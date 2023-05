AMD wraca do gry w wielkim stylu – a nawet nie tylko do gry, bo w zastosowaniach profesjonalnych wraca jeszcze bardziej! Nowe mobilne Ryzeny 9 7945HX są już dostępne i obiecują bardzo wiele. Sprawdzamy, ile z tych obietnic spełniają, porównując dwa topowe laptopy – Intel vs AMD.

ocena redakcji:









4,9/5

Kiedy po premierze GeForce RTX 4090 Laptop oraz Core i9-13980HX już myśleliśmy, że do końca roku nic nas w laptopach nie zaskoczy, wchodzi AMD – całe na czerwono, zbrukane krwią konkurencji, dzierżąc swoją najnowszą broń – mobilny procesor AMD Ryzen 9 7945HX. My wyzwanie podejmujemy, stawiając im naprzeciw najmocniejszą konfigurację z niebieskiego obozu. Kto zwycięży? Zapraszamy do porównania!

Przedstawienie głównych zawodników – jakie laptopy testowaliśmy?

Do naszej redakcji dotarł laptop ASUS ROG Strix SCAR 17 – model G733P, wyposażony w topową konfigurację – kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (16 GB), 32 GB pamięci DDRR5 o taktowaniu 4800 MHz, szybki SSD o pojemności 1 TB oraz właśnie najnowszy procesor AMD Ryzen 9 7945HX. To bezpośredni następca nie tak dawno temu testowanego ASUS ROG Strix SCAR 17 G733C i jeszcze wcześniej testowanego ASUS ROG Strix SCAR 17 G733Q (owszem, ASUS musi popracować nad nazewnictwem). Tym razem jednak postanowiliśmy nie wykonywać klasycznej recenzji (choć ją też w publikacji ujęliśmy), a do tematu podejść bardziej od strony samego procesora.

AMD niemalże bez zmian przeniosło swoje procesory z PC do laptopów, dostosowując tylko limity energetyczne i taktowanie

Zapowiedziany już na początku roku AMD Ryzen 9 7945HX to jednostka oparta o najnowszą architekturę Zen 4 (co potwierdza 3. pozycja w nazwie modelu) i zaliczająca się do rodziny "Dragon Range". Zasadniczo to mobilny odpowiednik procesora AMD Ryzen 9 7950X, zatem mówimy tu o dwóch chipletach, każdy po 8 rdzeni z obsługą SMT (wielowątkowości), co razem daje 16 rdzeni i 32 wątki.Taktowanie bazowe to 2500 MHz, ale procesor automatycznie przyspiesza nawet do 5400 MHz. Flagowy mobilny Ryzen posiada aż 64 MB pamięci L3, choć nie jest to pamięć 3D-V Cache, stosowana w najszybszych desktopowych modelach X3D. Procesor obsługuje pamięci DDR5 o taktowaniu do 5200 MHz (do 64 GB) i posiada zintegrowany układ graficzny Radeon 610M (RDNA2). Co ciekawe, z wersji PC przeniesiono tutaj również 28 linii PCI-E 5.0.

Nasz test z pewnością nie jest premierowy, a nawet nie jest pierwszym tego typu porównaniem (Intel vs AMD). Niemniej i tak postanowiliśmy go stworzyć, gdyż testy na innych polskich portalach, nawet jeżeli brały się za takie porównanie, to przeciwko najmocniejszej maszynie AMD stawiały raczej mocno ograniczonych (limitami energetycznymi) przeciwników z procesorem Intela. Niestety nie udało nam się dostać do testów najlepszego kandydata – MSI Titan GT77 HX, ale mieliśmy tylko nieco ustępującego mu MSI Raider GE78 HX i nie zawahaliśmy się go użyć.

Specyfikacja testowanych laptopów

Model laptopa: ASUS ROG Strix SCAR 17 G733P MSI Raider GE78 HX 13V Procesor: AMD Ryzen 9 7945HX;

5,4 GHz w trybie Boost;

55 W TDP (120 W PL2);

80 MB cache L3;

16 rdzeni / 32 wątki Intel Core i9-13980HX;

5.6 GHz w trybie Boost;

75 W TDP (220W PL2);

36 MB cache L3;

24 rdzeni (8P+16E) / 32 wątki Pamięć: 32 GB (2x16 GB 4800 MHz CL40) 64 GB DDR5 (2x32 GB 4800 MHz CL40) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6;

175 W TGP;

zintegrowana AMD Radeon 610M Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6;

175 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie RGB każdego klawisza indywidualnie wyspowa, nożycowa;

podświetlenie RGB każdego klawisza indywidualnie Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 17", 2560x1440px, 240 Hz, antyrefleksyjny, IPS;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45°;

G-Sync, Dolby Vision 17", 2560x1600px, 240 Hz, antyrefleksyjny, IPS;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 90 Wh 4-komorowa, Li-Pol, 99 Wh Wymiary: 395 (Sz) x 282 (G) x 28,3 (W) mm 380 (Sz) x 298 (G) x 23 (W) mm Waga: 3,0 kg

4,0 kg z zasilaczem 3,1 kg;

4,1 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium + plastik aluminium Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.3;

2,5 GbE LAN Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.3;

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1.4);

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1.4, PD 3.0 100 W);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x RJ45 1x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu A 3.2 gen.2;

1x USB typu C (Thunderbolt 4);

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1.4);

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1.4, PD 3.0 100 W);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamera 1 MPx (720p @ 30 FPS);

2 głośniki 2 W;

3 mikrofony z ANC kamera 2 MPx (1080p @ 30 FPS);

6 głośników 2 W;

2 mikrofony;

czytnik kart SD Express Cena w dniu testu: 18 599 zł 26 290 zł Gwarancja: 2 lata 2 lata

Testy wykonywaliśmy na tej samej wersji systemu, tych samych sterownikach karty graficznej oraz najnowszych/najlepszych wersjach BIOS samego laptopa. Jeżeli na wykresie nie jest opisane inaczej, to wynik pochodzi z profilu najwyższej wydajności. Dodatkowo na wykresach dorzucamy archiwalne wyniki starszych laptopów – tutaj już różniły się sterowniki i wersja systemu, zatem te wyniki traktujcie tylko poglądowo. Zaczynamy od testów syntetycznych, oczywiście skupiając się na procesorze.

3D Mark - CPU Profile

[punkty]

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 14330

7374 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 13189

7043 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 10040

6876 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7592

5906 Legenda: / Wszystkie wątki

/ 8 Wątków

3D Mark - Time Spy

[punkty] CPU Score

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 16 445 [Turbo] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 15 672 [Turbo] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 13 440 [Balans] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 13 335 [Cichy] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 13 042 [Balans] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 12 757 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 11 017 [Ciechy] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 8728

Pierwsze testy dają mieszany wydźwięk. Z jednej strony mamy rekordowy wynik w teście CPU Profile – zarówno dla wykorzystania wszystkich rdzeni (pełne obciążenie), jak i tylko 8 wątków (typowe wykorzystanie procesora przez dzisiejsze gry). To pokazuje, że procesor AMD jest w stanie utrzymać wyższe taktowanie dla obciążenia wszystkich rdzeni (oraz to, że rdzenie E-Core u Intela stanowczo nie grzeszą wydajnością). Zastanawia jednak niski wynik w teście CPU Time Spy – możliwe, że tutaj coś innego blokowało procesor.

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

[Turbo] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 279 [Turbo] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 14 279 [Balans] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 178 [Ciechy] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 13 025 [Balans] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 12 404 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 8018 [Cichy] ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 2357

Na koniec test Port Royale pokazuje, że w najbardziej wymagających grach żaden z nowych procesorów nie limituje wydajności RTX 4090 Laptop – wynik w teście graficznym jest identyczny. Pora na testy w grach, w których musieliśmy podbić nieco natywną rozdzielczość ASUSa, aby uczciwie porównywać z MSI Raider. W obu przypadkach wyniki dotyczą używania zewnętrznego wyświetlacza.

Porównanie wydajności w grach - Ryzen 9 7945HX vs Core i9-13980XX

[FPS], 2560x1600 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT+ DLSS Q) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 82

49 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 76

52 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 53*

42* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45

36 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT + DLSS Q ) ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 100

80 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 93

69 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 69*

50* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

43 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 119

92 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 95

76 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 83*

72* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Horizon: Zero Dawn

(Ultra + TAA ) ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 162

117 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 156

115 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 109*

85* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96

66 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 129

95 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 127

86 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 70*

58* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

47 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Elden Ring

(Ultra bez RT) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 124

61 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 123

58 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Marvel's Spider-Man: Miles Morales

(Ultra + RT max + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 75

50 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 73

51 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS A Plague Tale: Requiem

(Ultra + RT + TAA) ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 53

38 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 52

32 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Wiedźmin 3: Dziki Gon 4.0.2

(Uber-Plus + RT max + TAA) ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 56

43 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 54

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Hogwarts Legacy

(Ultra + RT Max + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 40

23 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 39

25 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS CS:GO

(Maksymalne) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 527

289 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 513

298 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W większości gier wydajność jest bardzo zbliżona, jako że oba procesory są w stanie dotrzymać kroku RTX 4090 Laptop. Owszem, mogliśmy obniżyć rozdzielczość i detale, co pewnie wykazałoby większe różnice w niektórych tytułach, ale ostatecznie uznaliśmy, że to w przypadku laptopów nie ma większego sensu – karty tu nie wymienimy w przyszłości, wbudowanej matrycy raczej też nie. A nikogo, kto taki sprzęt kupuje, nie będzie interesować „co by było, gdyby nie grać na ultra i przejść na 720p”. Zresztą to nie jest tak, że tych różnic zupełnie nie widać – w kilku miejscach faktycznie występują i wcale nie są małe.

Nowy procesor AMD Ryzen 9 7945HX realnie jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najszybszej dostępnej w laptopach karty – GeForce RTX 4090 Laptop

Z pewnością Cyberpunk 2077 mniej się polubił z Ryzenem, choć jednocześnie dostarczał stabilniejszy FPS na czerwonym procesorze. Gdybyśmy mieli wybierać, to i tak w przypadku tej gry lepiej grało się na laptopie ASUSa. Dying Light 2 wypadł już znacznie lepiej na laptopie z Ryzenem. Tutaj różnica na korzyść AMD jest nie tylko w minimalnym, ale też w średnim FPS. Odwrotna sytuacja spotkała nas w Far Cry 6, w którym to nasz RTX 4090 Laptop połączony z Ryzenem zaczął zbliżać się do mobilnego RTX 3080 Ti z procesorem Intela… Poza tymi trzema tytułami można powiedzieć, że AMD wymieniało ciosy z Intelem jak równy z równym, zwykle oferując również stabilniejszy minimalny FPS.

Porównanie wydajności w zastosowaniach profesjonalnych i kreatywnych - Ryzen 9 7945HX vs Core i9-13980HX

Takiego mocnego sprzętu aż szkoda używać tylko do grania. Nowa architektura NVIDII, ale również albo nawet przede wszystkim nowe mobilne AMD procesory przybliżyły laptopy pod względem wydajności do klasycznych PC, jak jeszcze nigdy wcześniej. Jeżeli macie topową stację roboczą na konsumenckim procesorze i karcie graficznej sprzed 2 lat, to każdy z testowanych dziś laptopów wciąga ją nosem. Ale który okaże się wydajniejszy? Zacznijmy ponownie od syntetyków.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 9254 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 7810 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7615 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590



Crossmark to test weryfikujący głównie codzienne, biurowe i biznesowe zastosowania sprzętu - karta graficzna nie ma tu znaczenia.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

[pkt], na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX, RTX 4090 16 GB

64 GB DDR5 4800 MHz

2TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1905 / 2518 / 1690 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX, RTX 4090 16 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1950

1806 / 2288 / 1520 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti

64 GB DDR5 4800 MHz

4 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1929

1756 / 2230 / 1657 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz

2 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502

W PCMarku po raz pierwszy udało nam się zbliżyć do progu 10 tysięcy – to wyniki na poziomie PC z Intel Core i9-12900K i GeForce RTX 3090 24 GB! Przy okazji pokazuje to, że ASUS nie oszczędzał na pozostałych podzespołach (RAM/SSD), czego nie można powiedzieć o MSI. Test CrossMark nadal preferuje procesory Intela, z uwagi na ich wyższą wydajność pojedynczego wątku, ale i tutaj odnotowaliśmy ogromny skok do przodu i AMD niemal udało się dorównać obecnej generacji CPU Intela. A jak się to ma do faktycznych aplikacji użytkowych? Otóż bardzo interesująco!

Wydajność w różnych aplikacjach kreatywnych

Laptop: ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 599 zł MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Cinebench R23

Single Core: 1863 2077 1911 1580 Cinebench R23

Multi Core: 32 116 30 497 22 333 15 138 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 1:09.88 1:21.59 1:53.92 2:51.09 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 0:39.97 0:40.18 1:06.47 1:13.07 OctaneBench 2020: 816 736 417 428 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 26 215 20 044 15 011 10 755 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 3088 3068 1727 1505 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 3597 3400 1912 1840 7-Zip [MIPS] 158 928 151 048 96 639 79 455

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 599 zł MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Media and Entertainment 5.58 6.11 4.43 3.66 Wynik CPU: 5.15 5.56 3.67 2.75 Wynik grafiki: 6.55 6.79 4.86 4.53 Wynik dysku: 6.05 5.68 7.12 6.95 Product Development: 4.48 4.67 4.35 2.92 Wynik CPU: 4.66 5.14 4.52 2.53 Wynik grafiki: 2.35 2.37 1.68 1.56 Wynik dysku: 7.61 6.93 10.06 8.42 Life Sciences: 4.97 4.98 4.14 3.42 Wynik CPU: 5.36 5.18 4.17 2.88 Wynik grafiki: 8.42 8.53 5.27 5.37 Wynik dysku: 2.34 2.59 3.18 3.68 Energy: 6.04 5.96 4.93 3.24 Wynik CPU: 5.28 4.92 4.37 2.65 Wynik grafiki: 15.33 15.40 5.86 5.41 Wynik dysku: 4.68 5.97 6.90 5.34 General Operations: 3.62 3.43 3.07 2.68 Wynik CPU: 3.05 2.61 2.23 1.86 Wynik dysku: 6.08 7.74 7.93 8.11 Financial Services: 7.79 5.68 5.72 3.53

Jak zwykle wytłuszczone zostały w tabelce najwyższe wyniki i trudno nie zauważyć, że praktycznie cała kolumna laptopa z nowym Ryzenem jest tak wytłuszczona. Z tego trendu wyłamał się tylko wspomniany już wynik pojedynczego wątku, choć też nie pozostaje daleko w tyle. Nawet testy, które opierają się głównie na GPU, zyskały nieco na wydajności w połączeniu z procesorem AMD. A pamiętajmy, że porównujemy 16-rdzeniowy procesor AMD z 24-rdzeniowym procesorem Intela. Nieco równiejsze wyniki uzyskaliśmy w pakiecie SPEC Workstation, choć łatwo wyłapać, że w rubryczkach dotyczących CPU, to AMD zwykle jest górą.

OK, czyli AMD Ryzen 9 jest wydajniejszy – ale czy robi to kosztem wyższego poboru energii?

Testy wydajności można by podsumować tak, że nowy AMD Ryzen 9 7945HX w grach oferuje mniej więcej taką samą wydajność, co najszybszy odpowiednik Intela (przy czym oferuje stabilniejszą płynność), a poza grami znacząco Intela wyprzedza. Można by pomyśleć, że taki wzrost wydajności nie mógł się wziąć z niczego i po części to prawda. AMD korzysta tym razem z nowego procesu technologicznego 4 nm, a także z nowej architektury Zen 4. Ale czy pobiera więcej energii? Otóż nic a nic.

Pomiar średniego zużycia energii przez testowane laptopy

pomiar watomierzem z gniazdka, w nawiasie wartość szczytowa

[W], mniej=lepiej

Idle (spoczynek) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 41 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 57 ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 62 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 62 Render CPU ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 135 (167) ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 163 (187) ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 164 (187) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 195 (270) Gra - Cyberpunk 2077 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 240 (252) ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 263 (280) ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 275 (280) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 325 (330)

Pod pełnym obciążeniem procesor faktycznie utrzymuje około 90 W poboru energii (chwilowo potrafi dobić do 120 W). To o 60 W mniej od i tak wolniejszego Intel Core i9-13980HX! Jednocześnie to dokładnie taki sam limit, jakim dysponował Ryzen 9 6900HX, tylko że tam mieliśmy 2x mniej rdzeni… Jak łatwo się domyślić, taki pobór energii wpływa bezpośrednio na kulturę pracy laptopa. AMD nadal konfiguruje swoje procesory tak, aby pracowały przy granicznej temperaturze pod obciążeniem i płynnie regulowały taktowanie, co z jednej strony trudno określić mianem throttlingu termicznego, ale z drugiej strony w sumie nim jest. Testowany przez nas ASUS zatem trzymał te 95°C na procesorze, płynnie regulując obroty wentylatorów, a gdyby skończył się w nich zakres regulacji, to dopiero zaczęłoby spadać taktowanie (czego podczas testów nie odnotowaliśmy).

Pomiar głośności pracy laptopa podczas grania (Cyberpunk 2077)

[dBA], skala dostosowana do ludzkiego postrzegania dźwięku, mniej = lepiej

Tryb Cichy ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 29,2 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 35,9 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 38,5 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 40,1 Tryb zrównoważony ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 38,0 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 43,4 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 44,2 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 47,8 Tryb najwydajniejszy ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 46,7 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 49,1 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 50,0 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 54,2

Sam laptop, mimo absolutnie topowej wydajności, jest zaskakująco kulturalny. Owszem – tak samo wydajne podzespoły umieszczone w wyposażonej w cztery 140-milimetrowe wentylatory obudowie PC z chłodnicą AiO 420 mm na CPU i trzema 10-cetymetrowymi wentylatorami na karcie (oraz dodatkowo wentylatorze na zasilaczu) będą pracować ciszej. Ale w porównaniu do innych laptopów, to faktycznie wyjątkowo udany model. A patrząc na wyniki pozostałych ASUSów, to większość zasługi należy tu jednak przypisać AMD, a nie ASUSowi.

Umarł król, niech żyje król – AMD Ryzen 9 7945HX

Na tym kończymy nasze porównanie nowego procesora mobilnego od AMD z obecną już na rynku konkurencją od Intela. To pierwszy tak udany model od czasu premiery Zen 2 w laptopach i brawurowe przejęcie korony wydajności, utraconej w czasach Zen 3. Wydajność w grach w końcu zrównała się z tą oferowaną przez Intela i bez obaw można wybrać laptopa łączącego w sobie topową kartę graficzną z nowym AMD Ryzen. Ten stosunek wydajności w grach powinien się odnosić również do tańszych modeli, takich jak AMD Ryzen 5 7645HX, połączonych z kartami klasy GeForce RTX 4070 Laptop.

Nowy Ryzen to również pierwszy uczciwie 16-rdzeniowy procesor w laptopach. Owszem, Intel wcześniej już oferował jednostki 16-rdzeniowe, a nawet teraz 24-rdzeniowe, ale wynikało to z podziału rdzeni na te wydajne (których maksymalnie dalej dostajemy 8) i oszczędne, które poza niższym taktowaniem i starszą architekturą odznaczały się również brakiem HT (obsługi 2 wątków na rdzeń). To właśnie te pełnoprawne 16 rdzeni w nowym Ryzenie pozwoliło mu bezsprzecznie zająć pierwsze miejsce w kwestii wydajności w zastosowaniach innych niż gry.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, zaskakuje fakt, że jest to laptop nie tylko 1000 zł tańszy od zeszłorocznego odpowiednika (z Core i9-12950HX i mobilnym RTX 3080 Ti), ale również 1000 zł tańszy od tegorocznych propozycji z Core i9-13980HX, sparowanych ze znacznie słabszym GeForce RTX 4080 Laptop! Za laptopa z topowym Intelem i tą samą kartą (4090) przyjdzie nam już zapłacić 5-6 tysięcy więcej. Trudno zatem nie zachwycać się powrotem konkurencji do segmentu mobilnego (rychło w czas, bo flagowe laptopy na Intelu zaczęły doganiać ceną małe miejskie auta…).

Nasza ocena mobilnego procesora AMD Ryzen 9 7945HX w segmencie laptopów dla entuzjastów: 100% 5/5







Rzut oka na nowego laptopa ASUS ROG STRIX SCAR 17 G733P

Jeżeli wyżej przytaczane wyniki zrobiły na Was słusznie duże wrażenie i zainteresował Was ten konkretny model laptopa ASUS ROG STRIX SCAR 17, to zapraszamy do jego dokładniejszego opisu. Nasz model nie pochodzi z półki sklepowej (i np. nie posiadał kabla zasilającego z europejską wtyczką), więc nad wyposażeniem rozwodzić się nie będziemy – dość tylko powiedzieć, że 330-watowy zasilacz jest całkiem zgrabny (równo kilogram z przewodami) i pozwala odsunąć laptopa o łącznie 3 m od kontaktu. Możliwe, że sklepowy model będzie też doposażony w mniejszą, podróżną kostkę zasilającą USB-C, jako że tak też tego laptopa można ładować.



Logo ROG na zasilaczu to miły gest, podkreślający wysoki segment samego laptopa.

Obudowa względem zeszłorocznego modelu w naszym mniemaniu sporo zyskała na jakości – nie mamy tu już tego półprzeźroczystego plastiku, ani wymiennych nakładek przy zawiasach matrycy. Całość wygląda przez to bardziej solidnie i tak też się zachowuje. Nieco szkoda, że zrezygnowano z klucza NFC – to akurat była ciekawa innowacja. Pozostał za to pasek RGB, zawijający się wokół przedniej krawędzi – i słusznie, bo też jest stanowczo udanym dodatkiem.



Bardziej klasyczny wygląd w naszym odczuciu przystoi tak mocnej maszynie – to nie jest sprzęt dla nastolatków.

Z aluminiowej pokrywy zniknęły też napisy widoczne pod światłem ultrafioletowym. Sama pokrywa otwiera się o klasyczne 135° i chodzi wyjątkowo płynnie (bez problemu podniesiemy ją jednym palcem). Otwory wentylacyjne nadal są dominującym elementem w całej obudowie.



Zastanawia nas, do czego nawiązuje napis 2006 na jednym z wylotów powietrza laptopa…

Złącza w tegorocznej wersji z procesorem AMD różnią się tylko jedną zasadniczą rzeczą – poprzednio (z Intelem) dostępne złącza Thunderbolt 4 zastąpiono zwyczajnym USB-C 3.2 drugiej generacji. Reszta pozostaje bez zmian, zatem mamy dostęp do:

1x USB-C 3.2 gen. 2 (10 Gbps, DP 1.4a);

1x USB-C 3.2 gen. 2 (10 Gbps z PD 100 W);

2x USB-A 3.2 gen. 1 (5 Gbps);

1x HDMI 2.1 (48 Gbps);

1x RJ45 (2,5 GbE);

1x miniJack 3,5 mm (Combo);

1x złącze zasilania.

O ile wyprowadzenie HDMI, zasilania i RJ45 z tyłu laptopa to stanowczo plus, tak już przeniesienie tam wszystkich USB-C (z boku mamy tylko USB-A oraz miniJack) to już sporo niedopatrzenie i utrudnianie używania laptopa.



Po prawej stronie nie ma teraz zupełnie nic – trochę szkoda, bo można było tu wyprowadzić dodatkowe złącze USB-C…



Z tyłu również zmieściłoby się więcej portów.

Klawiatura pozostała bez zmian, zatem mamy do czynienia z wyjątkowo wygodnym i ergonomicznie rozłożonym układem klawiszy. Pełnowymiarowy NumPad docenią osoby korzystające z laptopa w celach innych niż granie. Duży i wygodny touchpad to z kolei dobra wiadomość dla każdego, kto czasem laptopa używa, zgodnie z nazwą, na kolanie.



Gładzik jest wielodotykowy, z obsługą gestów i z bardzo satysfakcjonującym kliknięciem.

ASUS też posłuchał głosu, zdaje się, każdej jednej recenzji zeszłorocznego modelu i przywrócił kamerę. Teraz narzekać możemy już tylko na jej jakość – 720p (0,9 MPx) nie przystoi w tej klasie sprzętu. Oddać jednak trzeba, że jak na tylko 720p, radzi sobie bardzo dobrze. Podobnie dobrze brzmi wbudowane nagłośnienie – nie jest wybitne, nawet jak na standardy laptopowe, ale ze swojego zadania wywiązuje się wyśmienicie. Dobrze też brzmi dźwięk przechwycony przez dwa wbudowane mikrofony. Ogólnie zestaw audio-video oceniamy w tym przypadku na mocne 4/5 :)



To co, ASUS? Może za rok 2 MPx i Windows Hello?

Matryca pozostała zupełnie bez zmian, więc rozwodzić się nad nią nie będziemy (zainteresowanych odsyłamy do testu wyświetlacza w ramach recenzji zeszłorocznego SCAR 17). Przypomnimy tylko na szybko, że to panel IPS o przekątnej 17,3”, z odświeżaniem 240 Hz (i z obsługą G-SYNC i Dolby Vision) oraz z pełnym pokryciem gamutu DCI-P3. Wysoka jasność (350-400 nit) sprawia, że świetnie się sprawdza również w jasnych pomieszczeniach.



Podświetlenie klawiatury i paska, a także logo na pokrywie można synchronizować lub sterować nimi oddzielnie.

Dodatkowe testy laptopa ASUS ROG Strix SCAR G733P

Poza wynikami wydajności ukazanymi na samym początku artykułu, mamy jeszcze garść dodatkowych testów – np. tego, jak długo model ten trzyma na baterii – ku naszemu zaskoczeniu nie są to wyniki lepsze od zeszłorocznego modelu. Ba! Są dalece gorsze, co wynikać może po części z mocniejszych podzespołów, ale również innego zestrojenia planów energetycznych.

Pomiar czasu pracy na baterii laptopa ASUS ROG Strix SCAR G733P

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 1:27 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:26 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 1:16 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 1:08 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 6:45 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 6:16 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:56 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 4:42 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 5:56 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 4:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 3:39 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 2:49 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 12:22 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 9:21 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 8:22 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 7:28 h

Na pocieszenie pozostaje informacja, że w 30 minut od podłączenia zasilania poziom naładowania skoczy z 3% na 53%, a po łącznie 80 minutach baterię naładujemy do pełna. Warto też odnotować, że laptop jest stanowczo ciepły w dotyku – również podczas „nicnierobienia”. To już wynika ze specyfiki nowego procesora, oraz chęci utrzymania przez ASUSa poziomu hałasu w ryzach.

Badanie temperatury obudowy w spoczynku:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.

Badanie temperatury obudowy przy renderowaniu na CPU:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Badanie temperatury obudowy podczas gry:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Same podzespoły utrzymują bardzo dobrze zadane wartości. Karta graficzna w zależności od gry oscyluje między 160 W a 175 W (zakładając, że faktycznie ma co robić – w tych mniej wymagających tytułach potrafi pobierać znacznie mniej energii), utrzymując również przyzwoite temperatury (77°C w trybie "Turbo" i 5°C więcej w trybie "Performance"). Procesor podczas grania nie ma wiele do roboty (większośc gier zadowala się 6-8 rdzeniami) i pobiera między 40 a 60 W energii, ale i tak temperatury trzyma wysokie (zgodnie z zaleceniami AMD).

Gdy obciążymy sam procesor, sprawa wygląda już nieco inaczej – po zejściu z pierwszego limitu mocy na poziom 120 W pewną chwilę laptop potrzebuje, aby wrócić do równowagi chłodzenia. Po jej osiągnięciu utrzymuje już średnie taktowanie na poziomie 4,5 GHz na wszystkich 16 rdzeniach! To właśnie temu zawdzięcza tak spektakularne wyniki w testach wydajności. W trybie "Performacne" limit mocy zostaje obcięty do 90 W, co zbija taktowanie na 4,2 GHz, a razem z nim nieco spadają temperatury (do 90°C). Tryb cichy już bardzo brutalnie ogranicza wydajność procesora (i karty graficznej), ale za to jest faktycznie bardzo cichy :)

Dodatkowo sprawdziliśmy też, jaką wydajność uzyskamy w grach w natywnej dla tego modelu rozdzielczości (przypominamy, że testy porównawcze z MSI wykonywaliśmy w rozdzielczości 2560x1600 px, zatem wyższej od natywnej 2560x1440 px). Tutaj również sprawdziliśmy działanie trybu zbalansowanego („Performance”), jako że tryb „Turbo” jest już odczuwalnie głośny.

Pomiar wydajnoście w grach - ASUS ROG Strix SCAR 17 G733P

[FPS], 2560x1440 px, więcej=lepiej

A Plague Tale:

Requiem

Ultra + RT Max 55

45

49

41 Assassin's Creed:

Valhalla

Ultra 132

88

123

81 Cyberpunk 2077

Ultra + RT Max + DLSS Q 44

35

40

32 CS:GO

najwyższe

(wykres w skali 1:5) 546

312

526

294 Dying Light 2

Ultra + RT Max + DLSS Q 108

88

99

81 Elden Ring

Ultra 119

73

114

69 Far Cry 6

Ultra + RT Max 93

73

89

70 Hogwarts Legacy

Ultra + RT Max 42

27

38

21 Horizon Zero Dawn

Ultra 152

110

165

121 Marvel's Spider-Man:

Miles Morales

Ultra + RT Max 72

51

68

50 Wiedźmin 3:

Dziki Gon 4.0

Ultra+ z RT MAX 41

32

38

31 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

Tryb Performance - średni FPS

Tryb Performacne - 1% Low FPS

Jak widać, tryb zbalansowany nieco przycina budżet wydajności dla karty graficznej, co przekłada się na wyniki w grach, ale znacznie bardziej przekłada się na podniesienie kultury pracy laptopa. Mając na uwadze i tak bardzo wysoką wydajność tego laptopa, zasadniczo spokojnie można obecnie ograniczyć się do zbalansowanego trybu „Performance” właśnie, a tryb „Turbo” pozostawić na nowe, bardziej wymagające gry.

Jeżeli ASUS ROG Strix SCAR 17 G733P w konfiguracji z Ryzen 9 7945HX i RTX 4090 Laptop nie zasługuje na miano prawdziwego gamingowego laptopa, to w zasadzie żaden laptop nie zasługuje!”

Pamiętajmy też, że powyższe wyniki są w większości nawet bez DLSS 2, a RTX 4090 oferuje jeszcze DLSS 3, który w kompatybilnych grach nawet 2x podnosi płynność animacji! Już teraz dotyczy to gier, takich jak Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, A Plague Tale: Requiem, Wiedźmin 3 4.0 (spośród tych, które testowaliśmy) czy Microsoft Flight Simulator. Lista cały czas się powiększa i już teraz wiemy, że technika ta zabawi w świecie graczy na dłużej. Zapas mocy mamy zatem ogromny i taki laptop realnie pozwoli pograć w najwyższych ustawieniach bardzo długo po swojej premierze.

Czy warto kupić nowego ASUS ROG STRIX SCAR 17 G733P z procesorem AMD Ryzen?

Pod względem wydajności nie ma się co zastanawiać – dostajemy praktycznie 2x wyższą wydajność w niższej cenie, więc dodatkowe rekomendacje są raczej zbędne. Laptop pracuje też znacznie ciszej i jest solidniej wykonany. Matryca nadal pozostawia niedosyt (względem wybitnego panelu ASUS Nebula, niedostępnego w tej serii), ale dla graczy jest więcej niż wystarczająca. Wróciła nawet kamera internetowa. Rozczarował nas w sumie tylko znacznie krótszy czas pracy na baterii, choć ta nadal wystarcza na kilka solidnych godzin pracy.



Podświetlenie można oczywiście wyłączyć, ale trzeba ASUSowi oddać, że wyszło ono całkiem ładnie.

W cenie 18 599 zł jest to obecnie prawdopodobnie jeden z najbardziej opłacalnych laptopów dla graczy oraz tym bardziej dla osób potrzebujących laptopa do pracy nad bardziej wymagającymi projektami lub obliczeniami. Duet mobilnego RTX 4090 i nowego Ryzena 9 dominuje tu nad każdą inną konfiguracją, a ASUSowi udało się tę moc dobrze ujarzmić w obudowie recenzowanego STRIX’a. Jeżeli koniecznie musicie kupić laptopa, to stanowczo ten model polecamy. Jednocześnie ostatecznie nie przyznajemy odznaczenia "Super Opłacalność", jako że w tej samej cenie można kupić wydajniejszego PC z lepszym monitorem i dodatkowym małym laptopem (np. jak ten, ASUS Expertbook, którego nasz rząd rozdaje czwartoklasistom – niebawem jego test!) i jeszcze zostanie nam nieco gotówki...

Opinia o ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733PY-LL003W) Plusy Spektakularnie wysoka wydajność w grach, dzięki karcie NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop,

nie mniej imponujące osiągi poza grami, za sprawą procesora AMD Ryzen 9 7945HX,

wysoka kultura pracy – nawet pod pełnym obciążeniem,

rozsądny pobór energii z gniazdka pod obciążeniem,

bardzo dobra matryca QHD 240 Hz z G-Sync (100% DCI-P3),

wysoka jakość wykonania,

atrakcyjne podświetlenie obudowy i klawiszy,

dobrze brzmiące nagłośnienie, solidne mikrofony oraz istniejąca kamera,

wygodna klawiatura i touchpad,

możliwość rozbudowy RAM i SSD. Minusy Mało imponujący czas pracy na baterii,

kamera tylko 720p,

brak Thunderbolt i ogólnie złącza USB-C z tyłu laptopa.

Nasza ocena ASUS ROG STRIX SCAR 17 G733P z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX w segmencie laptopów dla entuzjastów: 98% 4.9/5