Który telefon do około 700 zł ma lepszy aparat? Wybrałem 4 nowe modele smartfonów, dostępnych na polskim rynku. Porównuję ich aparaty w dzień, w nocy, wewnątrz budynku, a także w trybie portretowym. Jest to ślepy test, więc to Ty wybierasz, który smartfon robi lepsze zdjęcia.

Porównanie aparatów w 4 smartfonach do około 700 zł

Smartfony do 700 zł to dobry wybór dla osób, które oczekują maksimum korzyści, za minimum ceny. Z roku na rok oferują coraz większe możliwości i coraz lepszą jakość. Dotyczy to nie tylko systemu, pamięci, komunikacji bezprzewodowej i wydajności, ale również aparatu.

Czy telefonem za 700 zł można robić dobrej jakości zdjęcia? Jasne, że tak. Pytanie tylko który model wybrać, żeby się nie rozczarować? Ten artykuł to tak zwany ślepy test - przeglądacie zdjęcia z czterech smartfonów, ale nie wiecie, które było wykonane jakim modelem. Sami oceniacie, który z nich jest Waszym zdaniem lepszy, a my zliczamy Wasze głosy i na ich podstawie wyłaniamy zwycięzcę lub zwyciężczynię.

Najważniejsze informacje

W założeniu ma to być krótkie porównanie, które w zwartej i prostej formie pozwoli ocenić tylko jakość zdjęć. Nie jest to kompleksowy test pełnych możliwości fotograficznych. Nie opisujemy wszystkich funkcji - oceniacie tylko jakość obrazu. Postarajcie się nie liczyć pikseli i nie pytać wujka pracującego w służbach wywiadowczych, z jakiego telefonu pochodzi dane zdjęcie. Prosimy, byście traktowali te porównanie jako zabawę.

Nie podajemy nazw smartfonów, bo w tym cała zabawa, żebyście oceniali aparat po realnej jakości, a nie po producencie.

Usunęliśmy informacje EXIF z plików, by nie ułatwiać identyfikacji modeli.

Skupiliśmy się wyłącznie na zdjęciach (w tym artykule nie umieszczamy porównania filmów).

Porównujemy zdjęcia tylko z aparatów podstawowych i ultraszerokokątnych, gdyż nie każdy z tych smartfonów wyposażony jest w taki sam zestaw obiektywów. Jeśli z jednego smartfona prezentowalibyśmy np. trzy aparaty, a z drugiego jeden, to moglibyście łatwiej domyślić się co to za model.

Zdjęcia oznaczamy cyframi 1, 2, 3, 4. Pod każdą z nich kryje się inny smartfon. Każde zdjęcie oznaczone daną cyfrą zostało wykonane tym samym smartfonem.

Poszczególne sesje zdjęciowe były wykonywane w tych samych warunkach. Warto jednak podkreślić to, że w pochmurny dzień oświetlenie zmienia się szybko i często, więc drobne różnice mogą być widoczne.

Wybieracie który numer wygrał Waszym zdaniem w dzień, w nocy itd. Na końcu wyłonimy zwycięzcę i podamy jego nazwę.

Dzień - scena pierwsza

Na początek porównanie zdjęć wykonanych w dzień. Trudne oświetlenie - raz ostre słońce, a raz pochmurno. W każdym aparacie rozdzielczość ustawiona była na wartość domyślną (która może, ale nie koniecznie musi być taka sama, jak maksymalna). Zdjęcia wykonywane były w trybie automatycznym, bo właśnie nim posługuje się większość osób.

Porównujcie fotografie zarówno w pomniejszeniu, oceniając jasność i kolory, jak i w pełnym rozmiarze, oceniając szczegółowość, kompresję, jakość optyki itp.



smartfon 1



smartfon 2



smartfon 3



smartfon 4

Dzień - scena druga



smartfon 1



smartfon 2



smartfon 3



smartfon 4

Dzień - scena trzecia



smartfon 1



smartfon 2



smartfon 3



smartfon 4

Przejdź na następną stronę, by zobaczyć kolejne porównanie.