laptop do oglądania filmów. Wykorzystano tu także technologie, które chronić mają wzrok użytkownika, więc kilkugodzinne sesje oglądania seriali na Netflixie nie spowodują zmęczenia wzroku. Acer Aspire 3 to uniwersalny laptop dla nieco bardziej wymagających użytkowników. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2500 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Lenovo Ideapad 3-17ITL - tani laptop do 3000zł Ocena benchmark.pl









4/5 Najtańszy w naszym zestawieniu laptop, co nie znaczy, że nie jest godny uwagi. Podobnie jak opisany wyżej Acer, IdeaPad 3 sprawdzi się przede wszystkim w domu. Laptop posiada nieco mniej wydajny procesor niż Acer, ale w domowych warunkach nie potrzeba niczego więcej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że proponowany model jest stosunkowo lekki jak na tak duże laptopy, ponieważ waży 2100 gram. Należy jednak sobie uświadomić, że tego typu laptop nie nadaje się do częstego przenoszenia i zazwyczaj ze względu na duży ekran zastępuje komputer stacjonarny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1

Najlepszy laptop 17 cali

Bardziej wymagający użytkownicy z zasobnym portfelem z pewnością zadowoleni będą z laptopa LG Gram. Ma bardzo dobry ekran, wydajne podzespoły, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Dla mniej wymagajcych osób dobrym wyborem będzie także Acer Aspire 3. Sprawdzi się on jako komputer do domu i do nauki zdalnej. Co więcej, ma na tyle dobrą specyfikację, że poradzi sobie także w biurze.