Samsung Galaxy S21 FE 5G działa super szybko, jest wodoszczelny, ma jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz, dobre aparaty, ładowanie bezprzewodowe, dużą baterię, łączność 5G, najnowszego Androida 12 i wiele przydatnych funkcji. To nowoczesny smartfon o wielkich możliwościach.

4,5/5

Samsung Galaxy S21 FE 5G - recenzja

Przetestowałem nowego Galaxy S21 FE i mogę szczerze przyznać, że jest to jeden z najszybszych telefonów na rynku. Pod tym względem zdecydowanie zaliczam go do najlepszych telefonów flagowych. Najważniejsze jest jednak to, że jest to smartfon kompletny - nie brakuje mu niczego istotnego. Nie tylko działa szybko, ale jest też ładny, nowoczesny, robi bardzo dobre zdjęcia, ma znakomity wyświetlacz, działa wystarczająco długo na baterii, nie boi się wody.

To jeden z najfajniejszych modeli klasie premium i jestem przekonany, że zdecydowana większość osób będzie bardzo zadowolona z tego zakupu. Jasne, że nie jest tani, ale… takie czasy. Realne wrażenia rekompensują ten wydatek - pod względem jakości działania Galaxy S21 FE 5G to smartfon z najwyższej półki. Klejnot w koronie ekosystemu Samsung.

Galaxy S21 FE testuję w połączeniu z dobrym smartwatchem Galaxy Watch4 LTE i słuchawkami TWS Galaxy Buds2. Powiem Wam - tak można żyć! Siedzę w fotelu, przeglądam social media i słucham muzyki ze Spotify na smartfonie. Gdy chcę wyjść na rower, na spacer lub na trening, to zostawiam telefon w domu, a przełączam słuchawki i Spotify na smartwatch i słucham playlisty dalej.

Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Wystarczy dosłownie kilka dotknięć i muzyka leci z zegarka na słuchawkach Bluetooth, z równie wysoką jakością. Nawet aktywny internet nie jest potrzebny, bo muzykę w Spotify mogę zapisać do pamięci Galaxy Watch4. Samsung zmienił też niedawno system Tizen na Android, więc mogę też płacić zegarkiem przez Google Pay, korzystać z nawigacji Google Maps, notatek Keep i oczywiście pobierać dodatkowe aplikacje ze sklepu Play.

Słowem: zarówno w smartfonie jak i smartwatchu mam to, co jest mi potrzebne na co dzień. Na dodatek w aplikacji SmartThings mogę szybko zlokalizować na telefonie zagubiony zegarek, słuchawki, albo SmartTag.

Jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz i wygodna obsługa

technologia: Dynamic AMOLED 2X 120 Hz

przekątna: 6,4 cala, płaski z efektem 2,5D na brzegach

rozdzielczość: 1080 x 2400 px (FHD+)

jasność: 1200 cd/m2 (maksymalnie przy ustawieniu Auto)

Galaxy S21 FE ma odrobinę mniejszy wyświetlacz od Galaxy S20 FE (6,4 vs 6,5 cala). Nie ma to żadnego negatywnego przełożenia na korzystanie z multimediów. Wręcz przeciwnie, trochę mniejsza przekątna, cieńsze ramki wokół wyświetlacza oraz bardzo delikatnie zaokrąglone na brzegach szkło (tzw. 2,5D), przekładają się na wygodniejszą obsługę jedną ręką. Czuć poprawę w stosunku do poprzednika. Ponadto zastosowano tutaj dobre szkło Gorilla Glass 7 Victus.

Sam wyświetlacz cechuje się też bardzo wysoką jasnością do 1200 cd/m2 w szczycie (w trybie Auto). Technologia Dynamic AMOLED 2X przekłada się na dobrą jakość kolorów, wysoki kontrast i bardzo głęboką czerń. Można to docenić szczególnie wieczorem, kiedy różnicę między AMOLEDem, a LCD można określić jako przepaść.

Dobry do filmów i gier

Galaxy S21 FE ma wsparcie dla kodeków VP9 i AVC-High oraz technologii HDR10+ HEVC, która przydaje się podczas oglądania wideo, również z platform streamingowych (polepsza efekty obrazu w niekórych filmach). Ma też dwa głośniki stereo, więc podczas oglądania w poziomie można docenić lepsze wrażenia dźwiękowe. Sama jakość głośników jest po prostu OK - ani wybitna, ani słaba. Po prostu wystarcza to multimediów i gier. Ważniejsze jest to, że grają całkiem głośno i w miarę czysto. Rozdzielczość FHD+ (1080 x 2400 px) daje szczegółowość 401 ppi, czyli bardzo dobrą do filmów, zdjęć i przeglądania internetu. Nawet drobne napisy i grafiki są ostre i czytelne.

Odświeżanie 120 Hz w połączeniu z bardzo wysoką wydajnością zapewnia znakomitą płynność obrazu. Nawet 120 kl/s w grach (coraz więcej gier wspiera już takie odświeżanie), a także lepszą czytelność treści np. podczas przewijania stron internetowych. Procesor Snapdragon 888 5G radzi sobie z wyświetlaniem ponad 100 kl/s, nawet w nowych, zaawansowanych grach. Trudno, żeby było inaczej, w końcu jest to najlepszy obecnie procesor, jaki można znaleźć w telefonach z Androidem.

Słabsza strona też się znajdzie. Chodzi o to, że odświeżanie 120 Hz nie jest adaptacyjne. Możemy ustawić stałe 120, albo 60 Hz i to wszystko. Ma to pewne przełożenie na czas pracy na baterii, ponieważ telefon podczas wyświetlania statycznych obrazów nie zmniejsza automatycznie odświeżania (np. do 48, 30, 24 Hz), lecz cały czas utrzymuje 120. Powoduje to dodatkowe, niepotrzebne zużycie energii. No, ale cóż… Samsung ma w swojej ofercie droższe, jeszcze lepsze smartfony, które mają odświeżanie adaptacyjne, więc w tańszym S21 FE nie mógł wyciągnąć wszystkich asów z rękawa.

Czytnik linii papilarnych

Czytnik jest umieszczony dość nisko nad dolną ramką i na początku sądziłem, że będzie się z niego korzystało niewygodnie. Myliłem się. Czytnik jest łatwy w użyciu. Warto jednak podkreślić, że szybkość rozpoznawania palca jest przeciętna. Zazwyczaj musiałem przytrzymać palec przez sekundę, żeby telefon odblokował się za pierwszym razem. Krótsze przytrzymanie może spowodować błąd odczytu i konieczność przyłożenia palca kolejny raz. Nie jest to najszybszy z czytników, ale wystarcza.

Komunikacja i złącza Wi-Fi Wi-Fi 6 Technologie bezprzewodowe Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5 System i funkcje System operacyjny Android 12

Wyświetlacz zawsze włączony

Znana i lubiana funkcja, która zastępuje prostą diodę powiadomień i dobrze sprawdza się w wyświetlaczach AMOLED, bo nie wymagają one podświetlania diodami. W Galaxy S21 FE można zmieniać układ i kolory godziny albo pobrać motyw AOD ze sklepu (są darmowe i płatne). Oprócz godziny wyświetlana jest też data, dzień, procent baterii, ikony powiadomień i informacje o muzyce, wraz z elementami sterowania odtwarzaniem.

Wodoszczelny i dobrze wykonany

wymiary: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm

masa: 177 g

materiały: szkło GG7 (przód), aluminium (boki), poliwęglan (tył)

wodoszczelność: IP68

Smuklejsze ramki wokół trochę mniejszego wyświetlacza oraz cieńsza obudowa sprawiają, że Galaxy S21 FE jest też lżejszy od Galaxy S20 FE. Mimo, że oba telefony mają akumulatory o jednakowej pojemności oraz identyczną wodoodporność IP68 (1,5 metra pod wodą, przez maksymalnie 30 minut). Powinien przetrwać wpadniecie do wanny, fontanny albo płytkiej wody w jeziorze.

Przód to szkło GG7, ramki boczne są metalowe (aluminium), a tył wykonany jest z tworzywa sztucznego. Można przyjąć, że plastik z tyłu to wada w telefonie za 3500 zł na start i po części jest to prawda. Też wolałbym żeby było tutaj szkło, ale…

Poliwęglan ma lepszą odporność na upadki i uderzenia (nie zrobi się na nim pajęczynka), a matowa powierzchnia sprawia, że nie widać na nim lekkich, włosowych rys. Innymi słowy pod niektórymi względami taki materiał ma sens.

ładowarka, microSD i mini jack - brak

Telefon ma szufladkę dual SIM, ale bez miejsca na kartę pamięci microSD. Nie ma też klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm, ani nawet przejściówki z USB-C na mini jack w komplecie. Pod tym względem lepsze wrażenie robił Samsung Galaxy A52 5G, który ma mini jack i slot microSD.

W opakowaniu znajdziemy przewód USB-C na USB-C do ładowania i transmisji danych, ale ładowarki już nie ma. Działanie pro-ekologiczne, czy może zwykła oszczędność z efektem skali? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Co jeszcze?

Na pokładzie jest NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax), nowoczesna łączność komórkowa 5G Sub6/NSA/SA, Bluetooth 5.0.

Czas pracy na baterii

Galaxy S21 FE 5G działa niespełna 1,5 dnia na baterii. Czas ten można lekko wydłużyć stosując odświeżanie 60 Hz i nie używając nawigacji GPS oraz robiąc niewiele zdjęć i filmów. Z włączonym odświeżaniem 120 Hz i przy dość intensywnym korzystaniu z telefonu wraz ze sparowanym smartwatchem, akumulator wystarcza od rana do wieczora. Słowem: plan minimum jest spełniony, ale do pełnego zadowolenia trochę brakuje.

Czas ładowania oczywiście zależy od podłączonej ładowarki. Telefon wspiera przewodowe ładowanie 25 W (z Power Delivery 3.0), a także ładowanie indukcyjne 15 W i ładowanie zwrotne 4,5 W (czyli możemy naładować np. swoje słuchawki Galaxy Buds 2 za pomocą telefonu Galaxy S21 FE. Ja na co dzień używałem ładowarki ponad 60 W, z czego Samsung przyjmował i tak “tylko” te 25 W.

Czas ładowania akumulatora

do 30% - 36 minut

do 50% - 1 godzina i 3 minuty

do 75% - 1 godzina i 40 minut

do 100% - 2 godziny i 18 minut

Słowem: jeśli ktoś tak jak ja użyje ładowarki innej niż Samsung (nawet o dużej mocy), to czas ładowania może być długi.

Szybkość działania i wydajność

Tutaj Galaxy S21 FE 5G ma szansę zabłysnąć. Moim zdaniem jest to jeden z najszybszych smartfonów na rynku. Wyposażono go w najlepszy procesor mobilny stosowany w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 888 5G z układem graficznym Adreno 660. Taki duet poradzi sobie w zasadzie z każdą aplikacją, grą i filmem.

Jedynym elementem do którego część osób będzie miałą zastrzeżenia, jest pojemność pamięci RAM. Galaxy S21 FE dostępny jest w dwóch wersjach 6/128 GB i 8/256 GB - ja zdecydowanie polecam drugą z nich. 8 GB RAM daje smartfonowi więcej wytchnienia podczas używania kilku aplikacji lub wielu kart w przeglądarce internetowej. Telefon z 8 GB RAM jest bardziej “odporny na przyszłość”. Lepiej poradzi sobie z kolejnymi aktualizacjami systemu. Na pewno zapewni sprawniejsze działanie przez dłuższy czas.

Poniższe wyniki benchmarków dotyczą wersji Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB.

System i funkcje

System to najnowszy Android 12 z nakładką graficzną One UI 4.0. Wygląd i funkcjonalność stoją na bardzo dobrym poziomie, a dobra optymalizacja z procesorem Qualcomm oznacza płynne, przyjemne działanie. W One UI 4.0 Samsung wprowadził też nowsze wersje niektórych widżetów, poprawił animacje oraz dodał automatyczne dopasowywanie kolorystyki elementów systemowych, do aktualnie ustawionej tapety.

Pojawiło się też udoskonalone menu Prywatności. Mamy szybki podgląd ile aplikacji korzysta z aparatu, mikrofonu i lokalizacji oraz możemy w łatwy sposób odwołać dostęp danego programu do prywatnych informacji. W Androidzie 12 można też współdzielić dokładną lub przybliżoną lokalizację.

W systemie można wyświetlić panel boczny ze skrótami do przydatnych narzędzi, aplikacji, kontaktów i skrótów do funkcji.

Galaxy S21 FE pozwala włączyć efekty dźwięku Dolby Atmos (w tym automatyczne dopasowanie do odtwarzanych treści), a także ustawić predefiniowany lub ręczny korektor dźwięku.

Rzecz jasna można z tym smartfonem łączyć tak zwane SmartTagi. Są to małe “zawieszki” umożliwiające odnalezienie jakiegoś przedmiotu, bez GPS i SIM. Po prostu taki SmartTag łączy się z nowszymi urządzeniami Galaxy, które automatycznie wyślą ich lokalizację na serwer Samsung. W ten sposób możemy np. zlokalizować nie tylko swoje klucze, plecak, czy walizkę, ale też samochód (tag można ukryć np. pod tapicerką).

Ponadto własnymi urządzeniami w ekosystemie Samsung można zarządzać w aplikacji Smart Things.

W systemie są też gesty - np. podnieś aby wybudzić, dotknij 2 razy, żeby aktywować wyświetlacz, przykryj ekran dłonią aby wyciszyć (lub odwróć telefon) lub przeciągnij krawędzią dłoni w pionie od lewej do prawej, aby zapisać zrzut ekranu.

Czy Galaxy S21 FE ma dobry aparat?

podstawowy: 12 Mpx, f/1.8, 79 stopnie, Dual Pixel AF, stabilizacja optyczna (OIS)

ultraszerokokątny: 12 Mpx, f/2.2, 123 stopnie

teleobiektyw: 8 Mpx, f/2.4, 32 stopnie, zoom optyczny 3x, stabilizacja optyczna (OIS)

przedni: 32 Mpx, f/2.2, 81 stopni, stała ostrość (Fixed Focus)

wideo tył: 4K UHD 60 kl/s, HDR10+

wideo przód: 4K UHD 60 kl/s

Poniżej umieściłem przykładowe zdjęcia nocne i dzienne, a także wideo. Sprawdźcie ich jakość w pełnej rozdzielczości (kliknijcie środkowym przyciskiem myszy na zdjęciu, by otworzyć je w nowej karcie) i oceńcie sami czy podoba się Wam to co widzicie.

Warto zaznaczyć, że poniższe zdjęcia były wykonane "z ręki" w słabo oświetlonym miejscu. Dla ludzkiego wzroku było tam niemal zupełnie ciemno. Zdjęcia z Galaxy S21 FE są o wiele jaśniejsze od tego, co widziałem na żywo. Warto też wyróżnić fakt, że tryb nocny działa we wszystkich trzech tylnych aparatach.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, teleobiektyw (zoom optyczny 3x)



aparat tylny, ultraszerokokątny

Moim zdaniem jakość trybu nocnego jest w pełni wystarczajaca, zwłaszcza jeśli ktoś nie potrzebuje wycinać mniejszego kadru ze zdjęć, lecz publikuje je całe np. w mediach społecznościowych. W aparacie z teleobiektywem też sytuacja nie wygląda najgorzej, natomiast w ultraszerokokątnym jest raczej słabo. Widać winietę na brzegach kadru oraz spore rozmycie, a w centrum ostrość jest przeciętna.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, podstawowy

W dzień mniejsza czułość przekłada się na mniejsze szumy i tym samym na mniej intensywne odszumianie. Liczyć można na lepszą ostrość i szczegółowość. Owszem, w powiększeniu 1:1 wciąż widać, że obraz jest przetworzony i wyostrzony, ale nie wygląda to źle. Ogólna jakość z aparatu podstawowego jest dobra, z o teleobiektywu całkiem niezła, a z ultraszerokokątnego powiedzmy wystarczająca (widać większe braki w ostrości i wady optyczne, zwłaszcza na brzegach kadru).



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, teleobiektyw (zoom optyczny 3x)



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, teleobiektyw (zoom optyczny 3x)



aparat tylny, ultraszerokokątny

Bardzo pozytywnie oceniam aparat przedni. Jakość moim zdaniem stoi na poziomie smartfonów flagowych. Zarówno w trybie zwykłym, jak i portretowym. Drugi z nich oprócz rozmytego tła daje też dostęp do efektów kolorystycznych.



aparat przedni



aparat przedni

Na duże uznanie zasługuje też jakość wideo. Możemy bez problemu nagrywać 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu oraz przełączać się między tymi kamerami, podczas nagrywania w 4K60. Pozostałe dwa aparaty tylne zapewniają nagrywanie 4K 30 kl/s (wtedy aktywuje się też przełączanie kamer tylnych).

Czy warto kupić Galaxy S21 FE 5G? Opinia

Na pytanie czy Samsung Galaxy S21 FE 5G to dobry smartfon, odpowiem: tak! Nawet bardzo dobry! Używa się go fantastycznie. Działa szybko, jest nowoczesny, wygodny, wodoszczelny, ma znakomity wyświetlacz i dobre aparaty. Ale…

3499 zł za wersję 6/128 GB to za dużo, natomiast 3849 zł za wersję 8/256 GB to już tylko 350 zł mniej od iPhone 13 i bardzo blisko czołowych smartfonów z Androidem. Cena jest moim zdaniem największą wadą Galaxy S21 FE. Powinna być o co najmniej 500 zł niższa w obu wersjach.

Ponadto jeśli ktoś nie potrzebuje najwyższej możliwej wydajności, ale wciąż chce mieć telefon nowoczesny, dobry i koniecznie od Samsunga, to o wiele bardziej opłacalny jest Galaxy A52 5G za 1950 zł. Daje dużo frajdy, działa świetnie, a 1500 zł zostaje w kieszeni.

Mogę szczerze polecić Galaxy S21 FE jako smartfon, ale nie mogę polecić jego ceny. Jeśli go kupisz, to raczej tego nie pożałujesz. Jeśli jednak koszt ma duże znaczenie, to lepiej kup Galaxy A52 5G lub poczekaj, aż Galaxy S21 FE 5G stanieje.

Napiszcie w komentarzach jakie są Wasze opinie o Galaxy S21 FE. Udanego dnia!

Opinia o Samsung Galaxy S21 FE 5G [128 GB] Plusy jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz,

wodoodporność IP68,

dobra jakość zdjęć i filmów 4K60 oraz optyczna stabilizacja obrazu,

najnowszy system Android 12 z One UI 4,

szybkie działanie systemu i aplikacji,

bardzo wysoka wydajność w grach,

5G, dual SIM, NFC, szybkie Wi-Fi,

dość dobry czytnik linii papilarnych w ekranie,

wystarczający czas pracy na baterii Minusy za wysoka cena na start,

do ładowania trzeba użyć własnej ładowarki, co może przekładać się na dłuższy czas uzupełniania energii,

brak slotu na kartę pamięci microSD,

brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm